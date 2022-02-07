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Надежда Михалкова: иногда легче взять в проект кого-то не из родственников

Надежда Михалкова: иногда легче взять в проект кого-то не из родственников - РИА Новости, 07.02.2022

Надежда Михалкова: иногда легче взять в проект кого-то не из родственников

Мини-сериал "Номинация" — дебют Надежды Михалковой в этом жанре. Главная героиня Вера — младшая в знаменитой кинематографической семье. В резком интервью она... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T08:00

2022-02-07T08:00

2022-02-07T08:00

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Мини-сериал "Номинация" — дебют Надежды Михалковой в этом жанре. Главная героиня Вера — младшая в знаменитой кинематографической семье. В резком интервью она высказывает все, что думает о российском кино. После скандала ей приходится спасать репутацию и снимать халтурный заказной фильм для фонда своей матери. А на главную роль Вера приглашает старшую сестру Татьяну. В "Номинации" играют Надежда и Анна Михалковы, Людмила Максакова, Андрей Смоляков.К премьере соавтор сценария, режиссер и актриса Надежда Михалкова дала интервью РИА Новости и объяснила, сколько правды и вымысла в сериале, каково снимать родственников в кино и какая профессия ей ближе.— О чем лично для вас этот проект?— Для меня прежде всего это картина о трех женщинах, которых мы, зрители, застаем в разные периоды жизни. Они все на перепутье и должны поступить либо так, либо иначе. И мы видим, что с ними происходит после. А антураж — это съемочная площадка, семья, которая связана с кинематографом, и все, что имеет отношение к кино.— Вы и исполняете главную роль, и выступаете режиссером картины. Каково это: находиться внутри истории и наблюдать со стороны, как постановщик?— Такой эксперимент, мне кажется, я первый и последний раз провела над собой и своими нервами. Когда ты режиссер и снимаешься, тебе нужно саму себя монтировать, все утверждать, заканчивать работу. И, видимо, ты должен быть доволен результатом, то есть собой. А мне всегда хочется еще лучше, потому что я очень самокритична.Но в данном случае я настолько, мне кажется, сжилась с этой историей, что было довольно легко. Текст учить не нужно было, я просто входила в кадр. На меня всегда ругался наш художник по гриму, потому что он не успевал даже подойти ко мне, как я уже кричала: "Мотор! Давайте, все, быстрее".— А как другие артисты на площадке относятся к тому, что режиссер с ними в кадре?— Ты подумаешь сперва обо всех артистах вокруг, а потом начинаешь соображать: "О, а мне же тоже нужно что-то сейчас исполнить в кадре". Но у нас действительно была очень хорошая группа, и все актеры были полностью в процессе, хотели, чтобы все получилось. Потому что нравился материал и было интересно с ним работать. Здесь у нас не возникало никаких проблем.— Вы очень быстро сняли. Четыре часа чистового материала за 30 дней. Как удалось?— Надо отдать должное всей съемочной группе и продюсерам, потому что кино — это командная работа. Это только артист в кадре, и он получает аплодисменты, а режиссер — награды. Или, наоборот, ему говорят: "Артист сыграл плохо, потому что режиссер плохой".В данном случае такой темп — четыре серии за 30 съемочных дней — был возможен только при правильном планировании, при собранности всей группы. Действительно, работает человеческий фактор, который включается в какой-то момент в режиме нон-стоп. Я еще не выдохнула до конца, и мне кажется, лишь через пару лет я приду в себя.— Как вам работалось с Анной с позиции руководителя?— Я Аню очень люблю. Считаю — без того, что она моя сестра, — ее прекрасной актрисой. Но в работе у нее периодически включается сестринское, особенно учитывая, что она старшая, и Аня иногда этим пользовалась.Но я ей быстро объясняла, кто в доме хозяин. У меня пока не много режиссерских работ, и в каждой я ее снимаю не потому, что мы сестры. Хотя иногда легче взять кого-то не из родственников, потому что — пришел, отработал и разошелся. А тут надо дальше как-то продолжать семейные отношения.Но она действительно всегда включается, всегда с текстами. Если Аня мне звонит в семь утра или был пропущенный звонок в 12 ночи, это значит, что она прочитала сцену. И значит, сейчас будет либо предложение, либо крик: "Как это можно сказать!" или "Ты видела, как меня накрасили? Ты видела мой костюм?"Я сразу вспомнила эти съемочные дни и подумала: как хорошо, что они прошли. Потому что вот этот тон и возможность по-сестрински позвонить мне — это сближает, но иногда, конечно, холодок по телу.— Насколько эта картина пересекается с вашей жизнью в реальности? Можно ли воспринимать ее как рефлексию о вас самих?— Это исключительно художественное произведение, не связанное с реальными людьми. Но, как и у любого режиссера, когда он берет материал, пишет его сам и снимает то, о чем хочет, это обязательно какие-то его внутренние накопленные переживания. Или режиссер говорит о том, что наболело, поднимает вопросы, которые его тревожат.В данном случае это просто собранный пазл из многочисленных наблюдений. Безусловно, есть внутренние переживания, как и в любой картине. Две дочки и отец-режиссер или писатель и два брата — неважно. В данном случае очень хотелось, чтобы это были две сестры, потому что я хотела сыграть с Аней.Мы смеялись: "Может быть, и брата, одного и второго, еще тоже записать", потому что у нас все хорошо с самоиронией. И, конечно, я понимаю зрительское желание увидеть внутреннюю семейную разборку, подоплеку. Если это будет так, значит, мы хорошо все сделали, очень достоверно, добились, чего хотели. Кто захочет найти там что-то, тот всегда найдет. В любом материале.— Вы в будущем чем хотели бы больше заниматься: актерством, режиссурой или, может быть, сценарии писать?— Я бы ответила, что по количеству передвижений хочется писать сценарии, потому что — проснулся, открыл компьютер и работаешь. Хотя сценаристы скажут: "Ну да, конечно. Мы так не пишем!" По энергозатратности хочется быть артистом, потому что ты приходишь на съемочную площадку. Сейчас актеры скажут: "У нас тоже сложная работа!" Все работы сложные, понятно, но степень и уровень ответственности немного другой.Режиссер — это профессия, где ты максимально за все отвечаешь и делаешь исключительно так, как ты это видишь. Получилось или не получилось, как задумано, — это никого не интересует. Не получилось — значит, плохо старался. Поэтому, наверное, по азарту и ответственности, которую я привыкла на себя брать, режиссура для меня — правильный выбор профессии. Я добиваюсь — и мне хочется, — чтобы это получилось так, как мне нужно, за свои ошибки я отвечаю.С точки зрения легкого пути, наверное, это актерская профессия. Я бы тоже очень хотела ею заниматься, потому что ты пришел, ты артист, все вокруг вьются, и ты можешь сказать, что это тебе не нравится или нравится, и уйти. Режиссер еще живет с этим артистом на монтаже, на озвучивании — везде. А артист уже 15 жизней прожил за это время.— То есть для вас все варианты возможны?— Да, но, честно говоря, если быть режиссером, то нужно им быть с прекрасным профессиональным сценаристом и артистами, с которыми ты заодно. Вот в такой конфигурации ничего не страшно. И мне кажется, со временем, с годами команда собирается. По щелчку это не происходит.Сериал "Номинация" выходит на сервисе Okko 7 февраля.

https://ria.ru/20220203/teatr-1770718309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

надежда михалкова, анна михалкова, людмила максакова, андрей смоляков, кино и сериалы, знаменитости