https://ria.ru/20220223/kino-1774407596.html

О чем говорят и кого защищают мужчины. Что смотреть на 23 февраля в кино

О чем говорят и кого защищают мужчины. Что смотреть на 23 февраля в кино - РИА Новости, 23.02.2022

О чем говорят и кого защищают мужчины. Что смотреть на 23 февраля в кино

В День защитника Отечества — новинки в кинотеатрах и онлайн. У Безрукова и Стоянова на этой неделе по две премьеры: вместе их можно увидеть в альманахе "Папы",... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T08:00

2022-02-23T08:00

2022-02-23T08:15

сергей безруков

тигран кеосаян

андрей смоляков

юрий гагарин (космонавт)

москва

ташкент

культура

лиам нисон (уильям нисон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774301207_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_768ae134519c6dd0abb9b4e42e8d24a3.jpg

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В День защитника Отечества — новинки в кинотеатрах и онлайн. У Безрукова и Стоянова на этой неделе по две премьеры: вместе их можно увидеть в альманахе "Папы", а по отдельности — в спортивной драме "Мистер Нокаут" Артема Михалкова и в ленте о судьбе ветеранов-афганцев "Бессмертные" Тиграна Кеосаяна. Какой отечественный или зарубежный фильм выбрать для просмотра — в материале РИА Новости.Легенда спортаФильм "Мистер Нокаут" Артема Михалкова — о легендарном советском боксере Валерии Попенченко (Виктор Хориняк). Картину можно назвать своеобразным байопиком победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио, чемпиона СССР и Европы. Зритель узнает, как спортсмен получил прозвище "Мистер Нокаут", учился в Суворовском в Ташкенте, служил на границе. Но главные темы, конечно, — бокс и дружба с тренером Григорием Кусикьянцем (Сергей Безруков), их тандем называли "Драчун и Психопат".Попенченко — легенда, он не менее знаменит, чем Юрий Гагарин. Каждое состязание спортсмена становилось событием, а манерой поведения на ринге восхищались во всем мире.Это история о том, что в любом поединке для спортсмена главное — преодолеть себя и свои страхи. Только тогда можно одержать настоящую победу.Разные отцыАльманах "Папы" — о современных проблемах родителей и детей. Это четыре истории, объединенные темой отцовской любви.Фильм логически продолжает трилогию комедий "Мамы". Сняли картину Карен Оганесян, Анна Матисон, Сергей Юдаков и Армен Ананикян.Каждый из героев сталкивается со сложностями отцовства, которые предстоит преодолеть.В поисках сюжетов продюсеры общались с друзьями и близкими, вспоминали истории из жизни. Фильм получился не только комедией, но и разговором о важных и непростых вопросах.Герой Дмитрия Нагиева доктор Волков — детский врач, которого обвиняют в использовании нелицензированного препарата. Несмотря на все доводы, Волкова отстраняют от врачебной деятельности, но он все равно ищет возможности спасения подопечных.Другая история — про военного летчика Александра (Сергей Безруков), чья семья усыновляет мальчика Максима.В новелле "Семейные узы" успешная бизнес-леди Юлия (Анастасия Тодореску) готовится выйти замуж. Отец будущего супруга мечтает познакомиться со сватом. Чтобы поддержать легенду, Юлия, воспитанница детдома, нанимает на роль отца актера, которого сыграл Юрий Стоянов.История, которая символично объединяет остальные сюжеты, — "Один день". Петя и Никита — братья, росли без отца. Найдя в старых документах фото и письма родителя, они решают ему отомстить. Отец оказывается режиссером семейных комедий, и сыновья отправляются к нему на съемочную площадку.Классика в киноТакже в прокате — военная классика: первая картина масштабной исторической киноэпопеи Юрия Озерова "Освобождение" с Михаилом Ульяновым и Ларисой Голубкиной.Фильм "Огненная дуга" рассказывает о самом крупном танковом сражении Второй мировой войны — битве на Курской дуге летом 1943-го. На фоне масштабных батальных сцен раскрываются личные драматичные истории главных героев.Фильм занимает 23-е место по просмотрам среди отечественных картин за всю историю советского кинопроката, его неоднократно признавали одним из лучших и самых масштабных в СССР.Драма о войнеПремьеры не только в кино, но и онлайн. Одна из них — драма "Бессмертные" Тиграна Кеосаяна.Четверо друзей, прошедших войну в Афганистане, возвращаются в Москву и пытаются адаптироваться к мирной жизни. Один решил заняться бизнесом, другой — писательством. Они сталкиваются с неприятием Афганской кампании в обществе. Через 20 лет однополчане встречаются, чтобы вспомнить о прошлом.Главные роли играют Сергей Пускепалис, Юрий Стоянов, Роман Мадянов, Федор Добронравов.Как поясняют создатели, "Бессмертные" — это попытка разобраться в том, как трансформировались человеческие ценности за десятилетия.Премьера драмы "Бессмертные" — в онлайн-кинотеатрах Kion и Premier 23 февраля, а после фильм покажут на НТВ.Следователь в СетиТакже онлайн детективная драма — сериал "Агеев" про оперативника (Андрей Смоляков).Главный герой — один из лучших в профессии, он раскрывает почти все преступления. Из-за такой успешности окружающие мирятся с его непростым и резким характером, необычной манерой работы. Но у этого есть веская причина. Правду знает только коллега Кира, появившаяся в отделе несколько лет назад.Однажды на глазах Агеева и Киры происходит убийство. Изучая видео момента преступления на камерах, он понимает, что Кира имеет отношение к делу и что-то скрывает.В сериале также снимались Александра Урсуляк, Наталья Вдовина, Николай Фоменко.Сериал доступен на сервисе Okko.Морпех и овчаркаВ кинотеатрах покажут не только российское, но и зарубежное кино. Долгожданное возвращение на большие экраны Ченнинга Татума (он несколько лет занимался преимущественно озвучкой или появлялся в камео) — трогательная и драматичная картина "Лулу и Бриггс". Актер также выступил в роли сорежиссера.Морской пехотинец Бриггс (Татум) получает необычное задание: он должен доставить на другой конец страны служебную собаку по кличке Лулу. Кажется, ничего сложного, но задание с подвохом. Поездка превращается в дикое приключение, где непонятно, кто кого везет и кто у кого на поводке.Татум и бельгийская овчарка Лулу — наверное, один из лучших комедийных дуэтов года. Их забавное и драматичное взаимодействие на экране кажется таким искренним и убедительным, что оторваться невозможно.Американский агентЛиам Нисон снова сражается с плохими парнями — на этот раз в экшен-триллере "Игра теней".Он играет сотрудника ФБР Трэвиса, который вытаскивает секретных агентов с опасных заданий. Но однажды узнает, что ФБР использует свое положение и ресурсы для устранения "врагов государства". И часто среди них оказываются невиновные граждане. Перед героем дилемма: выполнять приказы или встать на сторону правды?В картине большое внимание уделяют проблемам современного общества: политическим интригам, борьбе с неравенством и свободе слова. Много и экшена — герой участвует в перестрелках, погонях, надо много драться и выполнять разные трюки. Над проектом работала целая команда каскадеров.

https://ria.ru/20220219/kino-1773399834.html

москва

ташкент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

сергей безруков, тигран кеосаян, андрей смоляков, юрий гагарин (космонавт), москва, ташкент, лиам нисон (уильям нисон), юрий стоянов, дмитрий нагиев, ченнинг татум, михаил галустян, артем михалков, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть