"Да тут пахнет успехом": "Чайф" выпустил клип со звездным составом

Кадр из клипа группы ЧАЙФ на песню "Палуба"

Кадр из клипа группы ЧАЙФ на песню "Палуба"

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Рок-группа "Чайф" выпустила клип на песню "Палуба". В видео снялись многие их знаменитые друзья.

Владимир Шахрин выходит в прямой эфир Instagram, чтобы спеть песню. Его друзья смотрят и подпевают трансляции. В клипе появляются: Андрей Мерзликин, Денис Никифоров, Анатолий Белый, Александр Робак, Гарик Сукачев, Андрей Смоляков, Сергей Галанин, Лаонид Барац из "Квартет И" и другие.

Песня "Палуба" из кинофильма "Коллеги", написана Юрием Левитиным на стихи Геннадия Шпаликова. Это любимая песня папы солиста "Чайф" Владимира Шахрина, и этот клип он посвятил всем отцам.

"Мы хотели снять антихайповое видео: без матерных слов, без обнаженных женщин, без танцевального бита, без скандальных кадров. Где будут просто хорошие стихи, хорошая мелодия и совершенно нормальные люди",- рассказал Владимир Шахрин в интервью "Нашему Радио".