Сразу в Сеть! Российская "Игра престолов" и "Макбет" брата Коэна

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Некоторые фильмы выходят сразу в Сети. В январе это эпическое фэнтези "Этерна: Часть первая" и современная, но классическая "Трагедия Макбета" Джоэла Коэна. А еще онлайн можно посмотреть ромком и драму с Ливом Шрайбером. О том, что в кино не увидеть, но нельзя пропустить, — в материале РИА Новости.Российская "Игра престолов"Долгожданная премьера — фэнтези-сага "Этерна", российский ответ "Игре престолов". Без драконов, но с интригами, драматизмом и в декорациях Европы XVII века. Сюжет основан на цикле романов Веры Камши "Отблески Этерны".Действие происходит в мире под названием Кэртиана, который четыре бога создали тысячи лет назад. После они покинули Вселенную, чтобы в других бороться со злом, а править оставили короля Ракана и четверых наследников — Повелителей Скал, Молний, Ветра и Волн. Они и стали родоначальниками Великих домов, а их потомков называют Людьми Чести.Спустя сотни эпох боги так и не вернулись, и в Кэртиане начались смутные времена, восстания и междоусобицы.На первый взгляд, параллели с "Игрой престолов" (а отчасти и с "Ведьмаком") очевидны: интриги, борьба за власть, исторический антураж, главного героя, по сути, нет, а разнообразие характеров поражает.Со сложнонаселенным миром Кэртианы зрителей знакомит первая часть франшизы. Одна из центральных локаций — государство Талиг, где власть захватила династия Олларов. Их поддерживает полководец Рокэ Алва (Юрий Чурсин). Узурпаторов Олларов хочет свергнуть наследник законного короля в изгнании Альдо Ракан (Анар Халилов), с ним заодно — наследный герцог в бегах Робер Эпинэ (Павел Крайнов).Настроен против полководца и другой герцог, Ричард Дикон Окделл (Денис Нуруллин): он мечтает отомстить за убийство отца на дуэли. Но пока отправляется в училище для юных дворян.В саге удачно показаны битвы и сцены фехтования. В мире правителей и вассалов, где воины, аристократы и представители религиозных кланов соперничают друг с другом, таких фрагментов немало. Координаторы и постановщики проделали хорошую работу: уже ради этих экшн-сцен стоит смотреть "Этерну".Но не только. Надо отметить художников по костюмам — от кринолинов во фламандском стиле принцессы Матильды Ракан (Екатерина Волкова) не оторваться. Как и от рисунков на доспехах Рокэ Алвы, отсылающих к обмундированию кирасиров, или детально проработанной форме студентов в школе "Лаик", напоминающей одежду дворян XVII века.Параллели можно найти и в локациях. Глазами героев зритель видит похожий на Константинополь приморский город, где обитают Альдо и Робер. Южные провинции можно сравнить с Испанией, а северные — с Шотландией.Но главное — ювелирное переплетение судеб персонажей, мистика и вечные вопросы, которые герои пытаются решить: о дружбе, предательстве, чести и, конечно, любви.В проекте также заняты: Андрей Смоляков, Петр Семак, Вениамин Смехов, Юрий Беляев, Александр Яцко, Сергей Гилев, Леонид Бечевин и Юлия Хлынина.Первая часть "Этерны" выйдет на "Кинопоиске" 20 января, две следующие части — в 2023 году.Макбет кинематографическийПрямо к наградному сезону в Сети вышла "Трагедия Макбета"— первая картина, снятая Джоэлом Коэном сольно, без брата. Черно-белый фильм с супругой режиссера Фрэнсис МакДорманд и Дензелом Вашингтоном в главных ролях завораживает с первых кадров.Для начала надо отметить, что Джоэл, как и его брат Итан (который решил сосредоточиться на написании пьес), тоже явно увлекся театром. Потому что картина напоминает постановку, записанную на камеру: проект снимали в павильонах, и это отразилось на общей атмосфере.Порой давящее пространство заставляет зрителя не отвлекаться на внешнее, а сосредотачиваться на внутреннем — многочисленных крупных планах героев и их монологах. Для экранизации трагедии Шекспира мало взять звезд на главные роли и пригласить талантливого оператора (здесь это Брюно Дельбоннель, работавший над магнетическими "Внутри Льюиса Дэвиса", "Гарри Поттером и Принцем-полукровкой" или "Фаустом"). Нужно еще иметь четкое представление, как именно следует рассказывать всем известную историю.Джоэл не стал переносить действие в современность или сильно переиначивать диалоги. Он идет по более-менее традиционной линии, не забывая акцентировать внимание на нужных ему моментах знаменитой трагедии.С одной стороны, рассказ о влиятельной супружеской паре, чье желание добиться большего приводит к преступлению, давно не нов. Но Коэн также подчеркивает темы времени и возмездия, важные в этой истории, и делает выбор в пользу этнически разнообразного актерского состава. Пьеса попадает во вневременной контекст и становится захватывающим и эстетически выверенным аттракционом.Это не ретро, не классика, не шокирующий эпатаж, а монохромное монументальное полотно — в стиле черно-белых "Маяка" или "Камон Камон", выпущенных той же студией, что и картина Коэна."Трагедия Макбета" — настоящее эстетическое великолепие, которое заворожит тех, кто не читал оригинал Шекспира, и очарует зрителей предыдущих экранизаций."Трагедия Макбета" доступна на Apple+ с 14 января.А что еще?Для фанатов сериала про Рэя Донована создатели приготовили сюрприз: вместо продолжения выпустили картину с логичным названием "Рэй Донован: Фильм".Историю главного героя, который решает любые проблемы богатых и знаменитых людей в Лос-Анджелесе, зрители смотрели целых семь сезонов. На протяжении этого времени персонаж Лива Шрайбера помогал другим и разбирался с собственной семьей.В полнометражной версии режиссера Дэвида Холландера показывают Бостон, предысторию того, как Донован стал тем, кто он есть, и рассказывают о его отношениях с отцом Микки (Джон Войт). Но главная интрига — чем закончится вражда Донована с семьей Салливан. За сценарий картины отвечали шоураннер Холландер и Шрайбер.Ну а для тех, кто не хочет вникать в шпионские страсти и замысловатые интриги, — картина "В королевском стиле": она заступает на смену "Замка к Рождеству".Новый романтический проект Netflix рассказывает о нью-йоркской парикмахерше Иззи, которую вместе с подругами-коллегами приглашают работать на свадьбе индийского принца.Главные герои, что неудивительно, полюбят друг друга и будут выбирать между долгом и чувствами. Декорации искрящегося Нью-Йорка, яркие костюмы и танцевальный саундтрек прилагаются."Рэй Донован: Фильм" доступен на "Амедиатеке" с 15 января, "В королевском стиле" выходит 20 января на Netflix.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Некоторые фильмы выходят сразу в Сети. В январе это эпическое фэнтези "Этерна: Часть первая" и современная, но классическая "Трагедия Макбета" Джоэла Коэна. А еще онлайн можно посмотреть ромком и драму с Ливом Шрайбером. О том, что в кино не увидеть, но нельзя пропустить, — в материале РИА Новости.
Российская "Игра престолов"
Долгожданная премьера — фэнтези-сага "Этерна", российский ответ "Игре престолов". Без драконов, но с интригами, драматизмом и в декорациях Европы XVII века. Сюжет основан на цикле романов Веры Камши "Отблески Этерны".
Действие происходит в мире под названием Кэртиана, который четыре бога создали тысячи лет назад. После они покинули Вселенную, чтобы в других бороться со злом, а править оставили короля Ракана и четверых наследников — Повелителей Скал, Молний, Ветра и Волн. Они и стали родоначальниками Великих домов, а их потомков называют Людьми Чести.
Спустя сотни эпох боги так и не вернулись, и в Кэртиане начались смутные времена, восстания и междоусобицы.
На первый взгляд, параллели с "Игрой престолов" (а отчасти и с "Ведьмаком") очевидны: интриги, борьба за власть, исторический антураж, главного героя, по сути, нет, а разнообразие характеров поражает.
Со сложнонаселенным миром Кэртианы зрителей знакомит первая часть франшизы. Одна из центральных локаций — государство Талиг, где власть захватила династия Олларов. Их поддерживает полководец Рокэ Алва (Юрий Чурсин). Узурпаторов Олларов хочет свергнуть наследник законного короля в изгнании Альдо Ракан (Анар Халилов), с ним заодно — наследный герцог в бегах Робер Эпинэ (Павел Крайнов).
Настроен против полководца и другой герцог, Ричард Дикон Окделл (Денис Нуруллин): он мечтает отомстить за убийство отца на дуэли. Но пока отправляется в училище для юных дворян.
В саге удачно показаны битвы и сцены фехтования. В мире правителей и вассалов, где воины, аристократы и представители религиозных кланов соперничают друг с другом, таких фрагментов немало. Координаторы и постановщики проделали хорошую работу: уже ради этих экшн-сцен стоит смотреть "Этерну".
Но не только. Надо отметить художников по костюмам — от кринолинов во фламандском стиле принцессы Матильды Ракан (Екатерина Волкова) не оторваться. Как и от рисунков на доспехах Рокэ Алвы, отсылающих к обмундированию кирасиров, или детально проработанной форме студентов в школе "Лаик", напоминающей одежду дворян XVII века.
Параллели можно найти и в локациях. Глазами героев зритель видит похожий на Константинополь приморский город, где обитают Альдо и Робер. Южные провинции можно сравнить с Испанией, а северные — с Шотландией.
Прямо к наградному сезону в Сети вышла "Трагедия Макбета"— первая картина, снятая Джоэлом Коэном сольно, без брата. Черно-белый фильм с супругой режиссера Фрэнсис МакДорманд и Дензелом Вашингтоном в главных ролях завораживает с первых кадров.
Для начала надо отметить, что Джоэл, как и его брат Итан (который решил сосредоточиться на написании пьес), тоже явно увлекся театром. Потому что картина напоминает постановку, записанную на камеру: проект снимали в павильонах, и это отразилось на общей атмосфере.
Порой давящее пространство заставляет зрителя не отвлекаться на внешнее, а сосредотачиваться на внутреннем — многочисленных крупных планах героев и их монологах. Для экранизации трагедии Шекспира мало взять звезд на главные роли и пригласить талантливого оператора (здесь это Брюно Дельбоннель, работавший над магнетическими "Внутри Льюиса Дэвиса", "Гарри Поттером и Принцем-полукровкой" или "Фаустом"). Нужно еще иметь четкое представление, как именно следует рассказывать всем известную историю.
Джоэл не стал переносить действие в современность или сильно переиначивать диалоги. Он идет по более-менее традиционной линии, не забывая акцентировать внимание на нужных ему моментах знаменитой трагедии.
С одной стороны, рассказ о влиятельной супружеской паре, чье желание добиться большего приводит к преступлению, давно не нов. Но Коэн также подчеркивает темы времени и возмездия, важные в этой истории, и делает выбор в пользу этнически разнообразного актерского состава. Пьеса попадает во вневременной контекст и становится захватывающим и эстетически выверенным аттракционом.
Для фанатов сериала про Рэя Донована создатели приготовили сюрприз: вместо продолжения выпустили картину с логичным названием "Рэй Донован: Фильм".
Историю главного героя, который решает любые проблемы богатых и знаменитых людей в Лос-Анджелесе, зрители смотрели целых семь сезонов. На протяжении этого времени персонаж Лива Шрайбера помогал другим и разбирался с собственной семьей.
В полнометражной версии режиссера Дэвида Холландера показывают Бостон, предысторию того, как Донован стал тем, кто он есть, и рассказывают о его отношениях с отцом Микки (Джон Войт). Но главная интрига — чем закончится вражда Донована с семьей Салливан. За сценарий картины отвечали шоураннер Холландер и Шрайбер.
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