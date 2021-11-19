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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211119/lepazh-1759852781.html
Робер Лепаж выпускает в Театре Наций премьеру по "Мастеру и Маргарите"
Робер Лепаж выпускает в Театре Наций премьеру по "Мастеру и Маргарите" - РИА Новости, 19.11.2021
Робер Лепаж выпускает в Театре Наций премьеру по "Мастеру и Маргарите"
В Театре Наций идут последние репетиции перед премьерой спектакля "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова в постановке знаменитого канадского режиссера РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T19:03
2021-11-19T19:06
культура
андрей смоляков
евгений миронов
театр наций
чулпан хаматова
робер лепаж
новости культуры
театр
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. В Театре Наций идут последние репетиции перед премьерой спектакля "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова в постановке знаменитого канадского режиссера Робера Лепажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.В главных ролях Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Андрей Смоляков, Виктор Вержбицкий и Дмитрий Сердюк. Премьерные показы запланированы на 9, 10 и 11 декабря.По его мнению, "для театрального режиссера приспособить этот литературный памятник к сцене – более, чем вызов". "Это реальная опасность, риск без полумер, который приводит только к выходу за рамки привычного, поиску новаторских решений и взлому традиционных кодов повествования", – отметил режиссер."Самое главное в моей работе – это рассказать хорошую историю. Но даже самая хорошая история нуждается в поддержке. Иногда она требует музыки, иногда она требует света, иногда технических, визуальных эффектов. Содержание – превыше всего, но если ты хочешь сделать шоу, ты должен обратить внимание на форму… Суть будет видна, только если будет правильно представлена", – считает Лепаж.Режиссер в своих работах традиционно использует широкий набор визуальных средств. Для спектакля "Мастер и Маргарита" канадскими специалистами была спроектирована сложная машинерия, из-за которой пришлось поднять планшет сцены театра на 60 сантиметров. Помимо сложной системы проекций в спектакле задействованы классические театральные трюки ХХ века.Художник по костюмам Виктория Севрюкова создала более ста комплектов одежды и обуви, а также маски, чтобы артисты смогли исполнять по несколько ролей.Это вторая работа Лепажа в театре Наций. Его "Гамлет/Коллаж", в котором Евгений Миронов исполнил все роли шекспировской трагедии, вышел в 2013 году. Спустя два года Лепаж принял предложение худрука Театра Наций поставить спектакль по культовому роману Булгакова и придумал ход, при котором драмтеатр соединяется с технологиями иллюзорных представлений.Из-за пандемии работа над спектаклем "Мастер и Маргарита" поделилась на две части. В декабре 2019 года артисты и техническая команда провели первые репетиции в Квебеке на базе многопрофильной творческой компании Лепажа Ex Machina, в июне 2021 года работа продолжилась в дистанционном режиме. А с ноября подготовительные работы и репетиции идут на сцене Театра Наций.
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андрей смоляков, евгений миронов, театр наций, чулпан хаматова, робер лепаж, новости культуры, театр
19:03 19.11.2021 (обновлено: 19:06 19.11.2021)
 
Робер Лепаж выпускает в Театре Наций премьеру по "Мастеру и Маргарите"

В Театре Наций идут последние репетиции премьеры "Мастер и Маргарита" Робера Лепажа

© Фото : предоставлено пресс-службой Театра НацийАктеры на репетиции спектакля Театра Наций "Мастер и Маргарита" в постановке Робера Лепажа
Актеры на репетиции спектакля Театра Наций Мастер и Маргарита в постановке Робера Лепажа - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра Наций
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. В Театре Наций идут последние репетиции перед премьерой спектакля "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова в постановке знаменитого канадского режиссера Робера Лепажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
В главных ролях Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Андрей Смоляков, Виктор Вержбицкий и Дмитрий Сердюк. Премьерные показы запланированы на 9, 10 и 11 декабря.

"Мастер и Маргарита" – это одновременно история любви, политическая и социальная сатира, пародийная комедия и фантастическая сказка. Это крупнейшее произведение русской литературы и по сегодняшний день остается манифестом, осуждающим конформизм и пропагандирующий творческую свободу", сказал Лепаж.

По его мнению, "для театрального режиссера приспособить этот литературный памятник к сцене – более, чем вызов". "Это реальная опасность, риск без полумер, который приводит только к выходу за рамки привычного, поиску новаторских решений и взлому традиционных кодов повествования", – отметил режиссер.
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра НацийАктеры на репетиции спектакля Театра Наций "Мастер и Маргарита" в постановке Робера Лепажа
Актеры на репетиции спектакля Театра Наций Мастер и Маргарита в постановке Робера Лепажа - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра Наций
Актеры на репетиции спектакля Театра Наций "Мастер и Маргарита" в постановке Робера Лепажа
"Самое главное в моей работе – это рассказать хорошую историю. Но даже самая хорошая история нуждается в поддержке. Иногда она требует музыки, иногда она требует света, иногда технических, визуальных эффектов. Содержание – превыше всего, но если ты хочешь сделать шоу, ты должен обратить внимание на форму… Суть будет видна, только если будет правильно представлена", – считает Лепаж.
Режиссер в своих работах традиционно использует широкий набор визуальных средств. Для спектакля "Мастер и Маргарита" канадскими специалистами была спроектирована сложная машинерия, из-за которой пришлось поднять планшет сцены театра на 60 сантиметров. Помимо сложной системы проекций в спектакле задействованы классические театральные трюки ХХ века.
Художник по костюмам Виктория Севрюкова создала более ста комплектов одежды и обуви, а также маски, чтобы артисты смогли исполнять по несколько ролей.
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра Наций

Сцена из спектакля Театра Наций "Мастер и Маргарита" в постановке Робера Лепажа

Актеры на репетиции спектакля Театра Наций Мастер и Маргарита в постановке Робера Лепажа
1 из 4

Сцена из спектакля Театра Наций "Мастер и Маргарита" в постановке Робера Лепажа

© Фото : предоставлено пресс-службой Театра Наций
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра НацийАктеры на репетиции спектакля Театра Наций "Мастер и Маргарита" в постановке Робера Лепажа
Актеры на репетиции спектакля Театра Наций Мастер и Маргарита в постановке Робера Лепажа
2 из 4
Актеры на репетиции спектакля Театра Наций "Мастер и Маргарита" в постановке Робера Лепажа
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра Наций
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра НацийАктеры на репетиции спектакля Театра Наций "Мастер и Маргарита" в постановке Робера Лепажа
Актеры на репетиции спектакля Театра Наций Мастер и Маргарита в постановке Робера Лепажа
3 из 4
Актеры на репетиции спектакля Театра Наций "Мастер и Маргарита" в постановке Робера Лепажа
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра Наций
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра НацийАктеры на репетиции спектакля Театра Наций "Мастер и Маргарита" в постановке Робера Лепажа
Актеры на репетиции спектакля Театра Наций Мастер и Маргарита в постановке Робера Лепажа
4 из 4
Актеры на репетиции спектакля Театра Наций "Мастер и Маргарита" в постановке Робера Лепажа
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра Наций
1 из 4

Сцена из спектакля Театра Наций "Мастер и Маргарита" в постановке Робера Лепажа

© Фото : предоставлено пресс-службой Театра Наций
2 из 4
Актеры на репетиции спектакля Театра Наций "Мастер и Маргарита" в постановке Робера Лепажа
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра Наций
3 из 4
Актеры на репетиции спектакля Театра Наций "Мастер и Маргарита" в постановке Робера Лепажа
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра Наций
4 из 4
Актеры на репетиции спектакля Театра Наций "Мастер и Маргарита" в постановке Робера Лепажа
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра Наций
Это вторая работа Лепажа в театре Наций. Его "Гамлет/Коллаж", в котором Евгений Миронов исполнил все роли шекспировской трагедии, вышел в 2013 году. Спустя два года Лепаж принял предложение худрука Театра Наций поставить спектакль по культовому роману Булгакова и придумал ход, при котором драмтеатр соединяется с технологиями иллюзорных представлений.
Из-за пандемии работа над спектаклем "Мастер и Маргарита" поделилась на две части. В декабре 2019 года артисты и техническая команда провели первые репетиции в Квебеке на базе многопрофильной творческой компании Лепажа Ex Machina, в июне 2021 года работа продолжилась в дистанционном режиме. А с ноября подготовительные работы и репетиции идут на сцене Театра Наций.
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