https://ria.ru/20211014/koshki-1754460038.html

Все о болезнях кошек: симптомы, как их лечить, советы ветеринара

Болезни кошек: симптомы, признаки, лечение и профилактика

Все о болезнях кошек: симптомы, как их лечить, советы ветеринара

Какие симптомы сопровождают различные патологии у домашних кошек, виды болезней в таблице, советы ветеринара по лечению и мерам профилактики, а также признаки... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:51

2021-10-14T13:51

2021-10-14T14:40

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Какие симптомы сопровождают различные патологии у домашних кошек, виды болезней в таблице, советы ветеринара по лечению и мерам профилактики, а также признаки болезней у взрослых животных и котят разных пород — в материале РИА Новости.Болезни кошекЧетвероногие питомцы нередко болеют — у них может снижаться иммунитет из-за переохлаждения, появляться аллергия или подниматься температура в ответ на инфекцию. Но они не способны самостоятельно избавиться от недуга и нуждаются в помощи человека.Заболевания кошки делятся на несколько групп:Инфекционные болезни кошекИнфекционные заболевания бывают разной природы: вирусной, бактериальной и грибковой. Общая черта — наличие возбудителя, который попал в организм из окружающей среды (с травы на прогулке, от другого животного, от человека и так далее).Какая бы ни была инфекция, она дает о себе знать похожими симптомами:Вирусные болезни кошекНаиболее опасны для кошек вирусы. Патогены постоянно мутируют и хорошо выживают во внешней среде. Как правило, такие инфекции сначала похожи на обычную простуду, но затем вызывают тяжелые последствия и требуют долгого восстановления.К вирусным инфекциям относятся:По мнению ветеринаров, вирусные болезни лучше изначально предупреждать: вовремя вакцинировать питомца, поддерживать его иммунитет и здоровый образ жизни.Бактериальные болезни кошекК бактериальным инфекциям относят:Они так же опасны, как вирусы, но лучше поддаются лечению.Грибковые болезни кошекСпоры разных видов грибков способны вызывать патологии внутренних и внешних органов питомца. Самые распространенные инфекции этого вида:Грибковые болезни поражают кожный покров, шерсть и слизистые животного, а при усугублении проблемы способны негативно влиять на работу внутренних органов.Инвазионные болезни кошекИнвазионные болезни делятся на три вида:Возбудители инвазионных заболеваний у кошек — это черви (гельминты), простейшие одноклеточные организмы (лямблии и так далее), а также блохи и клещи.ЦестодозыЦестоды — ленточные черви, которые оказывают патогенное действие на организм кошки. Основное место их обитания — тонкий кишечник, а затем легкие и сердце, если заболевание не лечить. Животное со временем истощается, испытывает зуд, аппетит пропадает, а общий вид ухудшается.НематодозыНематоды — круглые черви, которые поражают кишечник и другие органы питомца (печень и пищевод). После заражения кошка теряет аппетит, становится вялой и болезненной на вид.ТоксоплазмозБессимптомная инфекция, которая впервые появляется в организме у кошки и способна передаваться человеку. Заболевание дает о себе знать только при сниженном иммунитете животного (температурой, вялостью) и способно усложнять работу органов, например легких. Если питомец однажды переболел токсоплазмозом, то организм вырабатывает пожизненный иммунитет.ЛямблиозЛямблии вызывают заболевание, при котором воспаления появляются на стенках кишечника, где обитают эти простейшие микроорганизмы. При запущенных случаях возникает закупорка протоков в поджелудочной железе и печени, вызывая панкреатит.СаркоптозыПри попадании на тело животного клещи активно откладывают личинки, вызывая сильный зуд, выпадение шерсти и язвы. Человеку такие паукообразные навредить не способны, но для кошки довольно опасны из-за быстрого распространения.ЭнтомозыВши и блохи кажутся достаточно безобидными, но на деле являются переносчиками серьезных инфекционных заболеваний и способны вызвать сильный дискомфорт у животного: постоянный зуд, кровопотерю, беспокойство и бессонницу. Чтобы предотвратить заражение, ветеринары рекомендуют регулярно обрабатывать кошек препаратами против эктопаразитов.Незаразные болезни кошекНезаразные болезни у кошек часто являются следствием неправильного ухода, врожденного фактора или запущенной инфекции. В первом случае это может быть постоянный дефицит важных микроэлементов в еде, бесконтрольное питание, перегрев или переохлаждение. Во втором животное изначально рождается, например, с пороком сердца или предрасположено к заболеванию в силу своей породы.Что касается инфекций, внутренние патологии считаются вторичным фактором, когда вирусы, бактерии или грибки нарушают работу органов.Болезни сердечно-сосудистой системыК самым распространенным заболеваниями сердечно-сосудистой системы у кошек относят аритмию, перикардит, врожденные пороки, сердечную недостаточность, васкулит и аневризму. У таких пород, как сфинксы, мейн-куны и британцы часто встречается врожденная гипертрофия миокарда (утолщение сердечной мышцы).Болезни дыхательной системыОсновной причиной болезней дыхательной системы у кошек считаются инфекции или гельминты, однако пусковым механизмом также могут быть патологии сердечно-сосудистой системы, травмы, попадание в дыхательные пути инородного тела и генетика.Самые частые заболевания — ринит, синусит, бронхит, пневмония и опухоли.Болезни пищеварительной системыЗаболевания могут затрагивать разные области: ротовую полость (стоматит, фарингит), пищевод (непроходимость или опухоль), желудок (гастрит, язвы), тонкий и толстый кишечник (запор, атония, колит), прямую кишку (воспаление, опухоль), печень (гепатоз, холецистит, гепатит) и другие.Первые симптомы, которые сигнализируют о патологиях пищеварительной системы, — это рвота и диарея.Болезни кожиОбычно заболевания кожных покровов у кошек появляются в виде пятен, проплешин, черных точек, язв и так далее. Причины патологии разнообразны, но самые частые — паразиты, которые являются переносчиками инфекций.Кроме того, болезни кожи могут быть наследственными и врожденными (например, нарушение пигментации), а также обменными, иммунными и эндокринными.Болезни мышцБолезни мышечной ткани могут быть как безобидными (небольшое растяжение), так и более серьезными. Самой тяжелой патологией считается миозит — заболевание, которое сопровождается сильной болью, утомляемостью и ограничением в движении. При этом миозит может быть разных форм: ревматический, гнойный и эозинофильный (затрагивает только мышцы челюсти и шеи).Причинами болезней мышц могут быть злокачественные опухоли, инфекционные заболевания, глистные инвазии, переохлаждение, аутоиммунный сбой и так далее.Болезни зубовКариес, периодонтит, гингивит, зубной камень и другое — заболевания, которые могут беспокоить не только людей, но и кошек. Отсутствие ухода за зубами, нехватка витаминов, неправильное питание — самые частые причины патологий. Также болезни могут быть вызваны инфекциями и генетическими особенностями.Общие симптомы нарушений — неприятный запах изо рта, изменение цвета зубов, покраснение десен, боль (животное жалобно мяукает, трет морду и ведет себя беспокойно).Болезни ухаК самым частым болезням уха относят отодектоз — заражение ушным клещом, которое вызывает сильный зуд и патологические выделения из слухового прохода. Этого обычно помогает избежать простая и регулярная обработка от паразитов. Чего не скажешь про заболевание отитом, которое может быть следствием запущенной инфекции.Болезни глазСамое распространенное заболевание — конъюнктивит, который сопровождается отеком, слезотечением и затрудненным открыванием век. Вызвать его могут травма, инфекция или отравление. Игнорирование таких симптомов чревато ухудшением или даже утратой зрения.Мочекаменная болезньКровь в моче у кошки зачастую сигнализирует о мочекаменной болезни — уролитазе, который характеризуется образованием песка или камней в мочевом пузыре. При нем питомец часто или, наоборот, редко ходит в лоток, справляет нужду гораздо дольше, чем раньше. Животное жалобно мяукает или ведет себя тревожно, особенно перед тем, как сходить в туалет.Болезни хвостаБолезни хвоста — это зачастую проблема прошлых повреждений. Возможно, кошка прищемила "конечность", ее кто-то укусил или на нее случайно наступили, после чего в области повреждения появляется воспаление, боль и язвы. Реже патологии хвоста — признак нехватки кальция в организме или заражения лишаем.Хирургические болезни кошекОсобенность хирургических болезней кошек — необходимость оперативного вмешательства, когда другие способы оказания помощи не приносят положительных результатов.ТравмыК самым распространенным хирургическим болезням кошек относят травмы — переломы, трещины, вывихи, сильные ушибы, ожоги и так далее. Понять, что животное пострадало, довольно легко по хромоте, вялости, жалобному мяуканью, отказу от еды и снижению активности вплоть до постоянного сна. Серьезные травмы не лечатся на дому, необходимо рентген-обследование и помощь ветеринара в клинике, чтобы наложить повязку или гипс.Болезни суставов и костейОграничение подвижности кошек — это следствие не только травм, но и таких заболеваний, как артрит (воспаление суставов), периостит (воспаление надкостницы), некроз кости (отмирание тканей) и других. Зачастую патологии суставов и костей сопровождаются инфекцией с гноем, что требует оперативной помощи.ОпухолиОпухоль — это патологическое новообразование в организме кошки, которое может быть вызвано вирусами, запущенными воспалительными процессами, гормональными сбоями или наследственностью. Когда болезнь не удалось вылечить медикаментами, то хирургия позволяет это сделать, если участков поражения немного и они поддаются безопасному иссечению.Акушерство и болезни репродуктивной системыДаже стерилизация и кастрация не дают страховки от заболеваний органов половой сферы у животных.Нарушение течкиГормональный сбой — основная причина нарушения течки у кошки. Причины могут крыться в недостатке общения кошки с самцами, воспалительных заболеваниях, нехватке света (доказано, что длина светового дня влияет на половой цикл животного) и так далее.Послекастрационные осложненияСтерилизация и кастрация питомца может осложниться мочекаменной болезнью, занесением инфекции, ожирением или стрессом. Важно понимать, что хирургические вмешательства в половую систему — это в любом случае риск для здоровья животного. Гормональный фон терпит изменения, а вместе с ним и другие органы. Поэтому перед операцией врач должен оценить состояние пациента и при необходимости отменить процедуру.Прерывание беременностиСамопроизвольный аборт — следствие перенесенной инфекции, стресса или генетического фактора у кошки. Вирусы ринотрахеита, бактерии (стрептококки, стафилококки, микоплазма) чаще всего приводят к гибели плода. Иногда требуется искусственное прерывание беременности по показаниям — аномалии, недостаточность плаценты или же патологии матки, которые не позволят кошке доносить и успешно родить потомство.Ложная беременность"Мнимая" беременность у кошки — патологическое состояние, которое сложно отличить от настоящей беременности. У животного увеличивается масса тела и объем живота, набухают молочные железы, а аппетит при этом возрастает. Такое состояние не опасно при разовом случае, но если оно не проходит или возникает каждый раз после течки — это повод для обращения к ветеринару, так как причиной может быть гормональный сбой или психические нарушения.Патологии послеродового периодаК самым частым патологиям послеродового периода относят пиометру, маститы и эклампсию.Пиометра — гнойное воспаление матки у кошки, которое часто встречается после родов. К причинам можно отнести сбои в гормональной системе (прием препаратов, скачки прогестерона), а также бактериальные инфекции и сложные роды, после которых наблюдаются сильные повреждения.Мастит представляет собой воспалительный процесс в молочных железах. Спровоцировать его могут травмы, застой молока (если котят рано отлучили), нарушения работы гормональной системы, а также переохлаждение и снижение иммунитета.Эклампсия — нехватка кальция в организме кошки, которое связано с вскармливанием и нарушением обмена веществ. Если животное столкнулась с этим заболеванием, то общее состояние сопровождается слюнотечением и расширением зрачков.Заразные для человека болезниКошки — животные, которых принято считать членами семьи. Но стоит помнить, что они же могут быть источником опасности для людей из-за того, что переносят различные заразные заболевания: лишай, гельминтоз, токсоплазмоз, сальмонеллез, бешенство и даже туберкулез. Чтобы минимизировать риск, важно регулярно показывать кошку врачу и проводить обработку от паразитов.ПризнакиДля каждого заболевания кошек существуют определенные методы диагностики и лечения. Но первый, кто может заметить плохое самочувствие питомца еще на самой ранней стадии, — это хозяин. Его задача — внимательно следить за состоянием животного и вовремя обратиться ко врачу.Кроме того, по словам врача, шерсть у животного становится взъерошенной и тусклой, так как кошка перестает ухаживать за собой в силу плохого самочувствия.Еще один из важных показателей здоровья питомца — аппетит. Кошки — это животные, чья физиология подразумевает постоянное состояние сытости. Если питомец не ест, то что-то идет не так и стоит обратиться к врачу. Голод для кошек крайне опасен — даже сутки без еды могут привести к развитию жирового перерождения печени, а это уже совсем другая история.Ветеринар также относит к первым признакам заболеваний выделения из носа, глаз и зуд. Активное вылизывание, покусывания и почесывания должны насторожить хозяина питомца.СимптомыСимптомы болезней кошек делятся на неспецифические и специфические. Первые имеют общий характер и подходят для разных по своей природе заболеваний. Вторые появляются только в определенных случаях, указывая на конкретную патологию.К неспецифическим относят:Специфические симптомы зависят от места развития патологии. Если это болезни глаз, то животное беспокоят отеки век и слезотечение, если недуги мочеполовой системы, то присоединяется кровь в моче, если заболевания ЖКТ, то кровь в кале и так далее.ДиагностикаНа приеме в клинике процесс диагностики включает:ЛечениеПрежде чем начинать курс тех или иных лекарств, нужно заручиться рекомендацией ветеринара — это в том случае, если нет возможности посетить клинику. Оптимальный вариант — сходить в учреждение вместе с питомцем, чтобы его полностью обследовали и назначили комплексное лечение.Новокаиновая терапияНовокаиновая блокада применяется в комплексе лечения воспалительных процессов у кошек. Препарат используется для местной анестезии и растворения других лекарств, поэтому эффективно помогает при лечении гинекологических, хирургических и инфекционных болезней.Средства для эвтаназииКогда лечение не приносит результатов, а животное мучается, ветеринар может предложить хозяину питомца единственный выход — эвтаназию. Быстрая и безболезненная смерть бывает лучшим решением, чтобы избавить кошку от невыносимых болей и страданий. Для этих целей обычно применяются препараты "Лидокаин" и "Магния сульфат" в специальной дозировке. Усыпление животного таким способом происходит в считанные минуты и считается самым гуманным.ПрофилактикаОбщими рекомендациями по профилактике заболеваний у кошек поделилась с РИА Новости Марина Дубовикова:Кроме того, ветеринар рекомендует придерживаться сбалансированного рациона и не пропускать плановые исследования с клиническим осмотром врача.

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животные, здоровье - общество, домашние животные, кошки