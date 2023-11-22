https://ria.ru/20231122/tuleev-1910999895.html

В Кемерово похоронили экс-главу Кузбасса Амана Тулеева

В Кемерово похоронили экс-главу Кузбасса Амана Тулеева - РИА Новости, 22.11.2023

В Кемерово похоронили экс-главу Кузбасса Амана Тулеева

Бывшего главу Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева похоронили на Центральном кладбище №1 в Кемерово рядом с могилой его сына Андрея, передает... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:09

2023-11-22T11:09

2023-11-22T11:09

общество

кемеровская область

кемерово

аман тулеев

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КЕМЕРОВО, 22 ноя – РИА Новости. Бывшего главу Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева похоронили на Центральном кладбище №1 в Кемерово рядом с могилой его сына Андрея, передает корреспондент РИА Новости. Тулеев скончался в понедельник в возрасте 79 лет. Церемония прощания с бывшим губернатором проходила в Музыкальном театре им. А. Боброва. В Знаменском кафедральном соборе прошел чин отпевания. Его возглавлял митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, участие принимали все архиереи Кузбасской митрополии. В последний путь бывшего главу Кузбасса провожали в сопровождении почетного караула, его гроб везли на лафете. В честь Амана Тулеева был дан троекраиный прощальный салют. Хоронили экс- губернатора под звуки духового оркестра Президентского кадетского училища. В честь него прозвучал гимн Кузбасса. Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года более 20 лет. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. Совет народных депутатов Кемеровской области 10 апреля 2018 года выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал по сентябрь 2018 года, когда стал ректором КРИРПО.

https://ria.ru/20231120/tuleev-1910484406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, кемеровская область, кемерово, аман тулеев