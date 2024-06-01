https://ria.ru/20240601/bezopasnost-1949756673.html

Глава Госавтоинспекции призвал взрослых беречь детские жизни на дороге

Глава Госавтоинспекции призвал взрослых беречь детские жизни на дороге - РИА Новости, 01.06.2024

Глава Госавтоинспекции призвал взрослых беречь детские жизни на дороге

Глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в Международный день защиты детей призвал родителей обеспечить безопасность детей на РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T08:00

2024-06-01T08:00

2024-06-01T08:00

михаил черников

общество

гибдд мвд рф

гаи

дети

международный день защиты детей

день защиты детей

нацпроект "безопасные качественные дороги"

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в Международный день защиты детей призвал родителей обеспечить безопасность детей на дороге, сообщили РИА Новости в ведомстве."Задача родителей – создание условий для старта, всестороннего развития подрастающего поколения, его правовой и социальной защищенности. От ее успешного решения зависит, в итоге, благополучие и сила государства, его ценностный фундамент. Именно от нас, взрослых, зависит и то, насколько мир вокруг детей будет безопасным, в том числе безопасным на дорогах", – сказал Михаил Черников, слова которого процитировали в Госавтоинспекции.Он напомнил, что управлять транспортными средствами можно только после обучения и получения водительского удостоверения, при езде на велосипеде нужно использовать средства защиты, а при пользовании самокатами, средствами индивидуальной мобильности – уступать дорогу пешеходам и автомобилям."И, конечно, всегда пользоваться ремнями безопасности во время поездок в автомобиле", – отметил глава Госавтоинспекции.Михаил Черников добавил, что лето для детей – не только время открытий и развлечений на свежем воздухе, но и период, когда необходимо быть особенно внимательным."Обращаюсь к ребятам: показывайте храбрость и ловкость на детской площадке, в спортзале, на стадионе и никогда – на проезжей части. Относитесь внимательно к наставлениям взрослых, осваивайте знания и получайте навыки по безопасному и ответственному поведению на дорогах", – сказал он.Глава Госавтоинспекции также отметил значительную роль педагогов в обучении детей правилам дорожного движения."Благодаря вашему неравнодушному отношению и использованию качественных, современных методик, а также применению всех инструментов обучения правилам дорожного движения ежегодно сохраняются детские жизни", – заявил он.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

https://ria.ru/20240530/gosavtoinspektsiya-1947694864.html

https://radiosputnik.ru/20230928/samokaty-1899230459.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

михаил черников, общество, гибдд мвд рф, гаи, дети, международный день защиты детей, день защиты детей, нацпроект "безопасные качественные дороги", нацпроекты, безопасность, дороги