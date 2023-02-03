https://ria.ru/20230203/prazdnik-1849521102.html

Церковные праздники в феврале 2023 года: полный календарь

Церковные праздники в феврале 2023: православный календарь на месяц

Церковные праздники в феврале 2023 года: полный календарь

Какие даты отмечает церковь в феврале 2023 года, когда в России начнется Великий пост, какие важные праздники приходятся в церковном православном календаре на... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:47

2023-02-03T14:47

2023-02-03T14:47

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Какие даты отмечает церковь в феврале 2023 года, когда в России начнется Великий пост, какие важные праздники приходятся в церковном православном календаре на 14, 15, 25 числа - в материале РИА Новости.Церковный календарь на февральВ церковном календаре отмечены важные события из жизни Христа, Девы Марии и дни памяти различных святых. В частности, на февраль приходится начало Великого поста и Сретение Господне - двунадесятый (один из двенадцати наиболее значимых) непереходящий праздник, посвященный встрече человека с Богом. Кроме того, в этом месяце православные поминают всех усопших, так как 18 февраля в храмах будут проводиться службы в честь Вселенской родительской субботы (мясопустной).Какие православные праздники будут в февралеВ феврале 2023 года христиане будут отмечать более 90 праздников и дней памяти святых.1 февраля, среда:2 февраля, четверг:3 февраля, пятница:4 февраля, суббота:5 февраля, воскресенье:6 февраля, понедельник:7 февраля, вторник:8 февраля, среда:9 февраля, четверг:10 февраля, пятница:11 февраля, суббота:12 февраля, воскресенье:13 февраля, понедельник:14 февраля, вторник:15 февраля, среда:16 февраля, четверг:17 февраля, пятница:18 февраля, суббота:19 февраля, воскресенье:20 февраля, понедельник:21 февраля, вторник:22 февраля, среда:23 февраля, четверг:24 февраля, пятница:25 февраля, суббота:26 февраля, воскресенье:27 февраля, понедельник:28 февраля, вторник:Двунадесятые праздники в феврале:Сретение Господне. Праздник посвящен принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм для того, чтобы посвятить его Богу. По одной из древних христианских традиций первого мальчика, который появился на свет в семье, необходимо было посвятить Господу. Делалось это в память о событиях, которые предшествовали исходу евреев из Египта. Принести в храм ребенка нужно было на 40-й день после рождения. Поэтому Сретение отмечается через 40 дней после Рождества.День особого поминовения усопших:Вселенская родительская суббота (мясопустная). Мясопустной суббота называется потому, что приходится на мясопустную неделю перед Масленицей, воскресенье - последний день, когда христиане могут есть мясную пищу, далее начинается Великий пост. Название "мясопустная" обозначает то, что верующий "отпускает" мясо, забывает о нем на время поста до самой Пасхи. История дня уходит корнями во времена, когда первые христиане поминали всех единоверцев, замученных язычниками, многие из которых не были похоронены в соответствии с церковными традициями, поэтому оставшиеся в живых молились за них.Сплошные седмицы (недели, в которые нет поста в среду и пятницу):6 - 11 февраля ‒ Мытаря и фарисея. Названа в честь библейской притчи о мытаре и фарисее. Эту притчу по библейскому преданию рассказал Христос всем, кто уверен в своей праведности, унижая при этом других. Смысл притчи заключен в словах, которые указаны в нагорной проповеди: "Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить". Эта неделя является подготовительной к грядущему Великому посту.20 - 26 февраля ‒ Масленица. Древний праздник связан с языческими традициями: сменой времен года и встречей весны. В календаре православной церкви эта неделя называется Сырной седмицей, которая предшествует Великому посту. В это время верующие должны примириться с родными и близкими в преддверии 40-дневного поста.Посты в февралеПост для христианина - не просто воздержание от скоромной пищи, главная его цель - очистить душу верующего. Посты бывают многодневные и однодневные.МногодневныйКаждый год даты Великого поста меняются. Согласно православным канонам он наступает ровно за семь недель до Пасхи и длится 48 дней — до субботы, предшествующей Христову Воскресению. В 2023 году Великий пост начнется 27 февраля, а закончится 15 апреля.ОднодневныеВ христианстве существуют однодневные посты, которые верующий должен соблюдать каждую среду и пятницу. В среду - в память предательства Иуды, а в пятницу вспоминают распятие и смерть Иисуса. В феврале таких поста три: 1, 3, 17 числа (исключаются сплошные седмицы).Имена в феврале по церковному календарюДень тезоименитства или день ангела - день небесного покровителя человека, чье имя дается ему при рождении. Православный календарь именин на февраль:ㅤㅤПриметы и поверьяФевраль - последний месяц зимы, в народе его называли "лютень", так как в это время еще сильные морозы, и "бокогрей", потому, что уже начинает выглядывать солнце, предвещая скорую весну. Народные приметы на этот месяц помогают предугадать, какая погода будет будущими весной, летом и осенью, насколько хорошим ожидается урожай.

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Алёна Пава

россия, великий пост , религия, праздники, религиозные праздники, общество