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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211227/teatr-1764202173.html
Лишнего билетика не найдется? Лучшие спектакли года
Лишнего билетика не найдется? Лучшие спектакли года - РИА Новости, 27.12.2021
Лишнего билетика не найдется? Лучшие спектакли года
Билеты на ажиотажные театральные постановки быстро раскупают — лучше заранее ловить их в афише и ждать открытия продаж. "Чудесного грузина" с Бузовой уже точно... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T08:00
2021-12-27T08:15
андрей смоляков
театр имени е. вахтангова
малый театр
большой театр
евгений князев
александр семчев (актер)
большой драматический театр товстоногова
ирина муравьева
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Билеты на ажиотажные театральные постановки быстро раскупают — лучше заранее ловить их в афише и ждать открытия продаж. "Чудесного грузина" с Бузовой уже точно не увидеть, зато можно попасть на самые красивые, интересные и масштабные спектакли. О ярких проектах календарного года и о том, почему их стоит посмотреть, — в материале РИА Новости.Мазепа в ГАБТеМонументальное историческое полотно "Мазепа" в Большом — одно из важнейших театральных событий сезона.Трехактный спектакль длительностью три с половиной часа поставили главный дирижер — музыкальный руководитель ГАБТ Туган Сохиев и режиссер, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев. За сценографию отвечал Зиновий Марголин. Либретто по поэме Александра Пушкина "Полтава" написал Виктор Буренин.Особенно впечатляют вокальные партии — их можно сравнить, пожалуй, с вагнеровскими по сложности и длительности. При этом оперу в хорошем смысле адаптировали для современного зрителя — местами сократили.Охотиться за билетами стоит, если вам понравились предыдущие работы Писарева в ГАБТ ("Свадьба Фигаро" Моцарта и "Севильский цирюльник" Россини). К тому же главные партии исполняют Эльчин Азизов, Денис Макаров, Агунда Кулаева и Анна Нечаева.И в войне, и в миреНе менее внушительный проект — в Вахтанговском. Худрук Римас Туминас поставил к столетию театра пятичасовую версию "Войны и мира", в которой заняты все ведущие актеры разных поколений.Образ графа Ростова воплотили Андрей Ильин и Сергей Маковецкий, князя Николая Болконского — Евгений Князев и Виктор Сухоруков. Людмила Максакова и Елена Ивочкина сыграли Марью Игнатьевну Перонскую, а Анна Дубровская и Юлия Рутберг — Анну Павловну Шерер.Получился спектакль-блокбастер: классическая основа, легендарная актерская школа, масштаб и уважение к классике.Впечатления аудитории от постановки — лучшая рекомендация. "Гениальный шедевр! Смотреть всем!" — такие отзывы первые зрители чаще всего публиковали в соцсетях.Впечатляет и саундтрек: прозвучит "Херувимская песнь" Петра Чайковского и фрагмент из музыки Фаустаса Латенаса к спектаклю Туминаса "Вишневый сад" (1990).Бенвенуто в МариинкеЯрко, громко и красиво — так про знаменитого ювелира и скульптора эпохи Возрождения Бенвенуто Челлини рассказывает Алексей Франдетти в Мариинском театре.Одноименную оперу режиссер поставил в эстетике итальянского кино эпохи неореализма. Он проводит параллели между историей создания легендарной статуи Персея и съемками фильма Феллини "8½".Трехчасовой спектакль смотрится легко: зритель как будто попадает на итальянский карнавал, где смешивается комическое и трагическое, чувства и игра, лицедейство и искренность. Да и герои под стать — от лирических до буффонных. Добавьте к этому впечатляющие арии и хоровые сцены.Франдетти явно вдохновлялся живописью мастеров Возрождения — яркими и сочными мазками создает незабываемое визуальное и ментальное пиршество.В партии Бенвенуто выступает тенор Александр Михайлов, за дирижерским пультом — Валерий Гергиев. И если кто-то говорит, что опера — это скучно, он просто не был на "Челлини" в Мариинке. Супергерой и БрежневУсловное противостояние супергероя и политика с успехом показали в Театре на Малой Бронной."Бэтмен против Брежнева" Саши Денисовой получился необычным и с интересным распределением ролей. Это своеобразная фантазия о том, что делал бы супергерой, будь он советским гражданином в эпоху застоя. Человеком — летучей мышью становится писатель Анатолий, который живет просто и скучно.В спектакле много отсылок к быту, фильмам и песням времен застоя.Если хотите поностальгировать по ушедшей эпохе или поискать в ней новые смыслы, обратите внимание на этот проект. Бонусом — Сергей Епишев, Александр Семчев, Екатерина Варнава в необычных амплуа.Дон Жуан — в театре Фоменко"Мы делаем спектакль-сказку, театральную сказку", — так описывал постановку "Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция" Дмитрий Крымов, впервые сотрудничавший с Мастерской.В этой истории есть и металлургический завод в Кривом Роге, и коктебельские камушки, и, как говорит режиссер, "попытка объяснить, чем отличаются собственные художественные штампы от своих же художественных приемов".Спектакль стал одним из самых награждаемых: проект представлен в восьми номинациях на "Золотой маске". В том числе в главных категориях — как лучшая драматическая постановка и лучшая работа режиссера. И уже получил "Хрустальную Турандот" как лучший спектакль.На сцене соединяются два мира: режиссера (Евгений Цыганов), который ставит "Дон Жуана", и пространства его спектакля. Но все как-то с самого начала не задается. Однако, по словам Крымова, зрителей ждет хеппи-энд, хотя ничто этого не предвещает. Шекспир в БДТТоже своеобразная "история в истории" — "Джульетта" в БДТ имени Товстоногова. Театр по-новому интерпретировал трагедию Шекспира и добавил аллюзию на фильм "Черный лебедь" Аронофски.Это история о том, как готовят к выпуску спектакль "Ромео и Джульетта". Главная роль — у начинающей актрисы, которая впервые попадает на профессиональную сцену и уже на репетициях очаровывает всех вокруг.Дебютантка вживается в образ, грань между реальностью и театром для нее стирается. Она не понимает, любит ли бойфренда или ее привлекает партнер, играющий Ромео.Интересно, что за постановку отвечал эстонский творческий дуэт Эне-Лийс Семпер и Тийт Оясоо.Главные роли в этой иллюзии — у Муси Тотибадзе, Геннадия Блинова, Ивана Федорука. Фоном звучат песни Шнура и известные зарубежные треки.Гоголь в МаломРедко когда увидишь на одной сцене легендарных артистов. В Малом театре это исправляют — в "Мертвых душах" в постановке Алексея Дубровского.Состав звездный: Василий Бочкарев играет Плюшкина, Ирина Муравьева — Коробочку, Борис Невзоров — Собакевича, Владимир Носик — Губернатора, а Александр Клюквин — Манилова.И в самом деле: мечтателю Манилову не с кем поговорить, Коробочка все время вспоминает свое вдовство, Ноздрев жаждет общения. А Чичиков затеял всю эту комбинацию, чтобы "иметь жену и детей, исполнить долг человека"."Кармен" в ПермиКлассическая опера, в которой звучат диалоги, — заслуживающая внимания версия "Кармен" в постановке Богомолова в Пермском театре оперы и балета.Объединившись с дирижером Филиппом Чижевским и сценографом Ларисой Ломакиной, режиссер предлагает новый взгляд на хрестоматийную партитуру.Проект получил номинацию на "Золотую маску" в категории "Опера/спектакль", а также отмечен за работу дирижера, режиссера и женскую роль (Наталия Ляскова).Постановщики пошли по интересному пути. Диалоги для спектакля написали на русском языке на основе французского либретто, при этом сюжетную линию сохранили, а текст дополнили деталями.Сценография отсылает к началу XX века — времени черно-белых фотографий с сепией. Поэтому декорации выполнены преимущественно из железа с оттенком ржавчины.Булгаков — в Театре НацийОдну из самых красочных и экспрессивных постановок под занавес года приготовил Театр Наций — канадец Робер Лепаж поставил "Мастера и Маргариту".Режиссер использует разные визуальные средства, чтобы усилить впечатление от спектакля. В ход идут доспехи, софиты и даже изменение конструкции сцены. А еще — феерические маски, которые создала художник по костюмам Виктория Севрюкова.Играют в этом буйстве красок и эффектов Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Виктор Вержбицкий, Андрей Смоляков.Сам Лепаж рассказывает, что для него "Мастер и Маргарита" — прежде всего история любви, политическая и социальная сатира. А также пародийная комедия и фантастическая сказка.В течение года отменяли гастроли и фестивали, квоты на количество допустимых мест в зале то увеличивали, то сокращали, ввели QR-коды для зрителей, но театр жив. По всей стране ставят и смотрят тысячи спектаклей. Выбрать можно на любой возраст и вкус.
https://ria.ru/20211209/teatr-1762792789.html
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андрей смоляков, театр имени е. вахтангова, малый театр, большой театр, евгений князев, александр семчев (актер), большой драматический театр товстоногова, ирина муравьева, робер лепаж, возрождение, екатерина варнава, пермский театр оперы и балета, евгений цыганов, театральный фестиваль "золотая маска", евгений миронов, театр наций, чулпан хаматова, дмитрий крымов, константин богомолов, уильям шекспир, мариинский театр, сергей маковецкий, евгений писарев, московский драматический театр имени а. с. пушкина, театр на малой бронной, мария максакова, алексей франдетти, знаменитости
08:00 27.12.2021 (обновлено: 08:15 27.12.2021)
 

Лишнего билетика не найдется? Лучшие спектакли года

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСлева направо: актрисы Галина Кашковская (Актриса, которой нет в распределении) и Полина Айрапетова (Полина, только что приехала из Италии) в сцене из спектакля "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" в постановке Дмитрия Крымова в театре "Мастерская Петра Фоменко" в Москве.
Слева направо: актрисы Галина Кашковская (Актриса, которой нет в распределении) и Полина Айрапетова (Полина, только что приехала из Италии) в сцене из спектакля Моцарт Дон Жуан. Генеральная репетиция в постановке Дмитрия Крымова в театре Мастерская Петра Фоменко в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Билеты на ажиотажные театральные постановки быстро раскупают — лучше заранее ловить их в афише и ждать открытия продаж. "Чудесного грузина" с Бузовой уже точно не увидеть, зато можно попасть на самые красивые, интересные и масштабные спектакли. О ярких проектах календарного года и о том, почему их стоит посмотреть, — в материале РИА Новости.

Мазепа в ГАБТе

Монументальное историческое полотно "Мазепа" в Большом — одно из важнейших театральных событий сезона.
Трехактный спектакль длительностью три с половиной часа поставили главный дирижер — музыкальный руководитель ГАБТ Туган Сохиев и режиссер, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев. За сценографию отвечал Зиновий Марголин. Либретто по поэме Александра Пушкина "Полтава" написал Виктор Буренин.
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театрСцена из спектакля "Мазепа"
Сцена из спектакля Мазепа - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театр
Сцена из спектакля "Мазепа"
Особенно впечатляют вокальные партии — их можно сравнить, пожалуй, с вагнеровскими по сложности и длительности. При этом оперу в хорошем смысле адаптировали для современного зрителя — местами сократили.

"Существуют купюры самого Петра Ильича. Мы следуем им и делаем свои, там, где надо быстрее направить действие в нужное русло, где хочется более интенсивного и энергичного движения", — рассказывает Сохиев.

Охотиться за билетами стоит, если вам понравились предыдущие работы Писарева в ГАБТ ("Свадьба Фигаро" Моцарта и "Севильский цирюльник" Россини). К тому же главные партии исполняют Эльчин Азизов, Денис Макаров, Агунда Кулаева и Анна Нечаева.

И в войне, и в мире

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктеры после окончания спектакля "Война и мир"
Актеры после окончания спектакля Война и мир - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актеры после окончания спектакля "Война и мир"
Не менее внушительный проект — в Вахтанговском. Худрук Римас Туминас поставил к столетию театра пятичасовую версию "Войны и мира", в которой заняты все ведущие актеры разных поколений.
Образ графа Ростова воплотили Андрей Ильин и Сергей Маковецкий, князя Николая Болконского — Евгений Князев и Виктор Сухоруков. Людмила Максакова и Елена Ивочкина сыграли Марью Игнатьевну Перонскую, а Анна Дубровская и Юлия Рутберг — Анну Павловну Шерер.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктеры Андрей Ильин в роли графа Ильи Андреевича Ростова и Ирина Купченко в роли графини Натальи Ростовой в спектакле "Война и мир" в постановке Римаса Туминаса на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Премьера приурочена к 100-летнему юбилею театра
Актеры Андрей Ильин в роли графа Ильи Андреевича Ростова и Ирина Купченко в роли графини Натальи Ростовой в спектакле Война и мир в постановке Римаса Туминаса на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Премьера приурочена к 100-летнему юбилею театра. - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актеры Андрей Ильин в роли графа Ильи Андреевича Ростова и Ирина Купченко в роли графини Натальи Ростовой в спектакле "Война и мир" в постановке Римаса Туминаса на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Премьера приурочена к 100-летнему юбилею театра
Получился спектакль-блокбастер: классическая основа, легендарная актерская школа, масштаб и уважение к классике.
Впечатления аудитории от постановки — лучшая рекомендация. "Гениальный шедевр! Смотреть всем!" — такие отзывы первые зрители чаще всего публиковали в соцсетях.
Впечатляет и саундтрек: прозвучит "Херувимская песнь" Петра Чайковского и фрагмент из музыки Фаустаса Латенаса к спектаклю Туминаса "Вишневый сад" (1990).
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктеры Виктор Добронравов в роли Андрея Болконского (справа) и Евгений Князев в роли князя Николая Андреевича Болконского в спектакле "Война и мир" в постановке Римаса Туминаса на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве
Актеры Виктор Добронравов в роли Андрея Болконского (справа) и Евгений Князев в роли князя Николая Андреевича Болконского в спектакле Война и мир в постановке Римаса Туминаса на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актеры Виктор Добронравов в роли Андрея Болконского (справа) и Евгений Князев в роли князя Николая Андреевича Болконского в спектакле "Война и мир" в постановке Римаса Туминаса на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве

Бенвенуто в Мариинке

Ярко, громко и красиво — так про знаменитого ювелира и скульптора эпохи Возрождения Бенвенуто Челлини рассказывает Алексей Франдетти в Мариинском театре.
Одноименную оперу режиссер поставил в эстетике итальянского кино эпохи неореализма. Он проводит параллели между историей создания легендарной статуи Персея и съемками фильма Феллини "8½".
© Фото : Пресс-служба Мариинского театраСцена из спектакля "Бенвенуто Челлини"
Сцена из спектакля Бенвенуто Челлини - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : Пресс-служба Мариинского театра
Сцена из спектакля "Бенвенуто Челлини"
Трехчасовой спектакль смотрится легко: зритель как будто попадает на итальянский карнавал, где смешивается комическое и трагическое, чувства и игра, лицедейство и искренность. Да и герои под стать — от лирических до буффонных. Добавьте к этому впечатляющие арии и хоровые сцены.
Франдетти явно вдохновлялся живописью мастеров Возрождения — яркими и сочными мазками создает незабываемое визуальное и ментальное пиршество.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театраПремьера оперы "Бенвенуто Челлини" в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти, музыкальный руководитель Валерий Гергиев
Премьера оперы Бенвенуто Челлини в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти, музыкальный руководитель Валерий Гергиев
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Премьера оперы "Бенвенуто Челлини" в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти, музыкальный руководитель Валерий Гергиев
© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театра

Опера "Бенвенуто Челлини" в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти

Премьера оперы Бенвенуто Челлини в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти, музыкальный руководитель Валерий Гергиев
2 из 3

Опера "Бенвенуто Челлини" в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти

© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театра

Премьера оперы "Бенвенуто Челлини" в Мариинском театре

Премьера оперы Бенвенуто Челлини в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти, музыкальный руководитель Валерий Гергиев
3 из 3

Премьера оперы "Бенвенуто Челлини" в Мариинском театре

© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
1 из 3
Премьера оперы "Бенвенуто Челлини" в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти, музыкальный руководитель Валерий Гергиев
© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
2 из 3

Опера "Бенвенуто Челлини" в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти

© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
3 из 3

Премьера оперы "Бенвенуто Челлини" в Мариинском театре

© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
В партии Бенвенуто выступает тенор Александр Михайлов, за дирижерским пультом — Валерий Гергиев. И если кто-то говорит, что опера — это скучно, он просто не был на "Челлини" в Мариинке.

Супергерой и Брежнев

Условное противостояние супергероя и политика с успехом показали в Театре на Малой Бронной.
"Бэтмен против Брежнева" Саши Денисовой получился необычным и с интересным распределением ролей. Это своеобразная фантазия о том, что делал бы супергерой, будь он советским гражданином в эпоху застоя. Человеком — летучей мышью становится писатель Анатолий, который живет просто и скучно.
© Фото : пресс-служба театра на Малой БроннойСцена из спектакля "Бэтмен против Брежнева"
Сцена из спектакля Бэтмен против Брежнева - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной
Сцена из спектакля "Бэтмен против Брежнева"

"Он терпит наезды тещи, ходит на работу в многотиражку Готэма, пишет статьи о том, как соцсоревнование вызывает отклик у миллионов советских людей, — рассказывает Денисова. — Отмечается на подписку Лескова, стоит в очереди за болгарским перцем, не знает, как добыть жене французские духи. При этом Бэтмена раздирает внутренний конфликт".

В спектакле много отсылок к быту, фильмам и песням времен застоя.
© Фото : пресс-служба театра на Малой БроннойСцена из спектакля "Бэтмен против Брежнева"
Сцена из спектакля Бэтмен против Брежнева
1 из 3
Сцена из спектакля "Бэтмен против Брежнева"
© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Александр Никулин (Политбюро), Ольга Лапшина (Брежнев), Владимир Яворский (Политбюро) и Владимир Храбров (Политбюро) в спектакле "Бэтмен против Брежнева"

Александр Никулин (политбюро), Ольга Лапшина (Брежнев), Владимир Яворский (политбюро) и Владимир Храбров (политбюро) в сцене из спектакля Бэтмен против Брежнева режиссера Саши Денисовой в Театре на Малой Бронной.
2 из 3

Александр Никулин (Политбюро), Ольга Лапшина (Брежнев), Владимир Яворский (Политбюро) и Владимир Храбров (Политбюро) в спектакле "Бэтмен против Брежнева"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной

Фрагмент из спектакля "Бэтмен против Брежнева"

Сцена из спектакля Бэтмен против Брежнева
3 из 3

Фрагмент из спектакля "Бэтмен против Брежнева"

© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной
1 из 3
Сцена из спектакля "Бэтмен против Брежнева"
© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной
2 из 3

Александр Никулин (Политбюро), Ольга Лапшина (Брежнев), Владимир Яворский (Политбюро) и Владимир Храбров (Политбюро) в спектакле "Бэтмен против Брежнева"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3

Фрагмент из спектакля "Бэтмен против Брежнева"

© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной
Если хотите поностальгировать по ушедшей эпохе или поискать в ней новые смыслы, обратите внимание на этот проект. Бонусом — Сергей Епишев, Александр Семчев, Екатерина Варнава в необычных амплуа.

Дон Жуан — в театре Фоменко

"Мы делаем спектакль-сказку, театральную сказку", — так описывал постановку "Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция" Дмитрий Крымов, впервые сотрудничавший с Мастерской.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктеры в сцене из спектакля "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" в постановке Дмитрия Крымова в театре "Мастерская Петра Фоменко" в Москве
Актеры в сцене из спектакля Моцарт Дон Жуан. Генеральная репетиция в постановке Дмитрия Крымова в театре Мастерская Петра Фоменко в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актеры в сцене из спектакля "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" в постановке Дмитрия Крымова в театре "Мастерская Петра Фоменко" в Москве
В этой истории есть и металлургический завод в Кривом Роге, и коктебельские камушки, и, как говорит режиссер, "попытка объяснить, чем отличаются собственные художественные штампы от своих же художественных приемов".
Спектакль стал одним из самых награждаемых: проект представлен в восьми номинациях на "Золотой маске". В том числе в главных категориях — как лучшая драматическая постановка и лучшая работа режиссера. И уже получил "Хрустальную Турандот" как лучший спектакль.
© предоставлено пресс-службой театраЕвгений Цыганов и Александра Кесельман в спектакле "Моцарт "Дон Жуан“. Генеральная репетиция" в Мастерской Петра Фоменко
Евгений Цыганов и Александра Кесельман в спектакле Моцарт Дон Жуан“. Генеральная репетиция в Мастерской Петра Фоменко
© предоставлено пресс-службой театра
Евгений Цыганов и Александра Кесельман в спектакле "Моцарт "Дон Жуан“. Генеральная репетиция" в Мастерской Петра Фоменко
На сцене соединяются два мира: режиссера (Евгений Цыганов), который ставит "Дон Жуана", и пространства его спектакля. Но все как-то с самого начала не задается. Однако, по словам Крымова, зрителей ждет хеппи-энд, хотя ничто этого не предвещает.

Шекспир в БДТ

Тоже своеобразная "история в истории" — "Джульетта" в БДТ имени Товстоногова. Театр по-новому интерпретировал трагедию Шекспира и добавил аллюзию на фильм "Черный лебедь" Аронофски.
Это история о том, как готовят к выпуску спектакль "Ромео и Джульетта". Главная роль — у начинающей актрисы, которая впервые попадает на профессиональную сцену и уже на репетициях очаровывает всех вокруг.
© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова Сцена из спектакля "Джульетта"
Сцена из спектакля Джульетта - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова
Сцена из спектакля "Джульетта"
Дебютантка вживается в образ, грань между реальностью и театром для нее стирается. Она не понимает, любит ли бойфренда или ее привлекает партнер, играющий Ромео.
Интересно, что за постановку отвечал эстонский творческий дуэт Эне-Лийс Семпер и Тийт Оясоо.

"В современном мире любовь — объект потребления: поп-песни, розовые неоновые сердечки на витринах, лавина огненно-красных роз и воздушных шаров в День святого Валентина", — поясняет Эне-Лийс Семпер.

© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова Сцена из спектакля "Джульетта"
Сцена из спектакля Джульетта
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Сцена из спектакля "Джульетта"
© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова
© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова

Фрагмент из спектакля "Джульетта"

Сцена из спектакля Джульетта
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Фрагмент из спектакля "Джульетта"

© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова
© Фото : БДТ / Стас Левшин

Муся Тотибадзе в сцене из спектакля "Джульетта"

Гастроли театра БДТ имени Товстоногова. Сцена из спектакля Джульетта
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Муся Тотибадзе в сцене из спектакля "Джульетта"

© Фото : БДТ / Стас Левшин
1 из 3
Сцена из спектакля "Джульетта"
© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова
2 из 3

Фрагмент из спектакля "Джульетта"

© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова
3 из 3

Муся Тотибадзе в сцене из спектакля "Джульетта"

© Фото : БДТ / Стас Левшин
Главные роли в этой иллюзии — у Муси Тотибадзе, Геннадия Блинова, Ивана Федорука. Фоном звучат песни Шнура и известные зарубежные треки.

Гоголь в Малом

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВладимир Носик в роли Губернатора и Мария Кривенцева (справа) в роли Дочки губернатора в спектакле по роману Н. В. Гоголя "Мертвые души" режиссера-постановщика Алексея Дубровского в Малом театре
Владимир Носик в роли Губернатора и Мария Кривенцева (справа) в роли Дочки губернатора в спектакле по роману Н.В.Гоголя Мертвые души режиссёра-постановщика Алексея Дубровского в Малом театре. - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Владимир Носик в роли Губернатора и Мария Кривенцева (справа) в роли Дочки губернатора в спектакле по роману Н. В. Гоголя "Мертвые души" режиссера-постановщика Алексея Дубровского в Малом театре
Редко когда увидишь на одной сцене легендарных артистов. В Малом театре это исправляют — в "Мертвых душах" в постановке Алексея Дубровского.
Состав звездный: Василий Бочкарев играет Плюшкина, Ирина Муравьева — Коробочку, Борис Невзоров — Собакевича, Владимир Носик — Губернатора, а Александр Клюквин — Манилова.

"Для меня, кроме гениального юмора Гоголя и вечной актуальности коррупционной составляющей нашей жизни, одной из основных тем спектакля стало одиночество, — говорит режиссер. — Словосочетание "мертвые души" приобретает новый смысл".

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСцена из спектакля по роману Н. В. Гоголя "Мертвые души" режиссера-постановщика Алексея Дубровского в Малом театре
Сцена из спектакля по роману Н.В.Гоголя Мертвые души режиссёра-постановщика Алексея Дубровского в Малом театре. - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сцена из спектакля по роману Н. В. Гоголя "Мертвые души" режиссера-постановщика Алексея Дубровского в Малом театре
И в самом деле: мечтателю Манилову не с кем поговорить, Коробочка все время вспоминает свое вдовство, Ноздрев жаждет общения. А Чичиков затеял всю эту комбинацию, чтобы "иметь жену и детей, исполнить долг человека".

"Кармен" в Перми

Классическая опера, в которой звучат диалоги, — заслуживающая внимания версия "Кармен" в постановке Богомолова в Пермском театре оперы и балета.
Объединившись с дирижером Филиппом Чижевским и сценографом Ларисой Ломакиной, режиссер предлагает новый взгляд на хрестоматийную партитуру.
© Фото : Пермский театр оперы и балетаРепетиция оперы "Кармен"
Репетиция оперы Кармен - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : Пермский театр оперы и балета
Репетиция оперы "Кармен"
"Это самая популярная опера в мире, вокруг нее множество штампов, которые мешают восприятию, — напоминает дирижер, музыкальный руководитель постановки Филипп Чижевский. — Мне хочется исполнить "Кармен" с чистого листа".
Проект получил номинацию на "Золотую маску" в категории "Опера/спектакль", а также отмечен за работу дирижера, режиссера и женскую роль (Наталия Ляскова).
© Фото : Пермский театр оперы и балетаРепетиция оперы "Кармен"
Репетиция оперы Кармен - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : Пермский театр оперы и балета
Репетиция оперы "Кармен"
Постановщики пошли по интересному пути. Диалоги для спектакля написали на русском языке на основе французского либретто, при этом сюжетную линию сохранили, а текст дополнили деталями.
Сценография отсылает к началу XX века — времени черно-белых фотографий с сепией. Поэтому декорации выполнены преимущественно из железа с оттенком ржавчины.

Булгаков — в Театре Наций

© Фото : предоставлено пресс-службой Театра нацийАктеры на репетиции спектакля Театра Наций "Мастер и Маргарита" в постановке Робера Лепажа
Актеры на репетиции спектакля Театра наций Мастер и Маргарита в постановке Робера Лепажа - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра наций
Актеры на репетиции спектакля Театра Наций "Мастер и Маргарита" в постановке Робера Лепажа
Одну из самых красочных и экспрессивных постановок под занавес года приготовил Театр Наций — канадец Робер Лепаж поставил "Мастера и Маргариту".
Режиссер использует разные визуальные средства, чтобы усилить впечатление от спектакля. В ход идут доспехи, софиты и даже изменение конструкции сцены. А еще — феерические маски, которые создала художник по костюмам Виктория Севрюкова.
Играют в этом буйстве красок и эффектов Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Виктор Вержбицкий, Андрей Смоляков.
© Фото : пресс-служба Театра наций

Миронов и Хаматова на репетиции спектакля

Репетиция
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Миронов и Хаматова на репетиции спектакля

© Фото : пресс-служба Театра наций
© Фото : пресс-служба Театра наций

Миронов и Хаматова на примерке для спектакля

Примерка
2 из 3

Миронов и Хаматова на примерке для спектакля

© Фото : пресс-служба Театра наций
© Фото : пресс-служба Театра Наций

Миронов на примерке для спектакля

Примерка
3 из 3

Миронов на примерке для спектакля

© Фото : пресс-служба Театра Наций
1 из 3

Миронов и Хаматова на репетиции спектакля

© Фото : пресс-служба Театра наций
2 из 3

Миронов и Хаматова на примерке для спектакля

© Фото : пресс-служба Театра наций
3 из 3

Миронов на примерке для спектакля

© Фото : пресс-служба Театра Наций
Сам Лепаж рассказывает, что для него "Мастер и Маргарита" — прежде всего история любви, политическая и социальная сатира. А также пародийная комедия и фантастическая сказка.

"Для театрального режиссера приспособить этот литературный памятник к сцене — более чем вызов. Это реальная опасность. Риск без полумер, который приводит только к выходу за рамки привычного, поиску новаторских решений и взлому традиционных кодов повествования", — признается режиссер.

В течение года отменяли гастроли и фестивали, квоты на количество допустимых мест в зале то увеличивали, то сокращали, ввели QR-коды для зрителей, но театр жив. По всей стране ставят и смотрят тысячи спектаклей. Выбрать можно на любой возраст и вкус.
Робер Лепаж - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 08:00Культура
Робер Лепаж: современная "культура отмены" превращается в цензуру
 
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