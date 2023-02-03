Церковные праздники в феврале 2023 года: полный календарь
Церковный праздник в феврале
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Какие даты отмечает церковь в феврале 2023 года, когда в России начнется Великий пост, какие важные праздники приходятся в церковном православном календаре на 14, 15, 25 числа - в материале РИА Новости.
Церковный календарь на февраль
В церковном календаре отмечены важные события из жизни Христа, Девы Марии и дни памяти различных святых. В частности, на февраль приходится начало Великого поста и Сретение Господне - двунадесятый (один из двенадцати наиболее значимых) непереходящий праздник, посвященный встрече человека с Богом. Кроме того, в этом месяце православные поминают всех усопших, так как 18 февраля в храмах будут проводиться службы в честь Вселенской родительской субботы (мясопустной).
На торжественной литургии в храме
Какие православные праздники будут в феврале
В феврале 2023 года христиане будут отмечать более 90 праздников и дней памяти святых.
1 февраля, среда:
- —преподобного Макария Великого, Египетского;
- —преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского;
- —священномученика Петра Скипетрова, пресвитера;
- —святителя Марка Евгеника, архиепископа;
- —блаженного Феодора Новгородского;
- —преподобного Макария Римлянина, Новгородского;
- —преподобного Макария Печерского, диакона.
2 февраля, четверг:
- —преподобного Евфимия Великого.
3 февраля, пятница:
- —преподобного Максима Грека;
- —преподобного Максима Исповедника;
- —мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы;
- —мученика Неофита Никейского.
4 февраля, суббота:
- —святого апостола от 70-ти Тимофея;
- —преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца;
- —священномучеников Иоанна Успенского и Евфимия Тихонравова, пресвитеров;
- —преподобномученика Анастасия Персянина;
- —преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.
5 февраля, воскресенье:
- —священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина;
- —святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского;
- —Собор Костромских святых;
- —преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского.
6 февраля, понедельник:
- —неделя о мытаре и фарисее, первый день;
- —мученика Иоанна Казанского;
- —блаженной Ксении Петербургской;
- —преподобной Ксении (в миру Евсевии) Миласской, диаконисы;
- —святителя Герасима, епископа Великопермского, Устьвымского.
7 февраля, вторник:
- —святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского;
- —священномученика Василия (Зеленцова), епископа Прилукского;
- —святителя Моисея, архиепископа Новгородского и Псковского;
- —священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского;
- —священномученика Петра (Зверева), архиепископа Воронежского.
18 января, 02:02Крещенский сочельник (Навечерие) по православному календарю
8 февраля, среда:
- —преподобных Ксенофонта Константинопольского, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна;
- —преподобного Феодора Студита, игумена.
9 февраля, четверг:
- —перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
10 февраля, пятница:
- —преподобного Ефрема Сирина;
- —преподобного Ефрема Новоторжского;
- —преподобного Ефрема Печерского;
- —преподобного Феодосия Тотемского;
- —преподобного Исаака Сирина.
11 февраля, суббота:
- —перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца;
- —святителя Лаврентия, затворника Печерского;
- —Собор Екатеринбургских святых.
12 февраля, воскресенье:
- —Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого;
- —священномученика Ипполита, епископа Остинского и с ним мучеников Кенсорина, Савина, мученицы Хрисии девы и прочих 20-ти мучеников;
- —преподобного Зинона, постника Печерского.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкСвеча в руках священнослужителя в храме Сретения Господня
Свеча в руках священнослужителя в храме Сретения Господня
13 февраля, понедельник:
- —бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии;
- —Святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского.
14 февраля, вторник:
- —предпразднство Сретения Господня;
- —святого мученика Трифона Апамейского;
- —преподобного Петра Галатийского.
15 февраля, среда:
- —Сретение Господне.
16 февраля, четверг:
- —благоверного князя Романа Угличского;
- —равноапостольного Николая (Касаткина), архиепископа Японского;
- —попразднство Сретения Господня;
- —праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.
17 февраля, пятница:
- —преподобного Исидора Пелусиота;
- —благоверного князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского;
- —преподобного Кирилла Новоезерского (Новгородского).
18 февраля, суббота:
- —Суббота мясопустная (Вселенская родительская);
- —святителя Феодосия, архиепископа Черниговского;
- —мученицы Агафии Панормской (Палермской).
19 февраля, воскресенье:
- —преподобного Вукола Смирнского, епископа;
- —преподобных Варсонофия Великого и Иоанна пророка.
20 февраля, понедельник:
- —Масленица, первый день;
- —преподобного Парфения, епископа Лампсакийского;
- —преподобного Луки Елладского.
21 февраля, вторник:
- —Масленица, второй день;
- —великомученика Феодора Стратилата;
- —пророка Захарии Серповидца;
- —святителя Саввы II, архиепископа Сербского.
22 февраля, среда:
- —Масленица, третий день;
- —мученика Никифора Антиохийского (Сирийского);
- —обретение мощей святителя Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутского;
- —обретение мощей святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России;
- —преподобного Панкратия Печерского.
23 февраля, четверг:
- —Масленица, четвертый день;
- —священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц;
- —благоверной княгини Анны Новгородской;
- —преподобного Прохора Печерского;
- —преподобного Лонгина Коряжемского, иеромонаха.
24 февраля, пятница:
- —Масленица, пятый день;
- —священномученика Власия Севастийского, епископа;
- —благоверного князя Всеволода (в Крещении Гавриила) Новгородского, Псковского чудотворца;
- —преподобного Димитрия Прилуцкого, игумена Вологодского.
25 февраля, суббота:
- —Масленица, шестой день;
- —Иверской иконы Божией Матери;
- —святителя Алексия, митрополита Московского, всея России чудотворца;
- —святителя Мелетия (Леонтовича), архиепископа Харьковского.
26 февраля, воскресенье:
- —Масленица, седьмой день;
- —преподобного Мартиниана Кесарийского (Палестинского);
- —преподобных Зои и Светланы (Фотинии);
- —преподобного Симеона Мироточивого (в миру Стефана Неманя), царя Сербского.
27 февраля, понедельник:
- —Великий пост, первый день;
- —равноапостольного Кирилла, учителя Словенского;
- —преподобного Марона, пустынника Сирийского;
- —12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры
- —преподобного Исаакия, затворника Печерского;
- —преподобного Авксентия Вифинского;
- —благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его мученика Феодора, чудотворцев.
28 февраля, вторник:
- —Великий пост, второй день;
- —преподобного Пафнутия, затворника Печерского;
- —апостола от 70-ти Онисима.
Двунадесятые праздники в феврале:
Сретение Господне. Праздник посвящен принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм для того, чтобы посвятить его Богу. По одной из древних христианских традиций первого мальчика, который появился на свет в семье, необходимо было посвятить Господу. Делалось это в память о событиях, которые предшествовали исходу евреев из Египта. Принести в храм ребенка нужно было на 40-й день после рождения. Поэтому Сретение отмечается через 40 дней после Рождества.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВерующая в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Верующая в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
День особого поминовения усопших:
Вселенская родительская суббота (мясопустная). Мясопустной суббота называется потому, что приходится на мясопустную неделю перед Масленицей, воскресенье - последний день, когда христиане могут есть мясную пищу, далее начинается Великий пост. Название "мясопустная" обозначает то, что верующий "отпускает" мясо, забывает о нем на время поста до самой Пасхи. История дня уходит корнями во времена, когда первые христиане поминали всех единоверцев, замученных язычниками, многие из которых не были похоронены в соответствии с церковными традициями, поэтому оставшиеся в живых молились за них.
Сплошные седмицы (недели, в которые нет поста в среду и пятницу):
6 - 11 февраля ‒ Мытаря и фарисея. Названа в честь библейской притчи о мытаре и фарисее. Эту притчу по библейскому преданию рассказал Христос всем, кто уверен в своей праведности, унижая при этом других. Смысл притчи заключен в словах, которые указаны в нагорной проповеди: "Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить". Эта неделя является подготовительной к грядущему Великому посту.
20 - 26 февраля ‒ Масленица. Древний праздник связан с языческими традициями: сменой времен года и встречей весны. В календаре православной церкви эта неделя называется Сырной седмицей, которая предшествует Великому посту. В это время верующие должны примириться с родными и близкими в преддверии 40-дневного поста.
Прихожане во время службы в храме
Посты в феврале
Пост для христианина - не просто воздержание от скоромной пищи, главная его цель - очистить душу верующего. Посты бывают многодневные и однодневные.
Многодневный
Каждый год даты Великого поста меняются. Согласно православным канонам он наступает ровно за семь недель до Пасхи и длится 48 дней — до субботы, предшествующей Христову Воскресению. В 2023 году Великий пост начнется 27 февраля, а закончится 15 апреля.
Однодневные
В христианстве существуют однодневные посты, которые верующий должен соблюдать каждую среду и пятницу. В среду - в память предательства Иуды, а в пятницу вспоминают распятие и смерть Иисуса. В феврале таких поста три: 1, 3, 17 числа (исключаются сплошные седмицы).
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Имена в феврале по церковному календарю
День тезоименитства или день ангела - день небесного покровителя человека, чье имя дается ему при рождении. Православный календарь именин на февраль:
- —1 - Антон, Арсений, Григорий, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Савва, Федор, Феодосия.
- —2 - Ефим, Захар, Инна, Лаврентий, Лев, Павел, Римма.
- —3 - Агния, Анастасий, Валериан, Евгений, Иван, Илья, Максим, Феодосий.
- —4 февраля - Агафон, Анастасий, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков.
- —5 - Геннадий, Евдокия, Екатерина, Климент, Серафим, Федор, Феоктист.
- —6 - Анастасий, Вавила, Герасим, Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей.
- —7 - Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс, Филипп.
- —8 - Аркадий, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Климент, Мария, Петр, Семен, Федор.
- —9 - Дмитрий, Иван, Петр.
- —10 - Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаак, Леонтий, Ольга, Федор, Феодосий.
- —11 - Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иона, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков.
- —12 - Василий, Владимир, Григорий, Иван, Ипполит, Климент, Максим, Пелагея, Петр, Рустик, Степан, Федор.
- —13 - Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита, Никифор.
- —14 - Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.
6 января, 02:50Православный Рождественский сочельник
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- —16 - Анна, Василий, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Святослав, Семен, Симон, Тимофей.
- —17 - Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Михаил, Николай, Петр, Серафим, Сергей, Сидор, Федор, Феоктист, Юрий.
- —18 - Агафья, Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил, Феодосий.
- —19 - Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Христина, Юлиан.
- —20 - Александр, Алексей, Лука, Петр.
- —21 - Александр, Андрей, Захар, Макар, Никифор, Петр, Поликарп, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.
- —22 - Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкрат, Петр.
- —23 - Аким, Анастасий, Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Валериан, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Лука, Марк, Петр, Пимен, Прохор, Семен.
- —24 - Влас, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Захар, Федора.
- —25 - Алексей, Антон, Евгений, Мария.
- —26 - Анисим, Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зосима, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Михаил, Никандр, Николай, Павел, Светлана, Семен, Сильвестр, Степан, Тимофей.
- —27 - Авраам, Анисим, Исаак, Кирилл, Михаил, Трифон, Федор.
- —28 - Алексей, Анисим, Арсений, Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Николай, Никон, Пафнутий, Петр, Семен, София.
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29 декабря 2022, 14:30РелигияРождество Христово в 2023 году: как отмечают праздник православные
Приметы и поверья
Февраль - последний месяц зимы, в народе его называли "лютень", так как в это время еще сильные морозы, и "бокогрей", потому, что уже начинает выглядывать солнце, предвещая скорую весну. Народные приметы на этот месяц помогают предугадать, какая погода будет будущими весной, летом и осенью, насколько хорошим ожидается урожай.
- —В начале февраля оттепель - будет посредственный урожай.
- —Холодный февраль к жаркому лету.
- —В феврале много инея - летом будет много росы и меда.
- —Гроза в феврале - к сильным ветрам.
- —1 февраля ясная и солнечная погода - будет ранняя весна, а метель в полдень обещает снежное начало весны и холодную Масленицу.