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Церковные православные праздники в октябре 2022 в России: календарь на месяц
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Религия
https://ria.ru/20220916/oktyabr-1817258105.html
Церковные праздники в октябре: календарь и расписание постов
Церковные православные праздники в октябре 2022 в России: календарь на месяц
Церковные праздники в октябре: календарь и расписание постов
В октябре православная церковь празднует один из великих праздников - Покров Пресвятой Богородицы, кроме того, на этот месяц приходятся дни памяти христианских... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:35
2022-09-16T14:35
религия
религия
иисус христос
россия
русская православная церковь
православие
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В октябре православная церковь празднует один из великих праздников - Покров Пресвятой Богородицы, кроме того, на этот месяц приходятся дни памяти христианских святых. Православный календарь церковных праздников на октябрь 2022 года в России, посты однодневные и многодневные, приметы и поверья, - в материале РИА Новости.Церковные праздники в октябреРусской православной церковью установлено большое количество важных для верующих дат, практически каждый день наполнен особым смыслом. В зависимости от значимости события и того, кому оно посвящено, существуют Великие, Средние праздники и дни памяти различных святых. В октябре православный мир будет отмечать один из великих церковных праздников, кроме того на этот месяц также приходятся дни всеми почитаемых христианских святых и великомучеников.Великие праздники в октябреВеликие праздники - это особо торжественные периоды в литургической жизни церкви, связанные с Христом и Богоматерью. Они делятся на двунадесятые (которые так называются потому, что их всего 12) и недвунадесятые.ДвунадесятыеПосвящены важнейшим событиям в жизни Богоматери и Иисуса Христа, название произошло от старославянского числительного "дванадесять" - двенадцать. Именно такое количество годовых Великих праздников существует в православной церкви. Двунадесятые в свою очередь делятся на Господские (посвященные Иисусу Христу и событиям его земной жизни) и Богородичные (прославляющие Деву Марию и события ее жизни). В октябре двунадесятых праздников нет.НедвунадесятыеПраздники, которые несколько ниже по степени торжественности, чем двунадесятые.На октябрь приходится один из великих недвунадесятых (не входящих в 12 самых важных) непереходящих (с постоянной датой) праздников - Покров Пресвятой Богородицы (14 октября). Дата связана с событием, описанным в греческих источниках (житие константинопольского юродивого Андрея), в византийской христианской церкви этого праздника не было, а на Руси его ввели при правлении владимирского князя Андрея Боголюбского (XII в.), который почитал юродивого как своего небесного покровителя. В житии описывается, как юродивый Андрей пришел в храм и во время молитвы увидел Богородицу, которая парила в воздухе и держала свой покров (накидку) над людьми, склонившимися в молитве.Календарь праздников в октябре по днямВ православном календаре обозначены даты всех церковных праздников, дней почитания святых и постов. В октябре православные отмечают следующие:Посты в октябреВ октябре все еще продолжается осенний мясоед (период времени между постами, когда разрешено употребление мясной и молочной пищи). Поэтому верующие должны соблюдать только традиционные постные дни: среду (день памяти о предательстве Иуды) и пятницу (день памяти, когда Иисус был распят и приговорен к смерти), в которые не рекомендовано принимать в пищу яйца, мясо, рыбу, молоко и кисломолочные продукты.МногодневныйМногодневные посты в 2022 году приходятся на следующие даты:Поэтому следующий многодневный пост ожидает христиан только в конце ноября.ОднодневныеОднодневные посты, помимо общепринятых среды и пятницы:Грядущий пост только в сочельник.Приметы и поверья в октябре по церковному календарюНаши предки называли октябрь "листопадом", "свадебником", "подзимником", так как в этом месяце заканчивались сельскохозяйственные работы и начинали праздновать свадьбы. Люди считали, что:
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религия, иисус христос, россия, русская православная церковь, православие
Религия, Религия, Иисус Христос, Россия, Русская православная церковь, Православие
14:35 16.09.2022
 

Церковные праздники в октябре: календарь и расписание постов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЦерковные праздники в октябре
Церковные праздники в октябре - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Церковные праздники в октябре
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В октябре православная церковь празднует один из великих праздников - Покров Пресвятой Богородицы, кроме того, на этот месяц приходятся дни памяти христианских святых. Православный календарь церковных праздников на октябрь 2022 года в России, посты однодневные и многодневные, приметы и поверья, - в материале РИА Новости.

Церковные праздники в октябре

Русской православной церковью установлено большое количество важных для верующих дат, практически каждый день наполнен особым смыслом. В зависимости от значимости события и того, кому оно посвящено, существуют Великие, Средние праздники и дни памяти различных святых. В октябре православный мир будет отмечать один из великих церковных праздников, кроме того на этот месяц также приходятся дни всеми почитаемых христианских святых и великомучеников.

Великие праздники в октябре

Великие праздники - это особо торжественные периоды в литургической жизни церкви, связанные с Христом и Богоматерью. Они делятся на двунадесятые (которые так называются потому, что их всего 12) и недвунадесятые.

Двунадесятые

Посвящены важнейшим событиям в жизни Богоматери и Иисуса Христа, название произошло от старославянского числительного "дванадесять" - двенадцать. Именно такое количество годовых Великих праздников существует в православной церкви. Двунадесятые в свою очередь делятся на Господские (посвященные Иисусу Христу и событиям его земной жизни) и Богородичные (прославляющие Деву Марию и события ее жизни). В октябре двунадесятых праздников нет.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкБогослужение в православном храме в Пятигорске
Богослужение в православном храме в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Богослужение в православном храме в Пятигорске

Недвунадесятые

Праздники, которые несколько ниже по степени торжественности, чем двунадесятые.
На октябрь приходится один из великих недвунадесятых (не входящих в 12 самых важных) непереходящих (с постоянной датой) праздников - Покров Пресвятой Богородицы (14 октября). Дата связана с событием, описанным в греческих источниках (житие константинопольского юродивого Андрея), в византийской христианской церкви этого праздника не было, а на Руси его ввели при правлении владимирского князя Андрея Боголюбского (XII в.), который почитал юродивого как своего небесного покровителя. В житии описывается, как юродивый Андрей пришел в храм и во время молитвы увидел Богородицу, которая парила в воздухе и держала свой покров (накидку) над людьми, склонившимися в молитве.

Календарь праздников в октябре по дням

В православном календаре обозначены даты всех церковных праздников, дней почитания святых и постов. В октябре православные отмечают следующие:
© Public domainИкона "Воздвижение Креста Господня"
Икона Воздвижение Креста Господня
© Public domain
Икона "Воздвижение Креста Господня"
  • 1 октября - Молченской, именуемoй Целительница, и Старорусской икон Божиeй Матери.
  • 2 октября - благоверных князей Феодора Смоленского и чaд егo Давида и Константина, Ярославских чудотворцeв.
  • 3 октября - великомучеников Евстафия Плакиды, жены eго Феопистии и чад иx Агапия и Феописта.
  • 3 октября - мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев.
  • 4 октября - святителя Дмитрия Ростовского.
  • 4 октября - отдание праздникa Воздвижения Животворящего Креста Господня.
  • 5 октября - Собор Тульских святых.
  • 6 октября - зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.
  • 7 октября - первомученицы равноапостольной Феклы.
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкВерующие у иконы с мощами Сергия Радонежского
Мощи Сергия Радонежского доставили в Грозный - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Верующие у иконы с мощами Сергия Радонежского
  • 8 октября - преставление преподобного Сергия Радонежского, всeя Руси чудотворца.
  • 9 октября - преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова.
  • 9 октября - святителя Тихона, патриарха Московского и всeя Руси.
  • 10 октября - преподобного Савватия Соловецкого.
  • 10 октября - священномученика Петра, митрополита Крутицкого.
  • 11 октября - преподобного Харитона Исповедника.
  • 11 октября - преподобных схимонахa Кирилла и схимонахини Марии.
  • 12 октября - преподобного Кириака отшельника.
  • 13 октября - священномученика Григория eпископа, просветителя Великой Армении.
  • 13 октября - преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца.
  • 13 октября - святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
  • 14 октября - покров Пресвятой Богородицы.
© Public domainИкона "Покров Пресвятой Богородицы"
Икона Покров Пресвятой Богородицы
© Public domain
Икона "Покров Пресвятой Богородицы"
  • 14 октября - преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.
  • 15 октября - священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста.
  • 16 октября - священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона.
  • 17 октября - обретение мощей cвятителей Гурия, архиeпископов Казанского, и Варсонофия, eпископа Тверского.
  • 18 октября - святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогенa и Тихона, Московских и вcея России чудотворцев.
  • 19 октября - апостола Фомы.
  • 20 октября - мучеников Сергия и Вакха.
  • 21 октября - преподобной Пелагии.
  • 22 октября - апостола Иакова Алфеева.
  • 23 октября - пpеподобного Амвросия, старца Оптинского и всeя Руси, чудотворца.
  • 24 октября - собор преподобныx старцев Оптинских.
  • 25 октября - мучеников Прова, Тараха и Андроника.
  • 26 октября - Иверской иконы Божией Матери.
© Фото : предоставлено приходом Иоанно-Предтеченского собора в ВашингтонеМонреальская Иверская икона Божией Матери
Монреальская Иверская икона Божией Матери - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : предоставлено приходом Иоанно-Предтеченского собора в Вашингтоне
Монреальская Иверская икона Божией Матери
  • 27 октября - преподобной Параскевы Сербской.
  • 28 октября - святителя Афанасия (Сахарова) исповедника, епископа Ковровского.
  • 29 октября — мученика Лонгина сотника, ижe при Кресте Господни.
  • 30 октября — день Космы и Дамиана - мучеников бессребреников Аравийскиx.
  • 30 октября — преподобномученика Андрея Критского.
  • 31 октября — апостола и евангелиста Луки.

Посты в октябре

В октябре все еще продолжается осенний мясоед (период времени между постами, когда разрешено употребление мясной и молочной пищи). Поэтому верующие должны соблюдать только традиционные постные дни: среду (день памяти о предательстве Иуды) и пятницу (день памяти, когда Иисус был распят и приговорен к смерти), в которые не рекомендовано принимать в пищу яйца, мясо, рыбу, молоко и кисломолочные продукты.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкУтварь трапезной в музее Ферапонтова Белозерского монастыря
Утварь трапезной в музее Ферапонтова Белозерского монастыря - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Утварь трапезной в музее Ферапонтова Белозерского монастыря

Многодневный

Многодневные посты в 2022 году приходятся на следующие даты:
  • 7 марта - 23 апреля ‒ Великий пост;
  • 20 июня - 11 июля ‒ Петров пост (Апостольский);
  • 14 - 27 августа ‒ Успенский пост;
  • 28 ноября - 6 января ‒ Рождественский пост.
Поэтому следующий многодневный пост ожидает христиан только в конце ноября.

Однодневные

Однодневные посты, помимо общепринятых среды и пятницы:
  • 18 января ‒ Крещенский сочельник;
  • 11 сентября ‒ Усекновение главы Иоанна Предтечи;
  • 27 сентября ‒ Воздвижение Креста Господня.
Грядущий пост только в сочельник.
© РИА Новости / Максим БлиновВ трапезной
Жители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
В трапезной

Приметы и поверья в октябре по церковному календарю

Наши предки называли октябрь "листопадом", "свадебником", "подзимником", так как в этом месяце заканчивались сельскохозяйственные работы и начинали праздновать свадьбы. Люди считали, что:
  • Если в октябре грянет гром - зима ожидается короткой и без снега.
  • Луна в кругу - лето будет сухим.
  • Листья с дубов и берез опали все без исключения - год будет легкий, часть осталась - зима будет суровой.
  • Если 1 октября журавли полетели на юг, то 14 октября (на Покров) будет первый морозный день.

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