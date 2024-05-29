https://ria.ru/20240529/pdd-1949026228.html

Переименование ГИБДД в ГАИ должна сопровождать реформа, считает депутат

Переименование ГИБДД в ГАИ должна сопровождать реформа, считает депутат - РИА Новости, 29.05.2024

Переименование ГИБДД в ГАИ должна сопровождать реформа, считает депутат

Переименование ГИБДД обратно в ГАИ должно сопровождаться реформой, в том числе в сфере законодательства, могут быть внесены новые правила дорожного движения,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T00:08

2024-05-29T00:08

2024-05-29T02:13

общество

авто

султан хамзаев

михаил черников

гибдд мвд рф

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896391536_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_79a7963a8f727fd51ae8bd173705680b.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Переименование ГИБДД обратно в ГАИ должно сопровождаться реформой, в том числе в сфере законодательства, могут быть внесены новые правила дорожного движения, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. ГИБДД России законодательно стала называться Госавтоинспекцией, заявил начальник ведомства Михаил Черников на заседании президиума общественного совета МВД РФ во вторник. "Считаю, что переименование ГИБДД обратно в ГАИ должно сопровождаться реформой. В том числе в сфере законодательства", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что с переименованием Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения в Госавтоинспекцию должны произойти качественные изменения. "Например, могут быть внесены новые правила дорожного движения, а ГАИ - получить дополнительные возможности, в том числе по конфискации автомобилей", - отметил депутат. Также депутат ждёт поддержки инициатив за конфискацию "шумных" автомобилей, у лихачей, тех, кто систематически нарушает правила дорожного движения. "ГАИ должно получить больше возможностей для незамедлительной конфискации авто, а у инспекторов - должно появиться больше прав для применения специальных средств и прав для остановки авто", - заключил он. Также депутат ожидает, что ГАИ продолжит поддерживать законодателей в части ужесточения наказания за езду в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. "Здесь, я считаю, что мы подошли к тому периоду, когда у пьяных водителей должны конфисковаться автомобили в качестве соразмерного угрозе наказания", - подчеркнул Хамзаев.

https://ria.ru/20240528/gosavtoinspektsiya-1948917828.html

https://ria.ru/20231104/glonass-1907349287.html

https://ria.ru/20231018/alkogol-1903720677.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, султан хамзаев, михаил черников, гибдд мвд рф, госдума рф