https://ria.ru/20210215/sretenie-1597269542.html

Загадка для христиан: когда стали отмечать Сретение и другие праздники

Загадка для христиан: когда стали отмечать Сретение и другие праздники

Православные христиане отмечают Сретение Господне. Церковь включила этот праздник в список двенадцати самых важных в году, однако историки до сих пор спорят о... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T08:00

2021-02-15T08:00

2021-02-15T08:09

религия и мировоззрение

иисус христос

сретение господне

аналитика - религия и мировоззрение

армянская апостольская церковь

вифлеем

русская православная церковь

иерусалим

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Православные христиане отмечают Сретение Господне. Церковь включила этот праздник в список двенадцати самых важных в году, однако историки до сих пор спорят о его происхождении. О загадках Сретения и других красных дат христианского календаря — в материале РИА Новости.Иудейский обряд — христианский праздникСогласно законам иудаизма, родившая женщина "ритуально нечиста". Если у нее мальчик, она обязана "очищаться от кровей своих" до сорокового дня жизни ребенка. Если девочка — до 74-го. Когда срок заканчивается, она имеет право участвовать в обрядах. Две тысячи лет назад, очистившись, мать должна была принести первенца в Иерусалимский храм.Мария, родившая Иисуса, так и поступила. Вместе с мужем Иосифом Обручником она — по-видимому, из Вифлеема — направилась в Иерусалим. Для проведения ритуала иудейский закон требовал жертвоприношения животных с определенными признаками. Святое семейство не было богатым, поэтому позволить себе теленка не могло. В лавке при храме Мария купила двух горлиц.Обряд совершал первосвященник Симеон. В Евангелии от Луки говорится: ему было предсказано, что он "не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня". Согласно преданию, он усомнился в словах пророка Исайи о том, что дева родит Мессию. Верующие считают, что Симеон дожил до 300 лет."И когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля", — повествует евангелист Лука.А Марии старец сказал, что она испытает величайшую скорбь: "Тебе самой оружие пройдет душу". Тем самым Симеон предрек крестную смерть Спасителя.В наши дни верующие отмечают праздник особым образом. В проповедях священники говорят, что в этот день не просто старец Симеон встретился с Богомладенцем, но "Ветхий завет встретился с Новым" и человечество стало еще ближе к спасению. Отсюда и название — Сретение, которое переводится со славянского на современный русский язык как "встреча".Однако, христиане первых веков не придавали этому событию большого значения.Несколько названийСегодня кажется, что христианские ритуалы и праздники в привычном нам виде существовали с самого начала. Но это далеко не так: они постоянно трансформировались, хотя суть вероучения оставалась неизменной.Так, в IV веке, когда христианство признали господствующей религией в Римской империи, Сретение Господне нигде не отмечали. Кроме Иерусалима, где произошло событие.Об этом ученым известно благодаря труду "Паломничество по святым местам", составленному западной христианкой по имени Этерия в конце IV столетия. Она писала, что на сороковой день после Богоявления (или Рождества, в первые века эти торжества объединяли) верующие отмечают его отдание (завершение). В Иерусалиме праздновали по-особому: по всему городу совершали массовые крестные ходы.Праздник считали "местночтимым". И его название было простым: "Сороковой день от рождения Господа нашего Иисуса Христа"."Именование Сретения лишь по формально-хронологическому признаку, то есть сороковым днем от Рождества, весьма однозначно указывает: первоначально анализируемый праздник не имел вполне самостоятельного значения, но рассматривался в качестве своеобразного "отдания" всего сорокадневного цикла праздников, посвященных явлению в мир Сына Божия", — пишет в работе, посвященной православным праздникам, церковный историк Георгий Битбунов.Со временем дату стали отмечать в Римской церкви — возможно, благодаря рассказам Этерии. Праздник связали с иудейским ритуалом и называли так: "Принесение Господа во храм" или "Очищение блаженной Девы Марии".Ученые спорят, когда его признали общецерковным. Одни утверждают, что это произошло в конце IV века. Причем тогда еще не во всех поместных церквах праздновали Рождество — оно было "сдвоено" с Крещением Господним под общим названием "Богоявление". К слову, в таком виде его до сих отмечает Армянская апостольская церковь, одна из древнейших в мире.По другой версии, повсеместно праздновать Сретение начали ближе к 50-м годам VI века. А поводом стали богословские споры с монофизитами. Они считали, что в Иисусе Христе — только божественная природа. То есть его, по их мнению, нельзя назвать человеком, это "Бог во плоти". Остальные же христиане полагали, что в Спасителе соединены и божественная, и человеческая природа. Собственно, принесение Христа в Иерусалимский храм и показывает, что он был и человеком. Иначе в чем смысл, зачем Богу поклоняться самому себе.Когда что стали отмечатьМонофизитов осудили на Халкидонском Вселенском соборе в 451 году — одном из важнейших в истории христианства."Он стал точкой отсчета для всего, что касается жизни Богоматери. Ведь именно тогда догмат воплощения Бога связали с ней, от нее Господь воспринял человеческую природу. Поэтому богородичные праздники (ее Рождество, Введение во храм, Благовещение, Успение) вошли в церковный календарь в течение V-VII веков", — объясняет доктор церковной истории протоиерей Владислав Цыпин.Примерно в V веке верующие повсеместно начали отмечать и Сретение Господне. Ведь этот праздник, по словам Цыпина, "относится и к Спасителю, и к Богородице", о чем свидетельствуют песнопения на службе в этот день. "А праздники, связанные со Спасителем, Церковь установила раньше. Первым из них было Воскресение Христово — Пасха, его отмечали еще первые христиане. Также они, возможно, вспоминали Пятидесятницу — День сошествия Святого Духа на апостолов (сейчас он известен как праздник Пресвятой Троицы. — Прим. ред.)", — говорит историк.В начале IV века христиане праздновали Богоявление, которое примерно за 80 лет "распалось" на Рождество Христово и Крещение Господне. В том же столетии в календаре появились еще две даты, о которых известно из Евангелия: Вход Господень в Иерусалим и Вознесение."Лишь один праздник в честь Христа, как я думаю, возник довольно поздно. Это Воздвижение Креста Господня — когда верующие вспоминают его обретение царицей Еленой в первой трети IV века. Этого события нет в Евангелии. По всей видимости, праздник основали в VII веке, после того, как византийский император Ираклий вернул украденную персами святыню в Иерусалим", — поясняет Цыпин.Так или иначе, основные даты церковного календаря, по словам ученого, появились далеко не в один век, их устанавливали почти все первое тысячелетие существования христианства.

https://ria.ru/20210130/nazaret-1595192914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иисус христос, сретение господне, аналитика - религия и мировоззрение, армянская апостольская церковь, вифлеем, русская православная церковь, иерусалим