Глава Госавтоинспекции призвал детей к бдительности на дороге в День знаний

Глава Госавтоинспекции призвал детей к бдительности на дороге в День знаний

общество

михаил черников

день знаний — 2025

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. В первый учебный день школьникам и их родителям стоит внимательно отнестись к вопросам безопасности на дороге, предупредил глава российской Госавтоинспекции, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.Он отметил, что длительный перерыв, связанный с летними каникулами, мог привести к потере бдительности среди школьников, отвыкших от интенсивного движения. Повторить правила дорожного движения и отработать маршруты "дом-школа-дом", по его мнению, – основные задачи детей и их родителей, связанные с перемещением вблизи проезжей части."Некоторые могли забыть о напряженности дорожного движения, а кому-то предстоит впервые самостоятельно отправиться в школу. Детям нужно проявить максимальную внимательность на дорогах, не отвлекаясь ни на телефон, ни на разговоры с друзьями", – указал в своем обращении Черников.Также глава российской Госавтоинспекции напомнил, что ведомство по всей стране проведет профилактические мероприятия для детей и их родителей, а в первые учебные дни автоинспекторы будут работать в усиленном режиме у образовательных организаций.Черников подчеркнул, что у его подчиненных и взрослых по всей стране – общая задача, сделать максимально безопасной дорогу несовершеннолетних от дома до школы и обратно и сформировать у учащихся навыки прогнозирования дорожной ситуации."Ваши привычки, манера вождения и соблюдение правил влияют на поведение детей больше, чем любые инструкции", – сказал он, обращаясь к родителям детей.Педагогам Черников напомнил, что на них также ложится большая ответственность в вопросе обучения детей навыкам безопасного участия в дорожном движении. Он предложил уделить особое внимание проведению тематических классных часов и вовлекающих мероприятий.Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

