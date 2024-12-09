https://ria.ru/20241209/lishay-1753571503.html

Опасно для человека: ветеринар рассказал, как лечить лишай у кошек

Лишай у кошек: как определить в домашних условиях, лечение, признаки

Опасно для человека: ветеринар рассказал, как лечить лишай у кошек

Лишай — самое распространенное заболевание у котов и кошек, заразное для человека, которое может протекать бессимптомно. О том, какие виды инфекции существуют,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T18:51

2024-12-09T18:51

2024-12-09T18:51

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Лишай — самое распространенное заболевание у котов и кошек, заразное для человека, которое может протекать бессимптомно. О том, какие виды инфекции существуют, как лечить взрослого питомца и котенка и как предупредить лишай — в материале РИА Новости.Лишай у кошекКошки — одни из самых частых переносчиков лишая. Обычно можно определить заболевание по тому, что на животном появляются участки без шерсти с измененным цветом кожи. А бывает и так, что внешние симптомы отсутствуют, но болезнь все равно есть и может угрожать здоровью человека.Существует множество мифов, например, что лишай не поддается лечению или наоборот — проходит сам по себе. По словам экспертов, заболевание успешно преодолевается с помощью современных препаратов. Однако большинство видов инфекции не исчезают самостоятельно и могут усугубляться.О лишаеЛишай — кожное заболевание, которое провоцируется различными видами грибков или другими возбудителями, например, аллергенами. Оно грозит не только внешними последствиями — потерей шерсти у животного, повреждением когтей и зудом, но и внутренними — ухудшением самочувствия и нарушением работы органов.Инфекция считается одним из самых заразных и неприятных микозных заболеваний, легко передается человеку и требует комплексного лечения.Причины возникновенияСамая частая причина лишая у питомца — низкий иммунитет. Если кошка плохо питается и получает некачественный уход, ее организм постепенно теряет защитные силы и подвергается внешним опасностям. Даже если животное комнатное и никогда не выходит из квартиры, это не означает, что ему ничего грозит. Ежедневно человек приносит домой миллионы различных микроорганизмов на обуви и одежде, и грибковый лишай может быть в их числе.К другим причинам возникновения лишая относят:ВидыЛишай — это общее название различных форм кожных заболеваний. Несмотря на непохожие симптомы и риски, все виды инфекции объединяет главный фактор — сильный дискомфорт животного, который негативно отражается на его коже.Виды лишая у кошек: характерные чертыСтригущий лишайДерматофитоз — самый опасный и болезненный вид лишая, вызванный грибами Microsporum и Trichophyton. Основной источник питания микроорганизмов — кератин, который находится в составе шерсти, когтей и кожи животного. Заболевание может проявляться как очень ярко, так и протекать бессимптомно, передаваясь при этом другим. Неочевидная опасность этого лишая таится в том, что микроорганизмы устойчивы к внешней среде, они могут жить в мебели и тканях в течение нескольких лет, а на чешуйках кожи — от 6 до 10 лет.Если игнорировать проблему, это может привести к облысению животного, ухудшению качества жизни, а у котят даже к летальному исходу из-за очень слабого иммунитета.Отрубевидный или разноцветныйВозбудитель разноцветного лишая — дрожжевой грибок Pityrosporum. Заболевание часто выявляется в летнее и влажное время года, из-за чего зовется “пляжным лишаем”. 90% животных и людей на планете считаются носителями этого микроорганизма, и только при определенных условиях (например, при сильном снижении иммунитета) он становится проблемой. У кошек этот лишай возникает из-за повышенной жирности кожи вследствие неправильного питания или недостатка витаминов.Розовый или лишай ЖибераЭтот вид может иметь как вирусную природу (пока до конца не выяснено, какую именно), так и аллергическую — к этому, в первую очередь, склоняются ветеринары. Пусковой механизм для развития розового лишая — сниженный иммунитет. Недуг способен передаваться по наследству и протекать до определенного момента в скрытой форме. Для животных болезнь Жибера заразна, для людей — нет.Мокнущий (экзема)Мокнущий лишай (экзема) меньше всего схож со своими “родственниками”. Это воспалительная патология, причина которой — аллергия. Она не передается другим животным и людям, но доставляет значительный дискомфорт своему носителю. Это заболевание провоцируют чаще всего моющие средства, бытовая химия, стресс и гормональный сбой.Что делать при подозрении на лишайОпределить вид лишая у кошек с помощью одного осмотра невозможно. Если заметны любые проявления заболевания, нужно соблюдать общие меры до начала диагностики и лечения:Далее важно обратиться к врачу, чтобы тот определил вид заболевания и помог животному с ним справиться.ДиагностикаГлавный залог успешного лечения любой формы лишая — ранняя диагностика.По словам Марины Дубовиковой, врача-ветеринара и преподавателя Пашковского сельскохозяйственного колледжа, диагностика заключается в проведении ряда исследований и изучении клинической картины:“Очно в клинике специалист назначает следующие исследования: трихоскопия (исследование волос под микроскопом), люминесцентная диагностика с помощью лампы Вуда (ее также называют “синяя” лампа). Кроме того, может понадобится микробиологическое исследование — шерсть и корочки из пораженного участка направляются в лабораторию для посева на питательную среду. Как правило, это занимает две недели. Только после получения результатов можно поставить точный диагноз или опровергнуть его”, — объясняет эксперт.Лечение лишая у кошекПорядок лечения напрямую зависит от причины возникновения лишая и его вида. Если в одном случае поможет смена корма, то в другом может потребоваться комплексный подход — таблетки, мази, полное изменение рациона и образа жизни питомца. Однако любые лекарства имеют побочные эффекты - прежде чем начинать прием каких-либо медикаментов, требуется консультация ветеринара.Если относиться к лечению животного несерьезно, то можно ожидать следующие последствия:Стригущий лишайЗаразное заболевание требует срочного оказания помощи животному. После осмотра и сбора анализов врач назначает курс местных и внутренних противомикозных препаратов. Чтобы применение мазей было более эффективным, шерсть вокруг пораженных участков сбривается, место обрабатывается антисептиком. Если зон распространения лишая много, может потребоваться мытье специальными шампунями (“Себозол”, “Низорал”).Только после предварительной подготовки к лечению можно приступать к применению мазей: “Клотримазол”, “Санодерм” или “Миконазол”.В комплексное лечение стригущего лишая входит улучшение питания животного. В рацион нужно включить дополнительные минералы и витамины, поддерживающие иммунитет. Также необходима санитарная обработка помещения.Отрубевидный или разноцветныйПо своему типу отрубевидный лишай нуждается в почти таком же лечении, как и стригущий: применение противогрибковых шампуней, мазей и таблеток. К эффективным пероральным препаратам врачи относят “Имаверол” и “Лайм Сульфур”.После завершения лечения рекомендуется мыть животное раз в два месяца противогрибковым шампунем для предотвращения рецидива.Розовый или лишай ЖибераХоть розовый лишай и исчезает сам по себе без вмешательства человека, тем не менее, требуется соблюдать некоторые меры:Важно помнить, что лишай Жибера может быть проявлением другого более серьезного заболевания. Поэтому питомцу необходимо пройти полную диагностику, чтобы исключить патологии и не тратить время на борьбу с безобидными симптомами.МокнущийЭтот лишай, как и другие его формы, имеет затяжной характер и требует тщательного подхода к лечению. Так как заболевание отличается “мокрой” текстурой, в первую очередь нужно применять подсушивающие и противовоспалительные местные препараты, например, салициловую, серную или дегтярную мазь. Они работают и как антисептики, и как восстанавливающие кожный покров медикаменты.Мокнущую экзему благодаря таким средствам можно победить за 10 дней.Когда стоит обращаться к ветеринаруКак утверждает Марина Дубовикова, после появления даже небольшого участка поражения на теле и общего недомогания питомца необходимо обращаться к ветеринарному врачу:“На туловище и конечностях животного появляются залысины правильной формы. При дерматофитозе иногда создается впечатление, что волосы как будто обстригли, отсюда и народное название "стригущий лишай" . Залысины постепенно распространяются на теле животного, в пораженных участках могут наблюдаться корочки, но это не обязательное условие. Зуд, как правило, отсутствует, но если присоединяется вторичная микрофлора, то появление зуда будет ожидаемым”, — пояснила ветеринарный врач.Народные способы лечения лишая у котовБывают случаи, когда лечение агрессивными препаратами не допускается, например, когда кошка беременна. Еще не родившиеся котята слишком восприимчивы к внешним воздействиям, поэтому хозяевам ничего не остается кроме как прибегнуть к народным и безопасным методам лечения лишая:Такое лечение также незаменимо в том случае, когда нет возможности посетить ветеринарного врача, а заболевание необходимо купировать. Однако прежде чем определиться с подходом, стоит посоветоваться со специалистом хотя бы по телефону. Важно помнить — такие способы могут помочь лишь на ранних стадиях заболевания.Как лечить беременную кошку или котятЛечение беременных кошек и котят заключается в более бережном подходе. Например, фитотерапия оказывает щадящее действие на организм животного и при этом способна эффективно побороть заболевание на этапе его зарождения.Не стоит забывать, что в лечение также входят меры по дезинфекции помещения, где проживает питомец. Чем меньше бактерий и грибков будет на мебели, тем выше шанс, что животное быстрее выздоровеет и не подвергнется повторному заражению.Опасен ли лишай у кошки для человекаУгрозу для человека представляет только тот лишай, который спровоцирован грибками — стригущий и отрубевидный. Помимо того, что инфекционное заболевание довольно быстро распространяется, оно также способно принести немало хлопот:При отсутствии лечения заболевание может “процветать” в течение нескольких лет, усугубляя состояние заразившегося, что неминуемо отразится на внешнем виде (облысение, изменение кожных покровов, постоянная слабость и ощущение дискомфорта).Профилактика“Если говорить о профилактике, то она до банального проста — это соблюдение правил кормления и содержания, режима обработок от паразитов и профилактических вакцинаций”, — объясняет Марина Дубовикова. Такие мероприятия помогут поддерживать на высоком уровне иммунитет и защитные функции организма питомца.А чтобы еще больше снизить риски заболевания животного, хозяевам рекомендуется:Также врач добавила, что если было принято решение взять с улицы щенка или котенка, важно постараться как можно быстрее сходить на первичный прием к ветеринарному врачу, чтобы исключить все возможные заболевания.

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https://ria.ru/20200708/1574034660.html

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домашние животные, кошки, дикие животные