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Снигирь, Пересильд и Яценко получили премию "Ника" как лучшие актеры - РИА Новости, 01.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:01 01.07.2024 (обновлено: 23:05 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/aktery-1956758094.html
Снигирь, Пересильд и Яценко получили премию "Ника" как лучшие актеры
Снигирь, Пересильд и Яценко получили премию "Ника" как лучшие актеры - РИА Новости, 01.07.2024
Снигирь, Пересильд и Яценко получили премию "Ника" как лучшие актеры
Юлия Снигирь, Юлия Пересильд и Александр Яценко были признаны лучшими актерами премии "Ника", сообщили ведущие церемонии. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T23:01
2024-07-01T23:05
культура
олимпийские игры
ссср
юлия снигирь
александр яценко
юлия пересильд
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Юлия Снигирь, Юлия Пересильд и Александр Яценко были признаны лучшими актерами премии "Ника", сообщили ведущие церемонии. Победительницами в номинации "За лучшую женскую роль" были признаны сразу две актрисы: Юлия Пересильд ("Вызов") и Юлия Снигирь ("За нас с вами"). Также в номинации были представлены Екатерина Вилкова ("1993") и Анна Михалкова ("Чувства Анны"). "На прошлой церемонии "Ника" три года назад актриса Даша Екамасова сказала, "Хочешь получить "Нику"? Снимись у Смирнова". Я в тот момент сидела в зале и, честно признаюсь, уже знала, что я буду сниматься у Андрея Сергеевича, и мне стало так страшно. Я подумала, а что, если я прерву эту традицию? Это будет так неловко. И сегодня я стою здесь и испытываю любовь и благодарность к Андрею Сергеевичу, к Елене Иосифовне Смирновым не только за то, что у меня в руках вот это, хотя это очень приятно, но и вообще за то, что это случилось в моей жизни", - сказала Снигирь, получая награду. В номинации "Лучшая мужская роль" победил Александр Яценко. За приз в этой номинации с ним также соревновались Юра Борисов ("Кентавр"), Александр Робак ("Снегирь"), Андрей Смоляков ("За нас с вами"). Ранее Яценко за роль в фильме "Праведник" также получил премию "Золотой орёл". Макар Хлебников за роль второго плана в фильме "Снегирь" получил премию "Ника" в номинации "Открытие года". Премию за лучшую мужскую роль второго плана посмертно получил Сергей Пускепалис, сыгравший в фильме "Сердце пармы". Актриса Ирина Розанова получила приз за лучшую женскую роль второго плана за работу в фильме "За нас с вами". Награда стала второй "Никой" в карьере артистки, первую она получила в 2005 году. Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
https://ria.ru/20240701/ursulyak-1956754371.html
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олимпийские игры, ссср, юлия снигирь, александр яценко, юлия пересильд
Культура, Олимпийские игры, СССР, Юлия Снигирь, Александр Яценко, Юлия Пересильд
Снигирь, Пересильд и Яценко получили премию "Ника" как лучшие актеры

Снигирь, Пересильд и Яценко стали лучшими актерами премии "Ника"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Юлия Снигирь
Актриса Юлия Снигирь - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Юлия Снигирь . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Юлия Снигирь, Юлия Пересильд и Александр Яценко были признаны лучшими актерами премии "Ника", сообщили ведущие церемонии.
Победительницами в номинации "За лучшую женскую роль" были признаны сразу две актрисы: Юлия Пересильд ("Вызов") и Юлия Снигирь ("За нас с вами"). Также в номинации были представлены Екатерина Вилкова ("1993") и Анна Михалкова ("Чувства Анны").
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"На прошлой церемонии "Ника" три года назад актриса Даша Екамасова сказала, "Хочешь получить "Нику"? Снимись у Смирнова". Я в тот момент сидела в зале и, честно признаюсь, уже знала, что я буду сниматься у Андрея Сергеевича, и мне стало так страшно. Я подумала, а что, если я прерву эту традицию? Это будет так неловко. И сегодня я стою здесь и испытываю любовь и благодарность к Андрею Сергеевичу, к Елене Иосифовне Смирновым не только за то, что у меня в руках вот это, хотя это очень приятно, но и вообще за то, что это случилось в моей жизни", - сказала Снигирь, получая награду.
В номинации "Лучшая мужская роль" победил Александр Яценко. За приз в этой номинации с ним также соревновались Юра Борисов ("Кентавр"), Александр Робак ("Снегирь"), Андрей Смоляков ("За нас с вами"). Ранее Яценко за роль в фильме "Праведник" также получил премию "Золотой орёл".
Макар Хлебников за роль второго плана в фильме "Снегирь" получил премию "Ника" в номинации "Открытие года".
Премию за лучшую мужскую роль второго плана посмертно получил Сергей Пускепалис, сыгравший в фильме "Сердце пармы".
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Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
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КультураОлимпийские игрыСССРЮлия СнигирьАлександр ЯценкоЮлия Пересильд
 
 
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