https://ria.ru/20250225/gosduma-2001397018.html

В ГД попросили проверить законность продажи товаров для маскировки номеров

В ГД попросили проверить законность продажи товаров для маскировки номеров - РИА Новости, 25.02.2025

В ГД попросили проверить законность продажи товаров для маскировки номеров

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение начальнику Главного управления по обеспечению... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T05:34:00+03:00

2025-02-25T05:34:00+03:00

2025-02-25T05:34:00+03:00

общество

михаил черников

госдума рф

wildberries

ozon

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову с предложением проверить законность продажи товаров, которые позволяют скрывать или маскировать регистрационные знаки автомобилей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас проверить законность продажи на маркетплейсах специальных устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств, а также других товаров, предназначенных для сокрытия или видоизменения номеров на автомобилях", - сказано в обращении. В документе отмечается, что на марктеплейсах Wildberries, OZON и Яндекс.Маркет была обнаружена продукция, предназначенная для маскировки номеров автомобилей, продавцы обозначают такие товары как "автогрязь" или "искусственная грязь" и заявляют, что эти средства позволяют затруднять идентификацию номера автомобиля, создавая иллюзию загрязнения, в связи с чем средства камеры не могут определить принадлежность транспорта. Уточняется, что так называемая "автогрязь" наносится на весь номер или на некоторые символы, а для большей естественности может быть дополнительно распылена на другие части автомобиля, в результате чего водитель, совершивший нарушение правил движения дорожного движения, избегает ответственности. По мнению депутата Госдумы, подобные товары являются устройствами, препятствующими идентификации государственных регистрационных знаков, в связи с чем возникают вопросы о законности их реализации. "Продажа таких товаров - это не просто нарушение закона, это угроза безопасности на дорогах. На мой взгляд, товары, скрывающие номера и позволяющие нарушителям избегать наказания, не должны продаваться. Чтобы не сбивать с толку камеры. И потом людей на дорогах. Необходимо дать оценку законности подобных товаров", - сказал РИА Новости Гусев.

https://ria.ru/20250219/gd-2000227944.html

https://ria.ru/20250219/gd-2000224369.html

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общество, михаил черников, госдума рф, wildberries, ozon