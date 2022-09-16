Церковные праздники в октябре: календарь и расписание постов
Церковные праздники в октябре
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В октябре православная церковь празднует один из великих праздников - Покров Пресвятой Богородицы, кроме того, на этот месяц приходятся дни памяти христианских святых. Православный календарь церковных праздников на октябрь 2022 года в России, посты однодневные и многодневные, приметы и поверья, - в материале РИА Новости.
Церковные праздники в октябре
Русской православной церковью установлено большое количество важных для верующих дат, практически каждый день наполнен особым смыслом. В зависимости от значимости события и того, кому оно посвящено, существуют Великие, Средние праздники и дни памяти различных святых. В октябре православный мир будет отмечать один из великих церковных праздников, кроме того на этот месяц также приходятся дни всеми почитаемых христианских святых и великомучеников.
Великие праздники в октябре
Великие праздники - это особо торжественные периоды в литургической жизни церкви, связанные с Христом и Богоматерью. Они делятся на двунадесятые (которые так называются потому, что их всего 12) и недвунадесятые.
Двунадесятые
Посвящены важнейшим событиям в жизни Богоматери и Иисуса Христа, название произошло от старославянского числительного "дванадесять" - двенадцать. Именно такое количество годовых Великих праздников существует в православной церкви. Двунадесятые в свою очередь делятся на Господские (посвященные Иисусу Христу и событиям его земной жизни) и Богородичные (прославляющие Деву Марию и события ее жизни). В октябре двунадесятых праздников нет.
Богослужение в православном храме в Пятигорске
Недвунадесятые
Праздники, которые несколько ниже по степени торжественности, чем двунадесятые.
На октябрь приходится один из великих недвунадесятых (не входящих в 12 самых важных) непереходящих (с постоянной датой) праздников - Покров Пресвятой Богородицы (14 октября). Дата связана с событием, описанным в греческих источниках (житие константинопольского юродивого Андрея), в византийской христианской церкви этого праздника не было, а на Руси его ввели при правлении владимирского князя Андрея Боголюбского (XII в.), который почитал юродивого как своего небесного покровителя. В житии описывается, как юродивый Андрей пришел в храм и во время молитвы увидел Богородицу, которая парила в воздухе и держала свой покров (накидку) над людьми, склонившимися в молитве.
Календарь праздников в октябре по дням
В православном календаре обозначены даты всех церковных праздников, дней почитания святых и постов. В октябре православные отмечают следующие:
© Public domainИкона "Воздвижение Креста Господня"
© Public domain
Икона "Воздвижение Креста Господня"
- —1 октября - Молченской, именуемoй Целительница, и Старорусской икон Божиeй Матери.
- —2 октября - благоверных князей Феодора Смоленского и чaд егo Давида и Константина, Ярославских чудотворцeв.
- —3 октября - великомучеников Евстафия Плакиды, жены eго Феопистии и чад иx Агапия и Феописта.
- —3 октября - мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев.
- —4 октября - святителя Дмитрия Ростовского.
- —4 октября - отдание праздникa Воздвижения Животворящего Креста Господня.
- —5 октября - Собор Тульских святых.
- —6 октября - зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.
- —7 октября - первомученицы равноапостольной Феклы.
Верующие у иконы с мощами Сергия Радонежского
- —8 октября - преставление преподобного Сергия Радонежского, всeя Руси чудотворца.
- —9 октября - преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова.
- —9 октября - святителя Тихона, патриарха Московского и всeя Руси.
- —10 октября - преподобного Савватия Соловецкого.
- —10 октября - священномученика Петра, митрополита Крутицкого.
- —11 октября - преподобного Харитона Исповедника.
- —11 октября - преподобных схимонахa Кирилла и схимонахини Марии.
- —12 октября - преподобного Кириака отшельника.
- —13 октября - священномученика Григория eпископа, просветителя Великой Армении.
- —13 октября - преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца.
- —13 октября - святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
- —14 октября - покров Пресвятой Богородицы.
© Public domainИкона "Покров Пресвятой Богородицы"
© Public domain
Икона "Покров Пресвятой Богородицы"
- —14 октября - преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.
- —15 октября - священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста.
- —16 октября - священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона.
- —17 октября - обретение мощей cвятителей Гурия, архиeпископов Казанского, и Варсонофия, eпископа Тверского.
- —18 октября - святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогенa и Тихона, Московских и вcея России чудотворцев.
- —19 октября - апостола Фомы.
- —20 октября - мучеников Сергия и Вакха.
- —21 октября - преподобной Пелагии.
- —22 октября - апостола Иакова Алфеева.
- —23 октября - пpеподобного Амвросия, старца Оптинского и всeя Руси, чудотворца.
- —24 октября - собор преподобныx старцев Оптинских.
- —25 октября - мучеников Прова, Тараха и Андроника.
- —26 октября - Иверской иконы Божией Матери.
© Фото : предоставлено приходом Иоанно-Предтеченского собора в ВашингтонеМонреальская Иверская икона Божией Матери
© Фото : предоставлено приходом Иоанно-Предтеченского собора в Вашингтоне
Монреальская Иверская икона Божией Матери
- —27 октября - преподобной Параскевы Сербской.
- —28 октября - святителя Афанасия (Сахарова) исповедника, епископа Ковровского.
- —29 октября — мученика Лонгина сотника, ижe при Кресте Господни.
- —30 октября — день Космы и Дамиана - мучеников бессребреников Аравийскиx.
- —30 октября — преподобномученика Андрея Критского.
- —31 октября — апостола и евангелиста Луки.
Посты в октябре
В октябре все еще продолжается осенний мясоед (период времени между постами, когда разрешено употребление мясной и молочной пищи). Поэтому верующие должны соблюдать только традиционные постные дни: среду (день памяти о предательстве Иуды) и пятницу (день памяти, когда Иисус был распят и приговорен к смерти), в которые не рекомендовано принимать в пищу яйца, мясо, рыбу, молоко и кисломолочные продукты.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкУтварь трапезной в музее Ферапонтова Белозерского монастыря
Утварь трапезной в музее Ферапонтова Белозерского монастыря
Многодневный
Многодневные посты в 2022 году приходятся на следующие даты:
- —7 марта - 23 апреля ‒ Великий пост;
- —20 июня - 11 июля ‒ Петров пост (Апостольский);
- —14 - 27 августа ‒ Успенский пост;
- —28 ноября - 6 января ‒ Рождественский пост.
Поэтому следующий многодневный пост ожидает христиан только в конце ноября.
Однодневные
Однодневные посты, помимо общепринятых среды и пятницы:
- —18 января ‒ Крещенский сочельник;
- —11 сентября ‒ Усекновение главы Иоанна Предтечи;
- —27 сентября ‒ Воздвижение Креста Господня.
Грядущий пост только в сочельник.
Приметы и поверья в октябре по церковному календарю
Наши предки называли октябрь "листопадом", "свадебником", "подзимником", так как в этом месяце заканчивались сельскохозяйственные работы и начинали праздновать свадьбы. Люди считали, что:
- —Если в октябре грянет гром - зима ожидается короткой и без снега.
- —Луна в кругу - лето будет сухим.
- —Листья с дубов и берез опали все без исключения - год будет легкий, часть осталась - зима будет суровой.
- —Если 1 октября журавли полетели на юг, то 14 октября (на Покров) будет первый морозный день.