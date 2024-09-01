Рейтинг@Mail.ru
В России изменились требования к камерам фиксации нарушений ПДД - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 01.09.2024 (обновлено: 02:38 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/kamery-1969755112.html
В России изменились требования к камерам фиксации нарушений ПДД
В России изменились требования к камерам фиксации нарушений ПДД - РИА Новости, 01.09.2024
В России изменились требования к камерам фиксации нарушений ПДД
Новые правила установки и применения комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД начнут действовать в России, соответствующие положения федерального закона... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T00:34
2024-09-01T02:38
россия
владимир путин
гибдд мвд рф
михаил черников
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582704708_40:0:2936:1629_1920x0_80_0_0_9525c7fbc7015c6a550593f588ab97f0.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новые правила установки и применения комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД начнут действовать в России, соответствующие положения федерального закона вступают в силу с 1 сентября.Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Согласно ему, стационарные, передвижные камеры, мобильные средства фиксации нарушений ПДД должны обеспечивать автоматический контроль за соблюдением правил на дороге, осуществляя фиксацию в зоне своего обзора всех нарушений независимо от усмотрения и без какого-либо непосредственного воздействия на них человека.Исходя из новых правил, в населенных пунктах места установки стационарных и передвижных камер должны располагаться так, чтобы зона их контроля начиналась на расстоянии не менее 100 метров от дорожного знака, обозначающего начало населенного пункта.Устанавливать стационарные и передвижные камеры можно будет на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств, пешеходных переходах, перекрестках, аварийно-опасных участках дорог, на автоматических пунктах весового и габаритного контроля, в местах строительства, реконструкции и капремонта, в местах, где запрещена стоянка или остановка транспортных средств. Кроме того, все камеры должны быть сертифицированы и иметь свидетельство о метрологической поверке. Установка камер контролируется уполномоченным органом исполнительной власти региона или владельцем дороги по согласованию с территориальным органом МВД. Перемещение передвижных камер и мест их установки в процессе их работы не допускается. Данные об установке камер и список фиксируемых нарушений будут публиковаться на официальном сайте МВД России. Начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников в конце мая сообщал, что ГАИ намерена избавиться от неэффективных камер фото- и видеофиксации на дорогах страны. Также он уточнял, что в России установлено почти 29 тысяч камер фото- видеофиксации, и в этих местах заметно снижение аварийности.
https://ria.ru/20240705/ija-proekt-1957634285.html
https://ria.ru/20240824/pdd-1968194638.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582704708_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d5bf678c3817c33bc694f252468fe0e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, гибдд мвд рф, михаил черников, общество
Россия, Владимир Путин, ГИБДД МВД РФ, Михаил Черников, Общество
В России изменились требования к камерам фиксации нарушений ПДД

В России начали действовать новые требования к камерам фиксации нарушений ПДД

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на мосту через Кожуховский затон на юго-востоке Москвы
Автомобильное движение на мосту через Кожуховский затон на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на мосту через Кожуховский затон на юго-востоке Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новые правила установки и применения комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД начнут действовать в России, соответствующие положения федерального закона вступают в силу с 1 сентября.
Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Согласно ему, стационарные, передвижные камеры, мобильные средства фиксации нарушений ПДД должны обеспечивать автоматический контроль за соблюдением правил на дороге, осуществляя фиксацию в зоне своего обзора всех нарушений независимо от усмотрения и без какого-либо непосредственного воздействия на них человека.
Еще 15 тысяч умных камер будут следить за чистотой в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Еще 15 тысяч "умных" камер будут следить за чистотой в Подмосковье
5 июля, 13:11
Исходя из новых правил, в населенных пунктах места установки стационарных и передвижных камер должны располагаться так, чтобы зона их контроля начиналась на расстоянии не менее 100 метров от дорожного знака, обозначающего начало населенного пункта.
Устанавливать стационарные и передвижные камеры можно будет на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств, пешеходных переходах, перекрестках, аварийно-опасных участках дорог, на автоматических пунктах весового и габаритного контроля, в местах строительства, реконструкции и капремонта, в местах, где запрещена стоянка или остановка транспортных средств.
Кроме того, все камеры должны быть сертифицированы и иметь свидетельство о метрологической поверке. Установка камер контролируется уполномоченным органом исполнительной власти региона или владельцем дороги по согласованию с территориальным органом МВД. Перемещение передвижных камер и мест их установки в процессе их работы не допускается.
Данные об установке камер и список фиксируемых нарушений будут публиковаться на официальном сайте МВД России.
Начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников в конце мая сообщал, что ГАИ намерена избавиться от неэффективных камер фото- и видеофиксации на дорогах страны. Также он уточнял, что в России установлено почти 29 тысяч камер фото- видеофиксации, и в этих местах заметно снижение аварийности.
Автомобили едут по участку Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 километров в час - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Назван самый крупный штраф за нарушение ПДД в 2024 году
24 августа, 07:04
 
РоссияВладимир ПутинГИБДД МВД РФМихаил ЧерниковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала