Когда Великий пост и Пасха: православный календарь на 2022 год

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Православные праздники - это дни почитания святых и особые события согласно церковному календарю, отмечаемые каждый год. О том, когда в России в 2022 году будет Пасха и какие еще важные даты празднуют верующие — в материале РИА Новости.
Православный календарь
Православный церковный календарь — особая система счета времени, которая определяет годичную последовательность постов, праздников и соответствующих им богослужений.
Все календарные праздники устанавливают в соответствии с двумя циклами годичных повторяющихся событий. Такой цикл может быть:
- минейным (неподвижным). Дни торжеств прописаны в богослужебных книгах и остаются неизменными из года в год;
Один из почитаемых верующими праздников — Рождество Христово, прошел 7 января. Впереди — самый строгий пост года, названный Великим, Светлая Пасха, родительские субботы и другие значимые события, уточнить дату которых помогает церковный календарь.
Великие праздники
Важные для верующих события отражены в церковно-богослужебной книге, называемой церковным уставом или Типиконом. Согласно уставу, самым главным православным праздником является Пасха, вторые по значимости — двунадесятые торжества, посвященные Иисусу Христу и Богородице. За ними следуют недвунадесятые праздники — дни, когда вспоминают деяния святых и апостолов.
Пасха
Светлое Христово Воскресение в 2022 году приходится на 24 апреля.
Пасха — это христианский праздник, установленный в честь Воскресения Иисуса Христа, в православии определяется как "праздников праздник и торжество из торжеств" и отмечается на протяжении сорока дней (и пятидесяти дней — в западном христианстве). Торжество имеет символический смысл, означая победу жизни над смертью, спасение мира и человека.
Пасха является переходящим праздником, приходится на один из дней между 4 апреля и 7 мая. Точную дату выбирают по лунно-солнечному календарю, согласно которому начало нового месяца связано с первым появлением молодой Луны в лучах заходящего Солнца (неомении).
Двунадесятые
Двунадесятые (на старославянском означают "двенадцать") праздники посвящены земным событиям жизни Христа и Богородицы. Таких дат в церковном календаре двенадцать: Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Рождество Христово, Крещение и Сретение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы, Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) и др.
Двунадесятые праздники состоят из:
- предпразднства.
Большинство двунадесятых торжеств имеют один день предпразднства, когда на богослужениях читают тематические молитвы, посвященные конкретной дате. Исключение составляют Рождество (на предпразднство отводится 5 дней) и Богоявление (4 дня);
- попразднства.
Период "прощения" с праздником, когда на богослужении зачитываются молитвы, соответствующие прошедшему событию. Длится от одного до восьми дней.
- отдания.
Последний день праздника, в который проводят особое богослужение.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПрихожане во время службы в преддверии праздника Входа Господня в Иерусалим
Прихожане во время службы в преддверии праздника Входа Господня в Иерусалим
В зависимости от объекта прославления, праздники делятся на богородичные и господские (праздники Господни). Последние по статусу выше первых, разница проявляется в количестве богослужений: если Господские праздники пришлись на воскресенье, то поется только одна — праздничная — служба (воскресная отменяется). В богородичные праздники богослужения объединяют, приоритет остается за воскресным служением.
Господские праздники
Богородичные праздники
Еще одна особенность двунадесятых праздников — дата проведения: торжества могут быть переходящими и непереходящими.
Переходящие
Двунадесятые праздники, дата которых меняется в соответствии с хронологией пасхального годичного круга событий, называются переходящими. К ним относят три господских праздника:
- Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). Отмечается за неделю перед Пасхой. В 2022 году приходится на 17 апреля.
- Вознесение Господне отмечается на сороковой день после Пасхи, в 2022 году это четверг, 2 июня.
- День Святой Троицы, или Пятидесятница, приходится на пятидесятый день после Пасхи. В 2022 году выпадает на воскресенье, 12 июня.
Непереходящие
Большинство двунадесятых праздников являются непереходящими, то есть строго зафиксированными. В списке — девять дат, которые установлены в церковной хронологии, согласно которой новый год начинается 1 сентября:
- Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября.
- Воздвижение Креста Господня — 27 сентября.
- Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря.
- Рождество Христово — 7 января.
- Крещение Господне —19 января.
- Сретение — 15 февраля.
- Благовещение — 7 апреля.
- Преображение Господне — 19 августа.
- Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа.
Недвунадесятые
К недвунадесятым относят важные, но менее значимые, чем Пасха и двунадесятые торжества, события. Их даты строго зафиксированы в церковном уставе:
- Покров Пресвятой Богородицы — 14 октября.
- Обрезание Господне — 14 января.
- Рождество Иоанна Предтечи — 7 июля.
- День Петра и Павла (Святых первоверховных апостолов Петра и Павла) — 12 июля.
- Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября.
© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкБогослужение в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы
Богослужение в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы
Церковные посты
Пост представляет собой форму религиозного аскетизма, это — период временного воздержания от пищи и воды (частично или полностью), от телесных удовольствий, что должно способствовать духовному росту.
В зависимости от длительности церковные посты могут быть многодневными и однодневными.
Многодневные
На церковный год приходится четыре многодневных поста: Великий, Петров, Успенский и Рождественский:
- Великий пост.
В 2022 году Великий пост начинается в Чистый понедельник, 7 марта, и заканчивается в Великую субботу, 23 апреля.
Самый строгий и главный пост, установленный в честь 40-дневного странствования Спасителя по пустыне, является подготовкой к Пасхе.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПрихожане во время богослужения в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника святой Троицы
Прихожане во время богослужения в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника святой Троицы
Согласно церковному уставу, в Великий пост нужно полностью отказаться от продуктов животного происхождения.
По понедельникам, средам и пятницам следует придерживаться сухоядения: разрешены фрукты и овощи, компот, хлеб, по вторникам и четвергам разрешена горячая еда без масла, а по субботам и воскресеньям — с маслом. Рыбу можно только в праздничные дни: в Благовещение и Вход Господень в Иерусалим. В Лазареву субботу допустима рыбная икра. Полное пищевое воздержание рекомендовано в понедельник, в Великую пятницу на Страстной неделе — до выноса плащаницы. Строгая аскеза касается преимущественно служителей церкви. Миряне обычно придерживаются более щадящей диеты, установленной вместе с духовником в соответствии с нагрузками, здоровьем, образом жизни.
- Петров пост (Апостольский).
В 2022 году: с 20 июня по 11 июля.
Начинается через семь дней после Святой Троицы, обязательно в понедельник, после девятого воскресенья после Пасхи. Заканчивается накануне 12 июля, Дня Петра и Павла.
Не такой строгий, как Великий: во время поста рекомендовано воздержание от мясной и молочной пищи, по средами и пятницам — от рыбы.
- Успенский пост.
В 2022 году: с 14 по 27 августа.
Начинается в день Медового Спаса 14 августа, длится две недели, заканчивается накануне праздника Успения Богородицы, 27 августа.
Пост строгий: постящимся следует воздерживаться от пищи животного происхождения, рыбу можно только в один день — 19 августа, в праздник Преображения Господня (день известен как Яблочный Спас). Разрешены крупы, овощи, фрукты.
"Успенский пост имеет большое значение, поскольку духовно подготавливает к исключительно важному событию священной истории — к кончине земной жизни Божьей Матери. Он отражает стремление верующих почтить ее память", — объясняет протоиерей Александр Ильяшенко.
- Рождественский пост.
Последний многодневный пост церковного года готовит верующих к празднику Рождества Христова. По строгости пищевого воздержания близок к Петрову (Апостольскому) посту.
Однодневные
Однодневные посты приходятся на каждую среду и пятницу, являясь в первом случае напоминанием о предательстве Христа Иудой, во втором — о страданиях распятого Спасителя. Это — строгие посты, когда запрещена рыба, но разрешена пища на растительном масле.
Помимо еженедельных постов в году выделяются и другие однодневные:
- Крещенский сочельник — 18 января.
- Усекновение главы Иоанна Предтечи (Крестителя) — 11 сентября.
- Воздвижение Креста Господня — 27 сентября.
Сплошные седмицы
Сплошной седмицей называют неделю, когда отменяются обязательные посты по средам и пятницам. В году их пять, даты проведения следующие:
- Святки длились с Рождества до Крещения, с 7 по 18 января 2022 года.
- Неделя о мытаре и фарисее начинается за две недели до Великого поста и продолжается с 14 по 19 февраля 2022 года.
- Масленица, или Сырная неделя, пройдет с 28 февраля по 6 марта 2022 года.
- Пасхальная седмица - с 25 по 30 апреля 2022 года.
- Троицкая седмица - с 13 по 19 июня 2022 года.
Дни особого поминовения усопших
Дни особого поминовения усопших часто называют родительскими субботами, когда принято поминать умерших, в первую очередь — родителей и других родственников.
Существуют также "вселенские родительские субботы" — Мясопустная (предшествует Неделе о Страшном суде) и Троицкая (предшествует празднику Троицы) — дни, когда вспоминают не только усопших близких, но и других почивших христиан вне зависимости от родства.
В 2022 году будет семь суббот особого поминовения:
- Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 26 февраля.
- Суббота 2-й седмицы Великого поста — 19 марта.
- Суббота 3-й седмицы Великого поста — 26 марта.
- Суббота 4-й седмицы Великого поста — 2 апреля.
- Радоница — 3 мая.
- Поминовение усопших воинов — 9 мая.
- Троицкая родительская суббота — 11 июня.
- Димитриевская родительская суббота — 5 ноября.