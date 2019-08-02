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РИА Новости
Культура

"Да тут пахнет успехом": "Чайф" выпустил клип со звездным составом

Вчера, 12:32
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Кадр из клипа группы ЧАЙФ на песню "Палуба"
Кадр из клипа группы ЧАЙФ на песню Палуба
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Рок-группа "Чайф" выпустила клип на песню "Палуба". В видео снялись многие их знаменитые друзья.
Владимир Шахрин выходит в прямой эфир Instagram, чтобы спеть песню. Его друзья смотрят и подпевают трансляции. В клипе появляются: Андрей Мерзликин, Денис Никифоров, Анатолий Белый, Александр Робак, Гарик Сукачев, Андрей Смоляков, Сергей Галанин, Лаонид Барац из "Квартет И" и другие.
Песня "Палуба" из кинофильма "Коллеги", написана Юрием Левитиным на стихи Геннадия Шпаликова. Это любимая песня папы солиста "Чайф" Владимира Шахрина, и этот клип он посвятил всем отцам.
"Мы хотели снять антихайповое видео: без матерных слов, без обнаженных женщин, без танцевального бита, без скандальных кадров. Где будут просто хорошие стихи, хорошая мелодия и совершенно нормальные люди",- рассказал Владимир Шахрин в интервью "Нашему Радио".
Похоже, им это удалось, клип за первые сутки набрал на Youtube уже больше 600 тысяч просмотров.
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