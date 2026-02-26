В Москве началось прощание с погибшим при взрыве у вокзала сотрудником ДПС

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Прощание с погибшим при взрыве у Савеловского вокзала сотрудником ДПС Денисом Братущенко началось в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Денис Вячеславович поистине был настоящим полицейским, сотрудником Госавтоинспекции. Они всегда стоят на передовой, на линии, встречаются первые с преступниками, правонарушителями. И то, как он поступил, я думаю, что он уберёг многих ценой своей жизни, том в числе и коллег", - сказал на прощании глава Госавтоинспекции России Михаил Черников.
На церемонии, помимо родных, присутствуют коллеги и знакомые Братущенко. Венки прислали правительство Москвы, столичные главк МВД и Госавтоинспекция, управления московской полиции.
Погибшему старшему лейтенанту полиции Братущенко было 34 года, он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.
Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на вторник. СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств. Ведомство сообщило, что к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В результате один сотрудник ДПС и сам злоумышленник скончались на месте происшествия, еще двое полицейских доставлены в медучреждение. Следствие установило личность подрывника: им оказался 22-летний уроженец Удмуртии.
