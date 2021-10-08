https://ria.ru/20211008/lishay-1753571503.html

Опасно для человека: ветеринар рассказал, как лечить лишай у кошек

Лишай у кошек: как определить в домашних условиях, лечение, признаки

Опасно для человека: ветеринар рассказал, как лечить лишай у кошек

Лишай — самое распространенное заболевание у котов и кошек, заразное для человека, которое может протекать бессимптомно. О том, какие виды инфекции существуют,... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:28

2021-10-08T11:28

2021-10-08T11:28

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Лишай — самое распространенное заболевание у котов и кошек, заразное для человека, которое может протекать бессимптомно. О том, какие виды инфекции существуют, как лечить взрослого питомца и котенка и как предупредить лишай — в материале РИА Новости.Лишай у кошекКошки — одни из самых частых переносчиков лишая. Обычно можно определить заболевание по тому, что на животном появляются участки без шерсти с измененным цветом кожи. А бывает и так, что внешние симптомы отсутствуют, но болезнь все равно есть и может угрожать здоровью человека.Существует множество мифов, например, что лишай не поддается лечению или наоборот — проходит сам по себе. По словам экспертов, заболевание успешно преодолевается с помощью современных препаратов. Однако большинство видов инфекции не исчезают самостоятельно и могут усугубляться.О лишаеЛишай — кожное заболевание, которое провоцируется различными видами грибков или другими возбудителями, например, аллергенами. Оно грозит не только внешними последствиями — потерей шерсти у животного, повреждением когтей и зудом, но и внутренними — ухудшением самочувствия и нарушением работы органов.Инфекция считается одним из самых заразных и неприятных микозных заболеваний, легко передается человеку и требует комплексного лечения.Причины возникновенияСамая частая причина лишая у питомца — низкий иммунитет. Если кошка плохо питается и получает некачественный уход, ее организм постепенно теряет защитные силы и подвергается внешним опасностям. Даже если животное комнатное и никогда не выходит из квартиры, это не означает, что ему ничего грозит. Ежедневно человек приносит домой миллионы различных микроорганизмов на обуви и одежде, и грибковый лишай может быть в их числе.К другим причинам возникновения лишая относят:ВидыЛишай — это общее название различных форм кожных заболеваний. Несмотря на непохожие симптомы и риски, все виды инфекции объединяет главный фактор — сильный дискомфорт животного, который негативно отражается на его коже.Виды лишая у кошек: характерные чертыСтригущий лишайДерматофитоз — самый опасный и болезненный вид лишая, вызванный грибами Microsporum и Trichophyton. Основной источник питания микроорганизмов — кератин, который находится в составе шерсти, когтей и кожи животного. Заболевание может проявляться как очень ярко, так и протекать бессимптомно, передаваясь при этом другим. Неочевидная опасность этого лишая таится в том, что микроорганизмы устойчивы к внешней среде, они могут жить в мебели и тканях в течение нескольких лет, а на чешуйках кожи — от 6 до 10 лет.Если игнорировать проблему, это может привести к облысению животного, ухудшению качества жизни, а у котят даже к летальному исходу из-за очень слабого иммунитета.Отрубевидный или разноцветныйВозбудитель разноцветного лишая — дрожжевой грибок Pityrosporum. Заболевание часто выявляется в летнее и влажное время года, из-за чего зовется “пляжным лишаем”. 90% животных и людей на планете считаются носителями этого микроорганизма, и только при определенных условиях (например, при сильном снижении иммунитета) он становится проблемой. У кошек этот лишай возникает из-за повышенной жирности кожи вследствие неправильного питания или недостатка витаминов.Розовый или лишай ЖибераЭтот вид может иметь как вирусную природу (пока до конца не выяснено, какую именно), так и аллергическую — к этому, в первую очередь, склоняются ветеринары. Пусковой механизм для развития розового лишая — сниженный иммунитет. Недуг способен передаваться по наследству и протекать до определенного момента в скрытой форме. Для животных болезнь Жибера заразна, для людей — нет.Мокнущий (экзема)Мокнущий лишай (экзема) меньше всего схож со своими “родственниками”. Это воспалительная патология, причина которой — аллергия. Она не передается другим животным и людям, но доставляет значительный дискомфорт своему носителю. Это заболевание провоцируют чаще всего моющие средства, бытовая химия, стресс и гормональный сбой.Что делать при подозрении на лишайОпределить вид лишая у кошек с помощью одного осмотра невозможно. Если заметны любые проявления заболевания, нужно соблюдать общие меры до начала диагностики и лечения:Далее важно обратиться к врачу, чтобы тот определил вид заболевания и помог животному с ним справиться.ДиагностикаГлавный залог успешного лечения любой формы лишая — ранняя диагностика.По словам Марины Дубовиковой, врача-ветеринара и преподавателя Пашковского сельскохозяйственного колледжа, диагностика заключается в проведении ряда исследований и изучении клинической картины:Лечение лишая у кошекПорядок лечения напрямую зависит от причины возникновения лишая и его вида. Если в одном случае поможет смена корма, то в другом может потребоваться комплексный подход — таблетки, мази, полное изменение рациона и образа жизни питомца. Однако любые лекарства имеют побочные эффекты - прежде чем начинать прием каких-либо медикаментов, требуется консультация ветеринара.Если относиться к лечению животного несерьезно, то можно ожидать следующие последствия:Стригущий лишайТолько после предварительной подготовки к лечению можно приступать к применению мазей: “Клотримазол”, “Санодерм” или “Миконазол”.В комплексное лечение стригущего лишая входит улучшение питания животного. В рацион нужно включить дополнительные минералы и витамины, поддерживающие иммунитет. Также необходима санитарная обработка помещения.Отрубевидный или разноцветныйПо своему типу отрубевидный лишай нуждается в почти таком же лечении, как и стригущий: применение противогрибковых шампуней, мазей и таблеток. К эффективным пероральным препаратам врачи относят “Имаверол” и “Лайм Сульфур”.После завершения лечения рекомендуется мыть животное раз в два месяца противогрибковым шампунем для предотвращения рецидива.Розовый или лишай ЖибераХоть розовый лишай и исчезает сам по себе без вмешательства человека, тем не менее, требуется соблюдать некоторые меры:Важно помнить, что лишай Жибера может быть проявлением другого более серьезного заболевания. Поэтому питомцу необходимо пройти полную диагностику, чтобы исключить патологии и не тратить время на борьбу с безобидными симптомами.МокнущийЭтот лишай, как и другие его формы, имеет затяжной характер и требует тщательного подхода к лечению. Так как заболевание отличается “мокрой” текстурой, в первую очередь нужно применять подсушивающие и противовоспалительные местные препараты, например, салициловую, серную или дегтярную мазь. Они работают и как антисептики, и как восстанавливающие кожный покров медикаменты.Мокнущую экзему благодаря таким средствам можно победить за 10 дней.Когда стоит обращаться к ветеринаруКак утверждает Марина Дубовикова, после появления даже небольшого участка поражения на теле и общего недомогания питомца необходимо обращаться к ветеринарному врачу:Народные способы лечения лишая у котовБывают случаи, когда лечение агрессивными препаратами не допускается, например, когда кошка беременна. Еще не родившиеся котята слишком восприимчивы к внешним воздействиям, поэтому хозяевам ничего не остается кроме как прибегнуть к народным и безопасным методам лечения лишая:Такое лечение также незаменимо в том случае, когда нет возможности посетить ветеринарного врача, а заболевание необходимо купировать. Однако прежде чем определиться с подходом, стоит посоветоваться со специалистом хотя бы по телефону. Важно помнить — такие способы могут помочь лишь на ранних стадиях заболевания.Как лечить беременную кошку или котятЛечение беременных кошек и котят заключается в более бережном подходе. Например, фитотерапия оказывает щадящее действие на организм животного и при этом способна эффективно побороть заболевание на этапе его зарождения.Не стоит забывать, что в лечение также входят меры по дезинфекции помещения, где проживает питомец. Чем меньше бактерий и грибков будет на мебели, тем выше шанс, что животное быстрее выздоровеет и не подвергнется повторному заражению.Опасен ли лишай у кошки для человекаУгрозу для человека представляет только тот лишай, который спровоцирован грибками — стригущий и отрубевидный. Помимо того, что инфекционное заболевание довольно быстро распространяется, оно также способно принести немало хлопот:При отсутствии лечения заболевание может “процветать” в течение нескольких лет, усугубляя состояние заразившегося, что неминуемо отразится на внешнем виде (облысение, изменение кожных покровов, постоянная слабость и ощущение дискомфорта).ПрофилактикаА чтобы еще больше снизить риски заболевания животного, хозяевам рекомендуется:Также врач добавила, что если было принято решение взять с улицы щенка или котенка, важно постараться как можно быстрее сходить на первичный прием к ветеринарному врачу, чтобы исключить все возможные заболевания.

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https://ria.ru/20190810/1557348478.html

https://ria.ru/20191127/1561634953.html

https://ria.ru/20210404/meditsina--1604014747.html

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https://ria.ru/20200708/1574034660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

домашние животные, кошки, дикие животные