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Культура
https://ria.ru/20220223/kino-1774407596.html
О чем говорят и кого защищают мужчины. Что смотреть на 23 февраля в кино
О чем говорят и кого защищают мужчины. Что смотреть на 23 февраля в кино - РИА Новости, 23.02.2022
О чем говорят и кого защищают мужчины. Что смотреть на 23 февраля в кино
В День защитника Отечества — новинки в кинотеатрах и онлайн. У Безрукова и Стоянова на этой неделе по две премьеры: вместе их можно увидеть в альманахе "Папы",... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T08:00
2022-02-23T08:15
сергей безруков
тигран кеосаян
андрей смоляков
юрий гагарин (космонавт)
москва
ташкент
культура
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В День защитника Отечества — новинки в кинотеатрах и онлайн. У Безрукова и Стоянова на этой неделе по две премьеры: вместе их можно увидеть в альманахе "Папы", а по отдельности — в спортивной драме "Мистер Нокаут" Артема Михалкова и в ленте о судьбе ветеранов-афганцев "Бессмертные" Тиграна Кеосаяна. Какой отечественный или зарубежный фильм выбрать для просмотра — в материале РИА Новости.Легенда спортаФильм "Мистер Нокаут" Артема Михалкова — о легендарном советском боксере Валерии Попенченко (Виктор Хориняк). Картину можно назвать своеобразным байопиком победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио, чемпиона СССР и Европы. Зритель узнает, как спортсмен получил прозвище "Мистер Нокаут", учился в Суворовском в Ташкенте, служил на границе. Но главные темы, конечно, — бокс и дружба с тренером Григорием Кусикьянцем (Сергей Безруков), их тандем называли "Драчун и Психопат".Попенченко — легенда, он не менее знаменит, чем Юрий Гагарин. Каждое состязание спортсмена становилось событием, а манерой поведения на ринге восхищались во всем мире.Это история о том, что в любом поединке для спортсмена главное — преодолеть себя и свои страхи. Только тогда можно одержать настоящую победу.Разные отцыАльманах "Папы" — о современных проблемах родителей и детей. Это четыре истории, объединенные темой отцовской любви.Фильм логически продолжает трилогию комедий "Мамы". Сняли картину Карен Оганесян, Анна Матисон, Сергей Юдаков и Армен Ананикян.Каждый из героев сталкивается со сложностями отцовства, которые предстоит преодолеть.В поисках сюжетов продюсеры общались с друзьями и близкими, вспоминали истории из жизни. Фильм получился не только комедией, но и разговором о важных и непростых вопросах.Герой Дмитрия Нагиева доктор Волков — детский врач, которого обвиняют в использовании нелицензированного препарата. Несмотря на все доводы, Волкова отстраняют от врачебной деятельности, но он все равно ищет возможности спасения подопечных.Другая история — про военного летчика Александра (Сергей Безруков), чья семья усыновляет мальчика Максима.В новелле "Семейные узы" успешная бизнес-леди Юлия (Анастасия Тодореску) готовится выйти замуж. Отец будущего супруга мечтает познакомиться со сватом. Чтобы поддержать легенду, Юлия, воспитанница детдома, нанимает на роль отца актера, которого сыграл Юрий Стоянов.История, которая символично объединяет остальные сюжеты, — "Один день". Петя и Никита — братья, росли без отца. Найдя в старых документах фото и письма родителя, они решают ему отомстить. Отец оказывается режиссером семейных комедий, и сыновья отправляются к нему на съемочную площадку.Классика в киноТакже в прокате — военная классика: первая картина масштабной исторической киноэпопеи Юрия Озерова "Освобождение" с Михаилом Ульяновым и Ларисой Голубкиной.Фильм "Огненная дуга" рассказывает о самом крупном танковом сражении Второй мировой войны — битве на Курской дуге летом 1943-го. На фоне масштабных батальных сцен раскрываются личные драматичные истории главных героев.Фильм занимает 23-е место по просмотрам среди отечественных картин за всю историю советского кинопроката, его неоднократно признавали одним из лучших и самых масштабных в СССР.Драма о войнеПремьеры не только в кино, но и онлайн. Одна из них — драма "Бессмертные" Тиграна Кеосаяна.Четверо друзей, прошедших войну в Афганистане, возвращаются в Москву и пытаются адаптироваться к мирной жизни. Один решил заняться бизнесом, другой — писательством. Они сталкиваются с неприятием Афганской кампании в обществе. Через 20 лет однополчане встречаются, чтобы вспомнить о прошлом.Главные роли играют Сергей Пускепалис, Юрий Стоянов, Роман Мадянов, Федор Добронравов.Как поясняют создатели, "Бессмертные" — это попытка разобраться в том, как трансформировались человеческие ценности за десятилетия.Премьера драмы "Бессмертные" — в онлайн-кинотеатрах Kion и Premier 23 февраля, а после фильм покажут на НТВ.Следователь в СетиТакже онлайн детективная драма — сериал "Агеев" про оперативника (Андрей Смоляков).Главный герой — один из лучших в профессии, он раскрывает почти все преступления. Из-за такой успешности окружающие мирятся с его непростым и резким характером, необычной манерой работы. Но у этого есть веская причина. Правду знает только коллега Кира, появившаяся в отделе несколько лет назад.Однажды на глазах Агеева и Киры происходит убийство. Изучая видео момента преступления на камерах, он понимает, что Кира имеет отношение к делу и что-то скрывает.В сериале также снимались Александра Урсуляк, Наталья Вдовина, Николай Фоменко.Сериал доступен на сервисе Okko.Морпех и овчаркаВ кинотеатрах покажут не только российское, но и зарубежное кино. Долгожданное возвращение на большие экраны Ченнинга Татума (он несколько лет занимался преимущественно озвучкой или появлялся в камео) — трогательная и драматичная картина "Лулу и Бриггс". Актер также выступил в роли сорежиссера.Морской пехотинец Бриггс (Татум) получает необычное задание: он должен доставить на другой конец страны служебную собаку по кличке Лулу. Кажется, ничего сложного, но задание с подвохом. Поездка превращается в дикое приключение, где непонятно, кто кого везет и кто у кого на поводке.Татум и бельгийская овчарка Лулу — наверное, один из лучших комедийных дуэтов года. Их забавное и драматичное взаимодействие на экране кажется таким искренним и убедительным, что оторваться невозможно.Американский агентЛиам Нисон снова сражается с плохими парнями — на этот раз в экшен-триллере "Игра теней".Он играет сотрудника ФБР Трэвиса, который вытаскивает секретных агентов с опасных заданий. Но однажды узнает, что ФБР использует свое положение и ресурсы для устранения "врагов государства". И часто среди них оказываются невиновные граждане. Перед героем дилемма: выполнять приказы или встать на сторону правды?В картине большое внимание уделяют проблемам современного общества: политическим интригам, борьбе с неравенством и свободе слова. Много и экшена — герой участвует в перестрелках, погонях, надо много драться и выполнять разные трюки. Над проектом работала целая команда каскадеров.
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2022
Анна Нехаева
Анна Нехаева
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сергей безруков, тигран кеосаян, андрей смоляков, юрий гагарин (космонавт), москва, ташкент, лиам нисон (уильям нисон), юрий стоянов, дмитрий нагиев, ченнинг татум, михаил галустян, артем михалков, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть
08:00 23.02.2022 (обновлено: 08:15 23.02.2022)
 

О чем говорят и кого защищают мужчины. Что смотреть на 23 февраля в кино

© Предоставлено Walt Disney StudiosКадр из фильма "Мистер Нокаут"
Кадр из фильма Мистер Нокаут
© Предоставлено Walt Disney Studios
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В День защитника Отечества — новинки в кинотеатрах и онлайн. У Безрукова и Стоянова на этой неделе по две премьеры: вместе их можно увидеть в альманахе "Папы", а по отдельности — в спортивной драме "Мистер Нокаут" Артема Михалкова и в ленте о судьбе ветеранов-афганцев "Бессмертные" Тиграна Кеосаяна. Какой отечественный или зарубежный фильм выбрать для просмотра — в материале РИА Новости.

Легенда спорта

Фильм "Мистер Нокаут" Артема Михалкова — о легендарном советском боксере Валерии Попенченко (Виктор Хориняк). Картину можно назвать своеобразным байопиком победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио, чемпиона СССР и Европы. Зритель узнает, как спортсмен получил прозвище "Мистер Нокаут", учился в Суворовском в Ташкенте, служил на границе. Но главные темы, конечно, — бокс и дружба с тренером Григорием Кусикьянцем (Сергей Безруков), их тандем называли "Драчун и Психопат".
© Предоставлено Walt Disney StudiosКадр из фильма "Мистер Нокаут"
Кадр из фильма Мистер Нокаут
© Предоставлено Walt Disney Studios
Кадр из фильма "Мистер Нокаут"

"Мне было важно показать, как неугодный консервативному большинству тренер привел не соответствующего традиционным представлениям о боксере подопечного к большим победам, — объясняет режиссер.— И, главное, рассказать об их действительно интересных отношениях: отец Попенченко погиб на фронте, и тренер заменял ему родителя".

Попенченко — легенда, он не менее знаменит, чем Юрий Гагарин. Каждое состязание спортсмена становилось событием, а манерой поведения на ринге восхищались во всем мире.
© Предоставлено Walt Disney Studios

Сергей Безруков в фильме "Мистер Нокаут"

Кадр из фильма Мистер Нокаут
1 из 3

Сергей Безруков в фильме "Мистер Нокаут"

© Предоставлено Walt Disney Studios
© Предоставлено Walt Disney Studios

Виктор Хориняк в фильме "Мистер Нокаут"

Кадр из фильма Мистер Нокаут
2 из 3

Виктор Хориняк в фильме "Мистер Нокаут"

© Предоставлено Walt Disney Studios
© Предоставлено Walt Disney StudiosКадр из фильма "Мистер Нокаут"
Кадр из фильма Мистер Нокаут
3 из 3
Кадр из фильма "Мистер Нокаут"
© Предоставлено Walt Disney Studios
1 из 3

Сергей Безруков в фильме "Мистер Нокаут"

© Предоставлено Walt Disney Studios
2 из 3

Виктор Хориняк в фильме "Мистер Нокаут"

© Предоставлено Walt Disney Studios
3 из 3
Кадр из фильма "Мистер Нокаут"
© Предоставлено Walt Disney Studios
Это история о том, что в любом поединке для спортсмена главное — преодолеть себя и свои страхи. Только тогда можно одержать настоящую победу.
© Предоставлено Walt Disney StudiosКадр из фильма "Мистер Нокаут"
Кадр из фильма Мистер Нокаут
1 из 3
Кадр из фильма "Мистер Нокаут"
© Предоставлено Walt Disney Studios
© Предоставлено Walt Disney Studios

Виктор Хориняк в фильме "Мистер Нокаут"

Кадр из фильма Мистер Нокаут
2 из 3

Виктор Хориняк в фильме "Мистер Нокаут"

© Предоставлено Walt Disney Studios
© Предоставлено Walt Disney Studios

Сцена из фильма "Мистер Нокаут"

Кадр из фильма Мистер Нокаут
3 из 3

Сцена из фильма "Мистер Нокаут"

© Предоставлено Walt Disney Studios
1 из 3
Кадр из фильма "Мистер Нокаут"
© Предоставлено Walt Disney Studios
2 из 3

Виктор Хориняк в фильме "Мистер Нокаут"

© Предоставлено Walt Disney Studios
3 из 3

Сцена из фильма "Мистер Нокаут"

© Предоставлено Walt Disney Studios

Разные отцы

Альманах "Папы" — о современных проблемах родителей и детей. Это четыре истории, объединенные темой отцовской любви.
Фильм логически продолжает трилогию комедий "Мамы". Сняли картину Карен Оганесян, Анна Матисон, Сергей Юдаков и Армен Ананикян.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Наше кино"Юрий Стоянов в фильме "Папы"
Кадр из фильма Папы
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Наше кино"
Юрий Стоянов в фильме "Папы"
Каждый из героев сталкивается со сложностями отцовства, которые предстоит преодолеть.
В поисках сюжетов продюсеры общались с друзьями и близкими, вспоминали истории из жизни. Фильм получился не только комедией, но и разговором о важных и непростых вопросах.
Герой Дмитрия Нагиева доктор Волков — детский врач, которого обвиняют в использовании нелицензированного препарата. Несмотря на все доводы, Волкова отстраняют от врачебной деятельности, но он все равно ищет возможности спасения подопечных.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Наше кино"

Дмитрий Нагиев в фильме "Папы"

Кадр из фильма Папы
1 из 2

Дмитрий Нагиев в фильме "Папы"

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Наше кино"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Наше кино"

Сергей Безруков в фильме "Папы"

Кадр из фильма Папы
2 из 2

Сергей Безруков в фильме "Папы"

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Наше кино"
1 из 2

Дмитрий Нагиев в фильме "Папы"

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Наше кино"
2 из 2

Сергей Безруков в фильме "Папы"

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Наше кино"
Другая история — про военного летчика Александра (Сергей Безруков), чья семья усыновляет мальчика Максима.

"Мой персонаж, как настоящий военный, не привык рефлексировать. Он хороший человек, любит семью. Но к нему приходит осознание: мало одного решения, чтобы полюбить приемного ребенка, чувство не появляется по приказу разума. И герою тогда нелегко", — рассказывает актер.

В новелле "Семейные узы" успешная бизнес-леди Юлия (Анастасия Тодореску) готовится выйти замуж. Отец будущего супруга мечтает познакомиться со сватом. Чтобы поддержать легенду, Юлия, воспитанница детдома, нанимает на роль отца актера, которого сыграл Юрий Стоянов.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Наше кино"

Юрий Стоянов в фильме "Папы"

Кадр из фильма Папы
1 из 3

Юрий Стоянов в фильме "Папы"

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Наше кино"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Наше кино"Кадр из фильма "Папы"
Кадр из фильма Папы
2 из 3
Кадр из фильма "Папы"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Наше кино"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Наше кино"

Михаил Галустян в фильме "Папы"

Кадр из фильма Папы
3 из 3

Михаил Галустян в фильме "Папы"

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Наше кино"
1 из 3

Юрий Стоянов в фильме "Папы"

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Наше кино"
2 из 3
Кадр из фильма "Папы"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Наше кино"
3 из 3

Михаил Галустян в фильме "Папы"

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Наше кино"
История, которая символично объединяет остальные сюжеты, — "Один день". Петя и Никита — братья, росли без отца. Найдя в старых документах фото и письма родителя, они решают ему отомстить. Отец оказывается режиссером семейных комедий, и сыновья отправляются к нему на съемочную площадку.

Классика в кино

Также в прокате — военная классика: первая картина масштабной исторической киноэпопеи Юрия Озерова "Освобождение" с Михаилом Ульяновым и Ларисой Голубкиной.
Фильм "Огненная дуга" рассказывает о самом крупном танковом сражении Второй мировой войны — битве на Курской дуге летом 1943-го. На фоне масштабных батальных сцен раскрываются личные драматичные истории главных героев.
© РИА Новости / Г. Васюкович / Перейти в фотобанк

Кадр из фильма "Огненная дуга" киноэпопеи "Освобождение"

Кадр из фильма Освобождение: Огненная дуга
1 из 3

Кадр из фильма "Огненная дуга" киноэпопеи "Освобождение"

© РИА Новости / Г. Васюкович
Перейти в фотобанк
© Мосфильм (1968)

Лариса Голубкина в фильме "Освобождение: Огненная дуга"

Кадр из фильма Освобождение: Огненная дуга
2 из 3

Лариса Голубкина в фильме "Освобождение: Огненная дуга"

© Мосфильм (1968)
© РИА Новости / Г. Васюкевич / Перейти в фотобанк

Сцена из фильма "Огненная дуга" киноэпопеи "Освобождение"

Кадр из фильма Освобождение: Огненная дуга
3 из 3

Сцена из фильма "Огненная дуга" киноэпопеи "Освобождение"

© РИА Новости / Г. Васюкевич
Перейти в фотобанк
1 из 3

Кадр из фильма "Огненная дуга" киноэпопеи "Освобождение"

© РИА Новости / Г. Васюкович
Перейти в фотобанк
2 из 3

Лариса Голубкина в фильме "Освобождение: Огненная дуга"

© Мосфильм (1968)
3 из 3

Сцена из фильма "Огненная дуга" киноэпопеи "Освобождение"

© РИА Новости / Г. Васюкевич
Перейти в фотобанк
Фильм занимает 23-е место по просмотрам среди отечественных картин за всю историю советского кинопроката, его неоднократно признавали одним из лучших и самых масштабных в СССР.

Драма о войне

Премьеры не только в кино, но и онлайн. Одна из них — драма "Бессмертные" Тиграна Кеосаяна.
© Предоставлено пресс-службой фильмаКадр из фильма "Бессмертные"
Кадр из фильма Бессмертные
© Предоставлено пресс-службой фильма
Кадр из фильма "Бессмертные"

"Этот фильм — возможность поклониться друзьям и товарищам из моего детства, а также совершенно незнакомым ребятам, которые честно выполнили воинский долг в Афганистане и были обречены на несправедливое забвение, — рассказал Кеосаян. — Все это — наша общая история, и мы не имеем права ее забывать. Афганская война, безусловно, ее часть. Это не фильм-сказка, не вымысел. Это рассказ о времени, как я его помню и чувствую".

© Предоставлено пресс-службой фильмаКадр из фильма "Бессмертные"
Кадр из фильма Бессмертные
© Предоставлено пресс-службой фильма
Кадр из фильма "Бессмертные"
Четверо друзей, прошедших войну в Афганистане, возвращаются в Москву и пытаются адаптироваться к мирной жизни. Один решил заняться бизнесом, другой — писательством. Они сталкиваются с неприятием Афганской кампании в обществе. Через 20 лет однополчане встречаются, чтобы вспомнить о прошлом.
Главные роли играют Сергей Пускепалис, Юрий Стоянов, Роман Мадянов, Федор Добронравов.
© Предоставлено пресс-службой прокатчикаФедор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме "Бессмертные"
Федор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме Бессмертные
1 из 5
Федор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме "Бессмертные"
© Предоставлено пресс-службой прокатчика
© Предоставлено пресс-службой прокатчикаЮрий Стоянов, Федор Добронравов, Сергей Пускепалис и Роман Мадянов в фильме "Бессмертные"
Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Сергей Пускепалис и Роман Мадянов в фильме Бессмертные
2 из 5
Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Сергей Пускепалис и Роман Мадянов в фильме "Бессмертные"
© Предоставлено пресс-службой прокатчика
© Предоставлено пресс-службой фильмаКадр из фильма "Бессмертные"
Кадр из фильма Бессмертные
3 из 5
Кадр из фильма "Бессмертные"
© Предоставлено пресс-службой фильма
© Предоставлено пресс-службой фильма

Сцена из фильма "Бессмертные"

Кадр из фильма Бессмертные
4 из 5

Сцена из фильма "Бессмертные"

© Предоставлено пресс-службой фильма
© Предоставлено пресс-службой фильма

Фрагмент из фильма "Бессмертные"

Кадр из фильма Бессмертные
5 из 5

Фрагмент из фильма "Бессмертные"

© Предоставлено пресс-службой фильма
1 из 5
Федор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме "Бессмертные"
© Предоставлено пресс-службой прокатчика
2 из 5
Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Сергей Пускепалис и Роман Мадянов в фильме "Бессмертные"
© Предоставлено пресс-службой прокатчика
3 из 5
Кадр из фильма "Бессмертные"
© Предоставлено пресс-службой фильма
4 из 5

Сцена из фильма "Бессмертные"

© Предоставлено пресс-службой фильма
5 из 5

Фрагмент из фильма "Бессмертные"

© Предоставлено пресс-службой фильма
Как поясняют создатели, "Бессмертные" — это попытка разобраться в том, как трансформировались человеческие ценности за десятилетия.
Премьера драмы "Бессмертные" — в онлайн-кинотеатрах Kion и Premier 23 февраля, а после фильм покажут на НТВ.

Следователь в Сети

© Фото предоставлено OkkoСъемки сериала "Агеев"
Съемки сериала Агеев
© Фото предоставлено Okko
Съемки сериала "Агеев"
Также онлайн детективная драма — сериал "Агеев" про оперативника (Андрей Смоляков).
Главный герой — один из лучших в профессии, он раскрывает почти все преступления. Из-за такой успешности окружающие мирятся с его непростым и резким характером, необычной манерой работы. Но у этого есть веская причина. Правду знает только коллега Кира, появившаяся в отделе несколько лет назад.
© Фото предоставлено OkkoСъемки сериала "Агеев"
Съемки сериала Агеев
1 из 3
Съемки сериала "Агеев"
© Фото предоставлено Okko
© Фото предоставлено OkkoАлександра Урсуляк на съемках сериала "Агеев"
Александра Урсуляк на съемках сериала Агеев
2 из 3
Александра Урсуляк на съемках сериала "Агеев"
© Фото предоставлено Okko
© Фото предоставлено OkkoАндрей Смоляков на съемках сериала "Агеев"
Андрей Смоляков на съемках сериала Агеев
3 из 3
Андрей Смоляков на съемках сериала "Агеев"
© Фото предоставлено Okko
1 из 3
Съемки сериала "Агеев"
© Фото предоставлено Okko
2 из 3
Александра Урсуляк на съемках сериала "Агеев"
© Фото предоставлено Okko
3 из 3
Андрей Смоляков на съемках сериала "Агеев"
© Фото предоставлено Okko
Однажды на глазах Агеева и Киры происходит убийство. Изучая видео момента преступления на камерах, он понимает, что Кира имеет отношение к делу и что-то скрывает.

"Детектив — всегда очень привлекательный жанр, — говорит Смоляков. — Но больше всего меня заинтересовало психофизическое состояние моего героя, которое имеет некий мистический флер. Я думаю, что зрителю будет интересно проследить за героями этой не самой простой ситуации, случившейся в жизни энного количества людей. Детективная канва должна сработать и удержать внимание до финала истории".

В сериале также снимались Александра Урсуляк, Наталья Вдовина, Николай Фоменко.
Сериал доступен на сервисе Okko.

Морпех и овчарка

В кинотеатрах покажут не только российское, но и зарубежное кино. Долгожданное возвращение на большие экраны Ченнинга Татума (он несколько лет занимался преимущественно озвучкой или появлялся в камео) — трогательная и драматичная картина "Лулу и Бриггс". Актер также выступил в роли сорежиссера.
© Предоставлено ГК "Парадиз"Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
Кадр из фильма Лулу и Бриггс
1 из 3
Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
© Предоставлено ГК "Парадиз"
© Предоставлено ГК "Парадиз"

Ченнинг Татум в фильме "Лулу и Бриггс"

Кадр из фильма Лулу и Бриггс
2 из 3

Ченнинг Татум в фильме "Лулу и Бриггс"

© Предоставлено ГК "Парадиз"
© Предоставлено ГК "Парадиз"

Сцена из фильма "Лулу и Бриггс"

Кадр из фильма Лулу и Бриггс
3 из 3

Сцена из фильма "Лулу и Бриггс"

© Предоставлено ГК "Парадиз"
1 из 3
Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
© Предоставлено ГК "Парадиз"
2 из 3

Ченнинг Татум в фильме "Лулу и Бриггс"

© Предоставлено ГК "Парадиз"
3 из 3

Сцена из фильма "Лулу и Бриггс"

© Предоставлено ГК "Парадиз"
Морской пехотинец Бриггс (Татум) получает необычное задание: он должен доставить на другой конец страны служебную собаку по кличке Лулу. Кажется, ничего сложного, но задание с подвохом. Поездка превращается в дикое приключение, где непонятно, кто кого везет и кто у кого на поводке.
Татум и бельгийская овчарка Лулу — наверное, один из лучших комедийных дуэтов года. Их забавное и драматичное взаимодействие на экране кажется таким искренним и убедительным, что оторваться невозможно.

Американский агент

Лиам Нисон снова сражается с плохими парнями — на этот раз в экшен-триллере "Игра теней".
Он играет сотрудника ФБР Трэвиса, который вытаскивает секретных агентов с опасных заданий. Но однажды узнает, что ФБР использует свое положение и ресурсы для устранения "врагов государства". И часто среди них оказываются невиновные граждане. Перед героем дилемма: выполнять приказы или встать на сторону правды?

"Трэвис — беспокойный персонаж, и его совесть все больше расходится с реальностью, — поясняет режиссер Марк Уильямс. — Он ищет способы уйти с должности исполнителя и проводить больше времени с семьей. Мы видим, как он борется с чувством долга и стремится выполнять свою работу".

© Предоставлено Megogo Distribution / Ben King

Лиам Нисон в фильме "Игра теней"

Кадр из фильма Игра теней
1 из 3

Лиам Нисон в фильме "Игра теней"

© Предоставлено Megogo Distribution / Ben King
© Предоставлено Megogo Distribution / Ben KingКадр из фильма "Игра теней"
Кадр из фильма Игра теней
2 из 3
Кадр из фильма "Игра теней"
© Предоставлено Megogo Distribution / Ben King
© Предоставлено Megogo Distribution / Ben King

Фрагмент из фильма "Игра теней"

Кадр из фильма Игра теней
3 из 3

Фрагмент из фильма "Игра теней"

© Предоставлено Megogo Distribution / Ben King
1 из 3

Лиам Нисон в фильме "Игра теней"

© Предоставлено Megogo Distribution / Ben King
2 из 3
Кадр из фильма "Игра теней"
© Предоставлено Megogo Distribution / Ben King
3 из 3

Фрагмент из фильма "Игра теней"

© Предоставлено Megogo Distribution / Ben King
В картине большое внимание уделяют проблемам современного общества: политическим интригам, борьбе с неравенством и свободе слова. Много и экшена — герой участвует в перестрелках, погонях, надо много драться и выполнять разные трюки. Над проектом работала целая команда каскадеров.
Кадр из фильма Внебрачные связи
19 февраля, 08:00Культура
Кино недели: русский блокбастер, французские драмы, американский артхаус
Опубликовано: Анна Нехаева
 
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