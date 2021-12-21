https://ria.ru/20211221/karamora-1764748670.html
Объявили дату премьеры первого сериала Данилы Козловского "Карамора
Объявили дату премьеры первого сериала Данилы Козловского "Карамора - РИА Новости, 21.12.2021
Объявили дату премьеры первого сериала Данилы Козловского "Карамора
Первый сериал Данилы Козловского "Карамора" выйдет 20 января 2022 года на видеосервисе Start, сообщает пресс-служба стриминговой платформы. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T19:30
2021-12-21T19:30
2021-12-21T19:30
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Первый сериал Данилы Козловского "Карамора" выйдет 20 января 2022 года на видеосервисе Start, сообщает пресс-служба стриминговой платформы.Действие сериала происходит в Российской империи начала ХХ века. Главный герой — анархист по прозвищу Карамора – обнаруживает тайную организацию, участники которой обладают силами, превосходящими человеческие возможности. Их власть не знает границ, но Карамора решает попробовать одолеть их и объявляет им войну."У "Караморы" очень сложный жанр: это не драма в чистом виде и не комедия — по способу существования сериал ближе к комиксу", — цитирует пресс-служба Козловского.Он выступил в проекте одновременно в качестве режиссера и актера. Также в сериале снялись Дарья Балабанова (Алина), Филипп Янковский (князь Руневский), Евгений Шварц (князь Юсупов), Андрей Смоляков (аристократ Свечников) и другие.Отмечается, что, помимо вымышленных героев, зрители увидят Петра Столыпина, Льва Толстого, Владимира Маяковского, Федора Шаляпина и одну из самых таинственных фигур начала XX века — Григория Распутина.Съемки проходили с августа 2019-го по январь 2021 года в Санкт-Петербурге, Москве, Тбилиси, Ленинградской области и Подмосковье.
https://ria.ru/20211221/borisov-1764691135.html
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андрей смоляков, филипп янковский, данила козловский, новости культуры, кино и сериалы
Объявили дату премьеры первого сериала Данилы Козловского "Карамора
Первый сериал Данилы Козловского "Карамора" выйдет 20 января
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Первый сериал Данилы Козловского "Карамора" выйдет 20 января 2022 года на видеосервисе Start, сообщает пресс-служба стриминговой платформы.
Действие сериала происходит в Российской империи начала ХХ века. Главный герой — анархист по прозвищу Карамора – обнаруживает тайную организацию, участники которой обладают силами, превосходящими человеческие возможности. Их власть не знает границ, но Карамора решает попробовать одолеть их и объявляет им войну.
"У "Караморы" очень сложный жанр: это не драма в чистом виде и не комедия — по способу существования сериал ближе к комиксу", — цитирует пресс-служба Козловского.
Он выступил в проекте одновременно в качестве режиссера и актера. Также в сериале снялись Дарья Балабанова (Алина), Филипп Янковский (князь Руневский), Евгений Шварц (князь Юсупов), Андрей Смоляков (аристократ Свечников) и другие.
Отмечается, что, помимо вымышленных героев, зрители увидят Петра Столыпина, Льва Толстого, Владимира Маяковского, Федора Шаляпина и одну из самых таинственных фигур начала XX века — Григория Распутина.
Съемки проходили с августа 2019-го по январь 2021 года в Санкт-Петербурге, Москве, Тбилиси, Ленинградской области и Подмосковье.