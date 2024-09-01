https://ria.ru/20240901/kamery-1969755112.html

В России изменились требования к камерам фиксации нарушений ПДД

В России изменились требования к камерам фиксации нарушений ПДД - РИА Новости, 01.09.2024

В России изменились требования к камерам фиксации нарушений ПДД

Новые правила установки и применения комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД начнут действовать в России, соответствующие положения федерального закона... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T00:34

2024-09-01T00:34

2024-09-01T02:38

россия

владимир путин

гибдд мвд рф

михаил черников

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582704708_40:0:2936:1629_1920x0_80_0_0_9525c7fbc7015c6a550593f588ab97f0.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новые правила установки и применения комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД начнут действовать в России, соответствующие положения федерального закона вступают в силу с 1 сентября.Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Согласно ему, стационарные, передвижные камеры, мобильные средства фиксации нарушений ПДД должны обеспечивать автоматический контроль за соблюдением правил на дороге, осуществляя фиксацию в зоне своего обзора всех нарушений независимо от усмотрения и без какого-либо непосредственного воздействия на них человека.Исходя из новых правил, в населенных пунктах места установки стационарных и передвижных камер должны располагаться так, чтобы зона их контроля начиналась на расстоянии не менее 100 метров от дорожного знака, обозначающего начало населенного пункта.Устанавливать стационарные и передвижные камеры можно будет на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств, пешеходных переходах, перекрестках, аварийно-опасных участках дорог, на автоматических пунктах весового и габаритного контроля, в местах строительства, реконструкции и капремонта, в местах, где запрещена стоянка или остановка транспортных средств. Кроме того, все камеры должны быть сертифицированы и иметь свидетельство о метрологической поверке. Установка камер контролируется уполномоченным органом исполнительной власти региона или владельцем дороги по согласованию с территориальным органом МВД. Перемещение передвижных камер и мест их установки в процессе их работы не допускается. Данные об установке камер и список фиксируемых нарушений будут публиковаться на официальном сайте МВД России. Начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников в конце мая сообщал, что ГАИ намерена избавиться от неэффективных камер фото- и видеофиксации на дорогах страны. Также он уточнял, что в России установлено почти 29 тысяч камер фото- видеофиксации, и в этих местах заметно снижение аварийности.

https://ria.ru/20240705/ija-proekt-1957634285.html

https://ria.ru/20240824/pdd-1968194638.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, гибдд мвд рф, михаил черников, общество