Актер Калюжный получил увольнительную, чтобы посетить премьеру фильма

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Актер Глеб Калюжный, проходящий срочную службу в российской армии, сообщил, что получил увольнительную, чтобы посетить премьеру фильма "Первый на Олимпе" , в котором сыграл главную роль.

"Я хотел бы поблагодарить руководство части, что отпустили меня в увольнительную на премьеру фильма. Рад, что фильм посмотрят не только мои родные, но и сослуживцы, с которыми я успел подружиться", - рассказал он журналистам на пресс-конференции перед премьерой фильма.

Ранее Калюжный принял решение пойти в армию после съемок в фильме о событиях СВО "Малыш", которые проходили в Донецке Мариуполе , сообщил РИА Новости его агент Григорий Сухов. Актер 27 мая прибыл на призывной пункт на Угрешской улице в Москве . Его проводили в армию семья, друзья и знакомые.

До ухода в армию артист успел завершить съемки в фильме "Первый на Олимпе", который выходит в прокат 9 октября, а премьера состоится уже в среду вечером. Калюжный сыграл в нем главную роль - первого советского олимпийского чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова.