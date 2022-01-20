https://ria.ru/20220120/prazdniki-1768773455.html

Когда Великий пост и Пасха: православный календарь на 2022 год

Православные праздники на 2022 год: церковный календарь на каждый день

Когда Великий пост и Пасха: православный календарь на 2022 год

Православные праздники - это дни почитания святых и особые события согласно церковному календарю, отмечаемые каждый год. О том, когда в России в 2022 году будет РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T21:51

2022-01-20T21:51

2022-01-20T21:50

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религия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Православные праздники - это дни почитания святых и особые события согласно церковному календарю, отмечаемые каждый год. О том, когда в России в 2022 году будет Пасха и какие еще важные даты празднуют верующие — в материале РИА Новости.Православный календарьПравославный церковный календарь — особая система счета времени, которая определяет годичную последовательность постов, праздников и соответствующих им богослужений.Все календарные праздники устанавливают в соответствии с двумя циклами годичных повторяющихся событий. Такой цикл может быть:Один из почитаемых верующими праздников — Рождество Христово, прошел 7 января. Впереди — самый строгий пост года, названный Великим, Светлая Пасха, родительские субботы и другие значимые события, уточнить дату которых помогает церковный календарь.Великие праздникиВажные для верующих события отражены в церковно-богослужебной книге, называемой церковным уставом или Типиконом. Согласно уставу, самым главным православным праздником является Пасха, вторые по значимости — двунадесятые торжества, посвященные Иисусу Христу и Богородице. За ними следуют недвунадесятые праздники — дни, когда вспоминают деяния святых и апостолов.ПасхаСветлое Христово Воскресение в 2022 году приходится на 24 апреля.Пасха — это христианский праздник, установленный в честь Воскресения Иисуса Христа, в православии определяется как "праздников праздник и торжество из торжеств" и отмечается на протяжении сорока дней (и пятидесяти дней — в западном христианстве). Торжество имеет символический смысл, означая победу жизни над смертью, спасение мира и человека.Пасха является переходящим праздником, приходится на один из дней между 4 апреля и 7 мая. Точную дату выбирают по лунно-солнечному календарю, согласно которому начало нового месяца связано с первым появлением молодой Луны в лучах заходящего Солнца (неомении).ДвунадесятыеДвунадесятые (на старославянском означают "двенадцать") праздники посвящены земным событиям жизни Христа и Богородицы. Таких дат в церковном календаре двенадцать: Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Рождество Христово, Крещение и Сретение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы, Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) и др.Двунадесятые праздники состоят из:Большинство двунадесятых торжеств имеют один день предпразднства, когда на богослужениях читают тематические молитвы, посвященные конкретной дате. Исключение составляют Рождество (на предпразднство отводится 5 дней) и Богоявление (4 дня);Период "прощения" с праздником, когда на богослужении зачитываются молитвы, соответствующие прошедшему событию. Длится от одного до восьми дней.Последний день праздника, в который проводят особое богослужение.В зависимости от объекта прославления, праздники делятся на богородичные и господские (праздники Господни). Последние по статусу выше первых, разница проявляется в количестве богослужений: если Господские праздники пришлись на воскресенье, то поется только одна — праздничная — служба (воскресная отменяется). В богородичные праздники богослужения объединяют, приоритет остается за воскресным служением.Еще одна особенность двунадесятых праздников — дата проведения: торжества могут быть переходящими и непереходящими.ПереходящиеДвунадесятые праздники, дата которых меняется в соответствии с хронологией пасхального годичного круга событий, называются переходящими. К ним относят три господских праздника:НепереходящиеБольшинство двунадесятых праздников являются непереходящими, то есть строго зафиксированными. В списке — девять дат, которые установлены в церковной хронологии, согласно которой новый год начинается 1 сентября:НедвунадесятыеК недвунадесятым относят важные, но менее значимые, чем Пасха и двунадесятые торжества, события. Их даты строго зафиксированы в церковном уставе:Церковные постыПост представляет собой форму религиозного аскетизма, это — период временного воздержания от пищи и воды (частично или полностью), от телесных удовольствий, что должно способствовать духовному росту.В зависимости от длительности церковные посты могут быть многодневными и однодневными.МногодневныеНа церковный год приходится четыре многодневных поста: Великий, Петров, Успенский и Рождественский:В 2022 году Великий пост начинается в Чистый понедельник, 7 марта, и заканчивается в Великую субботу, 23 апреля.Самый строгий и главный пост, установленный в честь 40-дневного странствования Спасителя по пустыне, является подготовкой к Пасхе.Согласно церковному уставу, в Великий пост нужно полностью отказаться от продуктов животного происхождения.По понедельникам, средам и пятницам следует придерживаться сухоядения: разрешены фрукты и овощи, компот, хлеб, по вторникам и четвергам разрешена горячая еда без масла, а по субботам и воскресеньям — с маслом. Рыбу можно только в праздничные дни: в Благовещение и Вход Господень в Иерусалим. В Лазареву субботу допустима рыбная икра. Полное пищевое воздержание рекомендовано в понедельник, в Великую пятницу на Страстной неделе — до выноса плащаницы. Строгая аскеза касается преимущественно служителей церкви. Миряне обычно придерживаются более щадящей диеты, установленной вместе с духовником в соответствии с нагрузками, здоровьем, образом жизни.В 2022 году: с 20 июня по 11 июля.Начинается через семь дней после Святой Троицы, обязательно в понедельник, после девятого воскресенья после Пасхи. Заканчивается накануне 12 июля, Дня Петра и Павла.Не такой строгий, как Великий: во время поста рекомендовано воздержание от мясной и молочной пищи, по средами и пятницам — от рыбы.В 2022 году: с 14 по 27 августа.Начинается в день Медового Спаса 14 августа, длится две недели, заканчивается накануне праздника Успения Богородицы, 27 августа.Пост строгий: постящимся следует воздерживаться от пищи животного происхождения, рыбу можно только в один день — 19 августа, в праздник Преображения Господня (день известен как Яблочный Спас). Разрешены крупы, овощи, фрукты."Успенский пост имеет большое значение, поскольку духовно подготавливает к исключительно важному событию священной истории — к кончине земной жизни Божьей Матери. Он отражает стремление верующих почтить ее память", — объясняет протоиерей Александр Ильяшенко.С 28 ноября 2022-го по 6 января 2023 года.Последний многодневный пост церковного года готовит верующих к празднику Рождества Христова. По строгости пищевого воздержания близок к Петрову (Апостольскому) посту.ОднодневныеОднодневные посты приходятся на каждую среду и пятницу, являясь в первом случае напоминанием о предательстве Христа Иудой, во втором — о страданиях распятого Спасителя. Это — строгие посты, когда запрещена рыба, но разрешена пища на растительном масле.Помимо еженедельных постов в году выделяются и другие однодневные:Сплошные седмицыСплошной седмицей называют неделю, когда отменяются обязательные посты по средам и пятницам. В году их пять, даты проведения следующие:Дни особого поминовения усопшихДни особого поминовения усопших часто называют родительскими субботами, когда принято поминать умерших, в первую очередь — родителей и других родственников.Существуют также "вселенские родительские субботы" — Мясопустная (предшествует Неделе о Страшном суде) и Троицкая (предшествует празднику Троицы) — дни, когда вспоминают не только усопших близких, но и других почивших христиан вне зависимости от родства.В 2022 году будет семь суббот особого поминовения:

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https://ria.ru/20210620/troitsa-1737687147.html

https://ria.ru/20210315/post-1601067934.html

https://ria.ru/20211128/khristiane-1760961218.html

https://ria.ru/20210618/monakh-1737556558.html

https://ria.ru/20211106/pravoslavnye-1757626678.html

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иерусалим, международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца, религия