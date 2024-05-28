https://ria.ru/20240528/kamery-1948925606.html

ГАИ намерена убрать с дорог неэффективные камеры

ГАИ намерена убрать с дорог неэффективные камеры - РИА Новости, 28.05.2024

ГАИ намерена убрать с дорог неэффективные камеры

Госавтоинспекция намерена избавиться от неэффективных камер фото- и видеофиксации на дорогах страны, сообщил начальник ГИБДД России Михаил Черников на заседании РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:36

2024-05-28T15:36

2024-05-28T15:36

общество

россия

михаил черников

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Госавтоинспекция намерена избавиться от неэффективных камер фото- и видеофиксации на дорогах страны, сообщил начальник ГИБДД России Михаил Черников на заседании президиума общественного совета МВД РФ. "Камеры фото- видеофиксации. Закон у нас федеральный вступает в силу с 1 сентября текущего года. Там четко определено, где непосредственно должны располагаться камеры фото- видеофиксации. Сегодня их уже почти 29 тысяч. И там, где они установлены, видно, что снижение аварийности на этих участках происходит. Мы, конечно, очень жестко подходим к тому, чтобы излишних камер не было, чтобы они стояли на тех местах, которые четко определены", - сказал Черников. По его словам, сегодня на уровне федерального законодательства уже регламентировано, где камеры могут располагаться, обязательно с согласованием Госавтоинспекции. "Я уверен, мы не только подчистим камеры, которые неэффективно работают, но и сумеем их перевести на те участки, где это крайне необходимо, где совершаются ДТП", - добавил Черников.

https://ria.ru/20240522/kamery-1947627699.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, михаил черников, гибдд мвд рф