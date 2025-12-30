Православные праздники в 2026 году: церковный календарь, посты, традиции

МОСКВА — РИА Новости. Православный календарь на 2026 год поможет верующим организовать свою духовную жизнь в соответствии с церковными традициями. Даты церковных праздников и постов, дни почитания святых, когда начинается Великий пост, на какое число выпадает Пасха, поминальные дни, особенности и традиции — в материале РИА Новости.

Главные православные праздники 2026 года

Важнейшие праздники в церковном календаре — великие: Пасха, двунадесятые и некоторые недвунадесятые. Главный христианский праздник — Светлое Христово Воскресение (Пасха) в 2026 году выпадает на 12 апреля.

Русская православная церковь (РПЦ) живет по юлианскому календарю, а Россия — по григорианскому. Разница между двумя календарями составляет 13 дней. Поэтому в датах церковного календаря возможно двойное написание. Например, 1 октября (по старому стилю), 14 октября (по новому) православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы.

Двунадесятые праздники

Двунадесятые праздники — это 12 главных праздников православного календаря помимо Пасхи, посвященные событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. По дате празднования их можно разделить на: непереходящие и переходящие — это праздники имеющие фиксированную дату и зависящие от дня празднования Пасхи.

"Дело в том, что иудеи пользовались лунно-солнечным календарем: месяц совпадал с лунным циклом, а год — с солнечным годом. Римляне же использовали солнечный календарь. Таким образом христиане переняв Юлианский календарь римлян, сохранили традицию вычисления некоторых празднеств, по лунному календарю. Пример тому — Пасха. Она вычисляется с помощью лунного и солнечного календарей. В IV веке на Первом Вселенском соборе было принято решение: праздник должен наступать после весеннего равноденствия, в первое воскресенье после полнолуния. Также важным условием является — несовпадение православной и иудейской Пасхи (Песаха)", — рассказала РИА Новости религиовед Анна Бахтиярова.

В зависимости от даты Пасхи выстраиваются даты и остальных переходящих праздников. Например, Вербное воскресенье празднуется за неделю до Пасхи, так как библейская история нам повествует о том, что события входа Господня в Иерусалим происходили за неделю до воскресения Христа. Вознесение Господне случилось на 40 день после воскресения Христа, а праздник Пятидесятницы или Троицы, на пятидесятый день после Воскресения.

Переходящие

Переходящие праздники меняют свою дату в зависимости от дня празднования Пасхи. В 2026 году Светлое Христово Воскресение приходится на 5 апреля, соответственно:

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — 5 апреля.

Вознесение Господне — 21 мая (40-й день после Пасхи).

День Святой Троицы (Пятидесятница) — 31 мая (50-й день после Пасхи).

Непереходящие

Непереходящие праздники имеют фиксированную дату в церковном календаре и отмечаются ежегодно в один и тот же день.

Дата (по новому стилю) Название праздника Тип 7 января Рождество Христово Непереходящий 19 января Крещение Господне (Богоявление) Непереходящий 15 февраля Сретение Господне Непереходящий 7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы Непереходящий 5 апреля Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) Переходящий 21 мая Вознесение Господне (40-й день после Пасхи) Переходящий 31 мая День Святой Троицы (Пятидесятница) Переходящий 19 августа Преображение Господне Непереходящий 28 августа Успение Пресвятой Богородицы Непереходящий 21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы Непереходящий 27 сентября Воздвижение Креста Господня Непереходящий 4 декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы Непереходящий

Недвунадесятые праздники

Великих недвунадесятых праздников – пять. В 2026-м их отметят соответственно: Обрезание Господне — 14 января; Рождество Иоанна Предтечи — 7 июля; День памяти святых апостолов Петра и Павла — 12 июля; Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября; Покров Пресвятой Богородицы — 14 октября.

Православный календарь 2026 года по месяцам

Январь

В первые дни января у православных продолжается Рождественский пост . Всего он длится 40 дней. Этот период нужен, чтобы подготовиться к Рождеству Христову

Февраль

15 февраля — православные будут отмечать Сретение (то есть "встречу") Господне. Торжество посвящено эпизоду евангельской истории: на 40-й день после рождения Иисуса Христа родители принесли его в Иерусалимский храм; там его встретил благочестивый старец Симеон. Это событие символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов. А уже 16 февраля начинается Масленица

Последний день Масленицы — Прощеное воскресенье — выпадает в 2026 году на 22 февраля. А на следующий день начнется Великий пост.

Март

На протяжении всего месяца длится Великий пост — время духовного очищения, покаяния и подготовки к Пасхе.

Апрель

В апреле православные верующие отметят: Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье (5 апреля), Благовещение Пресвятой Богородицы – (7 апреля). До 11 апреля продлится Великий пост. В Великий четверг (9 апреля) верующие вспоминают Тайную вечерю и предательство Иуды, а в Великую пятницу (10 апреля) — крестные страдания Иисуса Христа.

Главный праздник в православном календаре 2026 года — Светлое Христово Воскресение (Пасха) приходится на 12 апреля.

Спустя неделю — 19 апреля — отмечают Фомино воскресенье, или Антипасху.

Май

На 40-й день после Воскресения Христова — 21 мая в 2025 году — верующие отметят великий праздник Вознесения Господня, который символизирует победу над смертью и открывает людям путь к вечной жизни.

Спустя десять дней, 31 мая — День Святой Троицы, или Пятидесятница.

Июнь

С 8 июня в 2026 году начинается Петров пост, который также называют Апостольским.

Июль

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи, в народе праздник носит название Иван-купала. 8 июля — день памяти святых Петра и Февронии. Петров пост завершается 11 июля — в канун дня памяти апостолов Петра и Павла.

На 28 июля приходится Крещение Руси и День святого равноапостольного князя Владимира. На праздник утренняя и вечерняя службы традиционно проходят по уставу великого праздника.

Август

Рождество Николая Чудотворца верующие отмечают 11 августа. Это один из самых почитаемых святых, к которому верующие обращаются с молитвами о помощи в беде. 19 августа отмечается Преображение Господне — один из двунадесятых праздников. Согласно Священному Писанию, Иисус вместе с учениками взошел на гору Фавор, где преобразился — предстал во всем своем величии.

Строгий двухнедельный Успенский пост продлится с 14 по 27 августа. 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.

Сентябрь

6 сентября 2026 года — Собор Московских святых, верующие вспоминают угодников Божиих, просиявших в московской земле.

11 сентября в день Усекновение главы Иоанна Предтечи соблюдают строгий пост и молятся в память о мученической смерти пророка, крестителя Господня.

21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы — церковное новолетие.

27 сентября отмечается один из двунадесятых праздников, посвященный обретению Креста, на котором был распят Иисус Христос — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Октябрь

8 октября православные чтят память преподобного Сергия Радонежского — великого покровителя Русской земли.

14 октября православные верующие отмечают великий недвунадесятый праздник — Покров Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминают чудо, произошедшее в Константинополе приблизительно в 910 году, — явление Пресвятой Девы, которая распростерла свой покров над верующими в молитвах для защиты от бед.

Ноябрь

в ноябре 2026 года великих праздников нет. 28 ноября начинается 40-дневный Рождественский пост.

Декабрь

Весь месяц продолжается Рождественский пост. 4 декабря празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы.19-го числа — День памяти Николая Чудотворца. В народе праздник носит название Никола Зимний.

Православные посты

Религиовед Анна Бахтиярова рассказывает, что практически всем религиям (древним и современным) характерна постная практика, как средство очищения души. Постились разные народы и племена, как правило, перед каким-то важным религиозным праздником, чтобы подготовить себя к нему, либо для установления связи с духовным миром (богом, духами). Например, шаманы считают, что духов нельзя услышать на сытый желудок.

"Пост возникает на заре истории человека, как запрет на определенную пищу. Таким запретом для первых людей Адама и Евы было дерево познания добра и зла. Мы знаем, что этот пост не был ими выдержан запрет был нарушен, плод с дерева познания добра и зла съеден", — говорит эксперт.

В библейской истории мы наблюдаем пост у иудеев. Хотя для них более характерен пост с восхода до заката солнца, либо пост на протяжении одних или нескольких суток. Царь Давид, например, постился до изнеможения. Мы также встречаем и упоминание о 40-дневном посте. Моисей постился 40 дней перед тем, как получил скрижали с 10 заповедями на горе Синай. В этом посте мы можем усмотреть очищение души для Богообщения.

В Новом Завете есть упоминания о посте фарисеев и учеников Иоанна Крестителя. И, конечно, 40-дневный пост Иисуса Христа, пост служащий примером противостояния искушениям, неким идеалом.

В "Дидахе" — "Учение 12 апостолов", датируемом концом I началом II века, говорится о традиции поста в среду и пятницу, взятой у иудеев (они постились в понедельник и четверг), а также о многодневном посте перед Пасхой. "Дело в том, что в первые века крещение новообращённых совершалось раз в году на Пасху. Потому, для того чтоб лучше подготовиться к этому таинству, желающие принять крещение постились. С ними стала поститься и вся церковь для поддержки. По мере увеличения числа желающих принять крещение, это таинство стали совершать и в другие христианские праздники", — уточняет Анна Бахтиярова.

Сегодня православные помимо Великого поста постятся 40 дней перед Рождеством, 14 дней перед праздником Успения Богородицы (28 августа) и от 8 до 42 дней (в зависимости от даты выпадающей на празднование Троицы) перед праздником апостолов Петра и Павла.

Многодневные посты

Великий пост с 23 февраля по 11 апреля — самый строгий период духовного и телесного воздержания, длящийся 48 дней. Он состоит из Четыредесятницы (40 дней) и Страстной седмицы (неделя перед Пасхой).

Петров пост с 8 июня по 11 июля следует за праздником Троицы и завершается в день памяти апостолов Петра и Павла 12 июля. Его продолжительность в 2026 году составит 27 дней.

Успенский пост с 14 по 27 августа — строгий двухнедельный пост в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Рождественский пост с 28 ноября по 6 января — 40-дневный период подготовки к Рождеству Христову. Пост делится на два этапа — до дня памяти святителя Николая (19 декабря) и после.

Название поста Даты (начало и конец) Длительность Великий пост 23 февраля — 11 апреля 48 дней Петров пост (Апостольский) 8 июня — 11 июля 34 дня Успенский пост 14 августа — 27 августа 14 дней Рождественский пост 28 ноября (2026) — 6 января (2027) 40 дней

Однодневные посты

Помимо многодневных периодов воздержания от скоромной пищи, православная традиция включает отдельные постные дни. Каждая среда и пятница (кроме сплошных седмиц) являются в православии постными днями. "По средам православные постятся вспоминая предательство Христа Иудой, по пятницам — в память крестных страданий и смерти Иисуса Христа", — говорит Анна Бахтиярова.

18 января 2026 года — день строгого поста накануне праздника Крещения Господня (Крещенский сочельник).

11 сентября 2026 года — день строгого поста в память о мученической кончине великого пророка (Усекновение главы Иоанна Предтечи).

27 сентября 2026 года — праздник Воздвижение Креста Господня в честь обретения Животворящего Креста, сопровождается строгим постом.

Дни поминовения усопших

Особые дни поминовения усопших в 2026 году выпадают на следующие даты:

Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 14 февраля.

Родительские субботы 2, 3 и 4-й седмиц Великого поста — 7, 14 и 21 марта.

Радоница — 21 апреля (9-й день после Пасхи).

Поминовение усопших воинов — 9 мая.

Троицкая родительская суббота — 30 мая.

Димитриевская родительская суббота — 7 ноября.

Дата Название дня Примечание 14 февраля Вселенская мясопустная суббота За неделю до начала Великого поста 7 марта Суббота 2-й седмицы Великого поста Поминовение в пост 14 марта Суббота 3-й седмицы Великого поста Поминовение в пост 21 марта Суббота 4-й седмицы Великого поста Поминовение в пост 21 апреля Радоница Вторник 2-й недели после Пасхи 9 мая Поминовение усопших воинов День Победы 30 мая Троицкая родительская суббота Перед праздником Троицы 7 ноября Димитриевская родительская суббота Суббота перед днём памяти Димитрия Солунского

Дни памяти особо почитаемых святых

Дни памяти святых чаще всего приурочены ко дню смерти, рождения, обретения или перенесения мощей. Апостолы, равноапостольные, святители, мученики, пророки, преподобные — в церковном календаре много дней связаны с тем или иным святым. Наиболее популярны дни памяти:

Серафима Саровского — 1 августа (рождение), 15 января (смерть).

Николая Чудотворца — 11 августа (рождение), 19 декабря (смерть).

Матроны Московской — 2 мая (смерть), 22 ноября (день ангела).

Равноапостольных Кирилла и Мефодия — 24 мая.

Сергия Радонежского — 18 июля (обретение мощей), 8 октября (смерть).

Александра Невского — 12 сентября (перенесение мощей), 6 декабря (погребение).

Святой блаженной Ксении Петербургской — 6 февраля.

По словам Анны Бахтияровой, почитание святых в православии — это традиция зародившаяся из культа предков, существующего практически во всех религиях. Дело в том, что еще на заре человечества предки, чем-то особо отличившиеся при жизни смелостью, большим потомством, защитой племени от врага или наоборот завоеваниями становились почитаемы у племени. О них складывались сказания, мифы, легенды. К ним начинали обращаться за помощью и поклоняться, даже после смерти.

"В православии культ предков трансформировался в почитание человека, как святого, в зависимости не только от его земных дел, но и от его отношения к православной вере и дел, касающихся ее непосредственно. Так же происходил слияние образа святых со славянскими божествами, самый яркий пример — праздник Ивана Купалы. День рождества Иоанна Предтечи (по Библии он был на 6 месяцев старше Иисуса Христа) по старому стилю — Юлианскому календарю приходился на 24 июня, что практически совпадало с празднованием славянами Купалы — летнего солнцестояния. То же самое можно сказать о Спиридоне Тримифунтском, день памяти, которого приходится на 25 декабря — зимнее солнцестояние. Его в народе стали называть Спиридон — солнцеворот, то есть ему стали приписывать поворот солнца на весну и прибавление дня", — поясняет эксперт.