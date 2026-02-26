В Москве началось прощание с погибшим при взрыве у вокзала сотрудником ДПС

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Прощание с погибшим при взрыве у Савеловского вокзала сотрудником ДПС Денисом Братущенко началось в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Погибшему старшему лейтенанту полиции Братущенко было 34 года, он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.