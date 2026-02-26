Рейтинг@Mail.ru
В Москве началось прощание с погибшим при взрыве у вокзала сотрудником ДПС - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/proschanie-2076826085.html
В Москве началось прощание с погибшим при взрыве у вокзала сотрудником ДПС
В Москве началось прощание с погибшим при взрыве у вокзала сотрудником ДПС - РИА Новости, 26.02.2026
В Москве началось прощание с погибшим при взрыве у вокзала сотрудником ДПС
Прощание с погибшим при взрыве у Савеловского вокзала сотрудником ДПС Денисом Братущенко началось в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T10:51:00+03:00
2026-02-26T10:51:00+03:00
происшествия
москва
россия
михаил черников
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на площади савеловского вокзала в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076810397_0:36:3143:1803_1920x0_80_0_0_f2c3b283a9430481e89d8cb412d52cc7.jpg
https://ria.ru/20260224/vzryv-2076458963.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076810397_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_f4527594649be7816d98fd3fb4d7800f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, михаил черников, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на площади савеловского вокзала в москве
Происшествия, Москва, Россия, Михаил Черников, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве
В Москве началось прощание с погибшим при взрыве у вокзала сотрудником ДПС

Прощание с погибшим при взрыве у Савеловского вокзала началось в Москве

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрощание с сотрудником ГИБДД Денисом Братущенко, погибшим в результате взрыва у Савеловского вокзала в Москве
Прощание с сотрудником ГИБДД Денисом Братущенко, погибшим в результате взрыва у Савеловского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Прощание с сотрудником ГИБДД Денисом Братущенко, погибшим в результате взрыва у Савеловского вокзала в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Прощание с погибшим при взрыве у Савеловского вокзала сотрудником ДПС Денисом Братущенко началось в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Денис Вячеславович поистине был настоящим полицейским, сотрудником Госавтоинспекции. Они всегда стоят на передовой, на линии, встречаются первые с преступниками, правонарушителями. И то, как он поступил, я думаю, что он уберёг многих ценой своей жизни, том в числе и коллег", - сказал на прощании глава Госавтоинспекции России Михаил Черников.
На церемонии, помимо родных, присутствуют коллеги и знакомые Братущенко. Венки прислали правительство Москвы, столичные главк МВД и Госавтоинспекция, управления московской полиции.
Погибшему старшему лейтенанту полиции Братущенко было 34 года, он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.
Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на вторник. СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств. Ведомство сообщило, что к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В результате один сотрудник ДПС и сам злоумышленник скончались на месте происшествия, еще двое полицейских доставлены в медучреждение. Следствие установило личность подрывника: им оказался 22-летний уроженец Удмуртии.
Обстановка на месте взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
СК установил личность фигуранта дела о взрыве у Савеловского вокзала
24 февраля, 16:50
 
ПроисшествияМоскваРоссияМихаил ЧерниковСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала