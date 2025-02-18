https://ria.ru/20250218/marokko-2000124996.html

В Марокко Михаил Черников представил опыт России по безопасности на дорогах

В Марокко Михаил Черников представил опыт России по безопасности на дорогах - РИА Новости, 18.02.2025

В Марокко Михаил Черников представил опыт России по безопасности на дорогах

Делегация во главе с начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилом Черниковым представила опыт России по... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:03:00+03:00

2025-02-18T18:03:00+03:00

2025-02-18T18:03:00+03:00

россия

марокко

марракеш

михаил черников

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Делегация во главе с начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилом Черниковым представила опыт России по обеспечению безопасности на дорогах в рамках Четвертой глобальной конференции по безопасности дорожного движения, которая проходит в Марракеше (Марокко), сообщает Госавтоинспекция. Всего в конференции принимают участие около 2,5 тысячи делегатов из 193 стран мира. Черников выступил на одном из ключевых мероприятий конференции – круглом столе, в котором приняли участие более 100 руководителей министерств и ведомств, отвечающих за безопасность дорожного движения в своих странах. Он сообщил, что Россия вошла в число 10 стран, которым удалось снизить смертность в дорожно-транспортных происшествиях не менее чем на 50% в течение первого Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения, проходившего с 2011 по 2020 годы. С 2017 по 2024 годы удалось снизить основные показатели аварийности практически на четверть: количество дорожно-транспортных происшествий на 22,1%, число погибших – на 24,5%, раненых – на 23,5%. Черников подчеркнул, что прогресса удалось добиться в условиях интенсивного роста парка транспортных средств – на 6,6 миллиона единиц. Цель – снизить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года. Ее достижению будет способствовать новая Стратегия повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также обновленный федеральный проект "Безопасность дорожного движения" в составе нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". Глава российской Госавтоинспекции отметил, что обеспечение безопасности дорожного движения в Российской Федерации рассматривается как общая ответственность всех субъектов, в первую очередь – государства, призвав партнеров придерживаться аналогичного подхода. В качестве инициативы российской стороны Черников предложил рассмотреть возможность создания международного банка данных проектов по снижению аварийности на дорогах, которые были реализованы в разных странах. Банк должен быть доступен всем заинтересованным сторонам бесплатно. Кроме того, предложено провозгласить на международном уровне стремление к нулевой смертности среди несовершеннолетних участников дорожного движения. Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250122/gosavtoinspektsiya-1995033372.html

https://ria.ru/20250101/gosavtoinspektsiya-1991867625.html

россия

марокко

марракеш

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россия, марокко, марракеш, михаил черников