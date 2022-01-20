Когда Великий пост и Пасха: православный календарь на 2022 год

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Православные праздники - это дни почитания святых и особые события согласно церковному календарю, отмечаемые каждый год. О том, когда в России в 2022 году будет Пасха и какие еще важные даты празднуют верующие — в материале РИА Новости.

Православный календарь

Православный церковный календарь — особая система счета времени, которая определяет годичную последовательность постов, праздников и соответствующих им богослужений.

Все календарные праздники устанавливают в соответствии с двумя циклами годичных повторяющихся событий. Такой цикл может быть:

минейным (неподвижным). Дни торжеств прописаны в богослужебных книгах и остаются неизменными из года в год;

Один из почитаемых верующими праздников — Рождество Христово, прошел 7 января. Впереди — самый строгий пост года, названный Великим, Светлая Пасха, родительские субботы и другие значимые события, уточнить дату которых помогает церковный календарь.

Великие праздники

Важные для верующих события отражены в церковно-богослужебной книге, называемой церковным уставом или Типиконом. Согласно уставу, самым главным православным праздником является Пасха, вторые по значимости — двунадесятые торжества, посвященные Иисусу Христу и Богородице. За ними следуют недвунадесятые праздники — дни, когда вспоминают деяния святых и апостолов.

Пасха

Светлое Христово Воскресение в 2022 году приходится на 24 апреля.

Пасха — это христианский праздник, установленный в честь Воскресения Иисуса Христа, в православии определяется как "праздников праздник и торжество из торжеств" и отмечается на протяжении сорока дней (и пятидесяти дней — в западном христианстве). Торжество имеет символический смысл, означая победу жизни над смертью, спасение мира и человека.

Пасха является переходящим праздником, приходится на один из дней между 4 апреля и 7 мая. Точную дату выбирают по лунно-солнечному календарю, согласно которому начало нового месяца связано с первым появлением молодой Луны в лучах заходящего Солнца (неомении).

Двунадесятые

Двунадесятые (на старославянском означают "двенадцать") праздники посвящены земным событиям жизни Христа и Богородицы. Таких дат в церковном календаре двенадцать: Рождество Пресвятой Богородицы , Воздвижение Креста Господня, Рождество Христово, Крещение и Сретение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы, Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) и др.

Двунадесятые праздники состоят из:

предпразднства.

Большинство двунадесятых торжеств имеют один день предпразднства, когда на богослужениях читают тематические молитвы, посвященные конкретной дате. Исключение составляют Рождество (на предпразднство отводится 5 дней) и Богоявление (4 дня);

попразднства.

Период "прощения" с праздником, когда на богослужении зачитываются молитвы, соответствующие прошедшему событию. Длится от одного до восьми дней.

отдания.

Последний день праздника, в который проводят особое богослужение.

В зависимости от объекта прославления, праздники делятся на богородичные и господские (праздники Господни). Последние по статусу выше первых, разница проявляется в количестве богослужений: если Господские праздники пришлись на воскресенье, то поется только одна — праздничная — служба (воскресная отменяется). В богородичные праздники богослужения объединяют, приоритет остается за воскресным служением.

Господские праздники Богородичные праздники Рождество Христово

Крещение Господне

Вход Господень в Иерусалим

Воздвижение Креста Господня

Вознесение Господне

День Святой Троицы

Преображение Господне Рождество Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Благовещение Девы Марии

Успение Пресвятой Богородицы

Сретение

Еще одна особенность двунадесятых праздников — дата проведения: торжества могут быть переходящими и непереходящими.

Переходящие

Двунадесятые праздники, дата которых меняется в соответствии с хронологией пасхального годичного круга событий, называются переходящими. К ним относят три господских праздника:

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). Отмечается за неделю перед Пасхой. В 2022 году приходится на 17 апреля.

Вознесение Господне отмечается на сороковой день после Пасхи, в 2022 году это четверг, 2 июня.

День Святой Троицы, или Пятидесятница, приходится на пятидесятый день после Пасхи. В 2022 году выпадает на воскресенье, 12 июня.

Непереходящие

Большинство двунадесятых праздников являются непереходящими, то есть строго зафиксированными. В списке — девять дат, которые установлены в церковной хронологии, согласно которой новый год начинается 1 сентября:

Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября.

Воздвижение Креста Господня — 27 сентября.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря.

Рождество Христово — 7 января.

Крещение Господне —19 января.

Сретение — 15 февраля.

Благовещение — 7 апреля.

Преображение Господне — 19 августа.

Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа.

Недвунадесятые

К недвунадесятым относят важные, но менее значимые, чем Пасха и двунадесятые торжества, события. Их даты строго зафиксированы в церковном уставе:

Покров Пресвятой Богородицы — 14 октября.

Обрезание Господне — 14 января.

Рождество Иоанна Предтечи — 7 июля.

День Петра и Павла (Святых первоверховных апостолов Петра и Павла) — 12 июля.

Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября.

Церковные посты

Пост представляет собой форму религиозного аскетизма, это — период временного воздержания от пищи и воды (частично или полностью), от телесных удовольствий, что должно способствовать духовному росту.

В зависимости от длительности церковные посты могут быть многодневными и однодневными.

Многодневные

На церковный год приходится четыре многодневных поста: Великий, Петров, Успенский и Рождественский:

Великий пост.

В 2022 году Великий пост начинается в Чистый понедельник, 7 марта, и заканчивается в Великую субботу, 23 апреля.

Самый строгий и главный пост, установленный в честь 40-дневного странствования Спасителя по пустыне, является подготовкой к Пасхе.

Согласно церковному уставу, в Великий пост нужно полностью отказаться от продуктов животного происхождения.

По понедельникам, средам и пятницам следует придерживаться сухоядения: разрешены фрукты и овощи, компот, хлеб, по вторникам и четвергам разрешена горячая еда без масла, а по субботам и воскресеньям — с маслом. Рыбу можно только в праздничные дни: в Благовещение и Вход Господень в Иерусалим. В Лазареву субботу допустима рыбная икра. Полное пищевое воздержание рекомендовано в понедельник, в Великую пятницу на Страстной неделе — до выноса плащаницы. Строгая аскеза касается преимущественно служителей церкви. Миряне обычно придерживаются более щадящей диеты, установленной вместе с духовником в соответствии с нагрузками, здоровьем, образом жизни.

Петров пост (Апостольский).

В 2022 году: с 20 июня по 11 июля.

Начинается через семь дней после Святой Троицы, обязательно в понедельник, после девятого воскресенья после Пасхи. Заканчивается накануне 12 июля, Дня Петра и Павла.

Не такой строгий, как Великий: во время поста рекомендовано воздержание от мясной и молочной пищи, по средами и пятницам — от рыбы.

Успенский пост.

В 2022 году: с 14 по 27 августа.

Начинается в день Медового Спаса 14 августа, длится две недели, заканчивается накануне праздника Успения Богородицы, 27 августа.

Пост строгий: постящимся следует воздерживаться от пищи животного происхождения, рыбу можно только в один день — 19 августа, в праздник Преображения Господня (день известен как Яблочный Спас). Разрешены крупы, овощи, фрукты.

"Успенский пост имеет большое значение, поскольку духовно подготавливает к исключительно важному событию священной истории — к кончине земной жизни Божьей Матери. Он отражает стремление верующих почтить ее память", — объясняет протоиерей Александр Ильяшенко.

Рождественский пост.

Последний многодневный пост церковного года готовит верующих к празднику Рождества Христова. По строгости пищевого воздержания близок к Петрову (Апостольскому) посту.

Однодневные

Однодневные посты приходятся на каждую среду и пятницу, являясь в первом случае напоминанием о предательстве Христа Иудой, во втором — о страданиях распятого Спасителя. Это — строгие посты, когда запрещена рыба, но разрешена пища на растительном масле.

Помимо еженедельных постов в году выделяются и другие однодневные:

Крещенский сочельник — 18 января.

Усекновение главы Иоанна Предтечи (Крестителя) — 11 сентября.

Воздвижение Креста Господня — 27 сентября.

Сплошные седмицы

Сплошной седмицей называют неделю, когда отменяются обязательные посты по средам и пятницам. В году их пять, даты проведения следующие:

Святки длились с Рождества до Крещения, с 7 по 18 января 2022 года.

Неделя о мытаре и фарисее начинается за две недели до Великого поста и продолжается с 14 по 19 февраля 2022 года.

Масленица, или Сырная неделя, пройдет с 28 февраля по 6 марта 2022 года.

Пасхальная седмица - с 25 по 30 апреля 2022 года.

Троицкая седмица - с 13 по 19 июня 2022 года.

Дни особого поминовения усопших

Дни особого поминовения усопших часто называют родительскими субботами, когда принято поминать умерших, в первую очередь — родителей и других родственников.

Существуют также "вселенские родительские субботы" — Мясопустная (предшествует Неделе о Страшном суде) и Троицкая (предшествует празднику Троицы) — дни, когда вспоминают не только усопших близких, но и других почивших христиан вне зависимости от родства.

В 2022 году будет семь суббот особого поминовения: