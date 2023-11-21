https://ria.ru/20231121/tuleev-1910737280.html
Отпевание Тулеева пройдет в Знаменском соборе в Кемерово 22 ноября
Отпевание Тулеева пройдет в Знаменском соборе в Кемерово 22 ноября - РИА Новости, 21.11.2023
Отпевание Тулеева пройдет в Знаменском соборе в Кемерово 22 ноября
Отпевание Амана Тулеева состоится завтра в Знаменском кафедральном соборе Кемерово, сообщила пресс-служба Кузбасского регионального института развития... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:13
2023-11-21T10:13
2023-11-21T10:13
религия
аман тулеев
кемерово
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151827/03/1518270386_0:123:3114:1875_1920x0_80_0_0_dd6a6a1e294c066f4c5c1273ed442a1e.jpg
КЕМЕРОВО, 21 ноя – РИА Новости. Отпевание Амана Тулеева состоится завтра в Знаменском кафедральном соборе Кемерово, сообщила пресс-служба Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО), ректором которого был экс-губернатор региона. Тулеев накануне скончался в возрасте 79 лет, прощание с ним состоится 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса. "Уважаемые кузбассовцы! В 13.00 состоится отпевание в Знаменском соборе г. Кемерово", – сообщила пресс-служба вуза. Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года более 20 лет. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. Совет народных депутатов Кемеровской области 10 апреля 2018 года выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал по сентябрь 2018 года, когда стал ректором КРИРПО.
https://ria.ru/20231120/tuleev-1910484406.html
кемерово
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151827/03/1518270386_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_db6e697c51f2cf3b312a14abf3c36ecf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аман тулеев, кемерово, кемеровская область
Религия, Аман Тулеев, Кемерово, Кемеровская область
Отпевание Тулеева пройдет в Знаменском соборе в Кемерово 22 ноября
Отпевание Амана Тулеева пройдет в Знаменском соборе в Кемерово 22 ноября