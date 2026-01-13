Рейтинг@Mail.ru
В ГД попросили данные о последствиях употребления алкоголя в праздники - РИА Новости, 13.01.2026
00:03 13.01.2026
В ГД попросили данные о последствиях употребления алкоголя в праздники
В ГД попросили данные о последствиях употребления алкоголя в праздники - РИА Новости, 13.01.2026
В ГД попросили данные о последствиях употребления алкоголя в праздники
Депутаты Госдумы просят предоставить данные о последствиях употребления алкоголя в период новогодних праздников для оценки эффективности ограничительных мер и... РИА Новости, 13.01.2026
общество
михаил черников
госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество, михаил черников, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Михаил Черников, Госдума РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В ГД попросили данные о последствиях употребления алкоголя в праздники

В ГД попросили данные о последствиях употребления алкоголя на Новый Год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы просят предоставить данные о последствиях употребления алкоголя в период новогодних праздников для оценки эффективности ограничительных мер и выработки дополнительных законодательных решений.
Авторами инициативы стали первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко.
"В целях выступления с законотворческой инициативой по регулированию оборота спиртосодержащей продукции, прошу вас, уважаемый Михаил Альбертович (Мурашко - ред.), предоставить следующие статистические данные за период с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года: общее количество зарегистрированных случаев алкогольных отравлений, количество массовых отравлений спиртосодержащей продукцией, количество госпитализаций в связи с алкогольным отравлением, количество случаев алкогольных отравлений с летальным исходом, источники отравления (контрафактный алкоголь, нелегальная продукция, сертифицированная алкогольная продукция)", - сказано в обращении к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, депутаты направили обращение начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову. Документ также есть в распоряжении агентства.
Авторы письма просят предоставить данные об общем количестве ДТП, связанных с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также из них: количество ДТП без летального исхода и количество происшествий с летальным исходом (с числом погибших).
"Кроме того, просим вас предоставить аналогичную статистику за период с 2020 по 2024 год. Запрашиваемые статистические данные позволят выявить динамику аварийности на дорогах в период новогодних праздников с участием водителей, осуществляющих управление транспортными средствами в нетрезвом виде", - добавляется в документе.
В беседе с РИА Новости Гусев отметил, что анализ этих данных необходим для оценки эффективности действующих ограничительных мер и выработки дополнительных законодательных решений.
"Новогодние каникулы традиционно сопровождаются ростом числа преступлений, ДТП и отравлений, связанных с алкоголем. Чтобы принимать взвешенные решения, мы должны опираться не на эмоции, а на точную статистику. Именно поэтому я направил запросы в профильные ведомства", - рассказал он.
Депутат подчеркнул, что полученная информация позволит парламенту объективно оценить ситуацию в регионах и определить, какие меры действительно работают, а какие требуют корректировки, в том числе в части регулирования оборота алкогольной продукции в праздничные периоды.
