https://ria.ru/20231019/legionellez-1903833981.html

Болезнь легионеров: легионеллез, способы заражения, лечение, профилактика

Легионеллез: что это за болезнь легионеров, симптомы, лечение и причины

Болезнь легионеров: легионеллез, способы заражения, лечение, профилактика

Легионеллез относится к серьезным инфекционным заболеваниям, вызываемым бактериями. В зависимости от формы, которую принимает болезнь, она может привести к... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:03

2023-10-19T15:03

2023-10-19T15:04

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Легионеллез относится к серьезным инфекционным заболеваниям, вызываемым бактериями. В зависимости от формы, которую принимает болезнь, она может привести к развитию тяжелой пневмонии у человека, а также к другим опасным последствиям. Подробнее о том, что это, какие симптомы характерны и какое необходимо лечение, в материале РИА Новости.ЛегионеллезКрупная вспышка легионеллеза (в результате которой болезнь получила свое современное название) произошла во второй половине XX века в США. Неизвестная инфекция вызвала тяжелую пневмонию у сотен ветеранов Американского легиона, из них несколько десятков человек погибли. Выявить возбудителя этой болезни, которым оказалась бактерия, удалось лишь по прошествии нескольких месяцев, и в память о погибших она была названа Legionella pneumophila.“Легионеллез представляет собой острое инфекционное заболевание с преимущественным поражением дыхательной системы. У большинства пациентов этот недуг протекает со всеми характерными симптомами: кашель, повышение температуры тела, слабость, озноб, головная боль, насморк. В некоторых случаях легионеллез приводит к развитию тяжелой пневмонии, которая сопровождается дыхательной недостаточностью, приводящей к летальным исходам”, — говорит Ольга Рублева, инфекционист, независимый эксперт медицинского факультета университета "Синергия".Причины и возбудители болезни легионеровВызывающие легионеллез бактерии живут в пресной воде, и в природе могут встречаться в реках, озерах, других водоемах, а также в почве. Самая комфортная для них температура — от 20-30 до 45 градусов. Подобные благоприятные условия для развития и активного размножения легионеллы чаще создаются не в естественных, а в искусственных условиях, например, в бассейнах, водопроводах, джакузи, увлажнителях воздуха, кондиционерах и так далее. Именно в этом случае они представляют серьезную опасность для человека.Легионелла передается воздушно-капельным путем, то есть для того, чтобы заразиться, человек должен вдохнуть пары или мельчайшие капли зараженной бактериями жидкости в виде аэрозоля. Официальные случаи, когда легионеллез передавался бы от человека к человеку, на сегодняшний день науке не известны.Попадая в организм, легионеллы вызывают воспаление. В первую очередь в зоне поражения могут оказаться участки легких, называемые альвеолами (именно в них кровь человека насыщается необходимым организму кислородом и освобождается от накопившегося углекислого газа), а также другие органы.Далеко не каждый контакт человека с легионеллой приводит к заражению и развитию легионеллеза. Прежде всего в группе риска находятся курильщики, граждане, злоупотребляющие алкоголем, а также страдающие хроническими болезнями легких, почек и некоторыми другими недугами. Также считается, что люди пожилого возраста и мужчины чаще других подвержены легионеллезу.Формы и видыПосле того, как бактерии проникли в организм человека, симптомы легионеллеза проявляются далеко не сразу. От момента заражения до первых проявлений недуга в среднем проходит от 6 часов до 3 дней, максимально этот промежуток (также именуемый инкубационным периодом) может составлять до 10-11 дней.Существует свыше полусотни разновидностей легионеллы, но чаще всего легионеллез вызывает Legionella pneumophila. Иные заболевания, вызываемые другими видами бактерий, встречаются гораздо реже.В зависимости от того, насколько сильно выражены симптомы, болезнь может отличаться легким (без осложнений) или тяжелым течением.Также выделяются две основные формы легионеллеза. Первая — это пневмония (именно ее называют болезнью легионеров). При этой форме в зоне поражения оказываются легкие человека, это состояние требует как можно более оперативного лечения. Вторая форма — лихорадка Понтиака, при которой легкие не поражены, а проявления болезни больше напоминают простуду или грипп. Также может встречаться и так называемая лихорадка Форт-Брагг, для которой характерны разнообразные высыпания на коже.СимптомыЕсли речь идет о не пневмонической форме легионеллеза, то она проявляется следующими симптомами:При легионеллезной пневмонии самыми распространенными симптомами являются:К вышеперечисленным проявлениям могут присоединяться симптомы со стороны ЖКТ: диарея, тошнота, рвота. При тяжелых формах болезни может развиваться поражение нервной системы, которое проявляется спутанностью сознания, бредом, появлением галлюцинаций и даже остановкой дыхания.ОсложненияЕсли вызванная легионеллами понтиакская лихорадка может пройти сама и практически не грозит человеку осложнениями, то при пневмонической форме, если человеку вовремя не была оказана необходимая помощь, могут развиться серьезные поражения легких (например, острая дыхательная недостаточность) или почек (острая почечная недостаточность), заболевания сердечно-сосудистой системы (миокардит и ряд других), а также сепсис, полиорганная недостаточность.Масштабы распространенияСлучаи заболевания легионеллезом хоть и не являются привычным явлением, но все же периодически случаются во многих странах мира. Например, в России, в 2007 году была зафиксирована крупная вспышка болезни в Свердловской области.ДиагностикаПри появлении даже малейшего подозрения на то, что ухудшение самочувствия человека вызвано именно заражением легионеллами, первое, что стоит сделать, — это обратиться в врачу-терапевту. На основании осмотра пациента и сбора необходимого анамнеза он назначает исследования (клинический или биохимический анализы крови, рентгенография грудной клетки, посев на легионеллез или антитела к легионелле) и решает вопрос о необходимости госпитализации.Помимо этого терапевт может направить пациента к иным специалистам для более детального осмотра и уточнения диагноза.ЛечениеТак как возбудителем легионеллеза является бактерия, то основным методом его лечения является прием антибактериальных препаратов курсом до двух недель. При этом лихорадка Понтиака часто вообще не требует лечения, а все симптомы исчезают самостоятельно по прошествии определенного периода времени.За пациентами в тяжелом состоянии необходимо постоянное наблюдение, это поможет вовремя заметить возможные осложнения. Например, при развитии дыхательной недостаточности может потребоваться ИВЛ (искусственная вентиляция легких).ПрогнозЕсли заболевший легионеллезом человек не входит ни в одну из вышеперечисленных групп риска, не имеет хронических заболеваний и проблем с иммунитетом, а лечение было начато вовремя, то у него есть все шансы успешно победить болезнь в течение одной или полутора недель. При наличии любого из факторов риска решающую роль, как правило, играет то, насколько своевременно был поставлен диагноз и начата соответствующая терапия.Что делать при первых признакахОбнаружив у себя признаки, напоминающие симптомы легионеллеза, в первую очередь пациенту (даже если речь идет о легкой форме заболевания) стоит проконсультироваться с врачом. Если же он испытывает проблемы с дыханием, ощущает острую боль в грудной клетке, одышку — требуется неотложная медицинская помощь.“На сегодняшний день, в сезон разгара респираторных вирусных инфекций, конечно, о легионеллезе врач думает далеко не в первую очередь, — говорит Ольга Рублева. — Однако необходимо внимательно собирать анамнез, расспрашивать, какие общественные места посещали пациенты, в какие путешествия ездили, в каких условиях там находились”.Профилактика легионеллезаГлавной мерой профилактики, которая способна значительно снизить риск заражения легионеллезом, является надлежащее обслуживание любых искусственных водных систем. Прежде всего — это очистка воды (нагревание, воздействие ультрафиолетового излучения, применение специализированных препаратов, регулярная замена воды и чистка системы — методы борьбы с легионеллами разнообразны).

https://ria.ru/20231017/virusy-1903465945.html

https://ria.ru/20231015/sanprosvet-1902532217.html

https://ria.ru/20231002/sanprosvet-1898725501.html

https://ria.ru/20230928/bakteriofagi-1898769506.html

https://ria.ru/20230922/legionellez-1897923819.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, в мире, болезни, бактерии