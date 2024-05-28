https://ria.ru/20240528/lekarstva-1948930100.html
В ГАИ прокомментировали информацию о "запрете" на лекарства для водителей
В ГАИ прокомментировали информацию о "запрете" на лекарства для водителей - РИА Новости, 28.05.2024
В ГАИ прокомментировали информацию о "запрете" на лекарства для водителей
Информация о якобы запрещенных видах лекарств для водителей является вбросом, заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:54
2024-05-28T15:54
2024-05-28T16:00
общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Информация о якобы запрещенных видах лекарств для водителей является вбросом, заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников на заседании президиума общественного совета МВД РФ. Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram-канале перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем якобы нежелательно или вообще запрещено. Позже министр здравоохранения России Михаил Мурашко пояснил, что это список не несёт никакого нормативного регулирования, а имеет лишь предупредительный характер. "В сети появился вброс - список из видов лекарств, от сердца, аллергии. И тут говорят, что те, кто употребил эти лекарства, ГИБДД будет отлавливать и лишать прав. Оперативно позвонил Мурашко… Минздрав опубликовал опровержение сразу", - сказал Черников.
https://ria.ru/20240528/gosavtoinspektsiya-1948917828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил черников, михаил мурашко, ярослав нилов, госдума рф, гибдд мвд рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Черников, Михаил Мурашко, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ГИБДД МВД РФ
В ГАИ прокомментировали информацию о "запрете" на лекарства для водителей
ГАИ назвала вбросом информацию о якобы запрещенных видах лекарств для водителей