https://ria.ru/20220913/bogoroditsa-1816536327.html

Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и история праздника

Рождество Пресвятой Богородицы 2022: какого числа праздник, история, храмы

Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и история праздника

Начало церковного года открывает первый из двунадесятых великих праздников — Рождество Пресвятой Богородицы. Торжество ежегодно приходится на одно и то же число РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T16:44

2022-09-13T16:44

2022-09-13T16:47

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праздник рождества пресвятой богородицы

русская православная церковь

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Начало церковного года открывает первый из двунадесятых великих праздников — Рождество Пресвятой Богородицы. Торжество ежегодно приходится на одно и то же число — 21 сентября. На какой день недели выпадает праздник в 2022 году, нужно ли верующим соблюдать пост в честь рождения Богоматери, как проходит праздник в храмах, расписание богослужений, народные приметы и поверья на этот день - в материале РИА Новости.Рождество Пресвятой БогородицыРождество Пресвятой Богородицы девы Марии - один из самых важных праздников в православном календаре, он относится к двунадесятым (является одним из двенадцати великих церковных праздников) и непереходящим, так как дата его неизменна. Этот день важен для всех христианских конфессий и, несмотря на то, что событию в Новом Завете посвящено не так много места, именно с этой даты начинается новая история христианского мира: рождение Иисуса Христа, его крещение, распятие, воскресение и вознесение, в результате которого человеческому роду был прощен первородный грех и дана надежда на вечную жизнь после смерти.Какого числаТак как праздник непереходящий, ему отведена одна и та же дата ежегодно: католический мир отметил событие 8 сентября, а православные готовятся это сделать 21 сентября. На этот же день приходится осеннее равноденствие, в давние времена крестьяне провожали лето и ожидали первых заморозков, осень вступала в полную силу.ИсторияПраздник был установлен Церковью в V веке. Писание не рассказывает об этом событии, рождение Богородицы отображено в древних канонах, датируемых II веком нашей эры. До сегодняшнего времени точно не установлено, в какой местности родилась дева Мария, мнения разделены: это могло произойти в Иерусалиме или Назарете. Но православный мир придерживается мнения, высказанного митрополитом Ростовским Святителем Дмитрием (1651-1709), который считал Назарет родным городом Богородицы.Событие праздникаРождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии - первый двунадесятый праздник нового церковного года (церковный календарь начинается с сентября). Поэтому в песнопениях он упоминается как "начало нашего спасения". Рождение Богородицы - исполнение пророчества о том, что земля готовится к приходу Спасителя мира Иисуса Христа.Предание рассказывает об истории ее семьи: родители Марии Иоаким и Анна были зажиточными, благочестивыми людьми, но не имели детей до самой старости. Окружающие считали их больными или грешниками, но пара не теряла надежды на чудо и усердно молилась. Однажды, Иоаким пришел в храм с дарами и услышал от соотечественника укор: "Зачем ты прежде других желаешь принести свои дары Богу? Ведь ты недостоин, как бесплодный!" Горько стало Иоакиму и он удалился в пустыню держать пост и молиться. Об этом случае узнала его жена, считавшая себя виноватой в их бесчадии, расстроенная Анна стала еще усерднее читать молитвы, во время одной из них ей явился ангел и принес благую весть о том, что их горе услышано и в семье появится девочка, которая будет выше всех земных дочерей."Ради Нее благословятся все роды земные. Нареки Ее Мария", - передает легенда слова ангела. В тот же момент видение посетило и Иоакима. Через девять месяцев у четы родился ребенок, девочка получила имя Мария. Через год счастливый отец созвал всех знакомых, старейшин города, священников и устроил большой пир, на котором показал свою дочь и попросил благословить ее.Зачатие Девы Марии в церковных кругах празднуется 22 декабря, последователи католического учения признают его непорочным, но православная Церковь так не считает, так как доказательств этому нет ни в Писании, ни в учении Отцов Церкви.ТрадицииПраздник имеет один день предпразднства и четыре дня попразднства. В эти дни полагается посещать церковь и чтить память Богородицы, читать молитвы Деве Марии, каяться в прегрешениях, проводить время в кругу своей семьи. Считается, что каждый, кто мечтает о рождении ребенка, может во время молитвы попросить о нем у Марии и ее родителей. В этот день не рекомендуется заниматься тяжелой работой, запрещено сквернословить, лгать, завидовать.Приметы, обычаи и обрядыВ народе этот праздник имел название "Малая Пречистая", "Аспосов день", а дни, предшествующие ему, - "Спожинки", "Госпожинки". Крестьяне широко отмечали окончание сбора урожая многолюдными пирами и празднествами, чем богаче был урожай, тем дольше длилось пиршество, которое могло продолжаться от Успения Богородицы и до Покрова. В каждой семье варили домашнее пиво, резали овцу или барана, готовили студень, кулебяки с рыбой, пекли пироги. Тесть и теща обязательно приглашали зятя, даже если сами не рассчитывали на ответное приглашение, а сваты и сватьи занимали почетное место за столом.Среди других традиций:Существовал также и ряд запретов, которые нельзя было нарушать, в этот день не рекомендовано:Существует много народных примет, связанных с погодой в этот день, например:Древние славяне в этот день отмечали праздник наступления осени - Осенины, который слился с Рождеством Богородицы после Крещения Руси.БогослужениеБогослужение во всех храмах начинается вечером 20 сентября и продолжается до утра следующего дня. На Всенощной читаются три фрагмента из Ветхого Завета, объясняющие значение праздника: видение Патриарха Иакова, в котором лестница знаменует Деву Марию, через которую пришел Христос (Книга Бытия), о закрытых вратах, символизирующих девство Марии (Книга пророка Иезекиля), о Премудрости, построившей дом (Книга Притчей Соломона), а также поется тропарь (песнопение), Величание Рождества Богородицы и читаются каноны, посвященные ей.Утром 21 сентября проходит Литургия, иногда две, когда собирается очень много прихожан, а в храме есть несколько престолов. Праздничное настроение уже ощущается в день подготовки (предпразднства) и продолжается еще в течение четырех дней после, когда происходит отдание праздника. Все эти шесть дней верующие вспоминают одно из самых значимых событий христианского мира, которое определило все события Нового Завета.Обычно праздничные мероприятия в храмах проходят по следующему расписанию:МолитвыВ праздничный день женщины молятся о зачатии детей, причем просить помощи можно не только для себя, но и для других людей, молят защитить детей, которые уже рождены, воссоединить семьи, наладить отношения между супругами, помочь забыть обиды и ссоры. Так как Дева Мария защитница заблудших душ, ее просят наставить их на путь истинный, вернуть веру в Бога и отпустить грехи.В этот день читаются:Есть ли пост в этот деньНа праздник постов не приходится, в это время как раз продолжается так называемый осенний мясоед, когда можно есть все без ограничений, под запрет попадает только чрезмерное употребление алкоголя. Однако если 21 сентября приходится на среду или пятницу, то воспрещается употреблять мясную и молочную пищу, но разрешено растительное масло и рыба.Иконы и храмыДревнейшие изображения праздника известны с VI века, а самое широкое распространение получили в XI–ХII веках. В это время в византийской и русской иконописи они стали менее схематичными и более подробными, определились основные атрибуты: красная накидка на плечах Анны, она сама возлежит на высоком ложе, поддерживаемая служанкой, а справа или слева изображается сцена омовения младенца. Рядом с Анной стоят три женщины с дарами, а из окна выглядывает праведный Иоаким. Эта сцена изображена на таких иконах, как:Храмы и монастыри, посвященные Рождеству Богородицы, стали строиться на Руси в XII–XIV веках. Наиболее почитаемые и известные:И многие другие, массовая постройка которых началась после освобождения русских земель от татаро-монгольского ига, так как Дева Мария считалась покровительницей и помощницей освобождения.Традиция освящать храмы в честь Богородицы сохранилась и у старообрядцев. Во многих общинах старообрядческой церкви отмечают этот престольный праздник.

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https://ria.ru/20190921/1558953093.html

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https://ria.ru/20220228/molitvy-1775546506.html

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Алёна Пава

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