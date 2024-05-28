https://ria.ru/20240528/kamery-1948925606.html
ГАИ намерена убрать с дорог неэффективные камеры
ГАИ намерена убрать с дорог неэффективные камеры - РИА Новости, 28.05.2024
ГАИ намерена убрать с дорог неэффективные камеры
Госавтоинспекция намерена избавиться от неэффективных камер фото- и видеофиксации на дорогах страны, сообщил начальник ГИБДД России Михаил Черников на заседании РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:36
2024-05-28T15:36
2024-05-28T15:36
общество
россия
михаил черников
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Госавтоинспекция намерена избавиться от неэффективных камер фото- и видеофиксации на дорогах страны, сообщил начальник ГИБДД России Михаил Черников на заседании президиума общественного совета МВД РФ. "Камеры фото- видеофиксации. Закон у нас федеральный вступает в силу с 1 сентября текущего года. Там четко определено, где непосредственно должны располагаться камеры фото- видеофиксации. Сегодня их уже почти 29 тысяч. И там, где они установлены, видно, что снижение аварийности на этих участках происходит. Мы, конечно, очень жестко подходим к тому, чтобы излишних камер не было, чтобы они стояли на тех местах, которые четко определены", - сказал Черников. По его словам, сегодня на уровне федерального законодательства уже регламентировано, где камеры могут располагаться, обязательно с согласованием Госавтоинспекции. "Я уверен, мы не только подчистим камеры, которые неэффективно работают, но и сумеем их перевести на те участки, где это крайне необходимо, где совершаются ДТП", - добавил Черников.
https://ria.ru/20240522/kamery-1947627699.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, михаил черников, гибдд мвд рф
Общество, Россия, Михаил Черников, ГИБДД МВД РФ
ГАИ намерена убрать с дорог неэффективные камеры
Глава ГИБДД Черников: неэффективные камеры фото- и видеофиксации уберут с дорог
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Госавтоинспекция намерена избавиться от неэффективных камер фото- и видеофиксации на дорогах страны, сообщил начальник ГИБДД России Михаил Черников на заседании президиума общественного совета МВД РФ.
«
"Камеры фото- видеофиксации. Закон у нас федеральный вступает в силу с 1 сентября текущего года. Там четко определено, где непосредственно должны располагаться камеры фото- видеофиксации. Сегодня их уже почти 29 тысяч. И там, где они установлены, видно, что снижение аварийности на этих участках происходит. Мы, конечно, очень жестко подходим к тому, чтобы излишних камер не было, чтобы они стояли на тех местах, которые четко определены", - сказал Черников.
По его словам, сегодня на уровне федерального законодательства уже регламентировано, где камеры могут располагаться, обязательно с согласованием Госавтоинспекции.
"Я уверен, мы не только подчистим камеры, которые неэффективно работают, но и сумеем их перевести на те участки, где это крайне необходимо, где совершаются ДТП", - добавил Черников.