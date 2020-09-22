https://ria.ru/20200922/ogon-1577537958.html

Появился первый трейлер фильма о лесных пожарах "Огонь" с Хабенским

На YouTube разместили трейлер фильма-катастрофы Алексея Нужного "Огонь" о пожарных и спасателях, которые встают на пути стихии и помогают всем, кто попал в... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T05:23

2020-09-22T05:23

2020-09-22T05:23

культура

фильмы 2020

кино и сериалы

новости культуры

youtube

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

константин хабенский

москва

красноярский край

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577538635_227:141:1629:929_1400x0_80_0_0_04a58cd353c3c0177a1351925d60fd01.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>На YouTube разместили трейлер фильма-катастрофы Алексея Нужного "Огонь" о пожарных и спасателях, которые встают на пути стихии и помогают всем, кто попал в беду. Главную роль в ленте исполнил Константин Хабенский. Вся страна охвачена лесными пожарами. Главному герою, опытному инструктору Алексею (Хабенский), поручают укомплектовать группу и отправиться тушить страшное возгорание. Вместе с командой Алексею предстоит спасти еще и местных жителей. Съемки фильма проходили в 2019-м году в разных регионах России: в Москве, Карелии, Подмосковье, Таганроге, Всеволожске, Владимире, а также в Красноярском крае, где действительно бушевали лесные пожары.В пресс-службе подчеркивают, при создании огненной стихии съемочная группа не погубила ни одно живое дерево: закупались уже спиленные, из которых построили масштабные декорации, имитирующие лес. Спустя время обнаружилось, что в "лесу" начали расти ягоды и грибы. Команду фильма также консультировали специалисты МЧС и Авиалесоохраны и предоставили уникальный воздушный транспорт – вертолеты Ми-8, самолеты Ил-62, Ан-26 и многоцелевые Бе-200. Вместе с Константином Хабенским в экшн-фильме снялись: Иван Янковский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Юрий Кузнецов, Тихон Жизневский, Антон Богданов и другие. Премьера ленты запланирована на 24 декабря 2020 года.

https://ria.ru/20200919/kinotavr-1577469013.html

москва

красноярский край

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, youtube, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), константин хабенский, москва, красноярский край, московская область (подмосковье), андрей смоляков