Снигирь, Пересильд и Яценко получили премию "Ника" как лучшие актеры
Снигирь, Пересильд и Яценко стали лучшими актерами премии "Ника"
Актриса Юлия Снигирь . Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Юлия Снигирь, Юлия Пересильд и Александр Яценко были признаны лучшими актерами премии "Ника", сообщили ведущие церемонии.
Победительницами в номинации "За лучшую женскую роль" были признаны сразу две актрисы: Юлия Пересильд ("Вызов") и Юлия Снигирь ("За нас с вами"). Также в номинации были представлены Екатерина Вилкова ("1993") и Анна Михалкова ("Чувства Анны").
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"На прошлой церемонии "Ника" три года назад актриса Даша Екамасова сказала, "Хочешь получить "Нику"? Снимись у Смирнова". Я в тот момент сидела в зале и, честно признаюсь, уже знала, что я буду сниматься у Андрея Сергеевича, и мне стало так страшно. Я подумала, а что, если я прерву эту традицию? Это будет так неловко. И сегодня я стою здесь и испытываю любовь и благодарность к Андрею Сергеевичу, к Елене Иосифовне Смирновым не только за то, что у меня в руках вот это, хотя это очень приятно, но и вообще за то, что это случилось в моей жизни", - сказала Снигирь, получая награду.
В номинации "Лучшая мужская роль" победил Александр Яценко. За приз в этой номинации с ним также соревновались Юра Борисов ("Кентавр"), Александр Робак ("Снегирь"), Андрей Смоляков ("За нас с вами"). Ранее Яценко за роль в фильме "Праведник" также получил премию "Золотой орёл".
Макар Хлебников за роль второго плана в фильме "Снегирь" получил премию "Ника" в номинации "Открытие года".
Премию за лучшую мужскую роль второго плана посмертно получил Сергей Пускепалис, сыгравший в фильме "Сердце пармы".
Актриса Ирина Розанова получила приз за лучшую женскую роль второго плана за работу в фильме "За нас с вами". Награда стала второй "Никой" в карьере артистки, первую она получила в 2005 году.
Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.