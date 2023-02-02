https://ria.ru/20230202/post-1849323809.html

Недели Великого поста: названия и особенности седмиц, их даты в 2023 году

Недели Великого поста 2023: названия седмиц, даты начала и окончания

Недели Великого поста: названия и особенности седмиц, их даты в 2023 году

Великий пост - самый важный пост в церковном календаре, целью которого является подготовка к празднованию Пасхи. Какие названия имеют недели Великого поста, чем РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:53

2023-02-02T17:53

2023-02-02T17:53

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Великий пост - самый важный пост в церковном календаре, целью которого является подготовка к празднованию Пасхи. Какие названия имеют недели Великого поста, чем отличаются первая и последняя (страстная) седмицы от остальных, в какие дни можно есть только постные блюда, а когда допускается рыба, значимые даты недель Великого поста в 2023 году, - в материале РИА Новости.Недели Великого постаВеликий пост для христиан - семь недель (седмиц), в которые запрещено принимать в пищу еду животного происхождения (мясо, яйца, молочные продукты), время, предназначенное для духовного очищения и сближения с Богом. В 2023 году этот период продлится с 27 января по 15 апреля.Седми́ца (буквально "семерка") – церковнославянское название семидневного календарного цикла. “Неделей” (от "не делать", "не работать") назывался первый день седмицы. Каждая из седмиц Великого поста имеет свое название. По церковному уставу календарь питания по неделям отличается: в первую и последнюю недели пост особенно строг.Первая седмица (27 февраля - 4 марта)Отличается особой строгостью, в первые два дня церковь рекомендует совсем отказаться от пищи. Церковные службы в это время тоже имеют свои особенности: с понедельника по четверг за Великим Повечерием читается канон, написанный святым Андреем Критским. Этот длинный текст посвящен покаянию человека, в нем вспоминаются множество персонажей из библейской истории, начиная с Адама И Евы, именно в контексте совершенного ими греха и последующего покаяния. В пятницу на этой неделе вспоминают о великомученике Феодоре Тироне, который был сожжен в 306 году, но через 56 лет после мученической смерти он явился во сне антиохийскому епископу Евдоксию и предупредил его о том, что император Юлиан Отступник окропил кровью жертвенных животных все запасы еды в городе. Евдоксий рассказал об этом христианам и призвал не покупать ничего съестного, а питаться в этот день коливом (вареной пшеницей с медом), так все смогли сохранить пост. По церковной традиции в этот день в храмах происходит освящение колива, а в первое воскресенье седмицы совершается чин Торжества Православия, установленный еще в 842 году в честь восстановления почитания святых икон.Вторая седмица (5 - 11 марта)Во второе воскресенье поста вспоминается святитель Григорий Палама, который был епископом города Фессалоники в XIV веке. На второй неделе Великого поста рекомендуется также исключить из рациона мясные, молочные и рыбные блюда. Но для слабых здоровьем, занимающихся тяжелым физическим и умственным трудом, детей делается исключение: рыбу можно есть во все дни, кроме среды и пятницы. В субботу второй недели поминаются все усопшие и совершается заупокойная служба. Вторая Седмица называется еще Неделей светотворных постов, во время которых церковь просит об озарении всех постящихся и кающихся, в богослужениях указывается на то, что пост - средство к внутреннему духовному очищению.Третья седмица (12 - 18 марта)Эта неделя приходится на середину Великого поста, в храмах прославляется Святой Крест, особенность богослужения этой недели - является чин выноса Креста на середину храма для поклонения. Верующие должны вспомнить о страданиях и смерти Христа и укрепить свой дух к дальнейшему продолжению поста.Четвертая седмица (19 - 25 марта)В богослужении четвертой недели церковь предлагает в качестве примера для подражания преподобного Иоанна Лествичника, который вел постнический и монашеский образ жизни. Песнопения этой недели ободряют верующих, говоря о том, что половина поста пройдена.Пятая Седмица (26 марта - 1 апреля)В четверг на утрене читается весь великий канон святого Андрея Критского, который прочитывался по частям на первой неделе поста и упоминается житие преподобной Марии Египетской, которая из порочной женщины смогла путем покаяния стать святой. В этот же день служится литургия Преждеосвященных Даров - одна из самых красивых великопостных служб, во время которой происходит причащение всех верующих. В песнопениях этой недели раскрывается смысл притчи о богаче и Лазаре: важно избегать бесчеловечия и немилосердия богача и стремиться к терпению и великодушию Лазаря. В субботу пятой седмицы служится особое молебное пение (акафист), прославляющее Богородицу.Шестая седмица (2 - 8 апреля)На этой неделе отмечается Вход Господень в Иерусалим, верующие приходят в храм с ветвями вербы в руках, поэтому воскресенье шестой седмицы называется Вербным. В субботу вспоминается чудесное воскрешение Лазаря, который умер за четыре дня до появления Иисуса в Иерусалиме. Богослужения в Лазареву субботу подобны воскресным, а постящимся разрешено есть рыбную икру, в праздник Входа Господня в Иерусалим - саму рыбу. В 2023 году на 7 апреля выпадает один из двунадесятых великих праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы, в этот день также можно употреблять в пищу блюда из рыбы.Седьмая седмица (10 - 15 апреля)Седьмая неделя еще называется Страстной (название произошло от слова "страсть", "страдание"), на этой неделе держится особенно строгий пост. Она занимает особое положение среди остальных седмиц, которые посвящены 40-дневному посту Иисуса. На Страстной седмице вспоминаются последние дни земной жизни Христа, его смерть и погребение.Названия седмицКаждая седмица имеет собственное название, которое отражает святого или событие из церковной жизни, упоминаемое в эти семь дней.Первая седмица - Торжество Православия. В это время празднуется победа иконопочитателей над иконоборцами, борьба между которыми длилась почти сто лет. В 730 году византийский император Лев III Исавр запретил поклонение иконам, в результате было уничтожено большое количество икон, фресок, мозаик и изваяний святых христианской церкви. Правитель начал гонения и на монахов, по свидетельству летописца Феофана, который был свидетелем этих событий, многие монахи были убиты мечом, ударами бича, ослеплены, им обмазывали бороды горючими материалами и поджигали, некоторых после издевательств отсылали в изгнание. Лишь в 843 году по инициативе императрицы Феодоры был созван собор, который в результате разрешил почитать иконы в церкви. В этот день Феодора устроила торжество, которое пришлось на первое воскресенье поста, а священники и миряне вышли на шествие с иконами в руках.Вторая седмица - святителя Григория Паламы. Епископ города Фессалоники участвовал в одном из самых сложных богословских споров в истории христианства и стал его победителем. В общих словах, тема спора затрагивала вопрос о том, каким образом мир, сотворенный Богом, связан со своим создателем и есть ли эта связь вообще. Григорий - автор учения о Фаворском свете, в котором говорится о том, что каждый верующий, ведущий праведную жизнь, соблюдающий пост и молитву, будет награжден благодатным светом, которым "сиял сам Господь на Фаворе". Именно нематериальная энергия Бога поддерживает мир, который он создал.Третья седмица - Крестопоклонная. Это название она получила потому, что в этот период из алтаря выносится Крест, украшенный цветами, и ставится на середину храма. Поклонение Кресту говорит о том, что путь к очищению и спасению души может быть только через страдание и непрестанную борьбу с грехами и страстями.Четвертая седмица - преподобного Иоанна Лествичника. Иоанн Лествичник родился примерно в 570 году, молодой человек получил хорошее светское образование, но в 16 лет ушел в монастырь и всю жизнь провел в Синайской обители. Пройдя все ступени монашеского совершенствования, он стал одним из самых почитаемых духовных наставников. Иоанн не совершал особых духовных подвигов: спал столько, сколько нужно для нормального бодрствования, ел разрешенную уставом пищу, много молился и читал душеспасительные книги. В 75 лет его назначили руководителем обители, на этой должности Иоанн пробыл 4 года, именно в это время им была написана книга под названием "Лествица". Монахи монастыря, расположенного недалеко от Синайской обители, прислали иноку письмо с просьбой составить для них руководство в духовной жизни, назвав его лестницей к духовному совершенству. Иоанну понравилось сравнение и он написал для собратьев книгу, так и назвав ее: "Лествица". Это руководство интересно и по сей день всем верующим, так как простым доходчивым языком объясняет сложные вопросы нравственной и духовной жизни. Поэтому церковь чтит память автора "Лествицы", назвав его именем четвертую неделю Великого поста.Пятая седмица - преподобной Марии Египетской. Мария - символ того, как из самого глубокого греха человек может подняться к свету. Девочка родилась в V веке в Египте и была "трудным ребенком", в 12 лет она сбежала из дома в Александрию навстречу приключениям, но стала обыкновенной блудницей. 17 лет Мария провела в похождениях, но блуд не было способом заработка (денег, подарков и еды она не брала), в нем девушка находила смысл жизни. Попав в Иерусалим, Мария решила из любопытства зайти в местный храм, но не смогла это сделать: каждый раз, как ее нога касалась порога, толпа паломников ее отбрасывала к стене, а все остальные проходили внутрь. Девушка была испугана и заплакала, на воротах храма висела икона Богородицы, перед которой Мария в этот момент поклялась изменить свою жизнь, после этого она смогла зайти внутрь. На следующий день Мария Египетская причастилась и ушла в пустыню, откуда больше не возвратилась к людям. Там она беспрестанно боролась с воспоминаниями и тягой к прошлой жизни и вышла победительницей. Незадолго до смерти среди песков Марии встретился странствующий монах Зосима, которому женщина рассказала всю историю своей жизни.Шестая седмица - Вход Господень в Иерусалим, неделя ваий. Греческое слово "вайи" обозначает листья пальм, которыми иерусалимцы выстилали дорогу перед Иисусом во время вхождения его в город. Для верующих этот праздник радостный и одновременно печальный. Радость вызывает то, что в последнюю неделю перед распятием Христос показал себя как Спаситель мира, а печаль - вход в Иерусалим - начало крестного пути мессии. Православные в эти дни приходят в храм с ветками вербы, заменяющими в России листья пальмы.Седьмая седмица - Страстная неделя. В это время христиане вспоминают последние дни жизни Христа и его страдания. Библия говорит о том, что Христос умирал на кресте в течение шести часов. Именно поэтому последняя неделя перед Пасхой названа Страстной (от слова "страдание").Календарь важных датНа время Великого поста приходится несколько православных памятных дат:

https://ria.ru/20230124/proschenoe-1600758402.html

https://ria.ru/20230119/bogoyavlenie-1845379341.html

https://ria.ru/20230118/sochelnik-1845191732.html

https://ria.ru/20230111/kreschenie-1844235259.html

https://ria.ru/20230110/pominovenie-1843978962.html

https://ria.ru/20230107/rozhdestvo-1842157294.html

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Артем Смирнов

религия, великий пост , россия