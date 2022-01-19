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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220119/kino-1768430890.html
Сразу в Сеть! Российская "Игра престолов" и "Макбет" брата Коэна
Сразу в Сеть! Российская "Игра престолов" и "Макбет" брата Коэна - РИА Новости, 19.01.2022
Сразу в Сеть! Российская "Игра престолов" и "Макбет" брата Коэна
Некоторые фильмы выходят сразу в Сети. В январе это эпическое фэнтези "Этерна: Часть первая" и современная, но классическая "Трагедия Макбета" Джоэла Коэна. А... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T08:00
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дензел вашингтон
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Некоторые фильмы выходят сразу в Сети. В январе это эпическое фэнтези "Этерна: Часть первая" и современная, но классическая "Трагедия Макбета" Джоэла Коэна. А еще онлайн можно посмотреть ромком и драму с Ливом Шрайбером. О том, что в кино не увидеть, но нельзя пропустить, — в материале РИА Новости.Российская "Игра престолов"Долгожданная премьера — фэнтези-сага "Этерна", российский ответ "Игре престолов". Без драконов, но с интригами, драматизмом и в декорациях Европы XVII века. Сюжет основан на цикле романов Веры Камши "Отблески Этерны".Действие происходит в мире под названием Кэртиана, который четыре бога создали тысячи лет назад. После они покинули Вселенную, чтобы в других бороться со злом, а править оставили короля Ракана и четверых наследников — Повелителей Скал, Молний, Ветра и Волн. Они и стали родоначальниками Великих домов, а их потомков называют Людьми Чести.Спустя сотни эпох боги так и не вернулись, и в Кэртиане начались смутные времена, восстания и междоусобицы.На первый взгляд, параллели с "Игрой престолов" (а отчасти и с "Ведьмаком") очевидны: интриги, борьба за власть, исторический антураж, главного героя, по сути, нет, а разнообразие характеров поражает.Со сложнонаселенным миром Кэртианы зрителей знакомит первая часть франшизы. Одна из центральных локаций — государство Талиг, где власть захватила династия Олларов. Их поддерживает полководец Рокэ Алва (Юрий Чурсин). Узурпаторов Олларов хочет свергнуть наследник законного короля в изгнании Альдо Ракан (Анар Халилов), с ним заодно — наследный герцог в бегах Робер Эпинэ (Павел Крайнов).Настроен против полководца и другой герцог, Ричард Дикон Окделл (Денис Нуруллин): он мечтает отомстить за убийство отца на дуэли. Но пока отправляется в училище для юных дворян.В саге удачно показаны битвы и сцены фехтования. В мире правителей и вассалов, где воины, аристократы и представители религиозных кланов соперничают друг с другом, таких фрагментов немало. Координаторы и постановщики проделали хорошую работу: уже ради этих экшн-сцен стоит смотреть "Этерну".Но не только. Надо отметить художников по костюмам — от кринолинов во фламандском стиле принцессы Матильды Ракан (Екатерина Волкова) не оторваться. Как и от рисунков на доспехах Рокэ Алвы, отсылающих к обмундированию кирасиров, или детально проработанной форме студентов в школе "Лаик", напоминающей одежду дворян XVII века.Параллели можно найти и в локациях. Глазами героев зритель видит похожий на Константинополь приморский город, где обитают Альдо и Робер. Южные провинции можно сравнить с Испанией, а северные — с Шотландией.Но главное — ювелирное переплетение судеб персонажей, мистика и вечные вопросы, которые герои пытаются решить: о дружбе, предательстве, чести и, конечно, любви.В проекте также заняты: Андрей Смоляков, Петр Семак, Вениамин Смехов, Юрий Беляев, Александр Яцко, Сергей Гилев, Леонид Бечевин и Юлия Хлынина.Первая часть "Этерны" выйдет на "Кинопоиске" 20 января, две следующие части — в 2023 году.Макбет кинематографическийПрямо к наградному сезону в Сети вышла "Трагедия Макбета"— первая картина, снятая Джоэлом Коэном сольно, без брата. Черно-белый фильм с супругой режиссера Фрэнсис МакДорманд и Дензелом Вашингтоном в главных ролях завораживает с первых кадров.Для начала надо отметить, что Джоэл, как и его брат Итан (который решил сосредоточиться на написании пьес), тоже явно увлекся театром. Потому что картина напоминает постановку, записанную на камеру: проект снимали в павильонах, и это отразилось на общей атмосфере.Порой давящее пространство заставляет зрителя не отвлекаться на внешнее, а сосредотачиваться на внутреннем — многочисленных крупных планах героев и их монологах. Для экранизации трагедии Шекспира мало взять звезд на главные роли и пригласить талантливого оператора (здесь это Брюно Дельбоннель, работавший над магнетическими "Внутри Льюиса Дэвиса", "Гарри Поттером и Принцем-полукровкой" или "Фаустом"). Нужно еще иметь четкое представление, как именно следует рассказывать всем известную историю.Джоэл не стал переносить действие в современность или сильно переиначивать диалоги. Он идет по более-менее традиционной линии, не забывая акцентировать внимание на нужных ему моментах знаменитой трагедии.С одной стороны, рассказ о влиятельной супружеской паре, чье желание добиться большего приводит к преступлению, давно не нов. Но Коэн также подчеркивает темы времени и возмездия, важные в этой истории, и делает выбор в пользу этнически разнообразного актерского состава. Пьеса попадает во вневременной контекст и становится захватывающим и эстетически выверенным аттракционом.Это не ретро, не классика, не шокирующий эпатаж, а монохромное монументальное полотно — в стиле черно-белых "Маяка" или "Камон Камон", выпущенных той же студией, что и картина Коэна."Трагедия Макбета" — настоящее эстетическое великолепие, которое заворожит тех, кто не читал оригинал Шекспира, и очарует зрителей предыдущих экранизаций."Трагедия Макбета" доступна на Apple+ с 14 января.А что еще?Для фанатов сериала про Рэя Донована создатели приготовили сюрприз: вместо продолжения выпустили картину с логичным названием "Рэй Донован: Фильм".Историю главного героя, который решает любые проблемы богатых и знаменитых людей в Лос-Анджелесе, зрители смотрели целых семь сезонов. На протяжении этого времени персонаж Лива Шрайбера помогал другим и разбирался с собственной семьей.В полнометражной версии режиссера Дэвида Холландера показывают Бостон, предысторию того, как Донован стал тем, кто он есть, и рассказывают о его отношениях с отцом Микки (Джон Войт). Но главная интрига — чем закончится вражда Донована с семьей Салливан. За сценарий картины отвечали шоураннер Холландер и Шрайбер.Ну а для тех, кто не хочет вникать в шпионские страсти и замысловатые интриги, — картина "В королевском стиле": она заступает на смену "Замка к Рождеству".Новый романтический проект Netflix рассказывает о нью-йоркской парикмахерше Иззи, которую вместе с подругами-коллегами приглашают работать на свадьбе индийского принца.Главные герои, что неудивительно, полюбят друг друга и будут выбирать между долгом и чувствами. Декорации искрящегося Нью-Йорка, яркие костюмы и танцевальный саундтрек прилагаются."Рэй Донован: Фильм" доступен на "Амедиатеке" с 15 января, "В королевском стиле" выходит 20 января на Netflix.
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андрей смоляков, шотландия, apple, дензел вашингтон, джоэл коэн, итан коэн, гарри поттер, netflix, кинопоиск, екатерина волкова (актриса), знаменитости, кино и сериалы, игра престолов (сериал)
08:00 19.01.2022 (обновлено: 08:11 19.01.2022)
 

Сразу в Сеть! Российская "Игра престолов" и "Макбет" брата Коэна

© Предоставлено КиноПоиск HDАндрей Смоляков и Екатерина Волкова в фильме "Этерна: Часть первая"
Андрей Смоляков и Екатерина Волкова в фильме Этерна: Часть первая
© Предоставлено КиноПоиск HD
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Некоторые фильмы выходят сразу в Сети. В январе это эпическое фэнтези "Этерна: Часть первая" и современная, но классическая "Трагедия Макбета" Джоэла Коэна. А еще онлайн можно посмотреть ромком и драму с Ливом Шрайбером. О том, что в кино не увидеть, но нельзя пропустить, — в материале РИА Новости.

Российская "Игра престолов"

Долгожданная премьера — фэнтези-сага "Этерна", российский ответ "Игре престолов". Без драконов, но с интригами, драматизмом и в декорациях Европы XVII века. Сюжет основан на цикле романов Веры Камши "Отблески Этерны".
Действие происходит в мире под названием Кэртиана, который четыре бога создали тысячи лет назад. После они покинули Вселенную, чтобы в других бороться со злом, а править оставили короля Ракана и четверых наследников — Повелителей Скал, Молний, Ветра и Волн. Они и стали родоначальниками Великих домов, а их потомков называют Людьми Чести.
© Фото предоставлено КиноПоиск HDСъемки фильма "Этерна: Часть первая"
Съемки фильма Этерна: Часть первая
© Фото предоставлено КиноПоиск HD
Съемки фильма "Этерна: Часть первая"
Спустя сотни эпох боги так и не вернулись, и в Кэртиане начались смутные времена, восстания и междоусобицы.
На первый взгляд, параллели с "Игрой престолов" (а отчасти и с "Ведьмаком") очевидны: интриги, борьба за власть, исторический антураж, главного героя, по сути, нет, а разнообразие характеров поражает.
Со сложнонаселенным миром Кэртианы зрителей знакомит первая часть франшизы. Одна из центральных локаций — государство Талиг, где власть захватила династия Олларов. Их поддерживает полководец Рокэ Алва (Юрий Чурсин). Узурпаторов Олларов хочет свергнуть наследник законного короля в изгнании Альдо Ракан (Анар Халилов), с ним заодно — наследный герцог в бегах Робер Эпинэ (Павел Крайнов).
Настроен против полководца и другой герцог, Ричард Дикон Окделл (Денис Нуруллин): он мечтает отомстить за убийство отца на дуэли. Но пока отправляется в училище для юных дворян.
© Предоставлено КиноПоиск HD

Юрий Чурсин в фильме "Этерна: Часть первая"

Кадр из фильма Этерна: Часть первая
1 из 3

Юрий Чурсин в фильме "Этерна: Часть первая"

© Предоставлено КиноПоиск HD
© Фото предоставлено КиноПоиск HDСъемки фильма "Этерна: Часть первая"
Съемки фильма Этерна: Часть первая
2 из 3
Съемки фильма "Этерна: Часть первая"
© Фото предоставлено КиноПоиск HD
© Предоставлено КиноПоиск HDКадр из фильма "Этерна: Часть первая"
Кадр из фильма Этерна: Часть первая
3 из 3
Кадр из фильма "Этерна: Часть первая"
© Предоставлено КиноПоиск HD
1 из 3

Юрий Чурсин в фильме "Этерна: Часть первая"

© Предоставлено КиноПоиск HD
2 из 3
Съемки фильма "Этерна: Часть первая"
© Фото предоставлено КиноПоиск HD
3 из 3
Кадр из фильма "Этерна: Часть первая"
© Предоставлено КиноПоиск HD
В саге удачно показаны битвы и сцены фехтования. В мире правителей и вассалов, где воины, аристократы и представители религиозных кланов соперничают друг с другом, таких фрагментов немало. Координаторы и постановщики проделали хорошую работу: уже ради этих экшн-сцен стоит смотреть "Этерну".
© Предоставлено КиноПоиск HDКадр из фильма "Этерна: Часть первая"
Кадр из фильма Этерна: Часть первая
© Предоставлено КиноПоиск HD
Кадр из фильма "Этерна: Часть первая"
Но не только. Надо отметить художников по костюмам — от кринолинов во фламандском стиле принцессы Матильды Ракан (Екатерина Волкова) не оторваться. Как и от рисунков на доспехах Рокэ Алвы, отсылающих к обмундированию кирасиров, или детально проработанной форме студентов в школе "Лаик", напоминающей одежду дворян XVII века.
Параллели можно найти и в локациях. Глазами героев зритель видит похожий на Константинополь приморский город, где обитают Альдо и Робер. Южные провинции можно сравнить с Испанией, а северные — с Шотландией.
© Фото предоставлено КиноПоиск HD

Павел Крайнов в фильме "Этерна: Часть первая"

Съемки фильма Этерна: Часть первая
1 из 3

Павел Крайнов в фильме "Этерна: Часть первая"

© Фото предоставлено КиноПоиск HD
© Предоставлено КиноПоиск HDКадр из фильма "Этерна: Часть первая"
Кадр из фильма Этерна: Часть первая
2 из 3
Кадр из фильма "Этерна: Часть первая"
© Предоставлено КиноПоиск HD
© Предоставлено КиноПоиск HD

Павел Крайнов и Анар Халилов в фильме "Этерна: Часть первая"

Кадр из фильма Этерна: Часть первая
3 из 3

Павел Крайнов и Анар Халилов в фильме "Этерна: Часть первая"

© Предоставлено КиноПоиск HD
1 из 3

Павел Крайнов в фильме "Этерна: Часть первая"

© Фото предоставлено КиноПоиск HD
2 из 3
Кадр из фильма "Этерна: Часть первая"
© Предоставлено КиноПоиск HD
3 из 3

Павел Крайнов и Анар Халилов в фильме "Этерна: Часть первая"

© Предоставлено КиноПоиск HD
Но главное — ювелирное переплетение судеб персонажей, мистика и вечные вопросы, которые герои пытаются решить: о дружбе, предательстве, чести и, конечно, любви.
В проекте также заняты: Андрей Смоляков, Петр Семак, Вениамин Смехов, Юрий Беляев, Александр Яцко, Сергей Гилев, Леонид Бечевин и Юлия Хлынина.
Первая часть "Этерны" выйдет на "Кинопоиске" 20 января, две следующие части — в 2023 году.
© Предоставлено КиноПоиск HDКадр из фильма "Этерна: Часть первая"
Кадр из фильма Этерна: Часть первая
© Предоставлено КиноПоиск HD
Кадр из фильма "Этерна: Часть первая"

Макбет кинематографический

Прямо к наградному сезону в Сети вышла "Трагедия Макбета"— первая картина, снятая Джоэлом Коэном сольно, без брата. Черно-белый фильм с супругой режиссера Фрэнсис МакДорманд и Дензелом Вашингтоном в главных ролях завораживает с первых кадров.
© A24 (2021)Фрэнсис МакДорманд в фильме "Трагедия Макбета"
Кадр из фильма Трагедия Макбета
© A24 (2021)
Фрэнсис МакДорманд в фильме "Трагедия Макбета"
Для начала надо отметить, что Джоэл, как и его брат Итан (который решил сосредоточиться на написании пьес), тоже явно увлекся театром. Потому что картина напоминает постановку, записанную на камеру: проект снимали в павильонах, и это отразилось на общей атмосфере.
© A24 (2021)Кадр из фильма "Трагедия Макбета"
Кадр из фильма Трагедия Макбета
© A24 (2021)
Кадр из фильма "Трагедия Макбета"
Порой давящее пространство заставляет зрителя не отвлекаться на внешнее, а сосредотачиваться на внутреннем — многочисленных крупных планах героев и их монологах. Для экранизации трагедии Шекспира мало взять звезд на главные роли и пригласить талантливого оператора (здесь это Брюно Дельбоннель, работавший над магнетическими "Внутри Льюиса Дэвиса", "Гарри Поттером и Принцем-полукровкой" или "Фаустом"). Нужно еще иметь четкое представление, как именно следует рассказывать всем известную историю.
Джоэл не стал переносить действие в современность или сильно переиначивать диалоги. Он идет по более-менее традиционной линии, не забывая акцентировать внимание на нужных ему моментах знаменитой трагедии.
С одной стороны, рассказ о влиятельной супружеской паре, чье желание добиться большего приводит к преступлению, давно не нов. Но Коэн также подчеркивает темы времени и возмездия, важные в этой истории, и делает выбор в пользу этнически разнообразного актерского состава. Пьеса попадает во вневременной контекст и становится захватывающим и эстетически выверенным аттракционом.
© A24 (2021)

Брендан Глисон в фильме "Трагедия Макбета"

Кадр из фильма Трагедия Макбета
1 из 3

Брендан Глисон в фильме "Трагедия Макбета"

© A24 (2021)
© A24 (2021)Кадр из фильма "Трагедия Макбета"
Кадр из фильма Трагедия Макбета
2 из 3
Кадр из фильма "Трагедия Макбета"
© A24 (2021)
© A24 (2021)

Дензел Вашингтон в фильме "Трагедия Макбета"

Кадр из фильма Трагедия Макбета
3 из 3

Дензел Вашингтон в фильме "Трагедия Макбета"

© A24 (2021)
1 из 3

Брендан Глисон в фильме "Трагедия Макбета"

© A24 (2021)
2 из 3
Кадр из фильма "Трагедия Макбета"
© A24 (2021)
3 из 3

Дензел Вашингтон в фильме "Трагедия Макбета"

© A24 (2021)
Это не ретро, не классика, не шокирующий эпатаж, а монохромное монументальное полотно — в стиле черно-белых "Маяка" или "Камон Камон", выпущенных той же студией, что и картина Коэна.
"Трагедия Макбета" — настоящее эстетическое великолепие, которое заворожит тех, кто не читал оригинал Шекспира, и очарует зрителей предыдущих экранизаций.
"Трагедия Макбета" доступна на Apple+ с 14 января.
© A24Дензел Вашингтон в фильме "Трагедия Макбета"
Кадр из трейлера к фильму Макбет
© A24
Дензел Вашингтон в фильме "Трагедия Макбета"

А что еще?

Для фанатов сериала про Рэя Донована создатели приготовили сюрприз: вместо продолжения выпустили картину с логичным названием "Рэй Донован: Фильм".
Историю главного героя, который решает любые проблемы богатых и знаменитых людей в Лос-Анджелесе, зрители смотрели целых семь сезонов. На протяжении этого времени персонаж Лива Шрайбера помогал другим и разбирался с собственной семьей.
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"Лив Шрайбер в фильме "Рэй Донован: Фильм"
Кадр из фильма Рэй Донован: Фильм
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
Лив Шрайбер в фильме "Рэй Донован: Фильм"
В полнометражной версии режиссера Дэвида Холландера показывают Бостон, предысторию того, как Донован стал тем, кто он есть, и рассказывают о его отношениях с отцом Микки (Джон Войт). Но главная интрига — чем закончится вражда Донована с семьей Салливан. За сценарий картины отвечали шоураннер Холландер и Шрайбер.
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"Кадр из фильма "Рэй Донован: Фильм"
Кадр из фильма Рэй Донован: Фильм
1 из 3
Кадр из фильма "Рэй Донован: Фильм"
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"

Сцена из фильма "Рэй Донован: Фильм"

Кадр из фильма Рэй Донован: Фильм
2 из 3

Сцена из фильма "Рэй Донован: Фильм"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"

Фрагмент фильма "Рэй Донован: Фильм"

Кадр из фильма Рэй Донован: Фильм
3 из 3

Фрагмент фильма "Рэй Донован: Фильм"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
1 из 3
Кадр из фильма "Рэй Донован: Фильм"
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
2 из 3

Сцена из фильма "Рэй Донован: Фильм"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
3 из 3

Фрагмент фильма "Рэй Донован: Фильм"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
Ну а для тех, кто не хочет вникать в шпионские страсти и замысловатые интриги, — картина "В королевском стиле": она заступает на смену "Замка к Рождеству".
Новый романтический проект Netflix рассказывает о нью-йоркской парикмахерше Иззи, которую вместе с подругами-коллегами приглашают работать на свадьбе индийского принца.
© Focus Features International (FFI), Netflix (2022)Кадр из фильма "В королевском стиле"
Кадр из фильма В королевском стиле
1 из 3
Кадр из фильма "В королевском стиле"
© Focus Features International (FFI), Netflix (2022)
© Focus Features International (FFI), Netflix (2022)

Сцена из фильма "В королевском стиле"

Кадр из фильма В королевском стиле
2 из 3

Сцена из фильма "В королевском стиле"

© Focus Features International (FFI), Netflix (2022)
© Focus Features International (FFI), Netflix (2022)

Фрагмент фильма "В королевском стиле"

Кадр из фильма В королевском стиле
3 из 3

Фрагмент фильма "В королевском стиле"

© Focus Features International (FFI), Netflix (2022)
1 из 3
Кадр из фильма "В королевском стиле"
© Focus Features International (FFI), Netflix (2022)
2 из 3

Сцена из фильма "В королевском стиле"

© Focus Features International (FFI), Netflix (2022)
3 из 3

Фрагмент фильма "В королевском стиле"

© Focus Features International (FFI), Netflix (2022)
Главные герои, что неудивительно, полюбят друг друга и будут выбирать между долгом и чувствами. Декорации искрящегося Нью-Йорка, яркие костюмы и танцевальный саундтрек прилагаются.
"Рэй Донован: Фильм" доступен на "Амедиатеке" с 15 января, "В королевском стиле" выходит 20 января на Netflix.
Актер Джим Керри раскидывает попкорн на премьере фильма Соник в кино в Лас-Вегасе, 2019 год - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 08:00Культура
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