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Родительские субботы в 2022 году: даты и традиции поминальных дней

Родительские субботы 2022: какого числа дни поминовения усопших по календарю

Родительские субботы в 2022 году: даты и традиции поминальных дней

Родительские субботы — это дни особого поминовения усопших христиан. На какие числа по православному календарю они приходятся в 2022 году, за кого подавать... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T21:14

2022-06-06T21:14

2022-06-06T21:14

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Родительские субботы — это дни особого поминовения усопших христиан. На какие числа по православному календарю они приходятся в 2022 году, за кого подавать поминальные записки в храме, что можно и нельзя делать в эти дни, народные приметы и суеверия, - в материале РИА Новости.Родительские субботыВ христианской церкви существуют определенные дни, когда верующие поминают усопших. В храмах проводят особые службы, а прихожане посещают кладбища.Суть каждого дня поминовенияТакие обычаи упоминаются еще в "Ветхом Завете" (Чис. 20, 29; Второзаконие. 34, 8; 1 Цар. 31, 13; 2 Макк. 12, 43). В Апостольских Постановлениях (свод церковных постановлений и правил, которые по преданию составили двенадцать апостолов) собраны молитвы за усопших и указаны дни, когда особенно важно их поминать:Кроме этих дней есть особые родительские субботы: Мясопустная, Троицкая, субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц святой Четыредесятницы, Радоница.Дни поминовения усопших по православному календарюДаты особых дней поминовения усопших ежегодно изменяются так же, как и дата Пасхи, которая не закреплена за определенным днем. В 2022 году они приходятся на следующие числа:Вселенские родительские субботыВ соответствии с церковными канонами существуют две родительские субботы, которые называют Вселенскими. В эти дни верующие меньше молятся святым угодникам и усиленно поминают не только своих почивших родных и близких, но и всех умерших христиан, включая тех, кто погиб или умер внезапно и, возможно, даже не был погребен.В храмах не проводят обычные службы, а чествование святых, приходящееся на этот день, переносится на другой. Даже если на одну из этих суббот выпадает храмовый праздник, например, Сретение, то служба за упокой переносится в усыпальницу (особое помещение, находящееся отдельно от основного здания), если такового помещения нет, то на предшествующие празднику субботу или четверг.Мясопустная родительская субботаСамый первый в году поминальный день приходится на неделю перед Великим постом. Мясопустной суббота называется потому, что следующее за ней воскресенье именуется "Мясопустной неделей", это последний день, когда разрешено употребление мяса. Особенно усиленно молятся за тех, кто погиб на чужбине, утонул, замерз, убит в сражении, умер от голода, болезни, во время стихийного бедствия, не успел раскаяться и мог быть не погребен.Троицкая родительская субботаНакануне праздника Святой Троицы, во вторую вселенскую родительскую субботу, называемую Троицкой, также проводятся заупокойные богослужения, на которых поминают всех крещеных и оглашенных (только вставших на путь веры) усопших "от начала века, со времен Адама", включая тех, кто не был похоронен по христианским обычаям.РадоницаНазвание этого поминального дня происходит от слова "радость", потому что праздник приходится на сорокодневное празднование Пасхи, на девятый день после нее. На Радоницу верующие не скорбят об уходе близких, а разделяют радость Пасхи вместе с ними в надежде на воскресение и вечную жизнь, поэтому этот день еще называют Пасхой для усопших. Этот праздник отмечался еще до того, как Русь приняла христианство. Радуницами древние славяне называли богов - покровителей умерших и хранителей их душ. Первое упоминание Радуницы как церковного праздника в Русской православной церкви относится к XIV веку, но в богослужебном уставе нет указаний на особые торжества в этот день (для этого существуют специальные родительские субботы), это скорее дань народным обычаям и традициям. На Радоницу православные молятся о покинувших этот мир родных и близких, посещают могилы, готовят особую трапезу.Дмитровская (Димитриевская) родительская субботаПредназначена для поминовения усопших воинов и тех, кто скончался внезапно. Название свое она получила в честь великомученика Димитрия Солунского - коменданта греческого города Солуни, казненного за исповедание христианства в 306 году нашей эры. Он был человеком военным, изображается на иконах в доспехах, с копьем и считается покровителем воинов. Установление Димитриевской субботы в качестве поминального дня связывают с именем другого Дмитрия - Донского, который после Куликовской битвы осенью 1380 года "велел священникам петь надгробные песнопения над убитыми, и воспели священники вечную память всем православным христианам, убитым татарами на поле Куликовом, между Доном и Мечей" (Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982, с. 194)."С тех пор каждый год суббота, предшествующая дню памяти Димитрия Солунского, посвящается христианскому поминовению усопших, в первую очередь – воинов, "на поле брани за Отечество жизнь свою положивших", - говорит Юрий Рубан, кандидат исторических наук, кандидат богословия.Родительские субботы в честь погибших воиновВ русской православной церкви есть три поминальных дня, которые предназначены для поминовения воинов, павших в битвах за Отечество.День поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной войныНовый день в календаре поминовений, который имеет фиксированную дату. 4 декабря 1994 года определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви было установлено поминать 9 мая всех погибших бойцов, особенно тех, кто положил свои жизни за Родину в годы Великой Отечественной войны. Причем поминают и инвалидов, участников Отечественной войны, которые пережили эти годы и скончались позднее.День поминовения православных воинов, за веру, царя и Отечество на поле брани убиенныхВ 1769 году во время войны России с Османской империей и Польшей русская православная церковь установила отдельно совершать поминальные службы за всех православных воинов, погибших в этой войне.БогослуженияНакануне родительской субботы, в пятницу вечером в православных храмах совершают вселенские (родительские) панихиды (заупокойные богослужения), которые еще называют словом греческого происхождения "парастас". Утром в субботу осуществляется заупокойная Божественная литургия, после нее — общая панихида. На парастас верующие могут подавать записки с именами умерших родственников, еще в этот день по традиции приносят в храм еду "на канон" (или "на канун"): постные продукты и красное вино (кагор) для совершения литургии."Приносить продукты в храм — "на канун" — это древняя практика совершения общих тризн, то есть поминовений усопших. По традиции, прихожане собирали большой общий стол, для того чтобы всем вместе вспомнить близких их сердцу умерших людей. Сейчас продукты, которые верующие приносят и кладут на специальный столик, идут на нужды прихода и на помощь малоимущим людям, которых приход опекает", - рассказывает протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО.МолитвыМолитвы для поминовения усопших, рекомендованные церковью:Если верующий хочет прочитать и другие молитвы, церковными законами это не возбраняется.Как молиться за усопшихСразу после смерти человека церковь советует читать Псалтырь с усиленными молитвами за душу умершего. Потом тело отпевают в храме. По православным канонам очень важно молиться за новопреставленного в первые 40 дней после его смерти, так как в это время его душа, в соответствии с христианским учением, посещает рай и ад, а потом решается ее участь. Но читать молитвы нужно и после этого.Что нужно делатьВ родительские субботы нужно поминать усопших, посещать храм. Можно заказать сорокоуст или литургию, подать записку с перечислением имен умерших родственников. В эти дни можно и нужно молиться не только за праведников, но и за тех, кто отягощен грехами. На кладбище рекомендуется привести в порядок могилы не только родных, но и заброшенные и никому не нужные, сделать хорошее дело, подать милостыню. Церковь советует сделать все дела заблаговременно, чтобы в поминальный день сосредоточиться на молитвах, прямого запрета на работу в Библии нет.Чего нельзя делатьВ родительскую субботу не следует:Приметы и суеверияМногие приметы и суеверия формировались в народе веками и связаны с языческими традициями.

https://ria.ru/20220314/subbota-1777703690.html

https://ria.ru/20220412/radonitsa-1783208749.html

https://ria.ru/20220503/radonitsa-1785526889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

религия, религиозные праздники, русская православная церковь, общество, россия