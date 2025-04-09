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МВД поддержало идею о спецпарковках для электросамокатов - РИА Новости, 09.04.2025
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02:08 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/elektrosamokaty-2010136885.html
МВД поддержало идею о спецпарковках для электросамокатов
МВД поддержало идею о спецпарковках для электросамокатов - РИА Новости, 09.04.2025
МВД поддержало идею о спецпарковках для электросамокатов
МВД России поддержало предложение о введении для электросамокатов специальных парковочных мест, следует из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T02:08:00+03:00
2025-04-09T02:08:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
михаил черников
госдума рф
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. МВД России поддержало предложение о введении для электросамокатов специальных парковочных мест, следует из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее депутаты Госдумы направили обращение в МВД РФ с предложением предусмотреть введение специальных парковочных мест для электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) для операторов краткосрочной аренды, а также дать полномочия муниципалитетам определять данные места. Кроме того, парламентарии предложили нормативно закрепить обязанности по парковке СИМ, используемых для краткосрочной аренды, исключительно в специально отведенных местах. Также депутаты предложили предусмотреть изменения в КоАП РФ о привлечении к административной ответственности за парковку СИМ, используемых для краткосрочной аренды, вне специально отведенных мест. "На основании изложенного соответствующие предложения полагаем целесообразным проработать в рамках реализации дорожной карты", - сказано в ответе начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаила Черникова. В ведомстве также отметили, что указанные предложения заслуживают внимания, "вместе с тем требуется комплексный подход по внесению изменений в законодательство РФ, включая меры как правового, так и организационного характера". Ранее Минтранс РФ сообщил, что в ведомстве подготовили проект изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности, согласно которым пользователя СИМ теперь будут квалифицировать как водитель транспорта, несущего соответствующие обязанности и ответственность. В ведомстве добавили, что в новых изменениях появится четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом. Кроме того, будет введен однозначный запрет движения на СИМ более одного человека вне зависимости от конструкции. Изменения определят и дополнительные параметры движения средств индивидуальной мобильности, усиливающие приоритет пешехода. Так, предлагается ограничить скорость движения СИМ до 10 километров в час при сближении с пешеходами. Также более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов, таких как арки, углы зданий, что обеспечит безопасность для участников дорожного движения. Также Минтранс предложил запретить требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в марте сообщил, что Следственный комитет направил в Думу предложения о распространении понятия "водитель" на самокатчиков, что обяжет их соблюдать правила дорожного движения. В числе предложений СК, в частности, предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории "М1" лицам, достигшим 16-летнего возраста. Также, по словам Володина, СК предлагает уточнить термин "транспортное средство" с указанием на его предназначение, в том числе для индивидуального передвижения по дорогам, распространить понятие "водитель" на лицо, использующее электросамокаты и иные СИМ, дополнить категории транспортных средств подкатегорией "М1", включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт, и включить в категории "М" (мопеды) и "А" (мотоциклы) СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт соответственно. Правила движения СИМ в ПДД действуют в России с 1 марта 2023 года. Ими, в частности, были введены ограничения по скорости движения, использованию той или иной инфраструктуры в зависимости от возраста пользователя СИМ, установлен приоритет пешехода над пользователем СИМ.
https://ria.ru/20250317/elektrosamokat-2005537721.html
https://ria.ru/20250226/mintrans-2001661546.html
https://ria.ru/20250312/volodin-2004543542.html
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общество, россия, вячеслав володин, михаил черников, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Черников, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД поддержало идею о спецпарковках для электросамокатов

МВД поддержало идею о введении для электросамокатов специальных парковочных мест

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушка у пункта электросамокатов на одной из улиц в Москве
Девушка у пункта электросамокатов на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка у пункта электросамокатов на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. МВД России поддержало предложение о введении для электросамокатов специальных парковочных мест, следует из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее депутаты Госдумы направили обращение в МВД РФ с предложением предусмотреть введение специальных парковочных мест для электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) для операторов краткосрочной аренды, а также дать полномочия муниципалитетам определять данные места. Кроме того, парламентарии предложили нормативно закрепить обязанности по парковке СИМ, используемых для краткосрочной аренды, исключительно в специально отведенных местах. Также депутаты предложили предусмотреть изменения в КоАП РФ о привлечении к административной ответственности за парковку СИМ, используемых для краткосрочной аренды, вне специально отведенных мест.
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"На основании изложенного соответствующие предложения полагаем целесообразным проработать в рамках реализации дорожной карты", - сказано в ответе начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаила Черникова.
В ведомстве также отметили, что указанные предложения заслуживают внимания, "вместе с тем требуется комплексный подход по внесению изменений в законодательство РФ, включая меры как правового, так и организационного характера".
Ранее Минтранс РФ сообщил, что в ведомстве подготовили проект изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности, согласно которым пользователя СИМ теперь будут квалифицировать как водитель транспорта, несущего соответствующие обязанности и ответственность. В ведомстве добавили, что в новых изменениях появится четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом. Кроме того, будет введен однозначный запрет движения на СИМ более одного человека вне зависимости от конструкции. Изменения определят и дополнительные параметры движения средств индивидуальной мобильности, усиливающие приоритет пешехода. Так, предлагается ограничить скорость движения СИМ до 10 километров в час при сближении с пешеходами.
Также более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов, таких как арки, углы зданий, что обеспечит безопасность для участников дорожного движения. Также Минтранс предложил запретить требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в марте сообщил, что Следственный комитет направил в Думу предложения о распространении понятия "водитель" на самокатчиков, что обяжет их соблюдать правила дорожного движения. В числе предложений СК, в частности, предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории "М1" лицам, достигшим 16-летнего возраста.
Также, по словам Володина, СК предлагает уточнить термин "транспортное средство" с указанием на его предназначение, в том числе для индивидуального передвижения по дорогам, распространить понятие "водитель" на лицо, использующее электросамокаты и иные СИМ, дополнить категории транспортных средств подкатегорией "М1", включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт, и включить в категории "М" (мопеды) и "А" (мотоциклы) СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт соответственно.
Правила движения СИМ в ПДД действуют в России с 1 марта 2023 года. Ими, в частности, были введены ограничения по скорости движения, использованию той или иной инфраструктуры в зависимости от возраста пользователя СИМ, установлен приоритет пешехода над пользователем СИМ.
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