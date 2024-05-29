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Переименование ГИБДД в ГАИ должна сопровождать реформа, считает депутат - РИА Новости, 29.05.2024
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00:08 29.05.2024 (обновлено: 02:13 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/pdd-1949026228.html
Переименование ГИБДД в ГАИ должна сопровождать реформа, считает депутат
Переименование ГИБДД в ГАИ должна сопровождать реформа, считает депутат - РИА Новости, 29.05.2024
Переименование ГИБДД в ГАИ должна сопровождать реформа, считает депутат
Переименование ГИБДД обратно в ГАИ должно сопровождаться реформой, в том числе в сфере законодательства, могут быть внесены новые правила дорожного движения,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T00:08
2024-05-29T02:13
общество
авто
султан хамзаев
михаил черников
гибдд мвд рф
госдума рф
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Переименование ГИБДД обратно в ГАИ должно сопровождаться реформой, в том числе в сфере законодательства, могут быть внесены новые правила дорожного движения, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. ГИБДД России законодательно стала называться Госавтоинспекцией, заявил начальник ведомства Михаил Черников на заседании президиума общественного совета МВД РФ во вторник. "Считаю, что переименование ГИБДД обратно в ГАИ должно сопровождаться реформой. В том числе в сфере законодательства", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что с переименованием Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения в Госавтоинспекцию должны произойти качественные изменения. "Например, могут быть внесены новые правила дорожного движения, а ГАИ - получить дополнительные возможности, в том числе по конфискации автомобилей", - отметил депутат. Также депутат ждёт поддержки инициатив за конфискацию "шумных" автомобилей, у лихачей, тех, кто систематически нарушает правила дорожного движения. "ГАИ должно получить больше возможностей для незамедлительной конфискации авто, а у инспекторов - должно появиться больше прав для применения специальных средств и прав для остановки авто", - заключил он. Также депутат ожидает, что ГАИ продолжит поддерживать законодателей в части ужесточения наказания за езду в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. "Здесь, я считаю, что мы подошли к тому периоду, когда у пьяных водителей должны конфисковаться автомобили в качестве соразмерного угрозе наказания", - подчеркнул Хамзаев.
https://ria.ru/20240528/gosavtoinspektsiya-1948917828.html
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общество, авто, султан хамзаев, михаил черников, гибдд мвд рф, госдума рф
Общество, Авто, Султан Хамзаев, Михаил Черников, ГИБДД МВД РФ, Госдума РФ
Переименование ГИБДД в ГАИ должна сопровождать реформа, считает депутат

Депутат Хамзаев: с переименованием ГИБДД в ГАИ можно внести и новые ПДД

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСветофор на Тверской улице в Москве
Светофор на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Светофор на Тверской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Переименование ГИБДД обратно в ГАИ должно сопровождаться реформой, в том числе в сфере законодательства, могут быть внесены новые правила дорожного движения, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.
ГИБДД России законодательно стала называться Госавтоинспекцией, заявил начальник ведомства Михаил Черников на заседании президиума общественного совета МВД РФ во вторник.
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"Считаю, что переименование ГИБДД обратно в ГАИ должно сопровождаться реформой. В том числе в сфере законодательства", - сказал он РИА Новости.
Депутат считает, что с переименованием Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения в Госавтоинспекцию должны произойти качественные изменения.
"Например, могут быть внесены новые правила дорожного движения, а ГАИ - получить дополнительные возможности, в том числе по конфискации автомобилей", - отметил депутат.
Также депутат ждёт поддержки инициатив за конфискацию "шумных" автомобилей, у лихачей, тех, кто систематически нарушает правила дорожного движения.
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"ГАИ должно получить больше возможностей для незамедлительной конфискации авто, а у инспекторов - должно появиться больше прав для применения специальных средств и прав для остановки авто", - заключил он.
Также депутат ожидает, что ГАИ продолжит поддерживать законодателей в части ужесточения наказания за езду в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. "Здесь, я считаю, что мы подошли к тому периоду, когда у пьяных водителей должны конфисковаться автомобили в качестве соразмерного угрозе наказания", - подчеркнул Хамзаев.
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