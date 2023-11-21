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Отпевание Тулеева пройдет в Знаменском соборе в Кемерово 22 ноября - РИА Новости, 21.11.2023
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Религия
 
10:13 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/tuleev-1910737280.html
Отпевание Тулеева пройдет в Знаменском соборе в Кемерово 22 ноября
Отпевание Тулеева пройдет в Знаменском соборе в Кемерово 22 ноября - РИА Новости, 21.11.2023
Отпевание Тулеева пройдет в Знаменском соборе в Кемерово 22 ноября
Отпевание Амана Тулеева состоится завтра в Знаменском кафедральном соборе Кемерово, сообщила пресс-служба Кузбасского регионального института развития... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:13
2023-11-21T10:13
религия
аман тулеев
кемерово
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 21 ноя – РИА Новости. Отпевание Амана Тулеева состоится завтра в Знаменском кафедральном соборе Кемерово, сообщила пресс-служба Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО), ректором которого был экс-губернатор региона. Тулеев накануне скончался в возрасте 79 лет, прощание с ним состоится 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса. "Уважаемые кузбассовцы! В 13.00 состоится отпевание в Знаменском соборе г. Кемерово", – сообщила пресс-служба вуза. Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года более 20 лет. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. Совет народных депутатов Кемеровской области 10 апреля 2018 года выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал по сентябрь 2018 года, когда стал ректором КРИРПО.
https://ria.ru/20231120/tuleev-1910484406.html
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аман тулеев, кемерово, кемеровская область
Религия, Аман Тулеев, Кемерово, Кемеровская область
Отпевание Тулеева пройдет в Знаменском соборе в Кемерово 22 ноября

Отпевание Амана Тулеева пройдет в Знаменском соборе в Кемерово 22 ноября

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАман Тулеев
Аман Тулеев - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Аман Тулеев. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 21 ноя – РИА Новости. Отпевание Амана Тулеева состоится завтра в Знаменском кафедральном соборе Кемерово, сообщила пресс-служба Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО), ректором которого был экс-губернатор региона.
Тулеев накануне скончался в возрасте 79 лет, прощание с ним состоится 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса.
«
"Уважаемые кузбассовцы! В 13.00 состоится отпевание в Знаменском соборе г. Кемерово", – сообщила пресс-служба вуза.
Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года более 20 лет. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. Совет народных депутатов Кемеровской области 10 апреля 2018 года выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал по сентябрь 2018 года, когда стал ректором КРИРПО.
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Биография Амана Тулеева
Вчера, 07:13
 
РелигияАман ТулеевКемеровоКемеровская область
 
 
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