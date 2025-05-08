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В Госдуме высказались о запрете рамок номеров с нецензурной лексикой
В Госдуме высказались о запрете рамок номеров с нецензурной лексикой - РИА Новости, 08.05.2025
В Госдуме высказались о запрете рамок номеров с нецензурной лексикой
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение начальнику Госавтоинспекции... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:41:00+03:00
2025-05-08T17:41:00+03:00
2025-05-08T17:50:00+03:00
общество
яна лантратова
михаил черников
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение начальнику Госавтоинспекции России Михаилу Черникову с предложением пресекать установку номерных рамок с ненормативной или вульгарной лексикой, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю целесообразным инициировать работу по пресечению установки таких номерных рамок, содержащих ненормативную лексику, оскорбительные или вульгарные выражения, фразы и символику, подрывающие общественные и государственные ценности", - сказано в письме. В документе Лантратова сообщила, что в последнее время в ее адрес поступают обращения от россиян, в которых граждане всё чаще жалуются на использование водителями автомобильных рамок с нецензурной, оскорбительной или аморальной надписью. По ее словам, такие рамки доступны на маркетплейсах и популярны у покупателей. Депутат Госдумы считает, что подобные надписи подрывают уважение к государственным символам, негативно влияют на общественную мораль, а также на детей. В этой связи отмечается, что необходимо принять меры для запрета использования подобных рамок. По мнению парламентария, нужно довести до сотрудников ГИБДД информацию о важности пресечения таких случаев и при необходимости применять штрафные санкции.
https://ria.ru/20250407/shtraf-2009776370.html
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общество, яна лантратова, михаил черников, госдума рф, гибдд мвд рф
Общество, Яна Лантратова, Михаил Черников, Госдума РФ, ГИБДД МВД РФ
В Госдуме высказались о запрете рамок номеров с нецензурной лексикой
Депутат Лантратова призвала запретить рамки номеров с нецензурной лексикой