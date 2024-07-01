https://ria.ru/20240701/aktery-1956758094.html

Снигирь, Пересильд и Яценко получили премию "Ника" как лучшие актеры

Снигирь, Пересильд и Яценко получили премию "Ника" как лучшие актеры - РИА Новости, 01.07.2024

Снигирь, Пересильд и Яценко получили премию "Ника" как лучшие актеры

Юлия Снигирь, Юлия Пересильд и Александр Яценко были признаны лучшими актерами премии "Ника", сообщили ведущие церемонии. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T23:01

2024-07-01T23:01

2024-07-01T23:05

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олимпийские игры

ссср

юлия снигирь

александр яценко

юлия пересильд

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Юлия Снигирь, Юлия Пересильд и Александр Яценко были признаны лучшими актерами премии "Ника", сообщили ведущие церемонии. Победительницами в номинации "За лучшую женскую роль" были признаны сразу две актрисы: Юлия Пересильд ("Вызов") и Юлия Снигирь ("За нас с вами"). Также в номинации были представлены Екатерина Вилкова ("1993") и Анна Михалкова ("Чувства Анны"). "На прошлой церемонии "Ника" три года назад актриса Даша Екамасова сказала, "Хочешь получить "Нику"? Снимись у Смирнова". Я в тот момент сидела в зале и, честно признаюсь, уже знала, что я буду сниматься у Андрея Сергеевича, и мне стало так страшно. Я подумала, а что, если я прерву эту традицию? Это будет так неловко. И сегодня я стою здесь и испытываю любовь и благодарность к Андрею Сергеевичу, к Елене Иосифовне Смирновым не только за то, что у меня в руках вот это, хотя это очень приятно, но и вообще за то, что это случилось в моей жизни", - сказала Снигирь, получая награду. В номинации "Лучшая мужская роль" победил Александр Яценко. За приз в этой номинации с ним также соревновались Юра Борисов ("Кентавр"), Александр Робак ("Снегирь"), Андрей Смоляков ("За нас с вами"). Ранее Яценко за роль в фильме "Праведник" также получил премию "Золотой орёл". Макар Хлебников за роль второго плана в фильме "Снегирь" получил премию "Ника" в номинации "Открытие года". Премию за лучшую мужскую роль второго плана посмертно получил Сергей Пускепалис, сыгравший в фильме "Сердце пармы". Актриса Ирина Розанова получила приз за лучшую женскую роль второго плана за работу в фильме "За нас с вами". Награда стала второй "Никой" в карьере артистки, первую она получила в 2005 году. Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.

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https://ria.ru/20240701/artemev-1956746866.html

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олимпийские игры, ссср, юлия снигирь, александр яценко, юлия пересильд