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Кемеровский экс-губернатор выдвинул новую версию пожара в "Зимней вишне"
Кемеровский экс-губернатор выдвинул новую версию пожара в "Зимней вишне"
Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявил, что причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", унесшего 60 жизней, вполне мог быть поджог. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T08:28
2021-03-25T20:29
пожар в торговом центре в кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
аман тулеев
кемерово
происшествия
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КЕМЕРОВО, 25 мар - РИА Новости. Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявил, что причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", унесшего 60 жизней, вполне мог быть поджог."По поводу "Зимней вишни" меня до сих пор терзают сомнения. Почему пламя моментально охватило все здание?! Почему температура возгорания оказалась настолько высокой – 700 градусов? Мое личное мнение – это было похоже на поджог. Но, повторяю, это мое мнение. Доказательств этого у меня нет. Само здание торгового центра было словно специально выстроенная ловушка. Почему кинозалы, игровые залы оказались на верхнем этаже? Почему все двери оказались заперты наглухо, в том числе и дверь кинозала, где находились дети? Пожарная сигнализация вообще не работала, а вентиляция действовала в обратном направлении… тем самым еще больше раздувая пламя", – написал Тулеев в Instagram в третью годовщину трагедии."В пожаре погибла моя племянница Таня, которой исполнилось всего 11 лет. Она вместе с одноклассниками тоже оказалась в "Зимней вишне". Пошла в кино, а когда начался пожар, перестала отвечать на звонки… Вот сейчас вспоминаю об этом, и ком в горле стоит, слезы подкатывают… То есть все переплелось – и наша общая, и личная боль", – добавил экс-губернатор.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.В рамках трех уголовных дел арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. По всем трем делам идут судебные процессы.
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пожар в торговом центре в кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аман тулеев, кемерово, происшествия

Кемеровский экс-губернатор выдвинул новую версию пожара в "Зимней вишне"

08:28 25.03.2021 (обновлено: 20:29 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Ольга КлимоваСгоревший ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. 14 июля 2018
Сгоревший ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 14 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Ольга Климова
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КЕМЕРОВО, 25 мар - РИА Новости. Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявил, что причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", унесшего 60 жизней, вполне мог быть поджог.
"По поводу "Зимней вишни" меня до сих пор терзают сомнения. Почему пламя моментально охватило все здание?! Почему температура возгорания оказалась настолько высокой – 700 градусов? Мое личное мнение – это было похоже на поджог. Но, повторяю, это мое мнение. Доказательств этого у меня нет. Само здание торгового центра было словно специально выстроенная ловушка. Почему кинозалы, игровые залы оказались на верхнем этаже? Почему все двери оказались заперты наглухо, в том числе и дверь кинозала, где находились дети? Пожарная сигнализация вообще не работала, а вентиляция действовала в обратном направлении… тем самым еще больше раздувая пламя", – написал Тулеев в Instagram в третью годовщину трагедии.
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Охранник раскрыл подробности трагедии в "Зимней вишне"
"В пожаре погибла моя племянница Таня, которой исполнилось всего 11 лет. Она вместе с одноклассниками тоже оказалась в "Зимней вишне". Пошла в кино, а когда начался пожар, перестала отвечать на звонки… Вот сейчас вспоминаю об этом, и ком в горле стоит, слезы подкатывают… То есть все переплелось – и наша общая, и личная боль", – добавил экс-губернатор.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
В рамках трех уголовных дел арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. По всем трем делам идут судебные процессы.
 
Пожар в торговом центре в КемеровоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Аман ТулеевКемеровоПроисшествия
 
 
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