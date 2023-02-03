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Церковные праздники в феврале 2023: православный календарь на месяц
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230203/prazdnik-1849521102.html
Церковные праздники в феврале 2023 года: полный календарь
Церковные праздники в феврале 2023: православный календарь на месяц
Церковные праздники в феврале 2023 года: полный календарь
Какие даты отмечает церковь в феврале 2023 года, когда в России начнется Великий пост, какие важные праздники приходятся в церковном православном календаре на... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:47
2023-02-03T14:47
религия
россия
великий пост
религия
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религиозные праздники
общество
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Какие даты отмечает церковь в феврале 2023 года, когда в России начнется Великий пост, какие важные праздники приходятся в церковном православном календаре на 14, 15, 25 числа - в материале РИА Новости.Церковный календарь на февральВ церковном календаре отмечены важные события из жизни Христа, Девы Марии и дни памяти различных святых. В частности, на февраль приходится начало Великого поста и Сретение Господне - двунадесятый (один из двенадцати наиболее значимых) непереходящий праздник, посвященный встрече человека с Богом. Кроме того, в этом месяце православные поминают всех усопших, так как 18 февраля в храмах будут проводиться службы в честь Вселенской родительской субботы (мясопустной).Какие православные праздники будут в февралеВ феврале 2023 года христиане будут отмечать более 90 праздников и дней памяти святых.1 февраля, среда:2 февраля, четверг:3 февраля, пятница:4 февраля, суббота:5 февраля, воскресенье:6 февраля, понедельник:7 февраля, вторник:8 февраля, среда:9 февраля, четверг:10 февраля, пятница:11 февраля, суббота:12 февраля, воскресенье:13 февраля, понедельник:14 февраля, вторник:15 февраля, среда:16 февраля, четверг:17 февраля, пятница:18 февраля, суббота:19 февраля, воскресенье:20 февраля, понедельник:21 февраля, вторник:22 февраля, среда:23 февраля, четверг:24 февраля, пятница:25 февраля, суббота:26 февраля, воскресенье:27 февраля, понедельник:28 февраля, вторник:Двунадесятые праздники в феврале:Сретение Господне. Праздник посвящен принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм для того, чтобы посвятить его Богу. По одной из древних христианских традиций первого мальчика, который появился на свет в семье, необходимо было посвятить Господу. Делалось это в память о событиях, которые предшествовали исходу евреев из Египта. Принести в храм ребенка нужно было на 40-й день после рождения. Поэтому Сретение отмечается через 40 дней после Рождества.День особого поминовения усопших:Вселенская родительская суббота (мясопустная). Мясопустной суббота называется потому, что приходится на мясопустную неделю перед Масленицей, воскресенье - последний день, когда христиане могут есть мясную пищу, далее начинается Великий пост. Название "мясопустная" обозначает то, что верующий "отпускает" мясо, забывает о нем на время поста до самой Пасхи. История дня уходит корнями во времена, когда первые христиане поминали всех единоверцев, замученных язычниками, многие из которых не были похоронены в соответствии с церковными традициями, поэтому оставшиеся в живых молились за них.Сплошные седмицы (недели, в которые нет поста в среду и пятницу):6 - 11 февраля ‒ Мытаря и фарисея. Названа в честь библейской притчи о мытаре и фарисее. Эту притчу по библейскому преданию рассказал Христос всем, кто уверен в своей праведности, унижая при этом других. Смысл притчи заключен в словах, которые указаны в нагорной проповеди: "Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить". Эта неделя является подготовительной к грядущему Великому посту.20 - 26 февраля ‒ Масленица. Древний праздник связан с языческими традициями: сменой времен года и встречей весны. В календаре православной церкви эта неделя называется Сырной седмицей, которая предшествует Великому посту. В это время верующие должны примириться с родными и близкими в преддверии 40-дневного поста.Посты в февралеПост для христианина - не просто воздержание от скоромной пищи, главная его цель - очистить душу верующего. Посты бывают многодневные и однодневные.МногодневныйКаждый год даты Великого поста меняются. Согласно православным канонам он наступает ровно за семь недель до Пасхи и длится 48 дней — до субботы, предшествующей Христову Воскресению. В 2023 году Великий пост начнется 27 февраля, а закончится 15 апреля.ОднодневныеВ христианстве существуют однодневные посты, которые верующий должен соблюдать каждую среду и пятницу. В среду - в память предательства Иуды, а в пятницу вспоминают распятие и смерть Иисуса. В феврале таких поста три: 1, 3, 17 числа (исключаются сплошные седмицы).Имена в феврале по церковному календарюДень тезоименитства или день ангела - день небесного покровителя человека, чье имя дается ему при рождении. Православный календарь именин на февраль:ㅤㅤПриметы и поверьяФевраль - последний месяц зимы, в народе его называли "лютень", так как в это время еще сильные морозы, и "бокогрей", потому, что уже начинает выглядывать солнце, предвещая скорую весну. Народные приметы на этот месяц помогают предугадать, какая погода будет будущими весной, летом и осенью, насколько хорошим ожидается урожай.
https://ria.ru/20230111/kreschenie-1844235259.html
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россия, великий пост , религия, праздники, религиозные праздники, общество
Религия, Россия, Великий пост , Религия, праздники, Религиозные праздники, Общество
14:47 03.02.2023
 

Церковные праздники в феврале 2023 года: полный календарь

© РИА Новости / Александр КряжевЦерковный праздник в феврале
Церковный праздник в феврале - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Церковный праздник в феврале
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Оглавление
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Какие даты отмечает церковь в феврале 2023 года, когда в России начнется Великий пост, какие важные праздники приходятся в церковном православном календаре на 14, 15, 25 числа - в материале РИА Новости.

Церковный календарь на февраль

В церковном календаре отмечены важные события из жизни Христа, Девы Марии и дни памяти различных святых. В частности, на февраль приходится начало Великого поста и Сретение Господне - двунадесятый (один из двенадцати наиболее значимых) непереходящий праздник, посвященный встрече человека с Богом. Кроме того, в этом месяце православные поминают всех усопших, так как 18 февраля в храмах будут проводиться службы в честь Вселенской родительской субботы (мясопустной).
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкНа торжественной литургии в храме
На торжественной литургии в храме - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На торжественной литургии в храме

Какие православные праздники будут в феврале

В феврале 2023 года христиане будут отмечать более 90 праздников и дней памяти святых.
1 февраля, среда:
  • преподобного Макария Великого, Египетского;
  • преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского;
  • священномученика Петра Скипетрова, пресвитера;
  • святителя Марка Евгеника, архиепископа;
  • блаженного Феодора Новгородского;
  • преподобного Макария Римлянина, Новгородского;
  • преподобного Макария Печерского, диакона.
2 февраля, четверг:
  • преподобного Евфимия Великого.
3 февраля, пятница:
  • преподобного Максима Грека;
  • преподобного Максима Исповедника;
  • мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы;
  • мученика Неофита Никейского.
Крещение Господне - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 19:08Религия
Крещение Господне в 2023 году: дата, как принято отмечать праздник
4 февраля, суббота:
  • святого апостола от 70-ти Тимофея;
  • преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца;
  • священномучеников Иоанна Успенского и Евфимия Тихонравова, пресвитеров;
  • преподобномученика Анастасия Персянина;
  • преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.
5 февраля, воскресенье:
  • священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина;
  • святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского;
  • Собор Костромских святых;
  • преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского.
6 февраля, понедельник:
  • неделя о мытаре и фарисее, первый день;
  • мученика Иоанна Казанского;
  • блаженной Ксении Петербургской;
  • преподобной Ксении (в миру Евсевии) Миласской, диаконисы;
  • святителя Герасима, епископа Великопермского, Устьвымского.
7 февраля, вторник:
  • святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского;
  • священномученика Василия (Зеленцова), епископа Прилукского;
  • святителя Моисея, архиепископа Новгородского и Псковского;
  • священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского;
  • священномученика Петра (Зверева), архиепископа Воронежского.
В кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 02:02
Крещенский сочельник (Навечерие) по православному календарю
8 февраля, среда:
  • преподобных Ксенофонта Константинопольского, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна;
  • преподобного Феодора Студита, игумена.
9 февраля, четверг:
  • перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
10 февраля, пятница:
  • преподобного Ефрема Сирина;
  • преподобного Ефрема Новоторжского;
  • преподобного Ефрема Печерского;
  • преподобного Феодосия Тотемского;
  • преподобного Исаака Сирина.
11 февраля, суббота:
  • перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца;
  • святителя Лаврентия, затворника Печерского;
  • Собор Екатеринбургских святых.
12 февраля, воскресенье:
  • Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого;
  • священномученика Ипполита, епископа Остинского и с ним мучеников Кенсорина, Савина, мученицы Хрисии девы и прочих 20-ти мучеников;
  • преподобного Зинона, постника Печерского.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкСвеча в руках священнослужителя в храме Сретения Господня
Свеча в руках священнослужителя в храме Сретения Господня - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Свеча в руках священнослужителя в храме Сретения Господня
13 февраля, понедельник:
  • бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии;
  • Святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского.
14 февраля, вторник:
  • предпразднство Сретения Господня;
  • святого мученика Трифона Апамейского;
  • преподобного Петра Галатийского.
15 февраля, среда:
  • Сретение Господне.
16 февраля, четверг:
  • благоверного князя Романа Угличского;
  • равноапостольного Николая (Касаткина), архиепископа Японского;
  • попразднство Сретения Господня;
  • праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.
17 февраля, пятница:
  • преподобного Исидора Пелусиота;
  • благоверного князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского;
  • преподобного Кирилла Новоезерского (Новгородского).
Вселенская родительская суббота - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 21:15Религия
Вселенская родительская суббота в 2023 году: традиции поминального дня
18 февраля, суббота:
  • Суббота мясопустная (Вселенская родительская);
  • святителя Феодосия, архиепископа Черниговского;
  • мученицы Агафии Панормской (Палермской).
19 февраля, воскресенье:
  • преподобного Вукола Смирнского, епископа;
  • преподобных Варсонофия Великого и Иоанна пророка.
20 февраля, понедельник:
  • Масленица, первый день;
  • преподобного Парфения, епископа Лампсакийского;
  • преподобного Луки Елладского.
21 февраля, вторник:
  • Масленица, второй день;
  • великомученика Феодора Стратилата;
  • пророка Захарии Серповидца;
  • святителя Саввы II, архиепископа Сербского.
22 февраля, среда:
  • Масленица, третий день;
  • мученика Никифора Антиохийского (Сирийского);
  • обретение мощей святителя Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутского;
  • обретение мощей святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России;
  • преподобного Панкратия Печерского.
Масленица для детей - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 21:25Религия
Масленица для детей: варианты проведения праздника, его история, традиции
23 февраля, четверг:
  • Масленица, четвертый день;
  • священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц;
  • благоверной княгини Анны Новгородской;
  • преподобного Прохора Печерского;
  • преподобного Лонгина Коряжемского, иеромонаха.
24 февраля, пятница:
  • Масленица, пятый день;
  • священномученика Власия Севастийского, епископа;
  • благоверного князя Всеволода (в Крещении Гавриила) Новгородского, Псковского чудотворца;
  • преподобного Димитрия Прилуцкого, игумена Вологодского.
25 февраля, суббота:
  • Масленица, шестой день;
  • Иверской иконы Божией Матери;
  • святителя Алексия, митрополита Московского, всея России чудотворца;
  • святителя Мелетия (Леонтовича), архиепископа Харьковского.
26 февраля, воскресенье:
  • Масленица, седьмой день;
  • преподобного Мартиниана Кесарийского (Палестинского);
  • преподобных Зои и Светланы (Фотинии);
  • преподобного Симеона Мироточивого (в миру Стефана Неманя), царя Сербского.
Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 13:45Религия
Прощеное воскресенье в 2023 году: дата, история и традиции праздника
27 февраля, понедельник:
  • Великий пост, первый день;
  • равноапостольного Кирилла, учителя Словенского;
  • преподобного Марона, пустынника Сирийского;
  • 12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры
  • преподобного Исаакия, затворника Печерского;
  • преподобного Авксентия Вифинского;
  • благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его мученика Феодора, чудотворцев.
28 февраля, вторник:
  • Великий пост, второй день;
  • преподобного Пафнутия, затворника Печерского;
  • апостола от 70-ти Онисима.
Двунадесятые праздники в феврале:
Сретение Господне. Праздник посвящен принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм для того, чтобы посвятить его Богу. По одной из древних христианских традиций первого мальчика, который появился на свет в семье, необходимо было посвятить Господу. Делалось это в память о событиях, которые предшествовали исходу евреев из Египта. Принести в храм ребенка нужно было на 40-й день после рождения. Поэтому Сретение отмечается через 40 дней после Рождества.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВерующая в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Верующая в кафедральном соборном храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Верующая в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
День особого поминовения усопших:
Вселенская родительская суббота (мясопустная). Мясопустной суббота называется потому, что приходится на мясопустную неделю перед Масленицей, воскресенье - последний день, когда христиане могут есть мясную пищу, далее начинается Великий пост. Название "мясопустная" обозначает то, что верующий "отпускает" мясо, забывает о нем на время поста до самой Пасхи. История дня уходит корнями во времена, когда первые христиане поминали всех единоверцев, замученных язычниками, многие из которых не были похоронены в соответствии с церковными традициями, поэтому оставшиеся в живых молились за них.
Сплошные седмицы (недели, в которые нет поста в среду и пятницу):
6 - 11 февраля ‒ Мытаря и фарисея. Названа в честь библейской притчи о мытаре и фарисее. Эту притчу по библейскому преданию рассказал Христос всем, кто уверен в своей праведности, унижая при этом других. Смысл притчи заключен в словах, которые указаны в нагорной проповеди: "Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить". Эта неделя является подготовительной к грядущему Великому посту.
20 - 26 февраля ‒ Масленица. Древний праздник связан с языческими традициями: сменой времен года и встречей весны. В календаре православной церкви эта неделя называется Сырной седмицей, которая предшествует Великому посту. В это время верующие должны примириться с родными и близкими в преддверии 40-дневного поста.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкПрихожане во время службы в храме
Прихожане во время службы в храме - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Прихожане во время службы в храме

Посты в феврале

Пост для христианина - не просто воздержание от скоромной пищи, главная его цель - очистить душу верующего. Посты бывают многодневные и однодневные.

Многодневный

Каждый год даты Великого поста меняются. Согласно православным канонам он наступает ровно за семь недель до Пасхи и длится 48 дней — до субботы, предшествующей Христову Воскресению. В 2023 году Великий пост начнется 27 февраля, а закончится 15 апреля.

Однодневные

В христианстве существуют однодневные посты, которые верующий должен соблюдать каждую среду и пятницу. В среду - в память предательства Иуды, а в пятницу вспоминают распятие и смерть Иисуса. В феврале таких поста три: 1, 3, 17 числа (исключаются сплошные седмицы).
Верующая ставит свечу во время службы - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля 2022, 18:33Религия
Великий пост: даты начала и окончания в 2023 году, календарь питания

Имена в феврале по церковному календарю

День тезоименитства или день ангела - день небесного покровителя человека, чье имя дается ему при рождении. Православный календарь именин на февраль:
  • 1 - Антон, Арсений, Григорий, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Савва, Федор, Феодосия.
  • 2 - Ефим, Захар, Инна, Лаврентий, Лев, Павел, Римма.
  • 3 - Агния, Анастасий, Валериан, Евгений, Иван, Илья, Максим, Феодосий.
  • 4 февраля - Агафон, Анастасий, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков.
  • 5 - Геннадий, Евдокия, Екатерина, Климент, Серафим, Федор, Феоктист.
  • 6 - Анастасий, Вавила, Герасим, Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей.
  • 7 - Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс, Филипп.
  • 8 - Аркадий, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Климент, Мария, Петр, Семен, Федор.
  • 9 - Дмитрий, Иван, Петр.
  • 10 - Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаак, Леонтий, Ольга, Федор, Феодосий.
  • 11 - Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иона, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков.
  • 12 - Василий, Владимир, Григорий, Иван, Ипполит, Климент, Максим, Пелагея, Петр, Рустик, Степан, Федор.
  • 13 - Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита, Никифор.
  • 14 - Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.
Верующая у вертепа во время рождественского богослужения - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 02:50
Православный Рождественский сочельник
  • 16 - Анна, Василий, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Святослав, Семен, Симон, Тимофей.
  • 17 - Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Михаил, Николай, Петр, Серафим, Сергей, Сидор, Федор, Феоктист, Юрий.
  • 18 - Агафья, Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил, Феодосий.
  • 19 - Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Христина, Юлиан.
  • 20 - Александр, Алексей, Лука, Петр.
  • 21 - Александр, Андрей, Захар, Макар, Никифор, Петр, Поликарп, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.
  • 22 - Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкрат, Петр.
  • 23 - Аким, Анастасий, Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Валериан, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Лука, Марк, Петр, Пимен, Прохор, Семен.
  • 24 - Влас, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Захар, Федора.
  • 25 - Алексей, Антон, Евгений, Мария.
  • 26 - Анисим, Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зосима, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Михаил, Никандр, Николай, Павел, Светлана, Семен, Сильвестр, Степан, Тимофей.
  • 27 - Авраам, Анисим, Исаак, Кирилл, Михаил, Трифон, Федор.
  • 28 - Алексей, Анисим, Арсений, Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Николай, Никон, Пафнутий, Петр, Семен, София.
Рождество Христово - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 14:30Религия
Рождество Христово в 2023 году: как отмечают праздник православные

Приметы и поверья

Февраль - последний месяц зимы, в народе его называли "лютень", так как в это время еще сильные морозы, и "бокогрей", потому, что уже начинает выглядывать солнце, предвещая скорую весну. Народные приметы на этот месяц помогают предугадать, какая погода будет будущими весной, летом и осенью, насколько хорошим ожидается урожай.
  • В начале февраля оттепель - будет посредственный урожай.
  • Холодный февраль к жаркому лету.
  • В феврале много инея - летом будет много росы и меда.
  • Гроза в феврале - к сильным ветрам.
  • 1 февраля ясная и солнечная погода - будет ранняя весна, а метель в полдень обещает снежное начало весны и холодную Масленицу.
 
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