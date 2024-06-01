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Глава Госавтоинспекции призвал взрослых беречь детские жизни на дороге - РИА Новости, 01.06.2024
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Глава Госавтоинспекции призвал взрослых беречь детские жизни на дороге
Глава Госавтоинспекции призвал взрослых беречь детские жизни на дороге - РИА Новости, 01.06.2024
Глава Госавтоинспекции призвал взрослых беречь детские жизни на дороге
Глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в Международный день защиты детей призвал родителей обеспечить безопасность детей на РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T08:00
2024-06-01T08:00
михаил черников
общество
гибдд мвд рф
гаи
дети
международный день защиты детей
день защиты детей
нацпроект "безопасные качественные дороги"
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в Международный день защиты детей призвал родителей обеспечить безопасность детей на дороге, сообщили РИА Новости в ведомстве."Задача родителей – создание условий для старта, всестороннего развития подрастающего поколения, его правовой и социальной защищенности. От ее успешного решения зависит, в итоге, благополучие и сила государства, его ценностный фундамент. Именно от нас, взрослых, зависит и то, насколько мир вокруг детей будет безопасным, в том числе безопасным на дорогах", – сказал Михаил Черников, слова которого процитировали в Госавтоинспекции.Он напомнил, что управлять транспортными средствами можно только после обучения и получения водительского удостоверения, при езде на велосипеде нужно использовать средства защиты, а при пользовании самокатами, средствами индивидуальной мобильности – уступать дорогу пешеходам и автомобилям."И, конечно, всегда пользоваться ремнями безопасности во время поездок в автомобиле", – отметил глава Госавтоинспекции.Михаил Черников добавил, что лето для детей – не только время открытий и развлечений на свежем воздухе, но и период, когда необходимо быть особенно внимательным."Обращаюсь к ребятам: показывайте храбрость и ловкость на детской площадке, в спортзале, на стадионе и никогда – на проезжей части. Относитесь внимательно к наставлениям взрослых, осваивайте знания и получайте навыки по безопасному и ответственному поведению на дорогах", – сказал он.Глава Госавтоинспекции также отметил значительную роль педагогов в обучении детей правилам дорожного движения."Благодаря вашему неравнодушному отношению и использованию качественных, современных методик, а также применению всех инструментов обучения правилам дорожного движения ежегодно сохраняются детские жизни", – заявил он.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
https://ria.ru/20240530/gosavtoinspektsiya-1947694864.html
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михаил черников, общество, гибдд мвд рф, гаи, дети, международный день защиты детей, день защиты детей, нацпроект "безопасные качественные дороги", нацпроекты, безопасность, дороги
Михаил Черников, Общество, ГИБДД МВД РФ, ГАИ, Дети, Международный день защиты детей, День защиты детей, Нацпроект "Безопасные качественные дороги", Нацпроекты, Безопасность, Дороги

Глава Госавтоинспекции призвал взрослых беречь детские жизни на дороге

© Фото : ГУОБДД МВД РоссииГлава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников
Глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : ГУОБДД МВД России
Глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в Международный день защиты детей призвал родителей обеспечить безопасность детей на дороге, сообщили РИА Новости в ведомстве.
«
"Задача родителей – создание условий для старта, всестороннего развития подрастающего поколения, его правовой и социальной защищенности. От ее успешного решения зависит, в итоге, благополучие и сила государства, его ценностный фундамент. Именно от нас, взрослых, зависит и то, насколько мир вокруг детей будет безопасным, в том числе безопасным на дорогах", – сказал Михаил Черников, слова которого процитировали в Госавтоинспекции.
Он напомнил, что управлять транспортными средствами можно только после обучения и получения водительского удостоверения, при езде на велосипеде нужно использовать средства защиты, а при пользовании самокатами, средствами индивидуальной мобильности – уступать дорогу пешеходам и автомобилям.
"И, конечно, всегда пользоваться ремнями безопасности во время поездок в автомобиле", – отметил глава Госавтоинспекции.
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Михаил Черников добавил, что лето для детей – не только время открытий и развлечений на свежем воздухе, но и период, когда необходимо быть особенно внимательным.
«
"Обращаюсь к ребятам: показывайте храбрость и ловкость на детской площадке, в спортзале, на стадионе и никогда – на проезжей части. Относитесь внимательно к наставлениям взрослых, осваивайте знания и получайте навыки по безопасному и ответственному поведению на дорогах", – сказал он.
Глава Госавтоинспекции также отметил значительную роль педагогов в обучении детей правилам дорожного движения.
«
"Благодаря вашему неравнодушному отношению и использованию качественных, современных методик, а также применению всех инструментов обучения правилам дорожного движения ежегодно сохраняются детские жизни", – заявил он.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
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Михаил ЧерниковОбществоГИБДД МВД РФГАИДетиМеждународный день защиты детейДень защиты детейНацпроект "Безопасные качественные дороги"НацпроектыБезопасностьДороги
 
 
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