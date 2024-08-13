Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, история и традиции праздника

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Усекновение главы Иоанна Предтечи — православный праздник, установленный в память о казни Крестителя Господня. Ежегодно отмечается 11 сентября. Краткая история и традиции торжества, молитвы, как проходят богослужения в храмах в этот день — в материале РИА Новости.

Усекновение главы Иоанна Предтечи

православного календаря , когда верующие вспоминают мученическую смерть пророка, одного из самых великих святых. Креститель - предшественник Усекновение главы Иоанна Предтечи, которого также называют Крестителем — знаменательный день, когда верующие вспоминают мученическую смерть пророка, одного из самых великих святых. Креститель - предшественник Иисуса Христа , который возвестил о Его приходе в мир. Имя Иоанна встречается в Евангелиях 94 раза, что уступает лишь упоминаниям Иисуса Христа.

Иоанна Крестителя неразрывно связан Праздник Пророк считается исторической фигурой - большинство исследователей признают подлинность его упоминаний в текстах Иосифа Флавия. Предтеча — самый великий из пророков, который свидетельствовал о пришествии на землю Сына Божия. Он завершает историю Ветхозаветной Церкви и открывает эпоху Нового Завета. С фигуройнеразрывно связан Праздник Крещения Господня . На следующий день после Богоявления Церковь празднует Собор Иоанна Предтечи, а всего в святцах ему посвящены целых семь праздников.

Какого числа

Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи в 2024 году, как и в любом другом, отмечается 11 сентября по григорианскому календарю и 29 августа по юлианскому, то есть по старому стилю.

История

Креститель жил аскетом в пустыне, часто проповедовал. По материнской линии он приходился троюродным братом Иисусу.

История праздника уходит корнями в 32 год нашей эры. Полное его название: “Усекновение честной главы честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна”. Иоанна Пророка казнили за обличение царя Ирода и Иродиады — жены Филиппа (брата Ирода).

Еще на Руси 11 сентября день памяти Усекновения честной главы Иоанна Предтечи, Крестителя Господня называли Иван Постный (так как в этот день соблюдается строгий пост) или Иван-полетник, поскольку это был один из последних летних дней (29 августа по юлианскому календарю).

« “В народе считалось, что Иван уводит лето красное и с этого дня осень вступает​ в свои права. В старые времена к этому дню завершались все денежные расчеты за летние работы. И купцы, зная, что народ с деньгами, не могли упустить своей выгоды и устраивали ярмарки-однодневки, ивановские торги. Мы и сегодня имеем в некоторых местностях традицию осенних ярмарок выходного дня, — рассказала Анна Бахтиярова, религиовед, историк.

Событие праздника

29 августа по старому стилю произошла мученическая кончина Иоанна, которому отрубили голову. До этого момента Креститель обличал грехи и пороки людей, в том числе - правителя Галилеи Ирода Антипы и Иродиады (жены Филиппа — брата Ирода), беззаконно сожительствовавших еще при жизни Филиппа.

Ирод не решался казнить Иоанна, опасаясь гнева народа, среди которого пророк был популярен. Больше всего его смерти желала Иродиада.

Казнь произошла во время пиршества в честь дня рождения Ирода. Тогда танец Саломеи, дочери Иродиады, так понравился царю, что он обещал падчерице исполнить любое ее желание. Девушка спросила у своей матери, о чем попросить царя, и та пожелала голову Иоанна. Ирод боялся разгневать Бога и народ, но все же исполнил обещание, казнив Крестителя. Саломея принесла матери голову Иоанна на блюде, а та в ярости пронзила ее кинжалом, а язык пророка проколола иглой.

При этом Иродиада не позволила, чтобы тело и голаву Иоанна Предтечи захоронили в одном месте, так как боялась, что тот воскреснет и снова станет обличать ее. По этой причине голава Крестителя была закопана в нечистом месте. Однако благочестивая женщина Иоанна, узнав об этом, тайно нашла ее и поместила в сосуд, который погребла на Елеонской горе.

Где хранятся мощи святого

До нашего времени из мощей Крестителя сохранились лишь фрагменты его головы и правая рука (десница).

« “Тело было захоронено учениками Иоанна, а позже, во время правления Юлиана Отступника (IV век) останки сожжены. Сохранилась правая рука (десница), которая находится сейчас в Черногории”, — утверждает Анна Бахтиярова.

По словам эксперта, десница Иоанна Крестителя, заключенная в золотой ковчег, лишена двух перстов. Мизинец находится в одном из музеев Стамбула , безымянный палец — в Италии

Голову же ученикам не отдали. Ее вынесла из дворца царя Ирода Иоанна — супруга домоправителя царя. А затем тайно погребла святыню в Елеонской горе.

В последующем глава Иоанна Предтечи оказывается разделена на несколько фрагментов, которые хранятся в разных местах. Например, на Афоне , в монастыре святого Сильвестра в Риме , в мечети Омейядов в Дамаске (Иоанн Предтеча почитается и мусульманами как великий праведник), в Нагорном Карабахе

Мощи хранятся в храмах разных стран, в том числе:

в Амьенском соборе во Франции; в соборе архидиакона Лаврентия в Риме.

Перечислить все храмы невозможно, так как мощи святого многократно делились между христианскими государствами.

Лицевая часть головы Крестителя находится во Франции, в соборе Амьенской Богоматери, куда она была доставлена в начале XIII века после захвата Константинополя:

« “Наиболее вероятно, что именно эта часть головы Предтечи подлинная. Здесь проводилось большое и качественное исследование святыни, которое косвенно подтверждает принадлежность головы Иоанну. А также эта святыня имеет четкий исторический путь. Справедливости ради надо сказать, что фрагменты главы, хранящиеся в других местах, исследованы не были”, — добавила религиовед.

Богослужение и пост

11 сентября в память святого Иоанна Предтечи проходят богослужения и соблюдается строгий пост, как выражение скорби о насильственной смерти Крестителя. В храмах читается отрывок из Евангелия от Марка (Мк., 6:14-30) во время Божественной литургии. Верующие же соблюдают дневной пост — нельзя есть мясо, рыбу и молочные продукты. Древ­ность по­ста в этот день под­твер­жда­ет­ся уста­вом иеру­са­лим­ско­го мо­на­сты­ря прп. Сав­вы Освя­щен­но­го, в котором говорится:

« “Будем есть мясо или другую изысканную пищу? А Креститель жил в безводной и бестравной пустыне — ни хлеба не ел, ни другой еды не имел. Вино пьем? А он не пил ни вина, ни другого питья мирского. Столом и одром его была земля, вкушал он только акриды (точное значение этого слова неизвестно, по мнению одних толкователей это стручки рожкового дерева, другие считают, что это — род съедобной саранчи. - Прим. ред.) и дикий мед. Вместо чаши — пригоршни воды, текущей из камня. Поэтому проведем этот день в посте и молитве”.

В старину в этот день не ели ничего круглого и не брали в руки косу, топор, чтоб не оскорбить этим память мученической смерти Крестителя:

« “Даже не варили щи, так как нужно было резать капустный кочан, напоминающий своей формой голову. По той же причине не срезали мак, не рвали яблок, не копали картофеля”, — рассказала историк.

По словам эксперта, хоть пост в этот день однодневный, к нему относились очень серьезно. Об этом можно судить по пословицам, что ходили в народе:

не соблюдешь Иванов пост, прищемишь в аду хвост!;

не соблюдешь Иванов пост, прищемишь в аду хвост!; кто Ивана, Крестителя Господня, скóром (непостное) жрëт — тот в рай не попадет.

Постились даже если праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи приходился на воскресенье.

Молитвы

Существует несколько церковных песнопений, написанных к празднику. К ним относят: молитва Предтече и Крестителю Господню Иоанну, тропарь и кондак Усекновению главы Иоанна Предтечи.

Иконы и храмы

Пророка Иоанна наиболее разнообразно среди других святых изображали на иконах. Иконопись отражает многие эпизоды жизни Крестителя. Как правило, Иоанна изображают одетым в верблюжью шкуру. Согласно Священному писанию: “Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих…” (Мк. 1, 6).

Абхазии, Латвии, Молдове, Церквей и храмов Иоанна Предтечи или с его приделом в России , а также в Грузии Израиле , Греции и других. странах насчитывается более 700.

Народные традиции и поверья

