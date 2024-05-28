https://ria.ru/20240528/gosavtoinspektsiya-1948917828.html

ГИБДД переименовали в Госавтоинспекцию

ГИБДД переименовали в Госавтоинспекцию - РИА Новости, 28.05.2024

ГИБДД переименовали в Госавтоинспекцию

ГИБДД России официально стала называться Госавтоинспекцией, заявил начальник ведомства Михаил Черников на заседании президиума Общественного совета МВД. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:11

2024-05-28T15:11

2024-05-28T15:42

общество

россия

михаил черников

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. ГИБДД России официально стала называться Госавтоинспекцией, заявил начальник ведомства Михаил Черников на заседании президиума Общественного совета МВД."Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем! Законодательно урегулировали такое название", — подчеркнул он.На сайте Министерства внутренних дел ведомство указано как Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД).Официальной датой создания ГАИ считается 3 июля 1936 года — тогда Совнарком СССР подписал "Положение о Государственной автомобильной инспекции ГУ РКМ". В 1998 году ГАИ переименовали в ГИБДД, однако в 2002-м специальным указом президента Владимира Путина старое название вернули наравне с новым.

https://ria.ru/20240527/ezda-1948518594.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, михаил черников, гибдд мвд рф