https://ria.ru/20220916/oktyabr-1817258105.html

Церковные праздники в октябре: календарь и расписание постов

Церковные православные праздники в октябре 2022 в России: календарь на месяц

Церковные праздники в октябре: календарь и расписание постов

В октябре православная церковь празднует один из великих праздников - Покров Пресвятой Богородицы, кроме того, на этот месяц приходятся дни памяти христианских... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:35

2022-09-16T14:35

2022-09-16T14:35

религия

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В октябре православная церковь празднует один из великих праздников - Покров Пресвятой Богородицы, кроме того, на этот месяц приходятся дни памяти христианских святых. Православный календарь церковных праздников на октябрь 2022 года в России, посты однодневные и многодневные, приметы и поверья, - в материале РИА Новости.Церковные праздники в октябреРусской православной церковью установлено большое количество важных для верующих дат, практически каждый день наполнен особым смыслом. В зависимости от значимости события и того, кому оно посвящено, существуют Великие, Средние праздники и дни памяти различных святых. В октябре православный мир будет отмечать один из великих церковных праздников, кроме того на этот месяц также приходятся дни всеми почитаемых христианских святых и великомучеников.Великие праздники в октябреВеликие праздники - это особо торжественные периоды в литургической жизни церкви, связанные с Христом и Богоматерью. Они делятся на двунадесятые (которые так называются потому, что их всего 12) и недвунадесятые.ДвунадесятыеПосвящены важнейшим событиям в жизни Богоматери и Иисуса Христа, название произошло от старославянского числительного "дванадесять" - двенадцать. Именно такое количество годовых Великих праздников существует в православной церкви. Двунадесятые в свою очередь делятся на Господские (посвященные Иисусу Христу и событиям его земной жизни) и Богородичные (прославляющие Деву Марию и события ее жизни). В октябре двунадесятых праздников нет.НедвунадесятыеПраздники, которые несколько ниже по степени торжественности, чем двунадесятые.На октябрь приходится один из великих недвунадесятых (не входящих в 12 самых важных) непереходящих (с постоянной датой) праздников - Покров Пресвятой Богородицы (14 октября). Дата связана с событием, описанным в греческих источниках (житие константинопольского юродивого Андрея), в византийской христианской церкви этого праздника не было, а на Руси его ввели при правлении владимирского князя Андрея Боголюбского (XII в.), который почитал юродивого как своего небесного покровителя. В житии описывается, как юродивый Андрей пришел в храм и во время молитвы увидел Богородицу, которая парила в воздухе и держала свой покров (накидку) над людьми, склонившимися в молитве.Календарь праздников в октябре по днямВ православном календаре обозначены даты всех церковных праздников, дней почитания святых и постов. В октябре православные отмечают следующие:Посты в октябреВ октябре все еще продолжается осенний мясоед (период времени между постами, когда разрешено употребление мясной и молочной пищи). Поэтому верующие должны соблюдать только традиционные постные дни: среду (день памяти о предательстве Иуды) и пятницу (день памяти, когда Иисус был распят и приговорен к смерти), в которые не рекомендовано принимать в пищу яйца, мясо, рыбу, молоко и кисломолочные продукты.МногодневныйМногодневные посты в 2022 году приходятся на следующие даты:Поэтому следующий многодневный пост ожидает христиан только в конце ноября.ОднодневныеОднодневные посты, помимо общепринятых среды и пятницы:Грядущий пост только в сочельник.Приметы и поверья в октябре по церковному календарюНаши предки называли октябрь "листопадом", "свадебником", "подзимником", так как в этом месяце заканчивались сельскохозяйственные работы и начинали праздновать свадьбы. Люди считали, что:

https://ria.ru/20181014/1530525162.html

https://ria.ru/20210718/radonezhskiy-1741575503.html

https://ria.ru/20220905/predtecha-1814674931.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

религия, иисус христос, россия, русская православная церковь, православие