https://ria.ru/20231124/smolyakov-1911508698.html

Биография Андрея Смолякова

Биография Андрея Смолякова - РИА Новости, 24.11.2023

Биография Андрея Смолякова

Актер театра и кино, народный артист России Андрей Игоревич Смоляков родился 24 ноября 1958 года в Подольске Московской области. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:26

2023-11-24T10:26

2023-11-24T10:26

справки

подольск

андрей смоляков

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Актер театра и кино, народный артист России Андрей Игоревич Смоляков родился 24 ноября 1958 года в Подольске Московской области.Учился в Театральном училище имени Бориса Щукина, затем перешел в Государственный институт театрального искусства ГИТИС (курс Олега Табакова), который окончил в 1980 году. В 1978 году будучи студентом сыграл на сцене театральной студии Олега Табакова в спектаклях "Прощай, Маугли!" и "Две стрелы", которые принесли ему популярность.В 1980-1982 годах работал в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя, позднее в Театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина (1982-1986).С 1986 по 2019 год – актер Театра-студии под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова).Играл в спектаклях "Полоумный Журден" Михаила Булгакова (1985), "Кресло" Александра Марина по Юрию Полякову "Али-Баба и др." Вениамина Смехова, "Билокси-Блюз" Нила Саймона (все – 1987), "Дыра" Александра Галина (1988), "Вера. Любовь. Надежда" Эдена фон Хорвата (1989), "Затоваренная бочкотара" Василия Аксенова (1989, возобновлен в 2007 году), "Ревизор" Николая Гоголя (1991), "Норд-ост" Алексея Богдановича (1992), "На благо отечества" Тимберлейка Вертенбейкера (1992), "Механическое пианино" Александра Адабашьяна и Никиты Михалкова по Антону Чехову (1993), "Смертельный номер" Олега Антонова (1994), "Камера обскура" Владимира Набокова (1997), "Матросская тишина" Александра Галича (1999), "Отец" Августа Стриндберга (1999), "На дне" Максима Горького (2000), "А в Конго есть тигры?" Бенгта Альфорса и Юхана Баргума (2001), "Бег" Михаила Булгакова (2003), "Синхрон" Томаса Хюрлимана (2003), "Потомок" Владимира Жеребцова (2005), "Лицедей" Томаса Бернхарда (2002), "Отцы и дети" Ивана Тургенева (2008), "В ожидании варваров" Джона Кутзе (2016).На сцене "Театра Наций" Андрей Смоляков играл в спектакле "Заводной апельсин" по роману Энтони Берджесса (2016), в настоящее время занят в постановке "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова (2021). В разные годы он также участвовал в постановках Московского художественного театра имени Чехова ("Сияющий город", "Кабала святош", "Осада", "Вишневый сад" и "Три сестры"). В театре "Практика" Смоляков сыграл в "Свадебном путешествии" и "Небожителях".Дебютировал в кино в 1977 году в фильме Сергея Никоненко "Целуются зори". Играя в молодости в основном положительных героев ("Отец и сын" (1979), "Коней на переправе не меняют" (1980), "Андрей и злой чародей" (1981)), позже он значительно чаще стал играть отрицательные роли ("Вербовщик" (1991),"Легенда о Кащее, или В поисках Тридесятого царства" (2004)).В сериалах Андрей Смоляков начал сниматься в 1980-х годах. Наиболее известными картинами стали сериалы "День рождения Буржуя" (1999), "Штрафбат" (2004), "Потерявшие солнце" (2005), "Бухта страха" (2007), "Журов" (2009), "Исаев" (2009), "Пепел" (2013), "Григорий Р." (2014) и др.Широкую известность Андрею Смолякову принесла роль майора Черкасова в цикле детективных телефильмов: "Мосгаз" (2012), "Палач" (2014), "Паук" (2015), "Шакал" (2016), "Операция "Сатана" (2018), "Формула мести" (2019), "Катран" (2020), "Западня" (2021) и "Последнее дело Черкасова" (2023).Всего фильмография актера насчитывает более 150 картин, среди работ последних лет "Высоцкий. Спасибо, что живой" (2011), "Сталинград" (2013), "Вий" (2014), "Викинг" (2016), "Движение вверх" (2017), "Тренер" (2018), "Топор" (2018-2023), "Судьба диверсанта" (2020), "Агеев" (2020), "Художник" (2022), "Операция "Неман" (2023) и др. Андрей Смоляков – народный артист Российской Федерации (2004). Является лауреатом государственной премии РФ в области театрального искусства за 2003 год. Награжден премией Олега Табакова (1996), премией "Золотой орел" за 2015 год. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

подольск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, подольск, андрей смоляков