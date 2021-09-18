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Все звезды едут в Сочи. Что покажут на "Кинотавре"

Все звезды едут в Сочи. Что покажут на "Кинотавре" - РИА Новости, 18.09.2021

Все звезды едут в Сочи. Что покажут на "Кинотавре"

Каждый "Кинотавр" — особенный по-своему. В этом году в основном конкурсе фестиваля большинство картин сняли режиссеры-дебютанты, ожидают целых пять фильмов с... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T08:00

2021-09-18T08:00

2021-09-18T08:07

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Каждый "Кинотавр" — особенный по-своему. В этом году в основном конкурсе фестиваля большинство картин сняли режиссеры-дебютанты, ожидают целых пять фильмов с Юрием Борисовым и ленты, которые уже отметили на международных конкурсах. О том, что покажут на фестивале и какое кино мы будем потом смотреть весь прокатный год, — в материале РИА Новости.Фильм открытияФестиваль откроет не художественный, как обычно бывает, а документальный фильм. Это картина Петра Шепотинника "Нас других не будет", посвященная актеру, режиссеру Сергею Бодрову — младшему.Картина стала логическим продолжением встреч и разговоров Шепотинника с Сергеем Бодровым — младшим и Алексеем Балабановым, снявшим ленты "Брат" и "Брат-2". Символично, что оба эти фильма в свое время были отмечены призами "Кинотавра".Кроме того, в "Нас других не будет" о Сергее расскажут близкие друзья и коллеги: продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, композитор Вячеслав Бутусов и оператор Сергей Астахов.В ленте — уникальные кадры и авторские интервью, взятые в неформальной обстановке, разговоры о жизни и работе над фильмами "Брат", "Брат-2" и другими картинами. Таймлайн — вплоть до трагической гибели актера на Кавказе.Картина — попытка заново осмыслить личность актера и режиссера. Интересно, что в основную программу фестиваля вошел фильм "Море волнуется раз", в котором снялась дочь Сергея, Ольга Бодрова."Нас других не будет" выйдет в прокат 7 октября.Любовь, подростки и обществоВ конкурс вошло 15 фильмов. Они расскажут о проблемах тинейджеров, про тайны отношений мужчин и женщин, о жизни в провинции.С "Море волнуется раз" Николай Хомерики после коммерческого кино возвращается к артхаусу. Картина рассказывает про влюбленную пару, Колю и Сашу, которые живут посреди леса. Идиллию нарушают ночные кошмары девушки. Неожиданно герои знакомятся с таинственными мужчиной и женщиной, которые напоминают молодым людям их самих.Философский, загадочный и неспешный фильм попытается разгадать тайну человеческих отношений.Дату релиза ленты, в которой снялись Ольга Бодрова, Валерий Степанов, Юлия Ауг, Андрей Смоляков, пока уточняют.Другую премьеру смотра недавно отметили за роль на фестивале в Локарно. "Герда" Натальи Кудряшовой — про провинциальную девушку Леру. Она учится на социолога, а по ночам танцует в стриптиз-клубе, чтобы обеспечивать себя и маму, которая страдает лунатизмом.Главную роль сыграла непрофессиональная актриса, модель Анастасия Красовская.По своей сути картина — современное переосмысление мифа о Психее: душе, которая проходит трудные круги жизни и делает выбор, чтобы вырваться из обыденности.В прокат фильм выходит 14 октября.Еще одна драма в конкурсе — "Молоко птицы", режиссерский дебют Евгения Марьяна. Она про подростка Андриана из Приднестровья. Раньше он был идеальным ребенком, пел в церковном хоре.Но, как часто бывает в переходном возрасте, теперь в школе у него проблемы со сверстниками, а дома — с родителями. Его главная мечта — все бросить и уехать с другом в Италию. Однако не все так просто: во время Страстной недели многое поменяется в его жизни.Картина, в которой снялись Виталий Назаренко, Елена Лядова, Валериу Андриуцэ, выйдет в прокат 21 октября.Без социальных тем тоже не обошлось: Лена Ланских представит ленту "Ничья" (она также участвует в фестивале в Сан-Себастьяне). Фильм — про 14-летнюю Вику из маленького уральского города. Она живет обычной жизнью: помогает маме торговать на рынке и танцует в школьном кружке хореографии. Но есть секрет, и его никто не должен знать: у Вики ребенок, которого она скрывает от всех.Ланских часто снимает картины про проблемы подростков, провинциальных школьников, и новая лента тоже исследует эту тему.Выход проекта в прокат наметили на 30 сентября.А про студентов расскажет другой режиссерский дебют — "Общага" Романа Васьянова (до этого он был оператором в голливудских картинах "Ярость", "Патруль" и "Отряд самоубийц").История снята по мотивам книги Алексея Иванова, действие происходит 1984-м в Свердловске. Герои — первокурсник Забела, спекулянт Игорь, поэт Иван и девушки Нелли и Света. Они счастливо живут в общежитии, пока не происходит самоубийство одной из студенток.Картина — своеобразный мир в миниатюре. Здесь влюбленность и предательство, подвиги и поиски себя представлены Ильей Маланиным, Ириной Старшенбаум, Никитой Ефремовым, Юлией Ауг.Премьера "Общаги" состоится 26 сентября сразу на цифровых площадках — KION, PREMIER и КиноПоиск HD.Их видел весь мирВ связи с тем, что "Кинотавр" передвинули на несколько месяцев (раньше он проходил летом), теперь он негласно закрывает кинофестивальный сезон. Поэтому логично, что покажут картины, уже прогремевшие на других международных смотрах.Среди них —"Разжимая кулаки", награжденный призом "Особый взгляд" в Каннах. Он закроет "Кинотавр" и одновременно выйдет в прокат 25 сентября.Действие происходит в Мизуре, в Северной Осетии. Главная героиня Ада работает в местном магазине и мечтает уехать из города, чтобы избавиться от гиперопеки отца.Другой фильм из Канн, роуд-муви с Юрой Борисовым, "Купе номер 6", получил Гран-при, а на "Кинотавре" его покажут вне конкурса. В прокат картина про студентку из Финляндии, которая пытается сбежать от своей таинственной московской любви, выйдет 28 октября.Два фильма покажут после Венецианского фестиваля. Это "Капитан Волконогов бежал" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова (тоже с Борисовым), драма с элементами триллера про капитана, которого обвиняют в преступлении, а он скрывается и пытается доказать свою невиновность. Дата релиза пока неизвестна.И "Мама, я дома" из венецианской программы "Горизонты" ученика Александра Сокурова, Владимира Битокова (и снова с Борисовым). Главная героиня, водитель автобуса (Ксения Раппопорт), живет в Нальчике и ждет возвращения сына из Сирии.Ей сообщают, что сын погиб, но мать отказывается в это верить и погружается в бюрократию, чтобы заставить нужные инстанции начать его поиски. В фильме переплетаются драма, гиперреализм и саспенс. Дату релиза уточняют."Кинотавр" продлится до 25 сентября.

https://ria.ru/20210917/dyuna-1750202361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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