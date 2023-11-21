https://ria.ru/20231121/tuleev-1910737280.html

Отпевание Тулеева пройдет в Знаменском соборе в Кемерово 22 ноября

Отпевание Тулеева пройдет в Знаменском соборе в Кемерово 22 ноября - РИА Новости, 21.11.2023

Отпевание Тулеева пройдет в Знаменском соборе в Кемерово 22 ноября

Отпевание Амана Тулеева состоится завтра в Знаменском кафедральном соборе Кемерово, сообщила пресс-служба Кузбасского регионального института развития... РИА Новости, 21.11.2023

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КЕМЕРОВО, 21 ноя – РИА Новости. Отпевание Амана Тулеева состоится завтра в Знаменском кафедральном соборе Кемерово, сообщила пресс-служба Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО), ректором которого был экс-губернатор региона. Тулеев накануне скончался в возрасте 79 лет, прощание с ним состоится 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса. "Уважаемые кузбассовцы! В 13.00 состоится отпевание в Знаменском соборе г. Кемерово", – сообщила пресс-служба вуза. Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года более 20 лет. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. Совет народных депутатов Кемеровской области 10 апреля 2018 года выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал по сентябрь 2018 года, когда стал ректором КРИРПО.

https://ria.ru/20231120/tuleev-1910484406.html

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аман тулеев, кемерово, кемеровская область