https://ria.ru/20240901/gosavtoinspektsiya-1969511577.html

Глава Госавтоинспекции призвал школьников начать учебный год с изучения ПДД

Глава Госавтоинспекции призвал школьников начать учебный год с изучения ПДД - РИА Новости, 01.09.2024

Глава Госавтоинспекции призвал школьников начать учебный год с изучения ПДД

Глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников призвал школьников и их родителей начать учебный год с совместного повторения правил РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T08:00

2024-09-01T08:00

2024-09-01T08:00

россия

михаил черников

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МОСКВА, 1 сентября - РИА Новости. Глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников призвал школьников и их родителей начать учебный год с совместного повторения правил дорожного движения, сообщили в ведомстве.Черников отметил, что взрослым важно помочь детям адаптироваться к условиям интенсивного автомобильного трафика."Правила безопасного поведения на дороге — наука, которую человек изучает каждый день, долгие годы, а потом передает эти знания новым поколениям", — говорится в обращении.Черников сделал акцент на важности проработки маршрутов, по которым дети проходят от школы до дома и обратно. Он призвал родителей обратить внимание несовершеннолетних пешеходов на наиболее опасные участки дороги, зафиксировать расположение всех пешеходных переходов, светофоров и дорожных знаков, встречающихся на пути, если необходимо — вместе прояснить их значения."Пройдите этот путь несколько раз, объясняя ребенку все сложности, которые могут встретиться на маршруте. Убедитесь, что он все запомнил и соблюдает рекомендации", — подчеркнул руководитель российской Госавтоинспекции.Также в обращении говорится об ответственности водителей, в том числе родителей, которые привозят своих детей в школу на личных автомобилях."Управляя автомобилем, помните, что на дороге в любой момент может появиться ребенок. Особенно внимательными необходимо быть вблизи образовательных организаций, спортивных площадок и других мест массового пребывания детей. Всего секунда промедления или ошибочное решение на дороге могут привести к непоправимым последствиям", — призвал Черников.Генерал-лейтенант полиции обратил внимание взрослых на обязанность строго соблюдать правила перевозки детей в автомобиле. Использовать детские удерживающие устройства, соответствующие росту и весу ребенка и пристегивать ремнями безопасности школьников-пассажиров.Обращаясь к педагогам, он отметил значимость их работы с учениками, в том числе с членами отрядов юных инспекторов движения, которые помогают Госавтоинспекции обучать сверстников правилам безопасного поведения на дороге.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

https://ria.ru/20240823/gosavtoinspektsiya-1967036050.html

https://ria.ru/20240718/gosavtoinspektsiya-1960452213.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, михаил черников