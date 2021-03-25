https://ria.ru/20210325/pozhar-1602747184.html

Кемеровский экс-губернатор выдвинул новую версию пожара в "Зимней вишне"

Кемеровский экс-губернатор выдвинул новую версию пожара в "Зимней вишне"

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявил, что причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", унесшего 60 жизней, вполне мог быть поджог. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T08:28

2021-03-25T08:28

2021-03-25T20:29

пожар в торговом центре в кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

аман тулеев

кемерово

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152458/34/1524583417_0:378:4032:2646_1920x0_80_0_0_c3475811ceca800835478a32bf74bcb2.jpg

КЕМЕРОВО, 25 мар - РИА Новости. Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявил, что причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", унесшего 60 жизней, вполне мог быть поджог."По поводу "Зимней вишни" меня до сих пор терзают сомнения. Почему пламя моментально охватило все здание?! Почему температура возгорания оказалась настолько высокой – 700 градусов? Мое личное мнение – это было похоже на поджог. Но, повторяю, это мое мнение. Доказательств этого у меня нет. Само здание торгового центра было словно специально выстроенная ловушка. Почему кинозалы, игровые залы оказались на верхнем этаже? Почему все двери оказались заперты наглухо, в том числе и дверь кинозала, где находились дети? Пожарная сигнализация вообще не работала, а вентиляция действовала в обратном направлении… тем самым еще больше раздувая пламя", – написал Тулеев в Instagram в третью годовщину трагедии."В пожаре погибла моя племянница Таня, которой исполнилось всего 11 лет. Она вместе с одноклассниками тоже оказалась в "Зимней вишне". Пошла в кино, а когда начался пожар, перестала отвечать на звонки… Вот сейчас вспоминаю об этом, и ком в горле стоит, слезы подкатывают… То есть все переплелось – и наша общая, и личная боль", – добавил экс-губернатор.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.В рамках трех уголовных дел арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. По всем трем делам идут судебные процессы.

https://ria.ru/20210218/vishnya-1598060036.html

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в торговом центре в кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аман тулеев, кемерово, происшествия