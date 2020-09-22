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https://ria.ru/20200922/ogon-1577537958.html
Появился первый трейлер фильма о лесных пожарах "Огонь" с Хабенским
На YouTube разместили трейлер фильма-катастрофы Алексея Нужного "Огонь" о пожарных и спасателях, которые встают на пути стихии и помогают всем, кто попал в... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T05:23
2020-09-22T05:23
культура
фильмы 2020
кино и сериалы
новости культуры
youtube
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
константин хабенский
москва
красноярский край
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>На YouTube разместили трейлер фильма-катастрофы Алексея Нужного "Огонь" о пожарных и спасателях, которые встают на пути стихии и помогают всем, кто попал в беду. Главную роль в ленте исполнил Константин Хабенский. Вся страна охвачена лесными пожарами. Главному герою, опытному инструктору Алексею (Хабенский), поручают укомплектовать группу и отправиться тушить страшное возгорание. Вместе с командой Алексею предстоит спасти еще и местных жителей. Съемки фильма проходили в 2019-м году в разных регионах России: в Москве, Карелии, Подмосковье, Таганроге, Всеволожске, Владимире, а также в Красноярском крае, где действительно бушевали лесные пожары.В пресс-службе подчеркивают, при создании огненной стихии съемочная группа не погубила ни одно живое дерево: закупались уже спиленные, из которых построили масштабные декорации, имитирующие лес. Спустя время обнаружилось, что в "лесу" начали расти ягоды и грибы. Команду фильма также консультировали специалисты МЧС и Авиалесоохраны и предоставили уникальный воздушный транспорт – вертолеты Ми-8, самолеты Ил-62, Ан-26 и многоцелевые Бе-200. Вместе с Константином Хабенским в экшн-фильме снялись: Иван Янковский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Юрий Кузнецов, Тихон Жизневский, Антон Богданов и другие. Премьера ленты запланирована на 24 декабря 2020 года.
https://ria.ru/20200919/kinotavr-1577469013.html
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фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, youtube, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), константин хабенский, москва, красноярский край, московская область (подмосковье), андрей смоляков

Появился первый трейлер фильма о лесных пожарах "Огонь" с Хабенским

05:23 22.09.2020
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер фильма-катастрофы Алексея Нужного "Огонь" о пожарных и спасателях, которые встают на пути стихии и помогают всем, кто попал в беду. Главную роль в ленте исполнил Константин Хабенский.
Вся страна охвачена лесными пожарами. Главному герою, опытному инструктору Алексею (Хабенский), поручают укомплектовать группу и отправиться тушить страшное возгорание. Вместе с командой Алексею предстоит спасти еще и местных жителей.

"Во многом для меня это был вызов", – приводит слова Алексея Нужного пресс-служба кинокомпании Central Partnership. – И я очень признателен продюсерам за доверие и поддержку. Мне кажется, что сегодня, особенно в период постпандемии, для российского зрителя важны невиданные ранее визуальные приемы, подлинность и человечность. Всем этим и наполнен "Огонь".

Съемки фильма проходили в 2019-м году в разных регионах России: в Москве, Карелии, Подмосковье, Таганроге, Всеволожске, Владимире, а также в Красноярском крае, где действительно бушевали лесные пожары.

"Сценарий фильма показался мне очень актуальным, потому что леса горят, горели и будут гореть, и никуда от этого не деться. Но мы постарались, чтобы это был не просто блокбастер с огнем, тушением пожаров, спасением людей и т.д. Мы стремились сделать человеческую историю, – рассказал Константин Хабенский. – Отдельно хочется отметить работу команды пиротехников: то, что они делали, с какой заботой о нас они это делали. Практически не оставили места для компьютерной графики! Это отдельное воспоминание и потрясение, как происходила работа в огне".

В пресс-службе подчеркивают, при создании огненной стихии съемочная группа не погубила ни одно живое дерево: закупались уже спиленные, из которых построили масштабные декорации, имитирующие лес. Спустя время обнаружилось, что в "лесу" начали расти ягоды и грибы.
Команду фильма также консультировали специалисты МЧС и Авиалесоохраны и предоставили уникальный воздушный транспорт – вертолеты Ми-8, самолеты Ил-62, Ан-26 и многоцелевые Бе-200.
Вместе с Константином Хабенским в экшн-фильме снялись: Иван Янковский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Юрий Кузнецов, Тихон Жизневский, Антон Богданов и другие.
Премьера ленты запланирована на 24 декабря 2020 года.
Режиссер Анна Меликян, актеры Юлия Пересильд, Константин Хабенский и Виктория Исакова (слева направо) на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Анны Меликян Трое в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи. - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыYouTubeМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Константин ХабенскийМоскваКрасноярский крайМосковская область (Подмосковье)Андрей Смоляков
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