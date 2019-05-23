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РИА Новости
Культура

МЧС проконтролирует съемки со сжиганием декораций в карельской деревне

23 мая, 11:42
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкЖилой деревянный дом в деревне Кинерма в Карелии
Жилой деревянный дом в деревне Кинерма в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Жилой деревянный дом в деревне Кинерма в Карелии. Архивное фото
ПЕТРОЗАВОДСК, 23 мая – РИА Новости. Сотрудники МЧС проконтролируют процесс съемок фильма в исторической деревне Карелии, где планируется снять эпизод со сжиганием декораций, не исключен запрет в случае неблагоприятной погоды, сообщила на заседании законодательного собрания Карелии начальник республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова.
Ранее представители исторической деревни Кинерма в Карелии обратились к председателю правления ООО "Студия ТРИТЭ" Никите Михалкову с просьбой отказаться от съемок пожара в населенном пункте для фильма "Огонь". В письме уточняется, что жители просят отменить съемки в деревне эпизода со сжиганием декораций, так как в Кинерме нет водоемов, а ближайший подъезд к озеру находится в шести километрах.
"Согласно информации ГУМЧС по Карелии, на время проведения съемок на территории будет обеспечено присутствие не менее 20 сотрудников (ведомства), чтобы контролировать процесс", - сказала Алипова. По ее словам, съемочной группе был дан ряд рекомендаций от всех ведомств. В частности, для пожарной безопасности необходимо провести опашку места съемок, чтобы огонь не мог затронуть лес или перекинуться на деревню.
Алипова подтвердила, что съемочная группа направила документы для согласования только после майских праздников, когда возведение декораций шло полным ходом, это вызвало возмущение местных жителей. На сегодняшний день, по ее словам, никаких согласований кинематографистам не выдано.
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Во время съемок на площадке будут дежурить шесть единиц пожарной техники. Рядом с декорациями разместят четыре автоцистерны с водой, а у реки установят передвижную насосную станцию с магистральной линией передачи воды. Власти Карелии утверждают, что в случае сильного ветра разрешения на съёмку пожара не будет. "Если на территории района будет введен особый противопожарный режим, никто не разрешит производить данные мероприятия", - добавил замглавы ГУМЧС по Карелии Александр Овчинников.
"Огонь" – это героическая история о буднях пожарных и спасателей. Роли в фильме исполняют Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Иван Янковский, Роман Курцын и другие. В картине планируются масштабные натурные съемки, спецэффекты, технически сложные трюки, массовые сцены. По данным пресс-службы, в воздушных и наземных съемках примет участие личный состав МЧС и ФБУ "Авиалесоохрана", также будут задействованы вертолеты Ми-8, самолеты Ил-62, Ан-26 и многоцелевые Бе-200.
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КультураМЧСТриТэБе-200Никита МихалковАн-26Ми-8Константин ХабенскийКарелияАндрей СмоляковОбщество
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