https://ria.ru/20211119/lepazh-1759852781.html

Робер Лепаж выпускает в Театре Наций премьеру по "Мастеру и Маргарите"

Робер Лепаж выпускает в Театре Наций премьеру по "Мастеру и Маргарите" - РИА Новости, 19.11.2021

Робер Лепаж выпускает в Театре Наций премьеру по "Мастеру и Маргарите"

В Театре Наций идут последние репетиции перед премьерой спектакля "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова в постановке знаменитого канадского режиссера РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T19:03

2021-11-19T19:03

2021-11-19T19:06

культура

андрей смоляков

евгений миронов

театр наций

чулпан хаматова

робер лепаж

новости культуры

театр

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. В Театре Наций идут последние репетиции перед премьерой спектакля "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова в постановке знаменитого канадского режиссера Робера Лепажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.В главных ролях Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Андрей Смоляков, Виктор Вержбицкий и Дмитрий Сердюк. Премьерные показы запланированы на 9, 10 и 11 декабря.По его мнению, "для театрального режиссера приспособить этот литературный памятник к сцене – более, чем вызов". "Это реальная опасность, риск без полумер, который приводит только к выходу за рамки привычного, поиску новаторских решений и взлому традиционных кодов повествования", – отметил режиссер."Самое главное в моей работе – это рассказать хорошую историю. Но даже самая хорошая история нуждается в поддержке. Иногда она требует музыки, иногда она требует света, иногда технических, визуальных эффектов. Содержание – превыше всего, но если ты хочешь сделать шоу, ты должен обратить внимание на форму… Суть будет видна, только если будет правильно представлена", – считает Лепаж.Режиссер в своих работах традиционно использует широкий набор визуальных средств. Для спектакля "Мастер и Маргарита" канадскими специалистами была спроектирована сложная машинерия, из-за которой пришлось поднять планшет сцены театра на 60 сантиметров. Помимо сложной системы проекций в спектакле задействованы классические театральные трюки ХХ века.Художник по костюмам Виктория Севрюкова создала более ста комплектов одежды и обуви, а также маски, чтобы артисты смогли исполнять по несколько ролей.Это вторая работа Лепажа в театре Наций. Его "Гамлет/Коллаж", в котором Евгений Миронов исполнил все роли шекспировской трагедии, вышел в 2013 году. Спустя два года Лепаж принял предложение худрука Театра Наций поставить спектакль по культовому роману Булгакова и придумал ход, при котором драмтеатр соединяется с технологиями иллюзорных представлений.Из-за пандемии работа над спектаклем "Мастер и Маргарита" поделилась на две части. В декабре 2019 года артисты и техническая команда провели первые репетиции в Квебеке на базе многопрофильной творческой компании Лепажа Ex Machina, в июне 2021 года работа продолжилась в дистанционном режиме. А с ноября подготовительные работы и репетиции идут на сцене Театра Наций.

https://ria.ru/20200827/mironov-1576089973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей смоляков, евгений миронов, театр наций, чулпан хаматова, робер лепаж, новости культуры, театр