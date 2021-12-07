https://ria.ru/20211207/teaser-1762551794.html

Вышел тизер сериала "Карамора", который снял Данила Козловский

Вышел тизер сериала "Карамора", который снял Данила Козловский - РИА Новости, 07.12.2021

Вышел тизер сериала "Карамора", который снял Данила Козловский

На YouTube-канале видеосервиса START разместили тизер сериала "Карамора" — первого многосерийного проекта, снятого Данилой Козловским. Он же исполнил в нем... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:30

2021-12-07T15:30

2021-12-07T17:59

культура

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. На YouTube-канале видеосервиса START разместили тизер сериала "Карамора" — первого многосерийного проекта, снятого Данилой Козловским. Он же исполнил в нем главную роль.Действие происходит в России, в начале XX века. В центре событий оказывается анархист Карамора (Козловский). Он обнаруживает, что российские и европейские представители дворянства — не те, за кого себя выдают. Они обладают силой, находящейся за гранью человеческих возможностей, и тайно управляют миром.В ходе одной из схваток со знатью Карамора теряет любимую и близких друзей. Главный герой объявляет войну тайной организации. По словам Данилы Козловского, хотя зрители увидят в сериале "много знакомых персонажей" вроде Распутина или Маяковского, его история не претендует на документальную реконструкцию событий, произошедших в начале прошлого века. "Карамора", скорее, — отражение альтернативной реальности, со своими правилами игры, экспериментами, и даже хулиганством", — пояснил режиссер в Instagram. Козловский пообещал, что в его первом сериале будут мистика, мифология, романтика, поэзия Серебряного века, а также экшен и огромное количество других "фантазийных сцен". "Зрителю стоит ждать смелости, жесткости, юмора и конечно, любви", — добавил он. Вместе с Данилой Козловским в "Караморе" снялись Дарья Балабанова, Филипп Янковский, Игорь Черневич, Андрей Смоляков, Никита Кукушкин, Артур Ваха, Игорь Гордин, Александр Ильин, Ольга Зуева и другие. Премьера сериала состоится позже этой зимой в онлайн-кинотеатре START.

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данила козловский, новости культуры, кино и сериалы, андрей смоляков, филипп янковский, игорь гордин, россия