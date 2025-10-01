Рейтинг@Mail.ru
Актер Калюжный получил увольнительную, чтобы посетить премьеру фильма - РИА Новости, 01.10.2025
Культура
 
15:02 01.10.2025
Актер Калюжный получил увольнительную, чтобы посетить премьеру фильма
Актер Глеб Калюжный, проходящий срочную службу в российской армии, сообщил, что получил увольнительную, чтобы посетить премьеру фильма "Первый на Олимпе" , в... РИА Новости, 01.10.2025
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Актер Глеб Калюжный, проходящий срочную службу в российской армии, сообщил, что получил увольнительную, чтобы посетить премьеру фильма "Первый на Олимпе" , в котором сыграл главную роль.
"Я хотел бы поблагодарить руководство части, что отпустили меня в увольнительную на премьеру фильма. Рад, что фильм посмотрят не только мои родные, но и сослуживцы, с которыми я успел подружиться", - рассказал он журналистам на пресс-конференции перед премьерой фильма.
Актер Глеб Калюжный - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Агент рассказал, когда актер Калюжный принял решение пойти в армию
27 мая, 09:26
Ранее Калюжный принял решение пойти в армию после съемок в фильме о событиях СВО "Малыш", которые проходили в Донецке и Мариуполе, сообщил РИА Новости его агент Григорий Сухов. Актер 27 мая прибыл на призывной пункт на Угрешской улице в Москве. Его проводили в армию семья, друзья и знакомые.
До ухода в армию артист успел завершить съемки в фильме "Первый на Олимпе", который выходит в прокат 9 октября, а премьера состоится уже в среду вечером. Калюжный сыграл в нем главную роль - первого советского олимпийского чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова.
Режиссером выступил Артём Михалков. Также в фильма снялись Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Ирина Паутова, Алексей Кравченко, Иван Стебунов, Антон Филипенко, Марк-Малик Мурашкин и другие.
В основе фильма - история о том, как блокадник Юра Тюкалов пришел в спорт после войны, после встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович он начинает жизнь заново и идет к своей цели - Олимпиаде в Хельсинки.
Актер Глеб Калюжный перед началом показа сериала Черная весна - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Калюжный покинул СК, не ответив ни на один вопрос журналистов
6 марта, 16:31
 
Культура
 
 
