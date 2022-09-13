16:44 13.09.2022 (обновлено: 16:47 13.09.2022)
Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и история праздника
Рождество Пресвятой Богородицы
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Начало церковного года открывает первый из двунадесятых великих праздников — Рождество Пресвятой Богородицы. Торжество ежегодно приходится на одно и то же число — 21 сентября. На какой день недели выпадает праздник в 2022 году, нужно ли верующим соблюдать пост в честь рождения Богоматери, как проходит праздник в храмах, расписание богослужений, народные приметы и поверья на этот день - в материале РИА Новости.
Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы девы Марии - один из самых важных праздников в православном календаре, он относится к двунадесятым (является одним из двенадцати великих церковных праздников) и непереходящим, так как дата его неизменна. Этот день важен для всех христианских конфессий и, несмотря на то, что событию в Новом Завете посвящено не так много места, именно с этой даты начинается новая история христианского мира: рождение Иисуса Христа, его крещение, распятие, воскресение и вознесение, в результате которого человеческому роду был прощен первородный грех и дана надежда на вечную жизнь после смерти.
Какого числа
Так как праздник непереходящий, ему отведена одна и та же дата ежегодно: католический мир отметил событие 8 сентября, а православные готовятся это сделать 21 сентября. На этот же день приходится осеннее равноденствие, в давние времена крестьяне провожали лето и ожидали первых заморозков, осень вступала в полную силу.
История
Праздник был установлен Церковью в V веке. Писание не рассказывает об этом событии, рождение Богородицы отображено в древних канонах, датируемых II веком нашей эры. До сегодняшнего времени точно не установлено, в какой местности родилась дева Мария, мнения разделены: это могло произойти в Иерусалиме или Назарете. Но православный мир придерживается мнения, высказанного митрополитом Ростовским Святителем Дмитрием (1651-1709), который считал Назарет родным городом Богородицы.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСвечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Событие праздника
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии - первый двунадесятый праздник нового церковного года (церковный календарь начинается с сентября). Поэтому в песнопениях он упоминается как "начало нашего спасения". Рождение Богородицы - исполнение пророчества о том, что земля готовится к приходу Спасителя мира Иисуса Христа.
Предание рассказывает об истории ее семьи: родители Марии Иоаким и Анна были зажиточными, благочестивыми людьми, но не имели детей до самой старости. Окружающие считали их больными или грешниками, но пара не теряла надежды на чудо и усердно молилась. Однажды, Иоаким пришел в храм с дарами и услышал от соотечественника укор: "Зачем ты прежде других желаешь принести свои дары Богу? Ведь ты недостоин, как бесплодный!" Горько стало Иоакиму и он удалился в пустыню держать пост и молиться. Об этом случае узнала его жена, считавшая себя виноватой в их бесчадии, расстроенная Анна стала еще усерднее читать молитвы, во время одной из них ей явился ангел и принес благую весть о том, что их горе услышано и в семье появится девочка, которая будет выше всех земных дочерей.
"Ради Нее благословятся все роды земные. Нареки Ее Мария", - передает легенда слова ангела. В тот же момент видение посетило и Иоакима. Через девять месяцев у четы родился ребенок, девочка получила имя Мария. Через год счастливый отец созвал всех знакомых, старейшин города, священников и устроил большой пир, на котором показал свою дочь и попросил благословить ее.
Зачатие Девы Марии в церковных кругах празднуется 22 декабря, последователи католического учения признают его непорочным, но православная Церковь так не считает, так как доказательств этому нет ни в Писании, ни в учении Отцов Церкви.
Традиции
Праздник имеет один день предпразднства и четыре дня попразднства. В эти дни полагается посещать церковь и чтить память Богородицы, читать молитвы Деве Марии, каяться в прегрешениях, проводить время в кругу своей семьи. Считается, что каждый, кто мечтает о рождении ребенка, может во время молитвы попросить о нем у Марии и ее родителей. В этот день не рекомендуется заниматься тяжелой работой, запрещено сквернословить, лгать, завидовать.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоВерующие в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде во время службы
Верующие в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде во время службы
Приметы, обычаи и обряды
В народе этот праздник имел название "Малая Пречистая", "Аспосов день", а дни, предшествующие ему, - "Спожинки", "Госпожинки". Крестьяне широко отмечали окончание сбора урожая многолюдными пирами и празднествами, чем богаче был урожай, тем дольше длилось пиршество, которое могло продолжаться от Успения Богородицы и до Покрова. В каждой семье варили домашнее пиво, резали овцу или барана, готовили студень, кулебяки с рыбой, пекли пироги. Тесть и теща обязательно приглашали зятя, даже если сами не рассчитывали на ответное приглашение, а сваты и сватьи занимали почетное место за столом.
Среди других традиций:
- —Во время сбора урожая верующие не забывали поблагодарить Богородицу за щедрые дары и попросить заступничества на следующий год.
- —21 сентября было принято зажигать в доме свечу и поддерживать ее весь день.
- —Женщинам в этот день оказывали особое уважение.
- —Существует поверье, что ребенок, родившийся на Рождество Пресвятой Богородицы, будет счастлив и удачлив всю жизнь.
- —В этот день было принято ходить в гости к молодым женатым парам и приносить им подарки, а хозяйка накрывала богатый стол.
- —Девушки 21 сентября старались умыться до восхода солнца, чтобы сохранить молодость и красоту навсегда.
- —Бездетные женщины и девушки должны были подавать милостыню, если этого не сделать, то, по народному поверью, останешься бездетной, а чем богаче подаяние, тем больше детей родится в семье.
21 сентября 2019, 09:02РелигияПравославные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Существовал также и ряд запретов, которые нельзя было нарушать, в этот день не рекомендовано:
- —Заниматься тяжелым физическим трудом и грязной работой (трудиться в огороде, мести мусор, жечь ветки во дворе).
- —Сметать крошки со стола на пол. Оставшийся после трапезы хлеб нужно отдать животным.
- —Раньше на праздник не пользовались ножницами, иголками, ножом, ничего не резали и не зашивали.
- —Кричать или повышать голос на ближнего.
Существует много народных примет, связанных с погодой в этот день, например:
- —Утром 21 сентября не выпала роса - зима будет малоснежная, а появился туман - осень предстоит дождливая.
- —На Первую Пречистую (Успение Пресвятой Богородицы) сеяли рожь, а на Вторую - шел дождь.
- —Погода на Вторую Пречистую (Рождество Пресвятой Богородицы) солнечная - весь октябрь будет таким же.
- —Утром пошел дождь - он будет продолжаться еще сорок дней, а зима будет морозной.
Древние славяне в этот день отмечали праздник наступления осени - Осенины, который слился с Рождеством Богородицы после Крещения Руси.
Богослужение
Богослужение во всех храмах начинается вечером 20 сентября и продолжается до утра следующего дня. На Всенощной читаются три фрагмента из Ветхого Завета, объясняющие значение праздника: видение Патриарха Иакова, в котором лестница знаменует Деву Марию, через которую пришел Христос (Книга Бытия), о закрытых вратах, символизирующих девство Марии (Книга пророка Иезекиля), о Премудрости, построившей дом (Книга Притчей Соломона), а также поется тропарь (песнопение), Величание Рождества Богородицы и читаются каноны, посвященные ей.
Утром 21 сентября проходит Литургия, иногда две, когда собирается очень много прихожан, а в храме есть несколько престолов. Праздничное настроение уже ощущается в день подготовки (предпразднства) и продолжается еще в течение четырех дней после, когда происходит отдание праздника. Все эти шесть дней верующие вспоминают одно из самых значимых событий христианского мира, которое определило все события Нового Завета.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкДевушка в храме во имя Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино в Тульской области
Девушка в храме во имя Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино в Тульской области
Обычно праздничные мероприятия в храмах проходят по следующему расписанию:
- —20 сентября в 18-00 - Всенощное бдение;
- —21 сентября в 8-30 - Исповедь, 9-00 - Литургия.
Молитвы
В праздничный день женщины молятся о зачатии детей, причем просить помощи можно не только для себя, но и для других людей, молят защитить детей, которые уже рождены, воссоединить семьи, наладить отношения между супругами, помочь забыть обиды и ссоры. Так как Дева Мария защитница заблудших душ, ее просят наставить их на путь истинный, вернуть веру в Бога и отпустить грехи.
В этот день читаются:
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- —Молитвенные слова о защите детей ("О, Пресвятая Владычице Дево Богородице спаси и сохрани под кровом твоим моих чад...").
- —Молитва о зачатии ребенка ("О, Всемилосердная, Благая и Истинная Защитнице наша...").
- —Тропарь праздника Рождества Пресвятой Богородицы ("Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней...").
- —Кондак праздника Рождества Пресвятой Богородицы (глас 4) ("Иоаким и Анна поношения безчадства...").
- —Величание Богородице (глас 4) ("Величаем Тя, Пресвятая Дево...").
- —Задостойник праздника Рождества Пресвятой Богородицы (глас 8) ("Величай, душе моя, преславное рождество Божия Матере...").
- —Молитва первая ("О, Пресвятая Владычице, Христа Спасителя нашего Богоизбранная Мати...").
- —Молитва вторая ("Преблагословенная Дево Марие, Царице небесе и земли, Твоему чудотворному образу припадающе, умиленно глаголем...").
- —Молитва третья ("О, Пречистая и Преблагословенная Дево, Владычице Богородице, от неплодове по обетованию рождшаяся...").
Есть ли пост в этот день
На праздник постов не приходится, в это время как раз продолжается так называемый осенний мясоед, когда можно есть все без ограничений, под запрет попадает только чрезмерное употребление алкоголя. Однако если 21 сентября приходится на среду или пятницу, то воспрещается употреблять мясную и молочную пищу, но разрешено растительное масло и рыба.
Иконы и храмы
© РИА Новости / Балабанов / Перейти в медиабанкРепродукция иконы "Рождество Богоматери". Начало XIV века. Оригинал хранится в Государственной Третьяковской галерее.
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Репродукция иконы "Рождество Богоматери". Начало XIV века. Оригинал хранится в Государственной Третьяковской галерее.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкФрагмент иконы "Рождество Богородицы". Репродукция. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
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Фрагмент иконы "Рождество Богородицы". Репродукция. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
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Репродукция иконы "Рождество Богоматери". Начало XIV века. Оригинал хранится в Государственной Третьяковской галерее.
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Фрагмент иконы "Рождество Богородицы". Репродукция. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Древнейшие изображения праздника известны с VI века, а самое широкое распространение получили в XI–ХII веках. В это время в византийской и русской иконописи они стали менее схематичными и более подробными, определились основные атрибуты: красная накидка на плечах Анны, она сама возлежит на высоком ложе, поддерживаемая служанкой, а справа или слева изображается сцена омовения младенца. Рядом с Анной стоят три женщины с дарами, а из окна выглядывает праведный Иоаким. Эта сцена изображена на таких иконах, как:
- —Рождество Богородицы. Середина XIV в. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
- —Рождество Богородицы. Двусторонняя икона-таблетка. Конец XV — начало XVI вв. Новгородский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
- —Фрагмент иконы Рождество Богородицы. ХVI век. Музей им. А. Рублева.
- —Рождество Богородицы с житием. ХVI век. Из местного ряда собора Рождества Богородицы в Устюжне.
- —Рождество Пресвятой Богородицы. Из праздничного чина. Середина XVII в. Государственный музей-заповедник "Ростовский Кремль", Ростов Великий.
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкСвято-Боголюбский женский монастырь. Суздальский район. Поселок Боголюбово.
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Свято-Боголюбский женский монастырь. Суздальский район. Поселок Боголюбово.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкБоголюбский монастырь в поселке Боголюбово Владимирской области.
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Боголюбский монастырь в поселке Боголюбово Владимирской области.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на Ферапонтов монастырь со стороны Бородаевского озера.
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Вид на Ферапонтов монастырь со стороны Бородаевского озера.
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Свято-Боголюбский женский монастырь. Суздальский район. Поселок Боголюбово.
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Боголюбский монастырь в поселке Боголюбово Владимирской области.
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Вид на Ферапонтов монастырь со стороны Бородаевского озера.
Храмы и монастыри, посвященные Рождеству Богородицы, стали строиться на Руси в XII–XIV веках. Наиболее почитаемые и известные:
- —Собор Бобренева монастыря (1381), находящийся рядом с городом Коломна.
- —Вознесенский монастырь в Кремле и церковь в честь Рождества Богородицы в его составе, построенные в 1392 году вдовой князя Дмитрия Донского Евфросиньей.
- —Боголюбский монастырь во Владимирской области.
- —Ферапонтов монастырь (1490 г.) в с. Ферапонтово Вологодской области также был освящен в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
- —Богородицерождественский собор в Москве (1501-1505).
- —Пафнутиев Боровский монастырь в п/о Роща Калужской области (1444).
- —На территории Возьмищенского монастыря в Волоколамске Московской области находится церковь, освященная в честь Рождества Богородицы.
- —Медведева пустынь в Дмитровском районе Московской области (1360).
- —Лужецкий Ферапонтов монастырь в г. Можайске Московской области (1408).
- —Саввино-Сторожевский монастырь в г. Звенигороде Московской области (1398 г.).
- —Антониев монастырь в Великом Новгороде (1106 г.).
- —Десятинный монастырь в Великом Новгороде (1397 г.).
- —Церковь в Перынском скиту под Великим Новгородом (1386 г.).
- —Снетогорский монастырь в Пскове (1311 г.).
- —Солотчинский монастырь в пос. Солотча Рязанской области (1390 г.).
И многие другие, массовая постройка которых началась после освобождения русских земель от татаро-монгольского ига, так как Дева Мария считалась покровительницей и помощницей освобождения.
Традиция освящать храмы в честь Богородицы сохранилась и у старообрядцев. Во многих общинах старообрядческой церкви отмечают этот престольный праздник.