В ГД попросили данные о последствиях употребления алкоголя в праздники

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы просят предоставить данные о последствиях употребления алкоголя в период новогодних праздников для оценки эффективности ограничительных мер и выработки дополнительных законодательных решений.

Авторами инициативы стали первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко.

"В целях выступления с законотворческой инициативой по регулированию оборота спиртосодержащей продукции, прошу вас, уважаемый Михаил Альбертович (Мурашко - ред.), предоставить следующие статистические данные за период с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года: общее количество зарегистрированных случаев алкогольных отравлений, количество массовых отравлений спиртосодержащей продукцией, количество госпитализаций в связи с алкогольным отравлением, количество случаев алкогольных отравлений с летальным исходом, источники отравления (контрафактный алкоголь, нелегальная продукция, сертифицированная алкогольная продукция)", - сказано в обращении к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, депутаты направили обращение начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову . Документ также есть в распоряжении агентства.

Авторы письма просят предоставить данные об общем количестве ДТП, связанных с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также из них: количество ДТП без летального исхода и количество происшествий с летальным исходом (с числом погибших).

"Кроме того, просим вас предоставить аналогичную статистику за период с 2020 по 2024 год. Запрашиваемые статистические данные позволят выявить динамику аварийности на дорогах в период новогодних праздников с участием водителей, осуществляющих управление транспортными средствами в нетрезвом виде", - добавляется в документе.

В беседе с РИА Новости Гусев отметил, что анализ этих данных необходим для оценки эффективности действующих ограничительных мер и выработки дополнительных законодательных решений.

"Новогодние каникулы традиционно сопровождаются ростом числа преступлений, ДТП и отравлений, связанных с алкоголем. Чтобы принимать взвешенные решения, мы должны опираться не на эмоции, а на точную статистику. Именно поэтому я направил запросы в профильные ведомства", - рассказал он.