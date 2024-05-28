https://ria.ru/20240528/lekarstva-1948930100.html

В ГАИ прокомментировали информацию о "запрете" на лекарства для водителей

В ГАИ прокомментировали информацию о "запрете" на лекарства для водителей - РИА Новости, 28.05.2024

В ГАИ прокомментировали информацию о "запрете" на лекарства для водителей

Информация о якобы запрещенных видах лекарств для водителей является вбросом, заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:54

2024-05-28T15:54

2024-05-28T16:00

общество

здоровье - общество

россия

михаил черников

михаил мурашко

ярослав нилов

госдума рф

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768430686_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_3b240771e6dc74e67e60a5cf1e31a58b.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Информация о якобы запрещенных видах лекарств для водителей является вбросом, заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников на заседании президиума общественного совета МВД РФ. Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram-канале перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем якобы нежелательно или вообще запрещено. Позже министр здравоохранения России Михаил Мурашко пояснил, что это список не несёт никакого нормативного регулирования, а имеет лишь предупредительный характер. "В сети появился вброс - список из видов лекарств, от сердца, аллергии. И тут говорят, что те, кто употребил эти лекарства, ГИБДД будет отлавливать и лишать прав. Оперативно позвонил Мурашко… Минздрав опубликовал опровержение сразу", - сказал Черников.

https://ria.ru/20240528/gosavtoinspektsiya-1948917828.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, михаил черников, михаил мурашко, ярослав нилов, госдума рф, гибдд мвд рф