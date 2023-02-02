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Недели Великого поста 2023: названия седмиц, даты начала и окончания
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Религия
https://ria.ru/20230202/post-1849323809.html
Недели Великого поста: названия и особенности седмиц, их даты в 2023 году
Недели Великого поста 2023: названия седмиц, даты начала и окончания
Недели Великого поста: названия и особенности седмиц, их даты в 2023 году
Великий пост - самый важный пост в церковном календаре, целью которого является подготовка к празднованию Пасхи. Какие названия имеют недели Великого поста, чем РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:53
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религия
религия
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Великий пост - самый важный пост в церковном календаре, целью которого является подготовка к празднованию Пасхи. Какие названия имеют недели Великого поста, чем отличаются первая и последняя (страстная) седмицы от остальных, в какие дни можно есть только постные блюда, а когда допускается рыба, значимые даты недель Великого поста в 2023 году, - в материале РИА Новости.Недели Великого постаВеликий пост для христиан - семь недель (седмиц), в которые запрещено принимать в пищу еду животного происхождения (мясо, яйца, молочные продукты), время, предназначенное для духовного очищения и сближения с Богом. В 2023 году этот период продлится с 27 января по 15 апреля.Седми́ца (буквально "семерка") – церковнославянское название семидневного календарного цикла. “Неделей” (от "не делать", "не работать") назывался первый день седмицы. Каждая из седмиц Великого поста имеет свое название. По церковному уставу календарь питания по неделям отличается: в первую и последнюю недели пост особенно строг.Первая седмица (27 февраля - 4 марта)Отличается особой строгостью, в первые два дня церковь рекомендует совсем отказаться от пищи. Церковные службы в это время тоже имеют свои особенности: с понедельника по четверг за Великим Повечерием читается канон, написанный святым Андреем Критским. Этот длинный текст посвящен покаянию человека, в нем вспоминаются множество персонажей из библейской истории, начиная с Адама И Евы, именно в контексте совершенного ими греха и последующего покаяния. В пятницу на этой неделе вспоминают о великомученике Феодоре Тироне, который был сожжен в 306 году, но через 56 лет после мученической смерти он явился во сне антиохийскому епископу Евдоксию и предупредил его о том, что император Юлиан Отступник окропил кровью жертвенных животных все запасы еды в городе. Евдоксий рассказал об этом христианам и призвал не покупать ничего съестного, а питаться в этот день коливом (вареной пшеницей с медом), так все смогли сохранить пост. По церковной традиции в этот день в храмах происходит освящение колива, а в первое воскресенье седмицы совершается чин Торжества Православия, установленный еще в 842 году в честь восстановления почитания святых икон.Вторая седмица (5 - 11 марта)Во второе воскресенье поста вспоминается святитель Григорий Палама, который был епископом города Фессалоники в XIV веке. На второй неделе Великого поста рекомендуется также исключить из рациона мясные, молочные и рыбные блюда. Но для слабых здоровьем, занимающихся тяжелым физическим и умственным трудом, детей делается исключение: рыбу можно есть во все дни, кроме среды и пятницы. В субботу второй недели поминаются все усопшие и совершается заупокойная служба. Вторая Седмица называется еще Неделей светотворных постов, во время которых церковь просит об озарении всех постящихся и кающихся, в богослужениях указывается на то, что пост - средство к внутреннему духовному очищению.Третья седмица (12 - 18 марта)Эта неделя приходится на середину Великого поста, в храмах прославляется Святой Крест, особенность богослужения этой недели - является чин выноса Креста на середину храма для поклонения. Верующие должны вспомнить о страданиях и смерти Христа и укрепить свой дух к дальнейшему продолжению поста.Четвертая седмица (19 - 25 марта)В богослужении четвертой недели церковь предлагает в качестве примера для подражания преподобного Иоанна Лествичника, который вел постнический и монашеский образ жизни. Песнопения этой недели ободряют верующих, говоря о том, что половина поста пройдена.Пятая Седмица (26 марта - 1 апреля)В четверг на утрене читается весь великий канон святого Андрея Критского, который прочитывался по частям на первой неделе поста и упоминается житие преподобной Марии Египетской, которая из порочной женщины смогла путем покаяния стать святой. В этот же день служится литургия Преждеосвященных Даров - одна из самых красивых великопостных служб, во время которой происходит причащение всех верующих. В песнопениях этой недели раскрывается смысл притчи о богаче и Лазаре: важно избегать бесчеловечия и немилосердия богача и стремиться к терпению и великодушию Лазаря. В субботу пятой седмицы служится особое молебное пение (акафист), прославляющее Богородицу.Шестая седмица (2 - 8 апреля)На этой неделе отмечается Вход Господень в Иерусалим, верующие приходят в храм с ветвями вербы в руках, поэтому воскресенье шестой седмицы называется Вербным. В субботу вспоминается чудесное воскрешение Лазаря, который умер за четыре дня до появления Иисуса в Иерусалиме. Богослужения в Лазареву субботу подобны воскресным, а постящимся разрешено есть рыбную икру, в праздник Входа Господня в Иерусалим - саму рыбу. В 2023 году на 7 апреля выпадает один из двунадесятых великих праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы, в этот день также можно употреблять в пищу блюда из рыбы.Седьмая седмица (10 - 15 апреля)Седьмая неделя еще называется Страстной (название произошло от слова "страсть", "страдание"), на этой неделе держится особенно строгий пост. Она занимает особое положение среди остальных седмиц, которые посвящены 40-дневному посту Иисуса. На Страстной седмице вспоминаются последние дни земной жизни Христа, его смерть и погребение.Названия седмицКаждая седмица имеет собственное название, которое отражает святого или событие из церковной жизни, упоминаемое в эти семь дней.Первая седмица - Торжество Православия. В это время празднуется победа иконопочитателей над иконоборцами, борьба между которыми длилась почти сто лет. В 730 году византийский император Лев III Исавр запретил поклонение иконам, в результате было уничтожено большое количество икон, фресок, мозаик и изваяний святых христианской церкви. Правитель начал гонения и на монахов, по свидетельству летописца Феофана, который был свидетелем этих событий, многие монахи были убиты мечом, ударами бича, ослеплены, им обмазывали бороды горючими материалами и поджигали, некоторых после издевательств отсылали в изгнание. Лишь в 843 году по инициативе императрицы Феодоры был созван собор, который в результате разрешил почитать иконы в церкви. В этот день Феодора устроила торжество, которое пришлось на первое воскресенье поста, а священники и миряне вышли на шествие с иконами в руках.Вторая седмица - святителя Григория Паламы. Епископ города Фессалоники участвовал в одном из самых сложных богословских споров в истории христианства и стал его победителем. В общих словах, тема спора затрагивала вопрос о том, каким образом мир, сотворенный Богом, связан со своим создателем и есть ли эта связь вообще. Григорий - автор учения о Фаворском свете, в котором говорится о том, что каждый верующий, ведущий праведную жизнь, соблюдающий пост и молитву, будет награжден благодатным светом, которым "сиял сам Господь на Фаворе". Именно нематериальная энергия Бога поддерживает мир, который он создал.Третья седмица - Крестопоклонная. Это название она получила потому, что в этот период из алтаря выносится Крест, украшенный цветами, и ставится на середину храма. Поклонение Кресту говорит о том, что путь к очищению и спасению души может быть только через страдание и непрестанную борьбу с грехами и страстями.Четвертая седмица - преподобного Иоанна Лествичника. Иоанн Лествичник родился примерно в 570 году, молодой человек получил хорошее светское образование, но в 16 лет ушел в монастырь и всю жизнь провел в Синайской обители. Пройдя все ступени монашеского совершенствования, он стал одним из самых почитаемых духовных наставников. Иоанн не совершал особых духовных подвигов: спал столько, сколько нужно для нормального бодрствования, ел разрешенную уставом пищу, много молился и читал душеспасительные книги. В 75 лет его назначили руководителем обители, на этой должности Иоанн пробыл 4 года, именно в это время им была написана книга под названием "Лествица". Монахи монастыря, расположенного недалеко от Синайской обители, прислали иноку письмо с просьбой составить для них руководство в духовной жизни, назвав его лестницей к духовному совершенству. Иоанну понравилось сравнение и он написал для собратьев книгу, так и назвав ее: "Лествица". Это руководство интересно и по сей день всем верующим, так как простым доходчивым языком объясняет сложные вопросы нравственной и духовной жизни. Поэтому церковь чтит память автора "Лествицы", назвав его именем четвертую неделю Великого поста.Пятая седмица - преподобной Марии Египетской. Мария - символ того, как из самого глубокого греха человек может подняться к свету. Девочка родилась в V веке в Египте и была "трудным ребенком", в 12 лет она сбежала из дома в Александрию навстречу приключениям, но стала обыкновенной блудницей. 17 лет Мария провела в похождениях, но блуд не было способом заработка (денег, подарков и еды она не брала), в нем девушка находила смысл жизни. Попав в Иерусалим, Мария решила из любопытства зайти в местный храм, но не смогла это сделать: каждый раз, как ее нога касалась порога, толпа паломников ее отбрасывала к стене, а все остальные проходили внутрь. Девушка была испугана и заплакала, на воротах храма висела икона Богородицы, перед которой Мария в этот момент поклялась изменить свою жизнь, после этого она смогла зайти внутрь. На следующий день Мария Египетская причастилась и ушла в пустыню, откуда больше не возвратилась к людям. Там она беспрестанно боролась с воспоминаниями и тягой к прошлой жизни и вышла победительницей. Незадолго до смерти среди песков Марии встретился странствующий монах Зосима, которому женщина рассказала всю историю своей жизни.Шестая седмица - Вход Господень в Иерусалим, неделя ваий. Греческое слово "вайи" обозначает листья пальм, которыми иерусалимцы выстилали дорогу перед Иисусом во время вхождения его в город. Для верующих этот праздник радостный и одновременно печальный. Радость вызывает то, что в последнюю неделю перед распятием Христос показал себя как Спаситель мира, а печаль - вход в Иерусалим - начало крестного пути мессии. Православные в эти дни приходят в храм с ветками вербы, заменяющими в России листья пальмы.Седьмая седмица - Страстная неделя. В это время христиане вспоминают последние дни жизни Христа и его страдания. Библия говорит о том, что Христос умирал на кресте в течение шести часов. Именно поэтому последняя неделя перед Пасхой названа Страстной (от слова "страдание").Календарь важных датНа время Великого поста приходится несколько православных памятных дат:
https://ria.ru/20230124/proschenoe-1600758402.html
https://ria.ru/20230119/bogoyavlenie-1845379341.html
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религия, великий пост , россия
Религия, Религия, Великий пост , Россия
17:53 02.02.2023
 

Недели Великого поста: названия и особенности седмиц, их даты в 2023 году

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВерующая в храме Успения Божией Матери
Верующая в храме Успения Божией Матери - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Верующая в храме Успения Божией Матери
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Великий пост - самый важный пост в церковном календаре, целью которого является подготовка к празднованию Пасхи. Какие названия имеют недели Великого поста, чем отличаются первая и последняя (страстная) седмицы от остальных, в какие дни можно есть только постные блюда, а когда допускается рыба, значимые даты недель Великого поста в 2023 году, - в материале РИА Новости.

Недели Великого поста

Великий пост для христиан - семь недель (седмиц), в которые запрещено принимать в пищу еду животного происхождения (мясо, яйца, молочные продукты), время, предназначенное для духовного очищения и сближения с Богом. В 2023 году этот период продлится с 27 января по 15 апреля.
Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 13:45Религия
Прощеное воскресенье в 2023 году: дата, история и традиции праздника
Седми́ца (буквально "семерка") – церковнославянское название семидневного календарного цикла. “Неделей” (от "не делать", "не работать") назывался первый день седмицы. Каждая из седмиц Великого поста имеет свое название. По церковному уставу календарь питания по неделям отличается: в первую и последнюю недели пост особенно строг.

Даты

Название седмицы

27 февраля - 4 марта

Торжество Православия

5 - 11 марта

святителя Григория Паламы

12 - 18 марта

Крестопоклонная

19 - 25 марта

преподобного Иоанна Лествичника

26 марта - 1 апреля

преподобной Марии Египетской

2 - 8 апреля

неделя ваий

9 - 15 апреля

Страстная неделя

Первая седмица (27 февраля - 4 марта)

Отличается особой строгостью, в первые два дня церковь рекомендует совсем отказаться от пищи. Церковные службы в это время тоже имеют свои особенности: с понедельника по четверг за Великим Повечерием читается канон, написанный святым Андреем Критским. Этот длинный текст посвящен покаянию человека, в нем вспоминаются множество персонажей из библейской истории, начиная с Адама И Евы, именно в контексте совершенного ими греха и последующего покаяния. В пятницу на этой неделе вспоминают о великомученике Феодоре Тироне, который был сожжен в 306 году, но через 56 лет после мученической смерти он явился во сне антиохийскому епископу Евдоксию и предупредил его о том, что император Юлиан Отступник окропил кровью жертвенных животных все запасы еды в городе. Евдоксий рассказал об этом христианам и призвал не покупать ничего съестного, а питаться в этот день коливом (вареной пшеницей с медом), так все смогли сохранить пост. По церковной традиции в этот день в храмах происходит освящение колива, а в первое воскресенье седмицы совершается чин Торжества Православия, установленный еще в 842 году в честь восстановления почитания святых икон.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкСовершение чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
Совершение чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Совершение чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы

Вторая седмица (5 - 11 марта)

Во второе воскресенье поста вспоминается святитель Григорий Палама, который был епископом города Фессалоники в XIV веке. На второй неделе Великого поста рекомендуется также исключить из рациона мясные, молочные и рыбные блюда. Но для слабых здоровьем, занимающихся тяжелым физическим и умственным трудом, детей делается исключение: рыбу можно есть во все дни, кроме среды и пятницы. В субботу второй недели поминаются все усопшие и совершается заупокойная служба. Вторая Седмица называется еще Неделей светотворных постов, во время которых церковь просит об озарении всех постящихся и кающихся, в богослужениях указывается на то, что пост - средство к внутреннему духовному очищению.
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19 января, 02:04
Крещение Господне (Богоявление) по православному календарю

Третья седмица (12 - 18 марта)

Эта неделя приходится на середину Великого поста, в храмах прославляется Святой Крест, особенность богослужения этой недели - является чин выноса Креста на середину храма для поклонения. Верующие должны вспомнить о страданиях и смерти Христа и укрепить свой дух к дальнейшему продолжению поста.

Четвертая седмица (19 - 25 марта)

© Public domainИоанн Лествичник
Иоанн Лествичник
© Public domain
Иоанн Лествичник
В богослужении четвертой недели церковь предлагает в качестве примера для подражания преподобного Иоанна Лествичника, который вел постнический и монашеский образ жизни. Песнопения этой недели ободряют верующих, говоря о том, что половина поста пройдена.

Пятая Седмица (26 марта - 1 апреля)

В четверг на утрене читается весь великий канон святого Андрея Критского, который прочитывался по частям на первой неделе поста и упоминается житие преподобной Марии Египетской, которая из порочной женщины смогла путем покаяния стать святой. В этот же день служится литургия Преждеосвященных Даров - одна из самых красивых великопостных служб, во время которой происходит причащение всех верующих. В песнопениях этой недели раскрывается смысл притчи о богаче и Лазаре: важно избегать бесчеловечия и немилосердия богача и стремиться к терпению и великодушию Лазаря. В субботу пятой седмицы служится особое молебное пение (акафист), прославляющее Богородицу.
В кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 02:02
Крещенский сочельник (Навечерие) по православному календарю

Шестая седмица (2 - 8 апреля)

На этой неделе отмечается Вход Господень в Иерусалим, верующие приходят в храм с ветвями вербы в руках, поэтому воскресенье шестой седмицы называется Вербным. В субботу вспоминается чудесное воскрешение Лазаря, который умер за четыре дня до появления Иисуса в Иерусалиме. Богослужения в Лазареву субботу подобны воскресным, а постящимся разрешено есть рыбную икру, в праздник Входа Господня в Иерусалим - саму рыбу. В 2023 году на 7 апреля выпадает один из двунадесятых великих праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы, в этот день также можно употреблять в пищу блюда из рыбы.
© Public domainВоскрешение Лазаря. Конец XIV — начало XV в. Византия. Из коллекции Г. Н. Гамон-Гамана. Русский музей
Воскрешение Лазаря. Конец XIV — начало XV в. Византия. Из коллекции Г. Н. Гамон-Гамана. Русский музей
© Public domain
Воскрешение Лазаря. Конец XIV — начало XV в. Византия. Из коллекции Г. Н. Гамон-Гамана. Русский музей

Седьмая седмица (10 - 15 апреля)

Седьмая неделя еще называется Страстной (название произошло от слова "страсть", "страдание"), на этой неделе держится особенно строгий пост. Она занимает особое положение среди остальных седмиц, которые посвящены 40-дневному посту Иисуса. На Страстной седмице вспоминаются последние дни земной жизни Христа, его смерть и погребение.

Названия седмиц

Каждая седмица имеет собственное название, которое отражает святого или событие из церковной жизни, упоминаемое в эти семь дней.
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Первая седмица - Торжество Православия. В это время празднуется победа иконопочитателей над иконоборцами, борьба между которыми длилась почти сто лет. В 730 году византийский император Лев III Исавр запретил поклонение иконам, в результате было уничтожено большое количество икон, фресок, мозаик и изваяний святых христианской церкви. Правитель начал гонения и на монахов, по свидетельству летописца Феофана, который был свидетелем этих событий, многие монахи были убиты мечом, ударами бича, ослеплены, им обмазывали бороды горючими материалами и поджигали, некоторых после издевательств отсылали в изгнание. Лишь в 843 году по инициативе императрицы Феодоры был созван собор, который в результате разрешил почитать иконы в церкви. В этот день Феодора устроила торжество, которое пришлось на первое воскресенье поста, а священники и миряне вышли на шествие с иконами в руках.
Вторая седмица - святителя Григория Паламы. Епископ города Фессалоники участвовал в одном из самых сложных богословских споров в истории христианства и стал его победителем. В общих словах, тема спора затрагивала вопрос о том, каким образом мир, сотворенный Богом, связан со своим создателем и есть ли эта связь вообще. Григорий - автор учения о Фаворском свете, в котором говорится о том, что каждый верующий, ведущий праведную жизнь, соблюдающий пост и молитву, будет награжден благодатным светом, которым "сиял сам Господь на Фаворе". Именно нематериальная энергия Бога поддерживает мир, который он создал.
Третья седмица - Крестопоклонная. Это название она получила потому, что в этот период из алтаря выносится Крест, украшенный цветами, и ставится на середину храма. Поклонение Кресту говорит о том, что путь к очищению и спасению души может быть только через страдание и непрестанную борьбу с грехами и страстями.
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Четвертая седмица - преподобного Иоанна Лествичника. Иоанн Лествичник родился примерно в 570 году, молодой человек получил хорошее светское образование, но в 16 лет ушел в монастырь и всю жизнь провел в Синайской обители. Пройдя все ступени монашеского совершенствования, он стал одним из самых почитаемых духовных наставников. Иоанн не совершал особых духовных подвигов: спал столько, сколько нужно для нормального бодрствования, ел разрешенную уставом пищу, много молился и читал душеспасительные книги. В 75 лет его назначили руководителем обители, на этой должности Иоанн пробыл 4 года, именно в это время им была написана книга под названием "Лествица". Монахи монастыря, расположенного недалеко от Синайской обители, прислали иноку письмо с просьбой составить для них руководство в духовной жизни, назвав его лестницей к духовному совершенству. Иоанну понравилось сравнение и он написал для собратьев книгу, так и назвав ее: "Лествица". Это руководство интересно и по сей день всем верующим, так как простым доходчивым языком объясняет сложные вопросы нравственной и духовной жизни. Поэтому церковь чтит память автора "Лествицы", назвав его именем четвертую неделю Великого поста.
Пятая седмица - преподобной Марии Египетской. Мария - символ того, как из самого глубокого греха человек может подняться к свету. Девочка родилась в V веке в Египте и была "трудным ребенком", в 12 лет она сбежала из дома в Александрию навстречу приключениям, но стала обыкновенной блудницей. 17 лет Мария провела в похождениях, но блуд не было способом заработка (денег, подарков и еды она не брала), в нем девушка находила смысл жизни. Попав в Иерусалим, Мария решила из любопытства зайти в местный храм, но не смогла это сделать: каждый раз, как ее нога касалась порога, толпа паломников ее отбрасывала к стене, а все остальные проходили внутрь. Девушка была испугана и заплакала, на воротах храма висела икона Богородицы, перед которой Мария в этот момент поклялась изменить свою жизнь, после этого она смогла зайти внутрь. На следующий день Мария Египетская причастилась и ушла в пустыню, откуда больше не возвратилась к людям. Там она беспрестанно боролась с воспоминаниями и тягой к прошлой жизни и вышла победительницей. Незадолго до смерти среди песков Марии встретился странствующий монах Зосима, которому женщина рассказала всю историю своей жизни.
Верующая у иконы Рождество Христово в храме Христа Спасителя в Москве перед началом Рождественского богослужения - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
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Рождество Христово в Православной церкви
Шестая седмица - Вход Господень в Иерусалим, неделя ваий. Греческое слово "вайи" обозначает листья пальм, которыми иерусалимцы выстилали дорогу перед Иисусом во время вхождения его в город. Для верующих этот праздник радостный и одновременно печальный. Радость вызывает то, что в последнюю неделю перед распятием Христос показал себя как Спаситель мира, а печаль - вход в Иерусалим - начало крестного пути мессии. Православные в эти дни приходят в храм с ветками вербы, заменяющими в России листья пальмы.
Седьмая седмица - Страстная неделя. В это время христиане вспоминают последние дни жизни Христа и его страдания. Библия говорит о том, что Христос умирал на кресте в течение шести часов. Именно поэтому последняя неделя перед Пасхой названа Страстной (от слова "страдание").
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Православный Рождественский сочельник

Календарь важных дат

На время Великого поста приходится несколько православных памятных дат:
  • 22 марта – день памяти Сорока Севастийских мучеников;
  • 7 апреля – пятница, праздник Благовещения;
  • 10 апреля – Стояние преподобной Марии Египетской;
  • 8 апреля – Лазарева суббота;
  • 9 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресение);
  • 10 апреля – Великий понедельник (в этот день вспоминается вспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф);
  • 11 апреля – Великий вторник (поминается проповедь Иисуса Христа в Иерусалимском храме);
  • 12 апреля – Великая среда (воспоминание о помазании Иисуса миром и предательстве Иуды);
  • 13 апреля – Великий четверг. Тайная Вечеря;
  • 14 апреля – Великий пяток, Великая Пятница. Распятие Христа;
  • 15 апреля – Великая суббота. Сошествие Христа в ад для освобождения душ умерших.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и прихожане выпускают голубей после божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в 5-ю седмицу Великого поста
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и прихожане выпускают голубей после божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в 5-ю седмицу Великого поста - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и прихожане выпускают голубей после божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в 5-ю седмицу Великого поста
 
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