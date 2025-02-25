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В ГД попросили проверить законность продажи товаров для маскировки номеров - РИА Новости, 25.02.2025
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05:34 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/gosduma-2001397018.html
В ГД попросили проверить законность продажи товаров для маскировки номеров
В ГД попросили проверить законность продажи товаров для маскировки номеров - РИА Новости, 25.02.2025
В ГД попросили проверить законность продажи товаров для маскировки номеров
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение начальнику Главного управления по обеспечению... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T05:34:00+03:00
2025-02-25T05:34:00+03:00
общество
михаил черников
госдума рф
wildberries
ozon
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову с предложением проверить законность продажи товаров, которые позволяют скрывать или маскировать регистрационные знаки автомобилей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас проверить законность продажи на маркетплейсах специальных устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств, а также других товаров, предназначенных для сокрытия или видоизменения номеров на автомобилях", - сказано в обращении. В документе отмечается, что на марктеплейсах Wildberries, OZON и Яндекс.Маркет была обнаружена продукция, предназначенная для маскировки номеров автомобилей, продавцы обозначают такие товары как "автогрязь" или "искусственная грязь" и заявляют, что эти средства позволяют затруднять идентификацию номера автомобиля, создавая иллюзию загрязнения, в связи с чем средства камеры не могут определить принадлежность транспорта. Уточняется, что так называемая "автогрязь" наносится на весь номер или на некоторые символы, а для большей естественности может быть дополнительно распылена на другие части автомобиля, в результате чего водитель, совершивший нарушение правил движения дорожного движения, избегает ответственности. По мнению депутата Госдумы, подобные товары являются устройствами, препятствующими идентификации государственных регистрационных знаков, в связи с чем возникают вопросы о законности их реализации. "Продажа таких товаров - это не просто нарушение закона, это угроза безопасности на дорогах. На мой взгляд, товары, скрывающие номера и позволяющие нарушителям избегать наказания, не должны продаваться. Чтобы не сбивать с толку камеры. И потом людей на дорогах. Необходимо дать оценку законности подобных товаров", - сказал РИА Новости Гусев.
https://ria.ru/20250219/gd-2000227944.html
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общество, михаил черников, госдума рф, wildberries, ozon
Общество, Михаил Черников, Госдума РФ, Wildberries, Ozon
В ГД попросили проверить законность продажи товаров для маскировки номеров

Депутат Гусев предложил проверить законность продажи товаров, маскирующих номера

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову с предложением проверить законность продажи товаров, которые позволяют скрывать или маскировать регистрационные знаки автомобилей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас проверить законность продажи на маркетплейсах специальных устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств, а также других товаров, предназначенных для сокрытия или видоизменения номеров на автомобилях", - сказано в обращении.
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В документе отмечается, что на марктеплейсах Wildberries, OZON и Яндекс.Маркет была обнаружена продукция, предназначенная для маскировки номеров автомобилей, продавцы обозначают такие товары как "автогрязь" или "искусственная грязь" и заявляют, что эти средства позволяют затруднять идентификацию номера автомобиля, создавая иллюзию загрязнения, в связи с чем средства камеры не могут определить принадлежность транспорта.
Уточняется, что так называемая "автогрязь" наносится на весь номер или на некоторые символы, а для большей естественности может быть дополнительно распылена на другие части автомобиля, в результате чего водитель, совершивший нарушение правил движения дорожного движения, избегает ответственности. По мнению депутата Госдумы, подобные товары являются устройствами, препятствующими идентификации государственных регистрационных знаков, в связи с чем возникают вопросы о законности их реализации.
"Продажа таких товаров - это не просто нарушение закона, это угроза безопасности на дорогах. На мой взгляд, товары, скрывающие номера и позволяющие нарушителям избегать наказания, не должны продаваться. Чтобы не сбивать с толку камеры. И потом людей на дорогах. Необходимо дать оценку законности подобных товаров", - сказал РИА Новости Гусев.
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ОбществоМихаил ЧерниковГосдума РФWildberriesOzon
 
 
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