https://ria.ru/20251001/kaljuzhnyj-2045641225.html
Актер Калюжный получил увольнительную, чтобы посетить премьеру фильма
Актер Калюжный получил увольнительную, чтобы посетить премьеру фильма - РИА Новости, 01.10.2025
Актер Калюжный получил увольнительную, чтобы посетить премьеру фильма
Актер Глеб Калюжный, проходящий срочную службу в российской армии, сообщил, что получил увольнительную, чтобы посетить премьеру фильма "Первый на Олимпе" , в... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T15:02:00+03:00
2025-10-01T15:02:00+03:00
2025-10-01T15:02:00+03:00
культура
москва
глеб калюжный
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003392861_0:286:2969:1956_1920x0_80_0_0_410717157a6e959d1a26c2659a1db643.jpg
https://ria.ru/20250527/kalyuzhnyy-2019262825.html
https://ria.ru/20250306/kaljuzhnyj-2003434121.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003392861_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_2d020414991a8b8c0f90a441cea65aba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, глеб калюжный, россия
Культура, Москва, Глеб Калюжный, Россия
Актер Калюжный получил увольнительную, чтобы посетить премьеру фильма
Калюжный получил увольнительную для посещения премьеры фильма "Первый на Олимпе"
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Актер Глеб Калюжный, проходящий срочную службу в российской армии, сообщил, что получил увольнительную, чтобы посетить премьеру фильма "Первый на Олимпе" , в котором сыграл главную роль.
"Я хотел бы поблагодарить руководство части, что отпустили меня в увольнительную на премьеру фильма. Рад, что фильм посмотрят не только мои родные, но и сослуживцы, с которыми я успел подружиться", - рассказал он журналистам на пресс-конференции перед премьерой фильма.
Ранее Калюжный
принял решение пойти в армию после съемок в фильме о событиях СВО "Малыш", которые проходили в Донецке
и Мариуполе
, сообщил РИА Новости его агент Григорий Сухов. Актер 27 мая прибыл на призывной пункт на Угрешской улице в Москве
. Его проводили в армию семья, друзья и знакомые.
До ухода в армию артист успел завершить съемки в фильме "Первый на Олимпе", который выходит в прокат 9 октября, а премьера состоится уже в среду вечером. Калюжный сыграл в нем главную роль - первого советского олимпийского чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова.
Режиссером выступил Артём Михалков
. Также в фильма снялись Андрей Смоляков
, Артем Быстров, Елена Лядова
, Владимир Ильин, Ирина Паутова, Алексей Кравченко
, Иван Стебунов
, Антон Филипенко, Марк-Малик Мурашкин и другие.
В основе фильма - история о том, как блокадник Юра Тюкалов пришел в спорт после войны, после встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович он начинает жизнь заново и идет к своей цели - Олимпиаде в Хельсинки
.