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В ГД предложили выделить электросамокатам специальные парковочные места - РИА Новости, 21.03.2025
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01:25 21.03.2025 (обновлено: 01:45 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/gosduma-2006343931.html
В ГД предложили выделить электросамокатам специальные парковочные места
В ГД предложили выделить электросамокатам специальные парковочные места - РИА Новости, 21.03.2025
В ГД предложили выделить электросамокатам специальные парковочные места
Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон направили обращение в правительство РФ с предложением предусмотреть введение специальных парковочных мест для... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T01:25:00+03:00
2025-03-21T01:45:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
виталий савельев
михаил черников
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон направили обращение в правительство РФ с предложением предусмотреть введение специальных парковочных мест для электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) для операторов краткосрочной аренды, а также дать полномочия муниципалитетам определять данные места, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Депутатами Госдумы совместно с органами местного самоуправления подготовлена дополнительная инициатива, которая предполагает введение специальных мест парковки СИМ для операторов краткосрочной аренды", - сказано в документе на имя вице-премьера РФ Виталия Савельева. Аналогичное обращение было направлено начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Кроме того, депутаты предлагают нормативное закрепление обязанности по парковке СИМ, используемых для краткосрочной аренды, исключительно в специально отведенных местах. Также предлагается наделить муниципалитеты полномочиями по определению мест парковки СИМ для операторов краткосрочной аренды. "Планируется предусмотреть внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих привлечение к административной ответственности за парковку СИМ, используемых для краткосрочной аренды, вне специально отведенных мест", - сказано в документе. По мнению авторов инициативы, принятие указанных норм позволит исключить нерегулируемую парковку СИМ на тротуарах, дорогах, остановках общественного транспорта, исключить случаи затруднения проезда других транспортных средств, том числе экстренных служб, исключить случаи затруднения движения пешеходов по тротуарам и пешеходным дорожкам, а также сократить число ДТП и количество пострадавших лиц. Как рассказал РИА Новости Колунов, муниципальные власти как нельзя лучше знают места, где организация парковок электросамокатов не будет создавать неудобства и препятствовать ни проезду авто, ни проходу людей, а также не будет блокировать проходы к остановкам, подъездам и другим места. "Именно муниципалитеты должны передавать сервисам аренды места потенциальных парковок, а сервисы должны прислушиваться и организовывать парковки именно в таких местах. Не наоборот. Навалов самокатов, как мы сегодня видим в городах России, быть не должно. Если самокаты будут бросать вне установленных парковок, их ждет эвакуация. О штрафах тоже необходимо задуматься", - заключил он. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 16 марта сообщил, что Следственный комитет направил в Думу предложения о распространении понятия "водитель" на самокатчиков, что обяжет их соблюдать правила дорожного движения. В числе предложений СК, в частности, предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории "М1" лицам, достигшим 16-летнего возраста, писал Володин в Telegram-канале. Также, по его словам, СК предлагает уточнить термин "транспортное средство" с указанием на его предназначение в том числе для индивидуального передвижения по дорогам, распространить понятие "водитель" на лицо, использующее электросамокаты и иные СИМ, дополнить категории транспортных средств подкатегорией "М1", включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт, и включить в категории "М" (мопеды) и "А" (мотоциклы) СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт соответственно.
https://ria.ru/20250316/elektrosamokaty-2005288458.html
https://ria.ru/20250312/volodin-2004543542.html
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общество, россия, вячеслав володин, виталий савельев, михаил черников, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Виталий Савельев, Михаил Черников, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
В ГД предложили выделить электросамокатам специальные парковочные места

Депутаты ГД предложили выделить электросамокатам специальные парковочные места

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушка у пункта электросамокатов на одной из улиц в Москве
Девушка у пункта электросамокатов на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка у пункта электросамокатов на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон направили обращение в правительство РФ с предложением предусмотреть введение специальных парковочных мест для электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) для операторов краткосрочной аренды, а также дать полномочия муниципалитетам определять данные места, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Депутатами Госдумы совместно с органами местного самоуправления подготовлена дополнительная инициатива, которая предполагает введение специальных мест парковки СИМ для операторов краткосрочной аренды", - сказано в документе на имя вице-премьера РФ Виталия Савельева.
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Аналогичное обращение было направлено начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, депутаты предлагают нормативное закрепление обязанности по парковке СИМ, используемых для краткосрочной аренды, исключительно в специально отведенных местах. Также предлагается наделить муниципалитеты полномочиями по определению мест парковки СИМ для операторов краткосрочной аренды.
"Планируется предусмотреть внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих привлечение к административной ответственности за парковку СИМ, используемых для краткосрочной аренды, вне специально отведенных мест", - сказано в документе.
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По мнению авторов инициативы, принятие указанных норм позволит исключить нерегулируемую парковку СИМ на тротуарах, дорогах, остановках общественного транспорта, исключить случаи затруднения проезда других транспортных средств, том числе экстренных служб, исключить случаи затруднения движения пешеходов по тротуарам и пешеходным дорожкам, а также сократить число ДТП и количество пострадавших лиц.
Как рассказал РИА Новости Колунов, муниципальные власти как нельзя лучше знают места, где организация парковок электросамокатов не будет создавать неудобства и препятствовать ни проезду авто, ни проходу людей, а также не будет блокировать проходы к остановкам, подъездам и другим места.
"Именно муниципалитеты должны передавать сервисам аренды места потенциальных парковок, а сервисы должны прислушиваться и организовывать парковки именно в таких местах. Не наоборот. Навалов самокатов, как мы сегодня видим в городах России, быть не должно. Если самокаты будут бросать вне установленных парковок, их ждет эвакуация. О штрафах тоже необходимо задуматься", - заключил он.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 16 марта сообщил, что Следственный комитет направил в Думу предложения о распространении понятия "водитель" на самокатчиков, что обяжет их соблюдать правила дорожного движения. В числе предложений СК, в частности, предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории "М1" лицам, достигшим 16-летнего возраста, писал Володин в Telegram-канале. Также, по его словам, СК предлагает уточнить термин "транспортное средство" с указанием на его предназначение в том числе для индивидуального передвижения по дорогам, распространить понятие "водитель" на лицо, использующее электросамокаты и иные СИМ, дополнить категории транспортных средств подкатегорией "М1", включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт, и включить в категории "М" (мопеды) и "А" (мотоциклы) СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт соответственно.
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