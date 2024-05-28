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ГИБДД переименовали в Госавтоинспекцию - РИА Новости, 28.05.2024
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15:11 28.05.2024 (обновлено: 15:42 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/gosavtoinspektsiya-1948917828.html
ГИБДД переименовали в Госавтоинспекцию
ГИБДД переименовали в Госавтоинспекцию - РИА Новости, 28.05.2024
ГИБДД переименовали в Госавтоинспекцию
ГИБДД России официально стала называться Госавтоинспекцией, заявил начальник ведомства Михаил Черников на заседании президиума Общественного совета МВД. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:11
2024-05-28T15:42
общество
россия
михаил черников
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. ГИБДД России официально стала называться Госавтоинспекцией, заявил начальник ведомства Михаил Черников на заседании президиума Общественного совета МВД.&quot;Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем! Законодательно урегулировали такое название&quot;, — подчеркнул он.На сайте Министерства внутренних дел ведомство указано как Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД).Официальной датой создания ГАИ считается 3 июля 1936 года — тогда Совнарком СССР подписал "Положение о Государственной автомобильной инспекции ГУ РКМ". В 1998 году ГАИ переименовали в ГИБДД, однако в 2002-м специальным указом президента Владимира Путина старое название вернули наравне с новым.
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общество, россия, михаил черников, гибдд мвд рф
Общество, Россия, Михаил Черников, ГИБДД МВД РФ
ГИБДД переименовали в Госавтоинспекцию

Глава ГИБДД Черников: ГИБДД законодательно стала называться Госавтоинспекцией

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобили ГАИ и ГИБДД
Автомобили ГАИ и ГИБДД - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автомобили ГАИ и ГИБДД. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. ГИБДД России официально стала называться Госавтоинспекцией, заявил начальник ведомства Михаил Черников на заседании президиума Общественного совета МВД.
«

"Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем! Законодательно урегулировали такое название", — подчеркнул он.

На сайте Министерства внутренних дел ведомство указано как Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД).
Официальной датой создания ГАИ считается 3 июля 1936 года — тогда Совнарком СССР подписал "Положение о Государственной автомобильной инспекции ГУ РКМ". В 1998 году ГАИ переименовали в ГИБДД, однако в 2002-м специальным указом президента Владимира Путина старое название вернули наравне с новым.
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