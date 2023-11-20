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Биография Амана Тулеева

Биография Амана Тулеева - РИА Новости, 20.11.2023

Биография Амана Тулеева

Российский государственный деятель Аман-гельды Молдагазыевич (Аман Гумирович) Тулеев родился 13 мая 1944 года в городе Красноводске (ныне Туркменбаши)... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T07:13

2023-11-20T07:13

2023-11-20T07:20

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Российский государственный деятель Аман-гельды Молдагазыевич (Аман Гумирович) Тулеев родился 13 мая 1944 года в городе Красноводске (ныне Туркменбаши) Туркменской ССР (сейчас Туркмения) в семье служащего.В 1964 году окончил с отличием Тихорецкий железнодорожный техникум, в 1973 году – Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности "инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог", в 1988 году – Академию общественных наук.Трудовой путь начинал стрелочником на железнодорожной станции Краснодар-1.После окончания учебы в техникуме по направлению приехал в Сибирь, в железнодорожный поселок Мундыбаш Кемеровской области, где работал дежурным по станции.Проходил срочную службу в инженерно-саперных войсках Забайкальского военного округа. Военная профессия – сапер. После службы вернулся в Мундыбаш на прежнее место работы.В 1969 году стал начальником железнодорожной станции Мундыбаш Западно-Сибирской железной дороги.С 1973 года по 1978 год – начальник железнодорожной станции города Междуреченска.С 1978 года по 1985 год работал в Новокузнецке: сначала заместителем, затем начальником Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги.В 1985 году был назначен заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома партии. В 1988 году – начальником Кемеровской железной дороги, одной из крупнейших в Советском Союзе.В 1990 году Аман Тулеев был избран в Верховный Совет РСФСР по Горно-Шорскому национально-территориальному округу.В марте 1990 года – депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов, затем его председателем. Одновременно был назначен председателем Кемеровского облисполкома. На должности председателя областного Совета народных депутатов проработал до октября 1993 года.В апреле 1991 года Тулеев баллотировался на пост президента России и занял четвертое место из шести.В 1993 году был избран депутатом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Кузбасса.С марта 1994 года по июль 1996 года возглавлял Законодательное Собрание Кемеровской области.Участвовал в выборах президента РФ в 1996 году. Перед первым туром снял свою кандидатуру в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова.В 2000 году на президентских выборах стал четвертым из 11 претендентов.С 22 августа 1996 года по 30 июня 1997 года Аман Тулеев был членом правительства Российской Федерации, министром РФ по сотрудничеству с государствами-участниками Содружества Независимых Государств.В июле 1997 года указом президента РФ назначен главой администрации Кемеровской области.В октябре 1997 года Аман Тулеев был избран губернатором Кемеровской области, получив 95% голосов избирателей. В апреле 2001 года вновь избран губернатором Кемеровской области, получив 93,5% голосов.20 апреля 2005 года по представлению президента РФ Владимира Путина наделен полномочиями губернатора Кемеровской области сроком на пять лет.18 марта 2010 года Совет народных депутатов Кемеровской области по представлению президента РФ Дмитрия Медведева единогласно утвердил кандидатуру действующего губернатора Амана Тулеева на пост главы региона на очередной срок.16 апреля 2015 года в связи с истечением срока полномочий губернатора Кемеровской области указом президента РФ Тулеев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области.13 сентября 2015 года вновь был избран главой Кузбасса, набрав 96,69% голосов.22 сентября 2015 года вступил в должность губернатора Кемеровской области.В 2016 году на выборах в Государственную Думу седьмого созыва Аман Тулеев возглавлял объединенный партсписок "Единой России" от Томской и Кемеровской областей, а также Алтайского края и Республики Алтай. От мандата депутата Госдумы отказался, продолжил работать на посту губернатора.1 апреля 2018 года Аман Тулеев подал в отставку.После отставки он получил вакантный мандат в региональном парламенте.10 апреля 2018 года Совет народных депутатов Кемеровской области выбрал Амана Тулеева своим председателем. Занимал пост по сентябрь 2018 года.14 сентября 2018 года Аман Тулеев стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).Аман Тулеев – доктор политических наук (2000), профессор.Являлся почетным профессором Улан-Баторского университета Монгольской академии наук, приглашенным профессором Томского государственного университета, почетным профессором Кемеровского высшего военного командного училища связи (военного института)Ему принадлежат два патента на изобретение современных методов повышения эффективности погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте.Аман Тулеев – полный кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством" (2003, 2012, 2018).Он был также награжден орденами Почета (1999), Александра Невского (2014), медалью Столыпина П. А. II степени (2014) и другими наградами.Тулееву были присвоены звания "Почетный шахтер", "Почетный железнодорожник". Он являлся Почетным гражданином Кемеровской области, городов Новокузнецка, Междуреченска, Таштагола.Аман Тулеев был женат. Сын Дмитрий занимает должность начальника ФКУ "Сибуправтодор".20 ноября 2023 года стало известно, что Аман Тулеев скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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