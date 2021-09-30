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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210930/kino-1752377569.html
Зачем дают призы странным фильмам: "Титан", "Событие", "Море волнуется раз"
Зачем дают призы странным фильмам: "Титан", "Событие", "Море волнуется раз" - РИА Новости, 30.09.2021
Зачем дают призы странным фильмам: "Титан", "Событие", "Море волнуется раз"
Сразу три больших и важных для российского зрителя фестиваля закончились неожиданностями. Лучшими все же стали авторские картины, но про каждую из них нельзя... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T08:00
2021-09-30T08:15
культура
андрей смоляков
каннский кинофестиваль
кинотавр
венецианский кинофестиваль
николай хомерики
чулпан хаматова
кино и сериалы
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Егор Беликов. Сразу три больших и важных для российского зрителя фестиваля закончились неожиданностями. Лучшими все же стали авторские картины, но про каждую из них нельзя было сказать, что именно она заберет главный приз. Победитель Канн хоррор "Титан" выходит в российский прокат. О том, почему жюри сделало такой странный выбор и зачем смотреть фестивальное кино, — в материале РИА Новости.Фестивальная рулеткаПонятно, что у любого решения жюри всегда есть эффект неожиданности, но не такой же сильный. Сначала в июле на Каннском фестивале выиграл странный эротический хоррор "Титан". Потом в Венеции не менее удивительным образом лучшей назвали еще одну французскую работу — историческую драму об абортах под названием "Событие". Затем на "Кинотавре" вдруг наградили не "Капитана Волконогова", которому все пророчили статуэтку, а тишайший и страннейший фильм "Море волнуется раз" о девичьих кошмарах. "Титан" первым из призеров выходит в российский прокат, поэтому есть повод подумать, что же случилось в начале самого удивительного из киносезонов за последние много лет.Канны-2021: "Титан"Фестивальное движение стало оживать к лету 2021-го — после ковидной приостановки деятельности. В июле, спустя больше года, случился наконец важнейший во всем мире Каннский кинофестиваль. И там победила французская картина, что особенно важно, учитывая, как сильно этот смотр квотирует места для своих.И в то же время нет никаких сомнений, что "Титан", этот из всех рядов вон выходящий фильм, "Золотую пальмовую ветвь" получил не по блату, а по заслугам. Были и альтернативы — например, "Искушение" Пола Верховена: еще одно шокирующее и провокационное сексуальное кино, которое, правда, не удостоилось призов жюри, равно как и прокатного удостоверения от российского Министерства культуры. Так что сравнить уровень крамолы не выйдет: остается наслаждаться тем экстремальным свободолюбием, которое позволила себе француженка Джулия Дюкурно.В ее кошмарной фантазии — одна главная героиня по имени Алекса. Она явная психопатка с титановой пластиной в черепе, которая пагубно влияет на рассудок. Работает девушка танцовщицей гоу-гоу на выставке тюнингованных машин и вообще испытывает нездоровую тягу к автомобилям. При этом клинически ненавидит людей, которых до поры до времени убивает в кадре пачками. Но однажды она (это предложение не для слабонервных, дочитывать на свой страх и риск) начинает заниматься сексом с ручкой переключения передач авто.Этот импровизированный фаллос измажет ее машинным маслом и так, видимо, осеменит ее. Теперь она вынашивает быстро растущий плод противоестественной любви. Параллельно скрывается от правосудия в семье пожарного (солидный артист Венсан Линдон), что по ночам колет себя стероидами и плачет.Что же тут награждать? Почему именно эту картину жюри сделало фаворитом грядущего киносезона? Все дело в том, что, оказывается, именно в "Титане" чувствуется дуновение нового кино. Никто такого еще не видел, и это не только эпатаж ради эпатажа (хотя Дюкурно удается поражать экранной жутью примерно каждые минут десять). Еще это и размышление о будущем человечества, когда нас всех окончательно заменят механизмы и не останется никакого места для гуманистических проявлений, которые Алекса столь безжалостно искореняет.В российском прокате с 30 сентября.Венеция-2021: "Событие"На Мостре тоже неожиданность. Было немало фильмов-кандидатов на "Золотого льва": "Рука бога" Паоло Соррентино, "Холодный расчет" Пола Шрейдера (уже в прокате). Возможно, даже наш "Капитан Волконогов бежал" при другом раскладе претендовал бы на что-нибудь.Но в итоге жюри во главе с вроде бы насмотренным корейским режиссером Пон Чжун Хо выбрало одну из скучнейших и самых формальных картин-участниц. Такие работы присутствуют на каждом из серьезных фестивалей. Ведь это важный вопрос на повестке обсуждения силами мирового сообщества, а именно — право женщины на распоряжение собственным телом. Короче, про аборты.Оказалось, что почестей достойна строгая натуралистичная историческая драма о нелегких решениях, которые студентка Сорбонны принимает в связи с незапланированной беременностью. Прервать ее законным образом во времена действия фильма было невозможно.По сути, ничего кардинально нового это фестивальное кино не демонстрирует — данную тему разбирали многократно. Но "Событию" повезло попасть в волну новостных публикаций из США, конкретно из штата Техас, где приняли отчаянно регрессивные законы о почти тотальном запрете абортов. Обидно, что вакантное место в новейшей истории кино досталось фильму, который в итоге окажется лишь конъюнктурным осмыслением сиюминутных событий.Пока нет даты проката в России, да и если даже фильм доедет до нас, то чисто номинально, в формате нескольких статусных показов."Кинотавр"-2021: "Море волнуется раз"Международную тенденцию по нервированию профессионального сообщества продолжил и важнейший российский фестиваль, следующий в ногу со временем, — сочинский "Кинотавр". Здесь собираются все отечественные работы со всех заграничных смотров отчетного периода — из Канн, Венеции, Локарно, Сан-Себастьяна, Карловых Вар. Они, конечно, требуют к себе особого внимания жюри, ведь уже прошли через сито зарубежной кинокураторской институции. Но и в Сочи актриса Чулпан Хаматова нашла чем удивить: выбором тишайшего, нигде до того не засвеченного фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики.Это трепетная мистическая трагикомедия дарит по итогам просмотра освежающее ощущение пережитого приморского отпуска. Заброшенный дом в перелеске обживают двое подростков, которые думают, что у них любовь, но сомневаются, что навсегда. Им придется познакомиться с собственным будущим во плоти, изучить влияние снов на действительность и просто увлекательно провести вместе и порознь время. Важно, кто в ролях: Ольга Бодрова, повзрослевшая дочь Сергея Бодрова — младшего, блистательно дебютирует в главной роли; Андрей Смоляков и Юлия Ауг дают всем российским актерам урок смелости."Море волнуется раз" многих возмутил, потому что все пророчили заслуженную победу "Капитану Волконогову", а тут что-то неожиданное подвернулось. Наверное, венецианская премьера и впрямь важнее и весомее, но и новую, первую за 11 лет авторскую работу Николая Хомерики тоже отметили не зря.Это тонкая, пусть и не актуальная и не осмысляющая важные исторические вопросы вещь. Потом она долго терзает и при всей напускной таинственности целиком и полностью объяснима. Фильм "Море волнуется раз" не выстрелил бы ни на одном другом фестивале, кроме "Кинотавра", а раз совпадение настолько идеальное, то и приз выдать было не грех.Пока нет даты проката в России, но она наверняка рано или поздно появится — шансов намного больше, чем у "События".
https://ria.ru/20210911/kino-1749573882.html
https://ria.ru/20210926/kinotavr-1751861229.html
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андрей смоляков, каннский кинофестиваль, кинотавр, венецианский кинофестиваль, николай хомерики, чулпан хаматова, кино и сериалы, пон чжун хо, лучшие фильмы, что посмотреть
08:00 30.09.2021 (обновлено: 08:15 30.09.2021)
 

Зачем дают призы странным фильмам: "Титан", "Событие", "Море волнуется раз"

© Festival de CannesКадр из фильма "Титан"
Кадр из фильма Титан
© Festival de Cannes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Егор Беликов. Сразу три больших и важных для российского зрителя фестиваля закончились неожиданностями. Лучшими все же стали авторские картины, но про каждую из них нельзя было сказать, что именно она заберет главный приз. Победитель Канн хоррор "Титан" выходит в российский прокат. О том, почему жюри сделало такой странный выбор и зачем смотреть фестивальное кино, — в материале РИА Новости.

Фестивальная рулетка

Понятно, что у любого решения жюри всегда есть эффект неожиданности, но не такой же сильный. Сначала в июле на Каннском фестивале выиграл странный эротический хоррор "Титан". Потом в Венеции не менее удивительным образом лучшей назвали еще одну французскую работу — историческую драму об абортах под названием "Событие".
Затем на "Кинотавре" вдруг наградили не "Капитана Волконогова", которому все пророчили статуэтку, а тишайший и страннейший фильм "Море волнуется раз" о девичьих кошмарах. "Титан" первым из призеров выходит в российский прокат, поэтому есть повод подумать, что же случилось в начале самого удивительного из киносезонов за последние много лет.

Канны-2021: "Титан"

Фестивальное движение стало оживать к лету 2021-го — после ковидной приостановки деятельности. В июле, спустя больше года, случился наконец важнейший во всем мире Каннский кинофестиваль. И там победила французская картина, что особенно важно, учитывая, как сильно этот смотр квотирует места для своих.
И в то же время нет никаких сомнений, что "Титан", этот из всех рядов вон выходящий фильм, "Золотую пальмовую ветвь" получил не по блату, а по заслугам. Были и альтернативы — например, "Искушение" Пола Верховена: еще одно шокирующее и провокационное сексуальное кино, которое, правда, не удостоилось призов жюри, равно как и прокатного удостоверения от российского Министерства культуры.
© Belga Films Fund (2021)Кадр из фильма "Искушение"
Кадр из фильма Искушение
1 из 2
Кадр из фильма "Искушение"
© Belga Films Fund (2021)
© Belga Films Fund (2021)Кадр из фильма "Искушение"
Кадр из фильма Искушение
2 из 2
Кадр из фильма "Искушение"
© Belga Films Fund (2021)
1 из 2
Кадр из фильма "Искушение"
© Belga Films Fund (2021)
2 из 2
Кадр из фильма "Искушение"
© Belga Films Fund (2021)
Так что сравнить уровень крамолы не выйдет: остается наслаждаться тем экстремальным свободолюбием, которое позволила себе француженка Джулия Дюкурно.
© Festival de CannesКадр из фильма "Титан"
Кадр из фильма Титан
1 из 4
Кадр из фильма "Титан"
© Festival de Cannes
© Festival de Cannes

Эпизод из фильма "Титан"

Кадр из фильма Титан
2 из 4

Эпизод из фильма "Титан"

© Festival de Cannes
© Festival de Cannes

Фрагмент фильма "Титан"

Кадр из фильма Титан
3 из 4

Фрагмент фильма "Титан"

© Festival de Cannes
© Kazak Productions (2021)

Фильм "Титан"

Кадр из фильма Титан
4 из 4

Фильм "Титан"

© Kazak Productions (2021)
1 из 4
Кадр из фильма "Титан"
© Festival de Cannes
2 из 4

Эпизод из фильма "Титан"

© Festival de Cannes
3 из 4

Фрагмент фильма "Титан"

© Festival de Cannes
4 из 4

Фильм "Титан"

© Kazak Productions (2021)
В ее кошмарной фантазии — одна главная героиня по имени Алекса. Она явная психопатка с титановой пластиной в черепе, которая пагубно влияет на рассудок. Работает девушка танцовщицей гоу-гоу на выставке тюнингованных машин и вообще испытывает нездоровую тягу к автомобилям. При этом клинически ненавидит людей, которых до поры до времени убивает в кадре пачками. Но однажды она (это предложение не для слабонервных, дочитывать на свой страх и риск) начинает заниматься сексом с ручкой переключения передач авто.
Этот импровизированный фаллос измажет ее машинным маслом и так, видимо, осеменит ее. Теперь она вынашивает быстро растущий плод противоестественной любви. Параллельно скрывается от правосудия в семье пожарного (солидный артист Венсан Линдон), что по ночам колет себя стероидами и плачет.
© Festival de Cannes

Венсан Линдон в фильме "Титан"

Кадр из фильма Титан
1 из 3

Венсан Линдон в фильме "Титан"

© Festival de Cannes
© Festival de Cannes

Венсан Линдон в "Титане"

Кадр из фильма Титан
2 из 3

Венсан Линдон в "Титане"

© Festival de Cannes
© Kazak Productions (2021)

Венсан Линдон в картине "Титан"

Кадр из фильма Титан
3 из 3

Венсан Линдон в картине "Титан"

© Kazak Productions (2021)
1 из 3

Венсан Линдон в фильме "Титан"

© Festival de Cannes
2 из 3

Венсан Линдон в "Титане"

© Festival de Cannes
3 из 3

Венсан Линдон в картине "Титан"

© Kazak Productions (2021)
Что же тут награждать? Почему именно эту картину жюри сделало фаворитом грядущего киносезона? Все дело в том, что, оказывается, именно в "Титане" чувствуется дуновение нового кино. Никто такого еще не видел, и это не только эпатаж ради эпатажа (хотя Дюкурно удается поражать экранной жутью примерно каждые минут десять). Еще это и размышление о будущем человечества, когда нас всех окончательно заменят механизмы и не останется никакого места для гуманистических проявлений, которые Алекса столь безжалостно искореняет.
В российском прокате с 30 сентября.

Венеция-2021: "Событие"

На Мостре тоже неожиданность. Было немало фильмов-кандидатов на "Золотого льва": "Рука бога" Паоло Соррентино, "Холодный расчет" Пола Шрейдера (уже в прокате). Возможно, даже наш "Капитан Волконогов бежал" при другом раскладе претендовал бы на что-нибудь.
Жюри 78-го Венецианского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 08:00Культура
"Власть пса" или "Холодный расчет": кто победит на кинофестивале в Венеции
Но в итоге жюри во главе с вроде бы насмотренным корейским режиссером Пон Чжун Хо выбрало одну из скучнейших и самых формальных картин-участниц. Такие работы присутствуют на каждом из серьезных фестивалей. Ведь это важный вопрос на повестке обсуждения силами мирового сообщества, а именно — право женщины на распоряжение собственным телом. Короче, про аборты.
Оказалось, что почестей достойна строгая натуралистичная историческая драма о нелегких решениях, которые студентка Сорбонны принимает в связи с незапланированной беременностью. Прервать ее законным образом во времена действия фильма было невозможно.
© La Biennale di VeneziaКадр из фильма "Событие"
Кадр из фильма Событие
1 из 5
Кадр из фильма "Событие"
© La Biennale di Venezia
© La Biennale di Venezia

Эпизод из фильма "Событие"

Кадр из фильма Событие
2 из 5

Эпизод из фильма "Событие"

© La Biennale di Venezia
© La Biennale di Venezia

Фрагмент фильма "Событие"

Кадр из фильма Событие
3 из 5

Фрагмент фильма "Событие"

© La Biennale di Venezia
© La Biennale di Venezia

Кадр из картины "Событие"

Кадр из фильма Событие
4 из 5

Кадр из картины "Событие"

© La Biennale di Venezia
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Одри Диван, получившая награду "Золотой лев" за фильм "Событие" (L'Evenement), на фотоколле после церемонии закрытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля.
Режиссер Одри Диван, получившая награду Золотой лев за фильм Событие (L'Evenement), на фотоколле после церемонии закрытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля.
5 из 5
Режиссер Одри Диван, получившая награду "Золотой лев" за фильм "Событие" (L'Evenement), на фотоколле после церемонии закрытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 5
Кадр из фильма "Событие"
© La Biennale di Venezia
2 из 5

Эпизод из фильма "Событие"

© La Biennale di Venezia
3 из 5

Фрагмент фильма "Событие"

© La Biennale di Venezia
4 из 5

Кадр из картины "Событие"

© La Biennale di Venezia
5 из 5
Режиссер Одри Диван, получившая награду "Золотой лев" за фильм "Событие" (L'Evenement), на фотоколле после церемонии закрытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
По сути, ничего кардинально нового это фестивальное кино не демонстрирует — данную тему разбирали многократно. Но "Событию" повезло попасть в волну новостных публикаций из США, конкретно из штата Техас, где приняли отчаянно регрессивные законы о почти тотальном запрете абортов. Обидно, что вакантное место в новейшей истории кино досталось фильму, который в итоге окажется лишь конъюнктурным осмыслением сиюминутных событий.
Пока нет даты проката в России, да и если даже фильм доедет до нас, то чисто номинально, в формате нескольких статусных показов.

"Кинотавр"-2021: "Море волнуется раз"

Международную тенденцию по нервированию профессионального сообщества продолжил и важнейший российский фестиваль, следующий в ногу со временем, — сочинский "Кинотавр".
Председатель жюри, актриса Чулпан Хаматова и медиа-менеджер, президент ОРКФ Кинотавр Александр Роднянский на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино Кинотавр. - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 11:43Культура
В Сочи вручили призы на фестивале "Кинотавр"
Здесь собираются все отечественные работы со всех заграничных смотров отчетного периода — из Канн, Венеции, Локарно, Сан-Себастьяна, Карловых Вар. Они, конечно, требуют к себе особого внимания жюри, ведь уже прошли через сито зарубежной кинокураторской институции. Но и в Сочи актриса Чулпан Хаматова нашла чем удивить: выбором тишайшего, нигде до того не засвеченного фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики.
Это трепетная мистическая трагикомедия дарит по итогам просмотра освежающее ощущение пережитого приморского отпуска. Заброшенный дом в перелеске обживают двое подростков, которые думают, что у них любовь, но сомневаются, что навсегда. Им придется познакомиться с собственным будущим во плоти, изучить влияние снов на действительность и просто увлекательно провести вместе и порознь время. Важно, кто в ролях: Ольга Бодрова, повзрослевшая дочь Сергея Бодрова — младшего, блистательно дебютирует в главной роли; Андрей Смоляков и Юлия Ауг дают всем российским актерам урок смелости.
© Кинокомпания "План 9"

Ольга Бодрова в фильме "Море волнуется раз"

Кадр из фильма Море волнуется раз
1 из 5

Ольга Бодрова в фильме "Море волнуется раз"

© Кинокомпания "План 9"
© Кинокомпания "План 9"

Валерий Степанов в фильме "Море волнуется раз"

Кадр из фильма Море волнуется раз
2 из 5

Валерий Степанов в фильме "Море волнуется раз"

© Кинокомпания "План 9"
© Кинокомпания "План 9"

Ольга Бодрова в фильме "Море волнуется раз"

Кадр из фильма Море волнуется раз
3 из 5

Ольга Бодрова в фильме "Море волнуется раз"

© Кинокомпания "План 9"
© Кинокомпания "План 9"Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
Кадр из фильма Море волнуется раз Николая Хомерики
4 из 5
Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
© Кинокомпания "План 9"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Валерий Степанов, режиссер Николай Хомерики и актриса Ольга Бодрова (слева направо) перед показом фильма "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр"

Актер Валерий Степанов, режиссер Николай Хомерики и актриса Ольга Бодрова (слева направо) перед показом фильма Море волнуется раз режиссера Николая Хомерики в рамках открытого российского кинофестиваля Кинотавр.
5 из 5

Актер Валерий Степанов, режиссер Николай Хомерики и актриса Ольга Бодрова (слева направо) перед показом фильма "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 5

Ольга Бодрова в фильме "Море волнуется раз"

© Кинокомпания "План 9"
2 из 5

Валерий Степанов в фильме "Море волнуется раз"

© Кинокомпания "План 9"
3 из 5

Ольга Бодрова в фильме "Море волнуется раз"

© Кинокомпания "План 9"
4 из 5
Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
© Кинокомпания "План 9"
5 из 5

Актер Валерий Степанов, режиссер Николай Хомерики и актриса Ольга Бодрова (слева направо) перед показом фильма "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
"Море волнуется раз" многих возмутил, потому что все пророчили заслуженную победу "Капитану Волконогову", а тут что-то неожиданное подвернулось. Наверное, венецианская премьера и впрямь важнее и весомее, но и новую, первую за 11 лет авторскую работу Николая Хомерики тоже отметили не зря.
Это тонкая, пусть и не актуальная и не осмысляющая важные исторические вопросы вещь. Потом она долго терзает и при всей напускной таинственности целиком и полностью объяснима. Фильм "Море волнуется раз" не выстрелил бы ни на одном другом фестивале, кроме "Кинотавра", а раз совпадение настолько идеальное, то и приз выдать было не грех.
Пока нет даты проката в России, но она наверняка рано или поздно появится — шансов намного больше, чем у "События".
Том Харди на премьере фильма Веном 2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 08:00Культура
Том Харди рассказал в интервью, как изменился Веном во втором фильме
 
КультураАндрей СмоляковКаннский кинофестивальКинотаврВенецианский кинофестивальНиколай ХомерикиЧулпан ХаматоваКино и сериалыПон Чжун Холучшие фильмычто посмотреть
 
 
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