https://ria.ru/20231120/putin-1910612116.html
Путин выразил соболезнования родным Тулеева
Путин выразил соболезнования родным Тулеева - РИА Новости, 20.11.2023
Путин выразил соболезнования родным Тулеева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, отметив, что ушел из жизни человек государственного... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:26
2023-11-20T16:26
2023-11-20T16:45
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политика
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сергей цивилев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, отметив, что ушел из жизни человек государственного масштаба, его биография связана с переломными событиями в истории, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Экс-губернатор Кузбасса скончался в возрасте 79 лет, сообщил в понедельник действующий глава региона Сергей Цивилев."С глубоким прискорбием узнал о кончине Амана Гумировича Тулеева. Ушел из жизни человек действительно государственного масштаба, биография которого связана с переломными событиями в истории России. Аман Гумирович всегда стремился к созиданию, служил России, многое сделал для Кузбасса. Был настоящим народным губернатором, которому доверяли люди. Мы сохраним добрую память об Амане Гумировиче. Примите мои соболезнования, слова поддержки и участия", - отметил президент.Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет - с 1997 по 2018 год. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. 10 апреля 2018 года Совет народных депутатов Кемеровской области выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал по сентябрь 2018 года, когда стал ректором КРИРПО.
https://ria.ru/20231120/tuleev-1910481317.html
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общество, аман тулеев, политика, россия, кемеровская область, владимир путин, сергей цивилев
Общество, Аман Тулеев, Политика, Россия, Кемеровская область, Владимир Путин, Сергей Цивилев
Путин выразил соболезнования родным Тулеева
Путин о Тулееве: ушел из жизни человек государственного масштаба