https://ria.ru/20211227/teatr-1764202173.html

Лишнего билетика не найдется? Лучшие спектакли года

Лишнего билетика не найдется? Лучшие спектакли года - РИА Новости, 27.12.2021

Лишнего билетика не найдется? Лучшие спектакли года

Билеты на ажиотажные театральные постановки быстро раскупают — лучше заранее ловить их в афише и ждать открытия продаж. "Чудесного грузина" с Бузовой уже точно... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T08:00

2021-12-27T08:00

2021-12-27T08:15

андрей смоляков

театр имени е. вахтангова

малый театр

большой театр

евгений князев

александр семчев (актер)

большой драматический театр товстоногова

ирина муравьева

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Билеты на ажиотажные театральные постановки быстро раскупают — лучше заранее ловить их в афише и ждать открытия продаж. "Чудесного грузина" с Бузовой уже точно не увидеть, зато можно попасть на самые красивые, интересные и масштабные спектакли. О ярких проектах календарного года и о том, почему их стоит посмотреть, — в материале РИА Новости.Мазепа в ГАБТеМонументальное историческое полотно "Мазепа" в Большом — одно из важнейших театральных событий сезона.Трехактный спектакль длительностью три с половиной часа поставили главный дирижер — музыкальный руководитель ГАБТ Туган Сохиев и режиссер, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев. За сценографию отвечал Зиновий Марголин. Либретто по поэме Александра Пушкина "Полтава" написал Виктор Буренин.Особенно впечатляют вокальные партии — их можно сравнить, пожалуй, с вагнеровскими по сложности и длительности. При этом оперу в хорошем смысле адаптировали для современного зрителя — местами сократили.Охотиться за билетами стоит, если вам понравились предыдущие работы Писарева в ГАБТ ("Свадьба Фигаро" Моцарта и "Севильский цирюльник" Россини). К тому же главные партии исполняют Эльчин Азизов, Денис Макаров, Агунда Кулаева и Анна Нечаева.И в войне, и в миреНе менее внушительный проект — в Вахтанговском. Худрук Римас Туминас поставил к столетию театра пятичасовую версию "Войны и мира", в которой заняты все ведущие актеры разных поколений.Образ графа Ростова воплотили Андрей Ильин и Сергей Маковецкий, князя Николая Болконского — Евгений Князев и Виктор Сухоруков. Людмила Максакова и Елена Ивочкина сыграли Марью Игнатьевну Перонскую, а Анна Дубровская и Юлия Рутберг — Анну Павловну Шерер.Получился спектакль-блокбастер: классическая основа, легендарная актерская школа, масштаб и уважение к классике.Впечатления аудитории от постановки — лучшая рекомендация. "Гениальный шедевр! Смотреть всем!" — такие отзывы первые зрители чаще всего публиковали в соцсетях.Впечатляет и саундтрек: прозвучит "Херувимская песнь" Петра Чайковского и фрагмент из музыки Фаустаса Латенаса к спектаклю Туминаса "Вишневый сад" (1990).Бенвенуто в МариинкеЯрко, громко и красиво — так про знаменитого ювелира и скульптора эпохи Возрождения Бенвенуто Челлини рассказывает Алексей Франдетти в Мариинском театре.Одноименную оперу режиссер поставил в эстетике итальянского кино эпохи неореализма. Он проводит параллели между историей создания легендарной статуи Персея и съемками фильма Феллини "8½".Трехчасовой спектакль смотрится легко: зритель как будто попадает на итальянский карнавал, где смешивается комическое и трагическое, чувства и игра, лицедейство и искренность. Да и герои под стать — от лирических до буффонных. Добавьте к этому впечатляющие арии и хоровые сцены.Франдетти явно вдохновлялся живописью мастеров Возрождения — яркими и сочными мазками создает незабываемое визуальное и ментальное пиршество.В партии Бенвенуто выступает тенор Александр Михайлов, за дирижерским пультом — Валерий Гергиев. И если кто-то говорит, что опера — это скучно, он просто не был на "Челлини" в Мариинке. Супергерой и БрежневУсловное противостояние супергероя и политика с успехом показали в Театре на Малой Бронной."Бэтмен против Брежнева" Саши Денисовой получился необычным и с интересным распределением ролей. Это своеобразная фантазия о том, что делал бы супергерой, будь он советским гражданином в эпоху застоя. Человеком — летучей мышью становится писатель Анатолий, который живет просто и скучно.В спектакле много отсылок к быту, фильмам и песням времен застоя.Если хотите поностальгировать по ушедшей эпохе или поискать в ней новые смыслы, обратите внимание на этот проект. Бонусом — Сергей Епишев, Александр Семчев, Екатерина Варнава в необычных амплуа.Дон Жуан — в театре Фоменко"Мы делаем спектакль-сказку, театральную сказку", — так описывал постановку "Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция" Дмитрий Крымов, впервые сотрудничавший с Мастерской.В этой истории есть и металлургический завод в Кривом Роге, и коктебельские камушки, и, как говорит режиссер, "попытка объяснить, чем отличаются собственные художественные штампы от своих же художественных приемов".Спектакль стал одним из самых награждаемых: проект представлен в восьми номинациях на "Золотой маске". В том числе в главных категориях — как лучшая драматическая постановка и лучшая работа режиссера. И уже получил "Хрустальную Турандот" как лучший спектакль.На сцене соединяются два мира: режиссера (Евгений Цыганов), который ставит "Дон Жуана", и пространства его спектакля. Но все как-то с самого начала не задается. Однако, по словам Крымова, зрителей ждет хеппи-энд, хотя ничто этого не предвещает. Шекспир в БДТТоже своеобразная "история в истории" — "Джульетта" в БДТ имени Товстоногова. Театр по-новому интерпретировал трагедию Шекспира и добавил аллюзию на фильм "Черный лебедь" Аронофски.Это история о том, как готовят к выпуску спектакль "Ромео и Джульетта". Главная роль — у начинающей актрисы, которая впервые попадает на профессиональную сцену и уже на репетициях очаровывает всех вокруг.Дебютантка вживается в образ, грань между реальностью и театром для нее стирается. Она не понимает, любит ли бойфренда или ее привлекает партнер, играющий Ромео.Интересно, что за постановку отвечал эстонский творческий дуэт Эне-Лийс Семпер и Тийт Оясоо.Главные роли в этой иллюзии — у Муси Тотибадзе, Геннадия Блинова, Ивана Федорука. Фоном звучат песни Шнура и известные зарубежные треки.Гоголь в МаломРедко когда увидишь на одной сцене легендарных артистов. В Малом театре это исправляют — в "Мертвых душах" в постановке Алексея Дубровского.Состав звездный: Василий Бочкарев играет Плюшкина, Ирина Муравьева — Коробочку, Борис Невзоров — Собакевича, Владимир Носик — Губернатора, а Александр Клюквин — Манилова.И в самом деле: мечтателю Манилову не с кем поговорить, Коробочка все время вспоминает свое вдовство, Ноздрев жаждет общения. А Чичиков затеял всю эту комбинацию, чтобы "иметь жену и детей, исполнить долг человека"."Кармен" в ПермиКлассическая опера, в которой звучат диалоги, — заслуживающая внимания версия "Кармен" в постановке Богомолова в Пермском театре оперы и балета.Объединившись с дирижером Филиппом Чижевским и сценографом Ларисой Ломакиной, режиссер предлагает новый взгляд на хрестоматийную партитуру.Проект получил номинацию на "Золотую маску" в категории "Опера/спектакль", а также отмечен за работу дирижера, режиссера и женскую роль (Наталия Ляскова).Постановщики пошли по интересному пути. Диалоги для спектакля написали на русском языке на основе французского либретто, при этом сюжетную линию сохранили, а текст дополнили деталями.Сценография отсылает к началу XX века — времени черно-белых фотографий с сепией. Поэтому декорации выполнены преимущественно из железа с оттенком ржавчины.Булгаков — в Театре НацийОдну из самых красочных и экспрессивных постановок под занавес года приготовил Театр Наций — канадец Робер Лепаж поставил "Мастера и Маргариту".Режиссер использует разные визуальные средства, чтобы усилить впечатление от спектакля. В ход идут доспехи, софиты и даже изменение конструкции сцены. А еще — феерические маски, которые создала художник по костюмам Виктория Севрюкова.Играют в этом буйстве красок и эффектов Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Виктор Вержбицкий, Андрей Смоляков.Сам Лепаж рассказывает, что для него "Мастер и Маргарита" — прежде всего история любви, политическая и социальная сатира. А также пародийная комедия и фантастическая сказка.В течение года отменяли гастроли и фестивали, квоты на количество допустимых мест в зале то увеличивали, то сокращали, ввели QR-коды для зрителей, но театр жив. По всей стране ставят и смотрят тысячи спектаклей. Выбрать можно на любой возраст и вкус.

https://ria.ru/20211209/teatr-1762792789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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