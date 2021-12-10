Фильмы недели: новая история Дианы, мюзикл Спилберга, призер "Кинотавра"

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате — нашумевшая драма о принцессе Диане "Спенсер", мюзикл "Вестсайдская история" Спилберга, а также призер "Кинотавра" — притча "Море волнуется раз" Николая Хомерики и хоррор "Женщины в черном" о легендах Трансильвании. О лучших картинах недели — в материале РИА Новости.Рождество принцессыВсе не то, чем кажется: пожалуй, так можно описать картину "Спенсер" Пабло Ларраина о леди Ди.Этот фильм — притча, основанная на реальных событиях. Первые кадры: колонна армейских джипов подъезжает к Сандрингемскому дворцу. Выгружают ящики, похожие на те, в которых возят боеприпасы. Но там, оказывается, фрукты и лобстеры — в поместье готовятся встречать Рождество.Почти все в сборе, кроме Дианы: она заблудилась по дороге, и это очевидная метафора судьбы героини. Принцесса страдает от одиночества, переживает из-за разлада с супругом (Джек Фартинг) и тяготится королевским официозом.Действие фильма разворачивается в течение трех дней, когда леди Ди решает, что все эти притворство и игра не для нее, и покидает венценосную семью.Это дается ей непросто: под тревожный инструментальный саундтрек (который создал соло-гитарист Radiohead Джонни Гринвуд) она видит призрак Анны Болейн, пытается быть лучшей матерью для сыновей и злится из-за слежки специально нанятого военного (Тимоти Сполл).Обычно скупая на эмоции Стюарт здесь такая же, но, вероятно, это было задумкой Ларраина.Не нужно сравнивать с сериалом "Корона". Тут главное не документальная достоверность, а исследование того, какова цена тиары на голове. И стоит ли она этого.Американская классика по СпилбергуСтивен Спилберг не ставит себе простых задач: на этот раз он переснял американскую классику — "Вестсайдскую историю".Началось все с Шекспира, а именно — "Ромео и Джульетты". В 1957-м Артур Лорентс, Леонард Бернстайн, Стивен Сондхайм и Джером Роббинс адаптировали знаменитую пьесу для Бродвея. Настолько успешно, что через четыре года на экраны вышел фильм Роберта Уайза и Джерома Роббинса, завоевавший три "Золотых глобуса" и десять "Оскаров".Спилберг считает сюжет о жестоком соперничестве и юной любви самым сложным в карьере. Трудно сказать, лукавит ли он, но то, что браться за передел классики было рискованной затеей — это точно.Важно и то, что фильм хотели сделать современным, "наполнить его теми ценностями, которых мы придерживаемся сегодня".Действие картины происходит в Нью-Йорке в 1957 году. Отпрыски противоборствующих кланов (потомки иммигрантов из Европы и Пуэро-Рико) Тони (Энсел Элгорт) и Мария (Рейчел Зелгер) влюбляются друг в друга.Этой истории любви придется столкнуться с расизмом, шовинизмом, ксенофобией. Сценаристы немного изменили сюжетные линии, отчего герои стали более понятными современному зрителю.Про любовь и мореОдна из главных российских премьер — обладатель Гран-при "Кинотавра" и приза за женскую роль "Море волнуется раз" Николая Хомерики.Главные герои Коля (Валерий Степанов) и Саша (Ольга Бодрова) знакомятся на дискотеке, сразу влюбляются и отправляются вместе в горы — начало истории максимально романтичное. На самом деле "Море волнуется раз" — это еще и размышление об изоляции, о времени, психологии, метаморфозах человека.Персонажи живут в полузаброшенной хижине, Саше начинают сниться странные сны о конце света. А потом герои знакомятся с супружеской парой (Юлия Ауг и Андрей Смоляков), которые тоже живут вдали от цивилизации и кажутся подозрительно знакомыми.Это четвертая совместная работа Хомерики и сценариста Александра Родионова. Режиссер после серии блокбастеров и ТВ-проектов возвращается к артхаусу, который его и прославил.Картина напоминает притчу, персонажи задумываются над тем, что такое любовь и как отличить настоящее чувство от фальшивого. Хомерики намеренно не следует никаким модным операторским или сюжетным тенденциям: он просто максимально реалистично и откровенно рассказывает о людях, которые хотят найти и понять себя. Ведь все тренды недолговечны, а мир Коли и Саши, полный смыслов, обобщений и намеков — вне времени.Семейные тайныСамый страшный фильм в прокате на этой неделе — полнометражный дебют сценаристок-режиссеров Элижабеты Видович и Кэтрин Мишель "Женщины в черном".В основе сценария — балканская легенда о тех, кто обладает даром управлять стихиями.Как это бывает в хоррорах, главная героиня (Санни) на собственной свадьбе узнает нечто новое и важное о семье будущего супруга. Такое уже было в "Демоне" польского режиссера Марцина Врона, тогда сомнения зарождались из-за странного дома, подаренного тестем. А в "Я иду искать" — из-за опасных фамильных традиций.Оказывается, будущая семья Санни происходит из рода, в котором женщины знают прошлое и будущее. Они предвидят, что невеста может уничтожить их. Чтобы выжить, новобрачным надо разорвать родовое проклятье.Режиссеры уточняют, что персонажи становятся пленниками внутренних страхов, пытаясь скрыть семейные секреты и предотвратить предсказанное. "Мы надеемся, что зрители будут переживать за них и что их ошибки и судьбы запомнятся", — отмечают авторы.
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате — нашумевшая драма о принцессе Диане "Спенсер", мюзикл "Вестсайдская история" Спилберга, а также призер "Кинотавра" — притча "Море волнуется раз" Николая Хомерики и хоррор "Женщины в черном" о легендах Трансильвании. О лучших картинах недели — в материале РИА Новости.
Рождество принцессы
Все не то, чем кажется: пожалуй, так можно описать картину "Спенсер" Пабло Ларраина о леди Ди.
Этот фильм — притча, основанная на реальных событиях. Первые кадры: колонна армейских джипов подъезжает к Сандрингемскому дворцу. Выгружают ящики, похожие на те, в которых возят боеприпасы. Но там, оказывается, фрукты и лобстеры — в поместье готовятся встречать Рождество.
Почти все в сборе, кроме Дианы: она заблудилась по дороге, и это очевидная метафора судьбы героини. Принцесса страдает от одиночества, переживает из-за разлада с супругом (Джек Фартинг) и тяготится королевским официозом.
Действие фильма разворачивается в течение трех дней, когда леди Ди решает, что все эти притворство и игра не для нее, и покидает венценосную семью.
Это дается ей непросто: под тревожный инструментальный саундтрек (который создал соло-гитарист Radiohead Джонни Гринвуд) она видит призрак Анны Болейн, пытается быть лучшей матерью для сыновей и злится из-за слежки специально нанятого военного (Тимоти Сполл).
Обычно скупая на эмоции Стюарт здесь такая же, но, вероятно, это было задумкой Ларраина.
Стивен Спилберг не ставит себе простых задач: на этот раз он переснял американскую классику — "Вестсайдскую историю".
Началось все с Шекспира, а именно — "Ромео и Джульетты". В 1957-м Артур Лорентс, Леонард Бернстайн, Стивен Сондхайм и Джером Роббинс адаптировали знаменитую пьесу для Бродвея. Настолько успешно, что через четыре года на экраны вышел фильм Роберта Уайза и Джерома Роббинса, завоевавший три "Золотых глобуса" и десять "Оскаров".
Режиссер и актеры "Вестсайдской истории" на премьере в Нью-Йорке
Спилберг считает сюжет о жестоком соперничестве и юной любви самым сложным в карьере. Трудно сказать, лукавит ли он, но то, что браться за передел классики было рискованной затеей — это точно.
"Непросто взять шедевр и переосмыслить его, не нарушая того, что принято считать лучшей музыкой, когда-либо написанной для театра. Но я уверен, что великие истории необходимо рассказывать снова и снова, в том числе чтобы отразить различные точки зрения и веяния времени", — говорит режиссер.
Важно и то, что фильм хотели сделать современным, "наполнить его теми ценностями, которых мы придерживаемся сегодня".
Действие картины происходит в Нью-Йорке в 1957 году. Отпрыски противоборствующих кланов (потомки иммигрантов из Европы и Пуэро-Рико) Тони (Энсел Элгорт) и Мария (Рейчел Зелгер) влюбляются друг в друга.
Этой истории любви придется столкнуться с расизмом, шовинизмом, ксенофобией. Сценаристы немного изменили сюжетные линии, отчего герои стали более понятными современному зрителю.
"Как бы ни менялся мир вокруг нас, уроки и выводы, которые эта история нам предлагает, те же, — уверен Спилберг. — Тут не просто рассказ о любви, но и культурно значимое произведение с идеей о том, что любовь преодолевает предрассудки и нетерпимость. Это не теряет актуальности с течением времени."
Одна из главных российских премьер — обладатель Гран-при "Кинотавра" и приза за женскую роль "Море волнуется раз" Николая Хомерики.
Главные герои Коля (Валерий Степанов) и Саша (Ольга Бодрова) знакомятся на дискотеке, сразу влюбляются и отправляются вместе в горы — начало истории максимально романтичное. На самом деле "Море волнуется раз" — это еще и размышление об изоляции, о времени, психологии, метаморфозах человека.
Персонажи живут в полузаброшенной хижине, Саше начинают сниться странные сны о конце света. А потом герои знакомятся с супружеской парой (Юлия Ауг и Андрей Смоляков), которые тоже живут вдали от цивилизации и кажутся подозрительно знакомыми.
Это четвертая совместная работа Хомерики и сценариста Александра Родионова. Режиссер после серии блокбастеров и ТВ-проектов возвращается к артхаусу, который его и прославил.
Картина напоминает притчу, персонажи задумываются над тем, что такое любовь и как отличить настоящее чувство от фальшивого. Хомерики намеренно не следует никаким модным операторским или сюжетным тенденциям: он просто максимально реалистично и откровенно рассказывает о людях, которые хотят найти и понять себя. Ведь все тренды недолговечны, а мир Коли и Саши, полный смыслов, обобщений и намеков — вне времени.
Как это бывает в хоррорах, главная героиня (Санни) на собственной свадьбе узнает нечто новое и важное о семье будущего супруга. Такое уже было в "Демоне" польского режиссера Марцина Врона, тогда сомнения зарождались из-за странного дома, подаренного тестем. А в "Я иду искать" — из-за опасных фамильных традиций.
Оказывается, будущая семья Санни происходит из рода, в котором женщины знают прошлое и будущее. Они предвидят, что невеста может уничтожить их. Чтобы выжить, новобрачным надо разорвать родовое проклятье.
"Фильм вырос из нашей любви к жанру ужасов. Картина, пропитанная богатым восточноевропейским фольклором, исследует наш страх перед всем, что творится в темных уголках, и одновременно подчеркивает нашу незащищенность от человеческого предательства", — объясняют Видович и Мишель.
Режиссеры уточняют, что персонажи становятся пленниками внутренних страхов, пытаясь скрыть семейные секреты и предотвратить предсказанное. "Мы надеемся, что зрители будут переживать за них и что их ошибки и судьбы запомнятся", — отмечают авторы.
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