https://ria.ru/20210215/sretenie-1597269542.html
Загадка для христиан: когда стали отмечать Сретение и другие праздники
Загадка для христиан: когда стали отмечать Сретение и другие праздники
Православные христиане отмечают Сретение Господне. Церковь включила этот праздник в список двенадцати самых важных в году, однако историки до сих пор спорят о... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T08:00
2021-02-15T08:00
2021-02-15T08:09
религия и мировоззрение
иисус христос
сретение господне
аналитика - религия и мировоззрение
армянская апостольская церковь
вифлеем
русская православная церковь
иерусалим
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Православные христиане отмечают Сретение Господне. Церковь включила этот праздник в список двенадцати самых важных в году, однако историки до сих пор спорят о его происхождении. О загадках Сретения и других красных дат христианского календаря — в материале РИА Новости.Иудейский обряд — христианский праздникСогласно законам иудаизма, родившая женщина "ритуально нечиста". Если у нее мальчик, она обязана "очищаться от кровей своих" до сорокового дня жизни ребенка. Если девочка — до 74-го. Когда срок заканчивается, она имеет право участвовать в обрядах. Две тысячи лет назад, очистившись, мать должна была принести первенца в Иерусалимский храм.Мария, родившая Иисуса, так и поступила. Вместе с мужем Иосифом Обручником она — по-видимому, из Вифлеема — направилась в Иерусалим. Для проведения ритуала иудейский закон требовал жертвоприношения животных с определенными признаками. Святое семейство не было богатым, поэтому позволить себе теленка не могло. В лавке при храме Мария купила двух горлиц.Обряд совершал первосвященник Симеон. В Евангелии от Луки говорится: ему было предсказано, что он "не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня". Согласно преданию, он усомнился в словах пророка Исайи о том, что дева родит Мессию. Верующие считают, что Симеон дожил до 300 лет."И когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля", — повествует евангелист Лука.А Марии старец сказал, что она испытает величайшую скорбь: "Тебе самой оружие пройдет душу". Тем самым Симеон предрек крестную смерть Спасителя.В наши дни верующие отмечают праздник особым образом. В проповедях священники говорят, что в этот день не просто старец Симеон встретился с Богомладенцем, но "Ветхий завет встретился с Новым" и человечество стало еще ближе к спасению. Отсюда и название — Сретение, которое переводится со славянского на современный русский язык как "встреча".Однако, христиане первых веков не придавали этому событию большого значения.Несколько названийСегодня кажется, что христианские ритуалы и праздники в привычном нам виде существовали с самого начала. Но это далеко не так: они постоянно трансформировались, хотя суть вероучения оставалась неизменной.Так, в IV веке, когда христианство признали господствующей религией в Римской империи, Сретение Господне нигде не отмечали. Кроме Иерусалима, где произошло событие.Об этом ученым известно благодаря труду "Паломничество по святым местам", составленному западной христианкой по имени Этерия в конце IV столетия. Она писала, что на сороковой день после Богоявления (или Рождества, в первые века эти торжества объединяли) верующие отмечают его отдание (завершение). В Иерусалиме праздновали по-особому: по всему городу совершали массовые крестные ходы.Праздник считали "местночтимым". И его название было простым: "Сороковой день от рождения Господа нашего Иисуса Христа"."Именование Сретения лишь по формально-хронологическому признаку, то есть сороковым днем от Рождества, весьма однозначно указывает: первоначально анализируемый праздник не имел вполне самостоятельного значения, но рассматривался в качестве своеобразного "отдания" всего сорокадневного цикла праздников, посвященных явлению в мир Сына Божия", — пишет в работе, посвященной православным праздникам, церковный историк Георгий Битбунов.Со временем дату стали отмечать в Римской церкви — возможно, благодаря рассказам Этерии. Праздник связали с иудейским ритуалом и называли так: "Принесение Господа во храм" или "Очищение блаженной Девы Марии".Ученые спорят, когда его признали общецерковным. Одни утверждают, что это произошло в конце IV века. Причем тогда еще не во всех поместных церквах праздновали Рождество — оно было "сдвоено" с Крещением Господним под общим названием "Богоявление". К слову, в таком виде его до сих отмечает Армянская апостольская церковь, одна из древнейших в мире.По другой версии, повсеместно праздновать Сретение начали ближе к 50-м годам VI века. А поводом стали богословские споры с монофизитами. Они считали, что в Иисусе Христе — только божественная природа. То есть его, по их мнению, нельзя назвать человеком, это "Бог во плоти". Остальные же христиане полагали, что в Спасителе соединены и божественная, и человеческая природа. Собственно, принесение Христа в Иерусалимский храм и показывает, что он был и человеком. Иначе в чем смысл, зачем Богу поклоняться самому себе.Когда что стали отмечатьМонофизитов осудили на Халкидонском Вселенском соборе в 451 году — одном из важнейших в истории христианства."Он стал точкой отсчета для всего, что касается жизни Богоматери. Ведь именно тогда догмат воплощения Бога связали с ней, от нее Господь воспринял человеческую природу. Поэтому богородичные праздники (ее Рождество, Введение во храм, Благовещение, Успение) вошли в церковный календарь в течение V-VII веков", — объясняет доктор церковной истории протоиерей Владислав Цыпин.Примерно в V веке верующие повсеместно начали отмечать и Сретение Господне. Ведь этот праздник, по словам Цыпина, "относится и к Спасителю, и к Богородице", о чем свидетельствуют песнопения на службе в этот день. "А праздники, связанные со Спасителем, Церковь установила раньше. Первым из них было Воскресение Христово — Пасха, его отмечали еще первые христиане. Также они, возможно, вспоминали Пятидесятницу — День сошествия Святого Духа на апостолов (сейчас он известен как праздник Пресвятой Троицы. — Прим. ред.)", — говорит историк.В начале IV века христиане праздновали Богоявление, которое примерно за 80 лет "распалось" на Рождество Христово и Крещение Господне. В том же столетии в календаре появились еще две даты, о которых известно из Евангелия: Вход Господень в Иерусалим и Вознесение."Лишь один праздник в честь Христа, как я думаю, возник довольно поздно. Это Воздвижение Креста Господня — когда верующие вспоминают его обретение царицей Еленой в первой трети IV века. Этого события нет в Евангелии. По всей видимости, праздник основали в VII веке, после того, как византийский император Ираклий вернул украденную персами святыню в Иерусалим", — поясняет Цыпин.Так или иначе, основные даты церковного календаря, по словам ученого, появились далеко не в один век, их устанавливали почти все первое тысячелетие существования христианства.
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иисус христос, сретение господне, аналитика - религия и мировоззрение, армянская апостольская церковь, вифлеем, русская православная церковь, иерусалим
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Православные христиане отмечают Сретение Господне. Церковь включила этот праздник в список двенадцати самых важных в году, однако историки до сих пор спорят о его происхождении. О загадках Сретения и других красных дат христианского календаря — в материале РИА Новости.
Иудейский обряд — христианский праздник
Согласно законам иудаизма, родившая женщина "ритуально нечиста". Если у нее мальчик, она обязана "очищаться от кровей своих" до сорокового дня жизни ребенка. Если девочка — до 74-го. Когда срок заканчивается, она имеет право участвовать в обрядах. Две тысячи лет назад, очистившись, мать должна была принести первенца в Иерусалимский храм.
Мария, родившая Иисуса, так и поступила. Вместе с мужем Иосифом Обручником она — по-видимому, из Вифлеема — направилась в Иерусалим. Для проведения ритуала иудейский закон требовал жертвоприношения животных с определенными признаками. Святое семейство не было богатым, поэтому позволить себе теленка не могло. В лавке при храме Мария купила двух горлиц.
Обряд совершал первосвященник Симеон. В Евангелии от Луки говорится: ему было предсказано, что он "не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня". Согласно преданию, он усомнился в словах пророка Исайи о том, что дева родит Мессию. Верующие считают, что Симеон дожил до 300 лет.
"И когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля", — повествует евангелист Лука.
А Марии старец сказал, что она испытает величайшую скорбь: "Тебе самой оружие пройдет душу". Тем самым Симеон предрек крестную смерть Спасителя.
В наши дни верующие отмечают праздник особым образом. В проповедях священники говорят, что в этот день не просто старец Симеон встретился с Богомладенцем, но "Ветхий завет встретился с Новым" и человечество стало еще ближе к спасению. Отсюда и название — Сретение, которое переводится со славянского на современный русский язык как "встреча".
Однако, христиане первых веков не придавали этому событию большого значения.
Несколько названий
Сегодня кажется, что христианские ритуалы и праздники в привычном нам виде существовали с самого начала. Но это далеко не так: они постоянно трансформировались, хотя суть вероучения оставалась неизменной.
Так, в IV веке, когда христианство признали господствующей религией в Римской империи, Сретение Господне нигде не отмечали. Кроме Иерусалима, где произошло событие.
Об этом ученым известно благодаря труду "Паломничество по святым местам", составленному западной христианкой по имени Этерия в конце IV столетия. Она писала, что на сороковой день после Богоявления (или Рождества, в первые века эти торжества объединяли) верующие отмечают его отдание (завершение). В Иерусалиме праздновали по-особому: по всему городу совершали массовые крестные ходы.
Праздник считали "местночтимым". И его название было простым: "Сороковой день от рождения Господа нашего Иисуса Христа".
"Именование Сретения лишь по формально-хронологическому признаку, то есть сороковым днем от Рождества, весьма однозначно указывает: первоначально анализируемый праздник не имел вполне самостоятельного значения, но рассматривался в качестве своеобразного "отдания" всего сорокадневного цикла праздников, посвященных явлению в мир Сына Божия", — пишет в работе
, посвященной православным праздникам, церковный историк Георгий Битбунов.
Со временем дату стали отмечать в Римской церкви — возможно, благодаря рассказам Этерии. Праздник связали с иудейским ритуалом и называли так: "Принесение Господа во храм" или "Очищение блаженной Девы Марии".
Ученые спорят, когда его признали общецерковным. Одни утверждают, что это произошло в конце IV века. Причем тогда еще не во всех поместных церквах праздновали Рождество — оно было "сдвоено" с Крещением Господним под общим названием "Богоявление". К слову, в таком виде его до сих отмечает Армянская апостольская церковь, одна из древнейших в мире.
По другой версии, повсеместно праздновать Сретение начали ближе к 50-м годам VI века. А поводом стали богословские споры с монофизитами. Они считали, что в Иисусе Христе — только божественная природа. То есть его, по их мнению, нельзя назвать человеком, это "Бог во плоти". Остальные же христиане полагали, что в Спасителе соединены и божественная, и человеческая природа. Собственно, принесение Христа в Иерусалимский храм и показывает, что он был и человеком. Иначе в чем смысл, зачем Богу поклоняться самому себе.
Когда что стали отмечать
Монофизитов осудили на Халкидонском Вселенском соборе в 451 году — одном из важнейших в истории христианства.
"Он стал точкой отсчета для всего, что касается жизни Богоматери. Ведь именно тогда догмат воплощения Бога связали с ней, от нее Господь воспринял человеческую природу. Поэтому богородичные праздники (ее Рождество, Введение во храм, Благовещение, Успение) вошли в церковный календарь в течение V-VII веков", — объясняет доктор церковной истории протоиерей Владислав Цыпин.
Примерно в V веке верующие повсеместно начали отмечать и Сретение Господне. Ведь этот праздник, по словам Цыпина, "относится и к Спасителю, и к Богородице", о чем свидетельствуют песнопения на службе в этот день.
"А праздники, связанные со Спасителем, Церковь установила раньше. Первым из них было Воскресение Христово — Пасха, его отмечали еще первые христиане. Также они, возможно, вспоминали Пятидесятницу — День сошествия Святого Духа на апостолов (сейчас он известен как праздник Пресвятой Троицы. — Прим. ред.)", — говорит историк.
В начале IV века христиане праздновали Богоявление, которое примерно за 80 лет "распалось" на Рождество Христово и Крещение Господне. В том же столетии в календаре появились еще две даты, о которых известно из Евангелия: Вход Господень в Иерусалим и Вознесение.
"Лишь один праздник в честь Христа, как я думаю, возник довольно поздно. Это Воздвижение Креста Господня — когда верующие вспоминают его обретение царицей Еленой в первой трети IV века. Этого события нет в Евангелии. По всей видимости, праздник основали в VII веке, после того, как византийский император Ираклий вернул украденную персами святыню в Иерусалим", — поясняет Цыпин.
Так или иначе, основные даты церковного календаря, по словам ученого, появились далеко не в один век, их устанавливали почти все первое тысячелетие существования христианства.