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В Кемерово похоронили экс-главу Кузбасса Амана Тулеева - РИА Новости, 22.11.2023
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11:09 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/tuleev-1910999895.html
В Кемерово похоронили экс-главу Кузбасса Амана Тулеева
В Кемерово похоронили экс-главу Кузбасса Амана Тулеева - РИА Новости, 22.11.2023
В Кемерово похоронили экс-главу Кузбасса Амана Тулеева
Бывшего главу Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева похоронили на Центральном кладбище №1 в Кемерово рядом с могилой его сына Андрея, передает... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:09
2023-11-22T11:09
общество
кемеровская область
кемерово
аман тулеев
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КЕМЕРОВО, 22 ноя – РИА Новости. Бывшего главу Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева похоронили на Центральном кладбище №1 в Кемерово рядом с могилой его сына Андрея, передает корреспондент РИА Новости. Тулеев скончался в понедельник в возрасте 79 лет. Церемония прощания с бывшим губернатором проходила в Музыкальном театре им. А. Боброва. В Знаменском кафедральном соборе прошел чин отпевания. Его возглавлял митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, участие принимали все архиереи Кузбасской митрополии. В последний путь бывшего главу Кузбасса провожали в сопровождении почетного караула, его гроб везли на лафете. В честь Амана Тулеева был дан троекраиный прощальный салют. Хоронили экс- губернатора под звуки духового оркестра Президентского кадетского училища. В честь него прозвучал гимн Кузбасса. Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года более 20 лет. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. Совет народных депутатов Кемеровской области 10 апреля 2018 года выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал по сентябрь 2018 года, когда стал ректором КРИРПО.
https://ria.ru/20231120/tuleev-1910484406.html
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общество, кемеровская область, кемерово, аман тулеев
Общество, Кемеровская область, Кемерово, Аман Тулеев
В Кемерово похоронили экс-главу Кузбасса Амана Тулеева

Экс-главу Кузбасса Амана Тулеева похоронили в Кемерово рядом с могилой сына

© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым
Церемония прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Данил Айкин
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Церемония прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 22 ноя – РИА Новости. Бывшего главу Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева похоронили на Центральном кладбище №1 в Кемерово рядом с могилой его сына Андрея, передает корреспондент РИА Новости.
Тулеев скончался в понедельник в возрасте 79 лет.
© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанкПортрет на церемонии прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Музыкальном театре Кузбасса
Портрет на церемонии прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Музыкальном театре Кузбасса - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
Портрет на церемонии прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Музыкальном театре Кузбасса
Церемония прощания с бывшим губернатором проходила в Музыкальном театре им. А. Боброва. В Знаменском кафедральном соборе прошел чин отпевания. Его возглавлял митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, участие принимали все архиереи Кузбасской митрополии.
В последний путь бывшего главу Кузбасса провожали в сопровождении почетного караула, его гроб везли на лафете. В честь Амана Тулеева был дан троекраиный прощальный салют. Хоронили экс- губернатора под звуки духового оркестра Президентского кадетского училища. В честь него прозвучал гимн Кузбасса.
Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года более 20 лет. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. Совет народных депутатов Кемеровской области 10 апреля 2018 года выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал по сентябрь 2018 года, когда стал ректором КРИРПО.
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Биография Амана Тулеева
20 ноября, 07:13
 
ОбществоКемеровская областьКемеровоАман Тулеев
 
 
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