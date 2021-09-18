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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210918/kino-1750588326.html
Все звезды едут в Сочи. Что покажут на "Кинотавре"
Все звезды едут в Сочи. Что покажут на "Кинотавре" - РИА Новости, 18.09.2021
Все звезды едут в Сочи. Что покажут на "Кинотавре"
Каждый "Кинотавр" — особенный по-своему. В этом году в основном конкурсе фестиваля большинство картин сняли режиссеры-дебютанты, ожидают целых пять фильмов с... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T08:00
2021-09-18T08:07
андрей смоляков
ксения раппопорт
александр сокуров
кинопоиск
владимир битоков
культура
кинотавр
сергей бодров (младший)
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Каждый "Кинотавр" — особенный по-своему. В этом году в основном конкурсе фестиваля большинство картин сняли режиссеры-дебютанты, ожидают целых пять фильмов с Юрием Борисовым и ленты, которые уже отметили на международных конкурсах. О том, что покажут на фестивале и какое кино мы будем потом смотреть весь прокатный год, — в материале РИА Новости.Фильм открытияФестиваль откроет не художественный, как обычно бывает, а документальный фильм. Это картина Петра Шепотинника "Нас других не будет", посвященная актеру, режиссеру Сергею Бодрову — младшему.Картина стала логическим продолжением встреч и разговоров Шепотинника с Сергеем Бодровым — младшим и Алексеем Балабановым, снявшим ленты "Брат" и "Брат-2". Символично, что оба эти фильма в свое время были отмечены призами "Кинотавра".Кроме того, в "Нас других не будет" о Сергее расскажут близкие друзья и коллеги: продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, композитор Вячеслав Бутусов и оператор Сергей Астахов.В ленте — уникальные кадры и авторские интервью, взятые в неформальной обстановке, разговоры о жизни и работе над фильмами "Брат", "Брат-2" и другими картинами. Таймлайн — вплоть до трагической гибели актера на Кавказе.Картина — попытка заново осмыслить личность актера и режиссера. Интересно, что в основную программу фестиваля вошел фильм "Море волнуется раз", в котором снялась дочь Сергея, Ольга Бодрова."Нас других не будет" выйдет в прокат 7 октября.Любовь, подростки и обществоВ конкурс вошло 15 фильмов. Они расскажут о проблемах тинейджеров, про тайны отношений мужчин и женщин, о жизни в провинции.С "Море волнуется раз" Николай Хомерики после коммерческого кино возвращается к артхаусу. Картина рассказывает про влюбленную пару, Колю и Сашу, которые живут посреди леса. Идиллию нарушают ночные кошмары девушки. Неожиданно герои знакомятся с таинственными мужчиной и женщиной, которые напоминают молодым людям их самих.Философский, загадочный и неспешный фильм попытается разгадать тайну человеческих отношений.Дату релиза ленты, в которой снялись Ольга Бодрова, Валерий Степанов, Юлия Ауг, Андрей Смоляков, пока уточняют.Другую премьеру смотра недавно отметили за роль на фестивале в Локарно. "Герда" Натальи Кудряшовой — про провинциальную девушку Леру. Она учится на социолога, а по ночам танцует в стриптиз-клубе, чтобы обеспечивать себя и маму, которая страдает лунатизмом.Главную роль сыграла непрофессиональная актриса, модель Анастасия Красовская.По своей сути картина — современное переосмысление мифа о Психее: душе, которая проходит трудные круги жизни и делает выбор, чтобы вырваться из обыденности.В прокат фильм выходит 14 октября.Еще одна драма в конкурсе — "Молоко птицы", режиссерский дебют Евгения Марьяна. Она про подростка Андриана из Приднестровья. Раньше он был идеальным ребенком, пел в церковном хоре.Но, как часто бывает в переходном возрасте, теперь в школе у него проблемы со сверстниками, а дома — с родителями. Его главная мечта — все бросить и уехать с другом в Италию. Однако не все так просто: во время Страстной недели многое поменяется в его жизни.Картина, в которой снялись Виталий Назаренко, Елена Лядова, Валериу Андриуцэ, выйдет в прокат 21 октября.Без социальных тем тоже не обошлось: Лена Ланских представит ленту "Ничья" (она также участвует в фестивале в Сан-Себастьяне). Фильм — про 14-летнюю Вику из маленького уральского города. Она живет обычной жизнью: помогает маме торговать на рынке и танцует в школьном кружке хореографии. Но есть секрет, и его никто не должен знать: у Вики ребенок, которого она скрывает от всех.Ланских часто снимает картины про проблемы подростков, провинциальных школьников, и новая лента тоже исследует эту тему.Выход проекта в прокат наметили на 30 сентября.А про студентов расскажет другой режиссерский дебют — "Общага" Романа Васьянова (до этого он был оператором в голливудских картинах "Ярость", "Патруль" и "Отряд самоубийц").История снята по мотивам книги Алексея Иванова, действие происходит 1984-м в Свердловске. Герои — первокурсник Забела, спекулянт Игорь, поэт Иван и девушки Нелли и Света. Они счастливо живут в общежитии, пока не происходит самоубийство одной из студенток.Картина — своеобразный мир в миниатюре. Здесь влюбленность и предательство, подвиги и поиски себя представлены Ильей Маланиным, Ириной Старшенбаум, Никитой Ефремовым, Юлией Ауг.Премьера "Общаги" состоится 26 сентября сразу на цифровых площадках — KION, PREMIER и КиноПоиск HD.Их видел весь мирВ связи с тем, что "Кинотавр" передвинули на несколько месяцев (раньше он проходил летом), теперь он негласно закрывает кинофестивальный сезон. Поэтому логично, что покажут картины, уже прогремевшие на других международных смотрах.Среди них —"Разжимая кулаки", награжденный призом "Особый взгляд" в Каннах. Он закроет "Кинотавр" и одновременно выйдет в прокат 25 сентября.Действие происходит в Мизуре, в Северной Осетии. Главная героиня Ада работает в местном магазине и мечтает уехать из города, чтобы избавиться от гиперопеки отца.Другой фильм из Канн, роуд-муви с Юрой Борисовым, "Купе номер 6", получил Гран-при, а на "Кинотавре" его покажут вне конкурса. В прокат картина про студентку из Финляндии, которая пытается сбежать от своей таинственной московской любви, выйдет 28 октября.Два фильма покажут после Венецианского фестиваля. Это "Капитан Волконогов бежал" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова (тоже с Борисовым), драма с элементами триллера про капитана, которого обвиняют в преступлении, а он скрывается и пытается доказать свою невиновность. Дата релиза пока неизвестна.И "Мама, я дома" из венецианской программы "Горизонты" ученика Александра Сокурова, Владимира Битокова (и снова с Борисовым). Главная героиня, водитель автобуса (Ксения Раппопорт), живет в Нальчике и ждет возвращения сына из Сирии.Ей сообщают, что сын погиб, но мать отказывается в это верить и погружается в бюрократию, чтобы заставить нужные инстанции начать его поиски. В фильме переплетаются драма, гиперреализм и саспенс. Дату релиза уточняют."Кинотавр" продлится до 25 сентября.
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андрей смоляков, ксения раппопорт, александр сокуров, кинопоиск, владимир битоков, кинотавр, сергей бодров (младший), николай хомерики, юлия ауг, елена лядова, знаменитости, кино и сериалы, канны, лучшие фильмы 2021
08:00 18.09.2021 (обновлено: 08:07 18.09.2021)
 

Все звезды едут в Сочи. Что покажут на "Кинотавре"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр"
Актеры перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Каждый "Кинотавр" — особенный по-своему. В этом году в основном конкурсе фестиваля большинство картин сняли режиссеры-дебютанты, ожидают целых пять фильмов с Юрием Борисовым и ленты, которые уже отметили на международных конкурсах. О том, что покажут на фестивале и какое кино мы будем потом смотреть весь прокатный год, — в материале РИА Новости.

Фильм открытия

Фестиваль откроет не художественный, как обычно бывает, а документальный фильм. Это картина Петра Шепотинника "Нас других не будет", посвященная актеру, режиссеру Сергею Бодрову — младшему.
Картина стала логическим продолжением встреч и разговоров Шепотинника с Сергеем Бодровым — младшим и Алексеем Балабановым, снявшим ленты "Брат" и "Брат-2". Символично, что оба эти фильма в свое время были отмечены призами "Кинотавра".
© Кинокомпания CTB (1997)Кадр из фильма "Брат"
Кадр из фильма Брат
© Кинокомпания CTB (1997)
Кадр из фильма "Брат"
Кроме того, в "Нас других не будет" о Сергее расскажут близкие друзья и коллеги: продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, композитор Вячеслав Бутусов и оператор Сергей Астахов.
В ленте — уникальные кадры и авторские интервью, взятые в неформальной обстановке, разговоры о жизни и работе над фильмами "Брат", "Брат-2" и другими картинами. Таймлайн — вплоть до трагической гибели актера на Кавказе.
© 1-2-3 ProductionКадр из фильма "Нас других не будет"
Кадр из фильма Нас других не будет
1 из 3
Кадр из фильма "Нас других не будет"
© 1-2-3 Production
© 1-2-3 Production

Бодров-младший в фильме "Нас других не будет"

Кадр из фильма Нас других не будет
2 из 3

Бодров-младший в фильме "Нас других не будет"

© 1-2-3 Production
© 1-2-3 Production

Сцена из фильма "Нас других не будет"

Кадр из фильма Нас других не будет
3 из 3

Сцена из фильма "Нас других не будет"

© 1-2-3 Production
1 из 3
Кадр из фильма "Нас других не будет"
© 1-2-3 Production
2 из 3

Бодров-младший в фильме "Нас других не будет"

© 1-2-3 Production
3 из 3

Сцена из фильма "Нас других не будет"

© 1-2-3 Production
Картина — попытка заново осмыслить личность актера и режиссера. Интересно, что в основную программу фестиваля вошел фильм "Море волнуется раз", в котором снялась дочь Сергея, Ольга Бодрова.
"Нас других не будет" выйдет в прокат 7 октября.

Любовь, подростки и общество

© Кинокомпания "План 9"Кадр из фильма "Море волнуется раз"
Кадр из фильма Море волнуется раз
© Кинокомпания "План 9"
Кадр из фильма "Море волнуется раз"
В конкурс вошло 15 фильмов. Они расскажут о проблемах тинейджеров, про тайны отношений мужчин и женщин, о жизни в провинции.
С "Море волнуется раз" Николай Хомерики после коммерческого кино возвращается к артхаусу. Картина рассказывает про влюбленную пару, Колю и Сашу, которые живут посреди леса. Идиллию нарушают ночные кошмары девушки. Неожиданно герои знакомятся с таинственными мужчиной и женщиной, которые напоминают молодым людям их самих.
Философский, загадочный и неспешный фильм попытается разгадать тайну человеческих отношений.
© Кинокомпания "План 9"Кадр из фильма "Море волнуется раз"
Кадр из фильма Море волнуется раз
1 из 3
Кадр из фильма "Море волнуется раз"
© Кинокомпания "План 9"
© Кинокомпания "План 9"

Сцена из фильма "Море волнуется раз"

Кадр из фильма Море волнуется раз
2 из 3

Сцена из фильма "Море волнуется раз"

© Кинокомпания "План 9"
© Кинокомпания "План 9"

Фрагмент фильма "Море волнуется раз"

Кадр из фильма Море волнуется раз
3 из 3

Фрагмент фильма "Море волнуется раз"

© Кинокомпания "План 9"
1 из 3
Кадр из фильма "Море волнуется раз"
© Кинокомпания "План 9"
2 из 3

Сцена из фильма "Море волнуется раз"

© Кинокомпания "План 9"
3 из 3

Фрагмент фильма "Море волнуется раз"

© Кинокомпания "План 9"
Дату релиза ленты, в которой снялись Ольга Бодрова, Валерий Степанов, Юлия Ауг, Андрей Смоляков, пока уточняют.
Другую премьеру смотра недавно отметили за роль на фестивале в Локарно. "Герда" Натальи Кудряшовой — про провинциальную девушку Леру. Она учится на социолога, а по ночам танцует в стриптиз-клубе, чтобы обеспечивать себя и маму, которая страдает лунатизмом.
© Белые ночиКадр из фильма "Герда"
Кадр из фильма Герда
© Белые ночи
Кадр из фильма "Герда"
Главную роль сыграла непрофессиональная актриса, модель Анастасия Красовская.

"Это кино о душе, о том "метафизическом пространстве", в котором мы живем, — говорит Кудряшова. — И о том, как люди во все времена ощущают и ищут себя в нем".

© Белые ночиКадр из фильма "Герда"
Кадр из фильма Герда
1 из 3
Кадр из фильма "Герда"
© Белые ночи
© Белые ночи

Сцена из фильма "Герда"

Кадр из фильма Герда
2 из 3

Сцена из фильма "Герда"

© Белые ночи
© Белые ночи

Фрагмент фильма "Герда"

Кадр из фильма Герда
3 из 3

Фрагмент фильма "Герда"

© Белые ночи
1 из 3
Кадр из фильма "Герда"
© Белые ночи
2 из 3

Сцена из фильма "Герда"

© Белые ночи
3 из 3

Фрагмент фильма "Герда"

© Белые ночи
По своей сути картина — современное переосмысление мифа о Психее: душе, которая проходит трудные круги жизни и делает выбор, чтобы вырваться из обыденности.
В прокат фильм выходит 14 октября.
Еще одна драма в конкурсе — "Молоко птицы", режиссерский дебют Евгения Марьяна. Она про подростка Андриана из Приднестровья. Раньше он был идеальным ребенком, пел в церковном хоре.
Но, как часто бывает в переходном возрасте, теперь в школе у него проблемы со сверстниками, а дома — с родителями. Его главная мечта — все бросить и уехать с другом в Италию. Однако не все так просто: во время Страстной недели многое поменяется в его жизни.
© Кинокомпания "Коктебель"Кадр из фильма "Молоко птицы"
Кадр из фильма Молоко птицы
1 из 2
Кадр из фильма "Молоко птицы"
© Кинокомпания "Коктебель"
© Кинокомпания "Коктебель"

Сцена из фильма "Молоко птицы"

Кадр из фильма Молоко птицы
2 из 2

Сцена из фильма "Молоко птицы"

© Кинокомпания "Коктебель"
1 из 2
Кадр из фильма "Молоко птицы"
© Кинокомпания "Коктебель"
2 из 2

Сцена из фильма "Молоко птицы"

© Кинокомпания "Коктебель"
Картина, в которой снялись Виталий Назаренко, Елена Лядова, Валериу Андриуцэ, выйдет в прокат 21 октября.
Без социальных тем тоже не обошлось: Лена Ланских представит ленту "Ничья" (она также участвует в фестивале в Сан-Себастьяне). Фильм — про 14-летнюю Вику из маленького уральского города. Она живет обычной жизнью: помогает маме торговать на рынке и танцует в школьном кружке хореографии. Но есть секрет, и его никто не должен знать: у Вики ребенок, которого она скрывает от всех.
© SonyКадр из фильма "Ничья"
Кадр из фильма Ничья
1 из 3
Кадр из фильма "Ничья"
© Sony
© Sony

Сцена из фильма "Ничья"

Кадр из фильма Ничья
2 из 3

Сцена из фильма "Ничья"

© Sony
© Sony

Фрагмент фильма "Ничья"

Кадр из фильма Ничья
3 из 3

Фрагмент фильма "Ничья"

© Sony
1 из 3
Кадр из фильма "Ничья"
© Sony
2 из 3

Сцена из фильма "Ничья"

© Sony
3 из 3

Фрагмент фильма "Ничья"

© Sony
Ланских часто снимает картины про проблемы подростков, провинциальных школьников, и новая лента тоже исследует эту тему.
Выход проекта в прокат наметили на 30 сентября.
А про студентов расскажет другой режиссерский дебют — "Общага" Романа Васьянова (до этого он был оператором в голливудских картинах "Ярость", "Патруль" и "Отряд самоубийц").
© КиноПоискHDКадр из фильма "Общага"
Кадр из фильма Общага
© КиноПоискHD
Кадр из фильма "Общага"
История снята по мотивам книги Алексея Иванова, действие происходит 1984-м в Свердловске. Герои — первокурсник Забела, спекулянт Игорь, поэт Иван и девушки Нелли и Света. Они счастливо живут в общежитии, пока не происходит самоубийство одной из студенток.

"Это фильм о другой эпохе, но его конфликты, персонажи, вопросы актуальны как никогда", — уверен режиссер.

© КиноПоискHD

Старшенбаум в фильме "Общага"

Кадр из фильма Общага
1 из 3

Старшенбаум в фильме "Общага"

© КиноПоискHD
© КиноПоискHDКадр из фильма "Общага"
Кадр из фильма Общага
2 из 3
Кадр из фильма "Общага"
© КиноПоискHD
© КиноПоискHD

Сцена из фильма "Общага"

Кадр из фильма Общага
3 из 3

Сцена из фильма "Общага"

© КиноПоискHD
1 из 3

Старшенбаум в фильме "Общага"

© КиноПоискHD
2 из 3
Кадр из фильма "Общага"
© КиноПоискHD
3 из 3

Сцена из фильма "Общага"

© КиноПоискHD
Картина — своеобразный мир в миниатюре. Здесь влюбленность и предательство, подвиги и поиски себя представлены Ильей Маланиным, Ириной Старшенбаум, Никитой Ефремовым, Юлией Ауг.
Премьера "Общаги" состоится 26 сентября сразу на цифровых площадках — KION, PREMIER и КиноПоиск HD.

Их видел весь мир

© ПионерКадр из фильма "Разжимая кулаки"
Кадр из фильма Разжимая кулаки
© Пионер
Кадр из фильма "Разжимая кулаки"
В связи с тем, что "Кинотавр" передвинули на несколько месяцев (раньше он проходил летом), теперь он негласно закрывает кинофестивальный сезон. Поэтому логично, что покажут картины, уже прогремевшие на других международных смотрах.
Среди них —"Разжимая кулаки", награжденный призом "Особый взгляд" в Каннах. Он закроет "Кинотавр" и одновременно выйдет в прокат 25 сентября.
© ПионерКадр из фильма "Разжимая кулаки"
Кадр из фильма Разжимая кулаки
1 из 3
Кадр из фильма "Разжимая кулаки"
© Пионер
© Пионер

Сцена из фильма "Разжимая кулаки"

Кадр из фильма Разжимая кулаки
2 из 3

Сцена из фильма "Разжимая кулаки"

© Пионер
© Пионер

Фрагмент фильма "Разжимая кулаки"

Кадр из фильма Разжимая кулаки
3 из 3

Фрагмент фильма "Разжимая кулаки"

© Пионер
1 из 3
Кадр из фильма "Разжимая кулаки"
© Пионер
2 из 3

Сцена из фильма "Разжимая кулаки"

© Пионер
3 из 3

Фрагмент фильма "Разжимая кулаки"

© Пионер
Действие происходит в Мизуре, в Северной Осетии. Главная героиня Ада работает в местном магазине и мечтает уехать из города, чтобы избавиться от гиперопеки отца.

"Я ходила по этому городку и думала, какая в нем может возникнуть история. Он выглядит как коробка, в которую легко спрятать человека — скрыть, защитить. И конечно же, из нее хочется выбраться", — говорит режиссер Кира Коваленко.

Другой фильм из Канн, роуд-муви с Юрой Борисовым, "Купе номер 6", получил Гран-при, а на "Кинотавре" его покажут вне конкурса. В прокат картина про студентку из Финляндии, которая пытается сбежать от своей таинственной московской любви, выйдет 28 октября.
© Фото : Sony PicturesКадр из фильма "Купе номер шесть"
Кадр из фильма Купе номер шесть - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : Sony Pictures
Кадр из фильма "Купе номер шесть"
Два фильма покажут после Венецианского фестиваля. Это "Капитан Волконогов бежал" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова (тоже с Борисовым), драма с элементами триллера про капитана, которого обвиняют в преступлении, а он скрывается и пытается доказать свою невиновность. Дата релиза пока неизвестна.
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваляКадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
Кадр из фильма Капитан Волконогов бежал
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
И "Мама, я дома" из венецианской программы "Горизонты" ученика Александра Сокурова, Владимира Битокова (и снова с Борисовым). Главная героиня, водитель автобуса (Ксения Раппопорт), живет в Нальчике и ждет возвращения сына из Сирии.
© Non-Stop Production (2021)Кадр из фильма "Мама, я дома"
Кадр из фильма Мама, я дома
1 из 3
Кадр из фильма "Мама, я дома"
© Non-Stop Production (2021)
© Non-Stop Production (2021)

Сцена из фильма "Мама, я дома"

Кадр из фильма Мама, я дома
2 из 3

Сцена из фильма "Мама, я дома"

© Non-Stop Production (2021)
© Non-Stop Production (2021)

Фрагмент фильма "Мама, я дома"

Кадр из фильма Мама, я дома
3 из 3

Фрагмент фильма "Мама, я дома"

© Non-Stop Production (2021)
1 из 3
Кадр из фильма "Мама, я дома"
© Non-Stop Production (2021)
2 из 3

Сцена из фильма "Мама, я дома"

© Non-Stop Production (2021)
3 из 3

Фрагмент фильма "Мама, я дома"

© Non-Stop Production (2021)
Ей сообщают, что сын погиб, но мать отказывается в это верить и погружается в бюрократию, чтобы заставить нужные инстанции начать его поиски. В фильме переплетаются драма, гиперреализм и саспенс. Дату релиза уточняют.
"Кинотавр" продлится до 25 сентября.
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КультураАндрей СмоляковКсения РаппопортАлександр СокуровКинопоискВладимир БитоковКинотаврСергей Бодров (младший)Николай ХомерикиЮлия АугЕлена ЛядоваЗнаменитостиКино и сериалыКаннылучшие фильмы 2021
 
 
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